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Кредиторы «Симфонии»: «Если нам сделки сломают, мы в реестр войдем и вернем ипотеку»

12:00, 15.03.2018 17 Сюжет: Крушение "ФОНа"

Спор по земле под долгостроями может обернуться возвратом залогов и вычетом полмиллиарда рублей из конкурсной массы

Кредиторы «Симфонии»: «Если нам сделки сломают, мы в реестр войдем и вернем ипотеку» Фото: Василя Ширшова

На печальный исход споров вокруг земли в ЖК «Симфония» намекнули сегодня залоговые кредиторы. Напомним, конкурсный управляющий «Фон-Ривьеры» оспаривает ряд сделок между банкротом и московской микрокредитной фирмой «Профиль Финанс», компанией Дианы Ахметзяновой «Фаворит-Капитал» и новым застройщиком долгостроев СК «Бриз». Корреспондент «Реального времени» стал свидетелем, как москвичи заявили, что если их «сделки сломают», они будут «вынуждены вернуть ипотеку на участки», где уже сняли обременение, а заодно требовать из конкурсной массы почти полмиллиарда рублей.

Кто владел землей под «Симфонией»?

Накануне в Арбитражном суде РТ рассмотрели три обособленных спора по сделкам с землей в ЖК «Симфония», где фигурируют банкрот «Фон-Ривьера», московская микрокредитная фирма «Профиль Финанс», компания Дианы Ахметзяновой «Фаворит-Капитал» и новый застройщик долгостроев на Павлюхина СК «Бриз».

Напомним, заявления об оспаривании этих операций конкурсный управляющий «Фон-Ривьеры» Ильфар Сабиров подал в конце января. По одному из них оспаривается ряд сделок в виде признания недействительными платежей на общую сумму 109 500 000 рублей, совершенных «Бризом» за счет «Фон-Ривьеры» по платежным поручениям, и применения последствий недействительности ничтожных сделок — договоров уступки №Ф-07178 от 14.07.2016, №Ф-07060 от 14.07.2016 и №Ф-08264 от 14.07.2016 и недействительности сделки по перечислению «Бризом» за счет «Фон-Ривьеры» по платежным поручениям №2 от 15.08.2016 на сумму 8 500 000 руб., №3 от 17.08.2016 на сумму 49 000 000 руб., №6 от 42 500 000 руб., №7 от 18.08.2016 на сумму 4 400 000 руб., №8 от 18.08.2016 на сумму 2 100 000 руб. и №9 от 19.08.2016 на сумму 3 000 000 руб.

По одному из споров с суммой 109 млн рублей ответчиком выступает «Профиль Финанс», по другому — на 40 млн рублей — «Фаворит-Капитал». Все это платежи за снятие обременения с участков под 5-м, 6-м и 7-м домами комплекса. Изначально земля была в залоге у Сбербанка. Затем она переходила по цепочке: банк переуступил ее своей подконтрольной фирме «СБК Стекло», от «СБК Стекло» залоги ушли к «Профиль Финансу», затем к «Фаворит-Капиталу», после чего участки выкупил «Бриз». В данный момент микрокредитная компания выступает залоговым кредитором еще по двум участкам: под 3-м и 4-м домами.

В Арбитражном суде РТ рассмотрели три обособленных спора по сделкам с землей в ЖК «Симфония». Фото Максима Платонова

«Эти участки были реализованы почти за миллиард»

Для удобства в начале заседания оба спора, где ответчиками выступают «Профиль Финанс» и «Фаворит Капитал», судья Максим Боровков решил объединить в одно производство. Представитель конкурсного управляющего подробно изложила суть дела. 24 мая 2007 года между Сбербанком и «Фон-Ривьерой» был заключен договор №07178 об открытии кредитных лимитов. Затем по договору от 30 июня 2015 года Сбербанк уступил права требования к должнику «СБК Стекло», а тот 25 марта 2016 года передал эти права «Профиль Финанс», а он, в свою очередь, 14 июля 2016 года уступил права требований «Фаворит-Капиталу».

— Письмом №2 от 25 июля 2016 года ООО «Фаворит-Капитал» просило должника перечислить сумму задолженности по договору от 24 июня 2007 года в адрес кредитора ООО «Фаворит-Капитал» — «Профиль Финансу» в счет взаимозачетов. В свою очередь, в «Фон-Ривьеру» обратилась СК «Бриз», которая просила сумму задолженности по договору купли-продажи от 19 мая 2016 года в размере 100 млн рублей перечислить согласно письму от «Фаворит-Капитала» по реквизитам «Профиль Финанса», — сообщила юрист конкурсника Регина Нигматуллина.

Таким образом, за счет средств должника была погашена задолженность по договору об открытии кредитной линии в размере 100 млн рублей, заключила Нигматуллина. Также 8 февраля 2016 года между ЗАО «ФОН» и Сбербанком был заключен новый договор об открытии кредитной линии №07060. В обеспечение исполнения обязательств по нему между Сбербанком и «Фон-Ривьерой» был заключен договор поручительства от 28 февраля 2007 года. 30 июня между Сбербанком России и «СБК Стекло» был заключен договор об уступке прав требования, по условиям которого права требования задолженности от ЗАО «ФОН» по вышеуказанному кредитному договору перешли к «СБК Стекло». Запутанная цепочка переуступки прав требования по этим договорам продолжилась и дальше. Сейчас конкурсный управляющий требует оспорить порядок этих расчетов.

