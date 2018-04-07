«Когда откроется татарский ресторан в Турции? Мы этого очень хотим»

Интервью «Реального времени» с генеральным консулом Турции в Казани Ахметом Садыком Доганом

Фото: Максим Платонов

Генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган прибыл в столицу Татарстана два с половиной месяца назад. Однако за это короткое время дипломат успел встретиться с первыми лицами Татарстана и соседних регионов, провести культурное мероприятие и дать интервью корреспонденту «Реального времени». В беседе с нашим журналистом турецкий посол рассказал о своих первых контактах с представителями власти Татарстана и с башкирским премьером Мардановым. Также он поделился своим видением развития двусторонних отношений между Турцией и регионами, входящих в его консульский округ. Не обошел Доган стороной и проблемные вопросы, которые достались ему «в наследство» от Турхана Дильмача.

«Нас очень тепло приняли»

— Ахмет-бей, расскажите, что уже сделано за то короткое время с момента назначения в Казань?

— Во-первых, я хотел бы выразить свое уважение читателям «Реального времени» — очень хорошего и качественного издания. Для меня большая честь работать здесь, в Республике Татарстан Российской Федерации. С момента моего приезда прошло два с половиной месяца. У нас прошли встречи с высшим руководством республики. Помимо Татарстана в наш консульский округ входят республики Башкортостан, Чувашия, Марий Эл, Мордовия и Самарская область. Здесь будем работать на то, чтобы укреплять наши торгово-экономические и культурные связи — это основная задача генерального консульства. И меня здесь радует, что все идут навстречу, помогают нам в разных вопросах.

— В России вы находитесь два с половиной месяца. До Казани где вам довелось поработать?

— Непосредственно перед назначением в Казань я поработал в посольстве Турции в Софии (Болгария), до этого во внешних представительствах Казахстана (Алматы, Астана), в посольствах на Украине (Киев), в Великобритании (Лондон).

— Судя по нашему первому общению, вы неплохо освоили русский. Долго ли изучали язык Толстого и Пушкина?

— Русский язык я ни в каких учебных заведениях не изучал, ни на каких академических курсах. Все собственными усилиями.

— А татарский будете подтягивать?

— Татарский тоже пытаюсь здесь освоить, для этого я беру частные уроки. Как человек, знающий турецкий, я понимаю татарский. У нас много общих слов, похожая грамматика. Так что, думаю, будет легко изучить татарский. Куда бы я ни поехал, мне нравится изучать языки.

— Может быть, вы занимались какой-нибудь наукой?

— Ранее я занимался научными исследованиями. После того, как я закончил отделение международных отношений, я изучал уголовное право. Сейчас, к сожалению, возможности продолжать академическую деятельность нет, как и нет времени для этого. При этом хотел бы, чтобы была такая возможность. Сейчас, конечно же, все усилия сконцентрированы на основной работе. Например, есть желание дальше изучать международные отношения или уголовное право. Меня интересует история региона, люблю читать о культуре народов, стран. Все эти знания обогащают нас.

Русский язык я ни в каких учебных заведениях не изучал, ни на каких академических курсах. Все собственными усилиями. Татарский тоже пытаюсь здесь освоить, для этого я беру частные уроки



— Какие наставления дал вам ваш предшественник Турхан Дильмач, когда вы приехали в Казань?

— Действительно, когда один генконсул передает свои полномочия другому, он оставляет какие-то сведения ему. Так и здесь, он рассказал о налаженных контактах, работе, которая ведется, чтобы можно было и далее эти направления развивать. Мы всегда на связи с предыдущим коллегой. Каждый генконсул работает, сохраняя преемственность и добавляя что-то от себя.

— Вас сюда отправили зимой. И как вам российские морозы?

— Это нас особо не беспокоит. Мы, в принципе, привыкли к морозам, поэтому какого-то дискомфорта не ощущаем. Здесь люди открытые, добродушные, тепло встречают — этого нам достаточно.

— За это время вы уже провели встречи с первыми лицами республики — президентом Рустамом Миннихановым, госсоветником Минтимером Шаймиевым и другими. Как вам первые контакты с ними?

— Приступая к своим обязанностям в каком-либо регионе, мы в первую очередь встречаемся с первыми лицами. Высшее руководство региона в лице президента Татарстана придает большое значение сотрудничеству между Татарстаном и Турцией. Мы с господином президентом едины во мнении, что сотрудничество между Татарстаном и Турцией вносит большой вклад во взаимоотношения Российской Федерации с нашей страной, заметно обогащая их. Руководители республики уделяют особое внимание торгово-экономическим отношениям. Хотелось бы, чтобы о татарстанской продукции больше знали в Турции, а о турецкой — в Татарстане. Также для нас очень важен туризм, особенно оздоровительный, важны развивающиеся отношения городов-побратимов. Все это мы с господином президентом тоже обсуждали. Господин президент нас заверил, что татарстанские компетентные органы будут всячески поддерживать деятельность генерального консульства.

Мы встречались также с председателем Госсовета Татарстана Фаридом Мухаметшиным. Депутаты нас очень тепло приняли, за что им весьма благодарны. Позже вместе с Фаридом Хайрулловичем мы участвовали в праздновании Навруза. Господин Мухаметшин сказал, что уделяет внимание культурной и общественной жизни турецкой диаспоры здесь. Мы предоставили ему информацию, что будем делать в этом направлении в дальнейшем. Также мы открыли выставку татарстанской художницы Полины Илюшкиной «Здравствуй Навруз, весенний праздник!». В Турции открывается летний туристический сезон, и наша выставка как раз к нему приурочена. Художница изобразила на своих полотнах много туристических регионов нашей страны. Мы как генконсульство будем продолжать поддерживать татарстанских деятелей искусства. Также будем поддерживать благотворительные инициативы. Эта выставка — наше первое такое мероприятие. Мы испытываем глубокое уважение к господину Шаймиеву как к государственному деятелю и к общественному лидеру, имеющему богатый опыт.

«Мы бы хотели, чтобы наш президент посетил Татарстан»

— На время работы предыдущего генконсула выпал непростой период обострения отношений между Россией и Турцией. Как вы считаете, удалось ли нашим государствам выйти на докризисный уровень?

— Как известно, с 3 по 4 апреля господин Путин посетил Анкару, где было проведено выездное заседание Совета сотрудничества высшего уровня Россия — Турция, были подписаны соглашения. Были созданы основы для больших инвестиций в энергетической сфере: два президента заложили фундамент атомной электростанции «Аккую». Инвестиционный проект оценивается более чем в 20 млрд долларов. АЭС будет на 10% покрывать энергетическую потребность страны. В последнее время мы больше говорим именно об этих направлениях. Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил очень важную вещь: российско-турецкие отношения прошли экзамен, и эта проверка прошла успешно. Произошедшие события только закалили наши связи. Из этой ситуации мы вышли более окрепшими и сильными. Думаем, что светлое будущее наших отношений будет отражаться в различных сферах нашего сотрудничества.

Безусловно, мы бы хотели, чтобы наш президент посетил Татарстан. Однако компетентные органы взаимно решают, когда планировать подобные визиты высокого уровня



— Скажите, торговые отношения или туризм достигли того же уровня?

— Большой прогресс наблюдается в торгово-экономических отношениях, растет объем внешнеэкономического сотрудничества. За прошлый год 4,7 млн российских туристов посетили Турцию. Предполагается, что в этом году цифра будет больше, во всяком случае нам так этого хочется. Надеемся, что во всех сферах отношения будут только укрепляться и развиваться.

— Не страшно ли будет «руссо туристо» ехать в Турцию, где, как мы помним, происходили попытки путча, чуть ли не каждую неделю случались теракты?

— Условия безопасности для российских туристов обеспечиваются. Иначе бы таких показателей, как 4,7 млн россиян, приехавших в Турцию, мы бы не достигли, и вряд ли бы увеличилось количество забронированных гостиничных номеров в этом году.

— И не ожидается ограничений по визе?

— Визовый режим у нас достаточно либеральный. И для российского туриста каких-либо проблем в этом отношении нет и не предвидится.

— Вы сказали, что Путин недавно посетил Анкару. А Эрдогана можем ожидать в Казани в ближайшее время?

— Безусловно, мы бы хотели, чтобы наш президент посетил Татарстан. Однако компетентные органы взаимно решают, когда планировать подобные визиты высокого уровня. Мы у себя в Турции с удовольствием принимаем татарстанское руководство. Надеемся, что такие визиты продолжатся в будущем.

— Получается, Эрдоган чемпионат мира по футболу будет смотреть по телевизору?

— Раз тема зашла о футболе, хотелось бы пожелать, чтобы чемпионат прошел успешно. Мы понимаем, какое это важное событие. И если граждане Турции будут приезжать на матчи, для Казани это хорошая возможность стать более узнаваемой.

— А вы сами пойдете на стадион «Казань Арена», чтобы поболеть за любимые команды?

— Да, я бы хотел посмотреть матчи.

— Кстати, у нас в «Рубине» играет турецкий полузащитник Гекдениз Карадениз. Будете болеть за своего соотечественника и за казанский клуб в РФПЛ?

— Конечно, будем болеть за «Рубин». Хотелось бы, чтобы и другие турецкие игроки приезжали и играли в казанской команде. Нужно понимать, что футбол — это одно из важнейших направлений сотрудничества в сфере спорта.

Хотелось бы пожелать, чтобы чемпионат прошел успешно. Мы понимаем, какое это важное событие. И если граждане Турции будут приезжать на матчи, для Казани это хорошая возможность стать более узнаваемой



«Внешнеторговый оборот с Татарстаном достигает 250—300 млн долларов»

— Недавно в Москве у вас прошла встреча с премьер-министром Башкирии Рустэмом Мардановым. Что обсуждали с ним?

— В Турецком посольстве в Москве на прошлой неделе (29 марта) состоялась презентация экономического потенциала Республики Башкортостан. Из Уфы приезжала делегация во главе с Мардановым. В составе делегации были лица, ответственные за внешнеэкономическую торговлю, а также представители крупных башкирских компаний. Гостей принимал сам посол Турецкой Республики в Москве. Я тоже принимал участие в этом мероприятии. Мы сказали, что хотели бы развивать двустороннее сотрудничество между Башкортостаном и Турцией. Также мы пригласили башкирскую делегацию на международную выставку в Измире. Договорились, что будем работать над организацией совместного делового форума. Башкирская сторона пригласила турецкую на свой фольклорный фестиваль, который состоится в ближайшее время. Кроме того, мы узнали о башкирских санаториях, о возможностях оздоровительного туризма, которые предлагает республика. В октябре в Уфе состоится Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, в рамках которого мы договорились провести отдельное мероприятие для турецких бизнесменов. Мы бы хотели развивать отношения с Башкирией, чтобы наши инвесторы участвовали в развитии моногородов этого региона. Думаю, что презентация Башкортостана была полезным мероприятием. Мы рады, что на столь высоком уровне, на уровне премьера, была представлена делегация из Уфы.

— А ожидается ли встреча с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым?

— Разумеется, в рамках исполнения своих обязанностей я планирую встретиться с руководителями регионов.

— И когда же?

— По мере работы я планирую посетить регионы нашего консульского округа.

— В какие направления Башкирии готовы вкладываться турецкие инвесторы, кроме санаториев?

— В строительной сфере турецкие подрядчики до сих пор остаются самыми надежными партнерами как здесь, так и в соседних регионах, на всей территории СНГ. Важно совместное участие в больших экономических форумах, чтобы продукция — турецкая и регионов России (Башкортостана, Татарстана, Марий Эл, Чувашии) — продвигалась на рынках друг друга. Большое значение имеет торговля, также интересна нефтехимия. На этих секторах нам следует сфокусироваться. Есть промежуточная промышленная продукция, которая в Турции не производится, и наша страна может на весьма взаимовыгодных условиях закупать ее в Татарстане и других регионах.

К примеру, у вас есть огромный завод КАМАЗ. Мы приглашаем автогиганта инвестировать в Турцию. Сейчас, как мы знаем, в Сирии идет выстраивание инфраструктуры. И грузовой транспорт там будет просто необходим. И если бы такие крупные компании, как КАМАЗ, пришли к нам, если бы они пользовались таким логистическим преимуществом Турции, было бы неплохо.

Турецкая кухня очень богата и разнообразна. Желаем, чтобы наша кухня здесь была как можно шире представлена. В то же время неплохо было увидеть и ответные шаги



— Ахмет-бей, как турецкий бизнес представлен в других городах Поволжья, входящих в ваш консульский округ? Может быть, есть какая-нибудь статистика?

— Общие турецкие инвестиции в России составляют более 10 млрд долларов. Из них чуть более 2 млрд долларов приходится на Татарстан. Около 500 млн долларов — инвестиции «Эфеса» и «Русджама» в Уфе (Башкирия). Когда вы смотрите на эти показатели, то понимаете, что инвестиции немалые. При этом нужно наращивать обороты. Когда приходят иностранные инвесторы в Турцию, инвестиции иностранных компаний, по сути, воспринимаются как турецкие. И мы предоставляем лучшие условия и необходимую поддержку этим компаниям так же, как делали бы это для собственных компаний. Мы иностранные вложения воспринимаем как свои. Мы уверены, что такое же отношение существует и здесь. О показателях в сфере туризма я сообщил ранее. Внешнеторговый оборот с Татарстаном достигает 250—300 млн долларов. Желаем, конечно же, роста.

— Миллионы россиян, как вы сказали, едут отдыхать на турецкие курорты. А турки готовы приезжать к нам в качестве туристов?

— Мы бы этого очень хотели. Но для этого нужно для начала облегчить визовый режим в отношении турецких граждан, чтобы повысить оборот взаимных поездок.

— Вот вам и повод поработать над этим с российскими коллегами.

— Разумеется.

— Вернутся ли в города ПФО турецкие рестораторы, коих в 1990-е и начале 2000-х было достаточно много?

— Хотелось бы, чтобы они тоже были, поскольку это также часть инвестиций. Турецкая кухня очень богата и разнообразна. Желаем, чтобы наша кухня здесь была как можно шире представлена. В то же время неплохо было увидеть и ответные шаги. В связи с этим задам вам вопрос: когда откроется татарский ресторан в Турции? Мы этого очень хотим.

«Данный участок был предложен местными властями»

— Что вас удивило в России с момента переезда в Казань?

— Сильно тут ничему не удивлялся. Вашей страной всегда интересовался, отслеживал новостные ленты, знаком с вашими традициями. Да и предыдущие места моей работы были рядом с Россией. Помимо трудовой деятельности я не раз бывал в вашей стране. 22 года назад, когда я начинал работать на дипломатической службе, стажировку проходил в посольстве в Москве. Конечно, если сравнивать страну 22 года назад и сегодня, то она очень изменилась. Первый раз был в 1997 году. Потом приехал через 10 лет, тогда российская сторона для иностранных дипломатов организовала профессиональные курсы русского языка. А потом через 10 лет уже приехал в Казань. Такие промежутки времени позволяют заметить впечатляющие изменения в стране.

— Что вы знали о татарах до приезда в Казань? И что в Турции известно об этом народе?

— В Турции достаточно много граждан, имеющих татарские корни. Они проживают в Стамбуле, Кютяхье, Эскишехире. Конечно, слышал и о татарской культуре, фольклоре. Но всегда все лучше увидеть на месте.

— А кто считается самым знаменитым татарином в Турции?

— Да, есть современная актриса Айдан Шенер, политики и ученые Заки Валиди, Садри Максуди, Юсуф Акчура, Гаяз Исхаки. Татары сыграли большую роль в первые годы становления Турецкой Республики. Татар или потомков татарских эмигрантов достаточно много. Они работают в том числе и чиновниками в органах государственной власти, профессорами в университетах и других важных сферах.

— А что там знают о других народах Поволжья и Урала — башкирах, чувашах, марийцах, удмуртах?

— Между нашими народами есть много общего. Многие языки мы понимаем. Хотелось бы, чтобы в Турции происходило как можно больше культурных мероприятий народов, проживающих в России. 2019 год — прекрасная возможность для этого, поскольку он станет «перекрестным» Годом культуры и туризма в России и Турции. И здесь, и в Турции будут открываться выставки, фестивали, концерты, кинофесты. Таким образом, многие народы — чуваши, башкиры, марийцы, татары и другие — могли бы воспользоваться такой возможностью, чтобы шире представить свою культуру в Турции.

Мои дети обучаются на английском и русском. От мамы у них родной язык русский, от меня турецкий. В семье используются оба языка



— Ахмет-бей, как вы обжились в Казани? Дети начали ходить в местную школу?

— Поскольку мы часто меняем место жительства, поэтому дети тоже вынуждены менять школу. В Казани они уже пошли учиться, очень довольны учебой, проблем не было. Казань предоставляет хорошие условия иностранцам. Здесь есть хорошая Международная школа, впрочем как и другие учебные заведения, спортивные сооружения высокого качества, развитая инфраструктура. Видимо, большую роль сыграла Универсиада, прошедшая здесь несколько лет назад. Россия всегда придавала большое значение спорту, культуре, образованию — и эта основательная традиция здесь продолжается. Спортивный и образовательный уровень в вашей стране всегда считался высоким, в том числе и в Казани.

— То есть ваши дети обучаются на русском языке?

— На английском и русском. От мамы у них родной язык русский, от меня турецкий. В семье используются оба языка. Хотя, наверное, больше в семье общаемся на турецком.

— Скажите, как идет работа над выделением участка под строительство официальной резиденции генконсульства?

— Сейчас администрация города ведет работу над оформлением участка под строительство официальной резиденции генконсула. Эта практика применяется в международных отношениях. Данный участок был предложен местными властями, в связи с чем в мэрии продолжается процедура оформления. В случае, если все благополучно завершится, то начнется работа над проектом. У нас ведь сейчас нет собственного здания для проживания и осуществления представительских функций.

— Поделитесь планами на ближайший год. Какие направления хотели бы усилить в своей работе?

— Год предстоит напряженный. График плотный. Как я сообщил, 2019 год объявлен «перекрестным» Годом культуры и туризма в России и Турции, поэтому планируется очень много мероприятий в Казани и Москве. Постоянно осуществляются визиты делегаций бизнесменов, проходят различные встречи. В Москве открылся Культурный центр имени Юнуса Эмре, здесь бы тоже хотелось открыть культурный центр, чтобы организовывать крупные мероприятия. На большой площадке смогли бы проводить большие концерты, творческие вечера. Все это требует усиленной работы. Хочется укрепить наши культурные и гуманитарные взаимосвязи. На основе взаимного понимания все это можно будет сделать. Существующий высокий уровень наших отношений дает нам большие надежды.