— Просим признать недействительным договор поручительства, заключенный между должником и ООО «Профиль Финанс» и применить последствия недействительности сделки. Взыскать с ООО «Профиль Финанс» в пользу «Фон-Ривьеры» денежные средства в размере 40,5 млн рублей. И по предыдущим платежным поручениям взыскать с «Профиль Финанса» и «Фаворит-Капитала» денежные средства солидарно в размере 109,5 млн рублей, — заявила юрист арбитражника.

«Если мы рассмотрим все сделки по хронологии, увидим, что сначала был заключен договор об открытии кредитной линии Сбербанком, далее — договор уступки, по которому права требования к должнику перешли к «СБК Стекло», затем требования перешли к «Профиль Финансу», а он передал их «Фаворит-Капиталу». И вот дальше уже следует та часть, которую оспаривает управляющий», — пояснила суду юрист «Профиль Финанса» Анастасия Пак. Фото Дарьи Турцевой

Параллельно она просит суд восстановить задолженность «Фон-Ривьеры» перед «Профиль Финансом» по открытию кредитной линии и договору поручительства.

— Конкурсный управляющий оспаривает сделку в связи с тем, что она повлекла преимущественное удовлетворение, но, если мы рассмотрим все сделки по хронологии, увидим, что сначала был заключен договор об открытии кредитной линии Сбербанком, далее — договор уступки, по которому права требования к должнику перешли к «СБК Стекло», затем требования перешли к «Профиль Финансу», а он передал их «Фаворит-Капиталу». И вот дальше уже следует та часть, которую оспаривает управляющий. Но задолженность, которая погашалась «Бризом» в адрес «Профиль Финанса», погашалась не в части требований должника, а в части требований «Фаворит-Капитала», — пояснила суду юрист «Профиль Финанса» Анастасия Пак.

— «Профиль Финанс» являлся залогодержателем. Кредитная линия Сбербанка была обеспечена залогом пяти земельных участков. Должник продал их «Бризу». В силу закона 60% от стоимости земельных участков в любом случае подлежат перечислению в пользу залогового кредитора. Эти пять участков были реализованы почти за миллиард рублей. Стоимость оспариваемых требований составляет 109 млн рублей. Вывод следующий: при реализации земельных участков никакого предпочтительного удовлетворения требований залогового кредитора «Профиль Финанс» быть не может по определению, в силу закона, — добавил ее коллега.

«Если нам сделки сломают, мы вернем свою ипотеку»

«Профиль Финанс» доказывал, что, переуступив права требования, поступил в интересах должника — из пяти заложенных участков у «Фон-Ривьеры» остались только три. «Если договор признают недействительным, мы будем требовать постановления залогового обременения на все пять участков. Это раз. Во-вторых, мы будем оспаривать договор купли-продажи участков, потому что рыночная стоимость участков крайне отличается с ипотекой и без ипотеки, то есть вы получите залогового кредитора на все пять участков, уважаемый конкурсный управляющий! Естественно, конкурсная масса будет уменьшена на 60% от стоимости земли по итогам торгов. Мы эти участки оставим за собой, вы тоже это имейте в виду!» — предостерег представитель «Профиль Финанса» арбитражника «Фон-Ривьеры». Позднее, уже в коридоре суда в перерыве между заседаниями, он пообщался и с дольщиками «Симфонии».

— Головой-то надо думать. Если управляющий подает иски, реагируя на какие-то жалобы, руководствуется точно не интересами дольщиков. Она должна была провести собрание, пригласить застройщика, который тратит сотни миллионов на стройку домов. А сейчас ситуация может быть обратная. Если нам эти сделки сломают, мы в реестр войдем и вернем свою ипотеку. Будем залоговыми кредиторами. Кому это хорошо? Мы из конкурсной массы от среднерыночной стоимости участков откусим 60% у дольщиков, — предупредил представитель «Профиль Финанса».

»Как же так? Мы с 2014 года ждем эти квартиры, надо немного и о людях подумать, наверное!" — сокрушалась пожилая женщина из числа дольщиц. Фото Васили Ширшовой

— А люди лишатся квартир, — мрачно заметил юрист СК «Бриз».

— Как же так? Мы с 2014 года ждем эти квартиры, надо немного и о людях подумать, наверное! — сокрушалась пожилая женщина из числа дольщиц.

— Так это же не к нам вопрос. Мы все честно отдали. Получили всего 150 млн рублей за снятие ипотеки. Теперь если нас заставят вернуть эти деньги, мы придем как залоговые кредиторы. В 800 млн рублей управляющий оценивает участки. 60% от этой суммы — 480 млн мы заберем себе. Это же простая математика: у нас заберут 150, а против этого мы заберем 480!

— А потом дома вы будете достраивать? — пытается усовестить дольщица.

— А это меня не интересует, извините. Если ваш конкурсный управляющий подает такие иски, вот пусть он вам отвечает на эти вопросы, а не я.

По третьему спору недействительной просят признать сделку между «Фон-Ривьерой» и «Бризом» в виде пункта 2.3 договора о переводе долга №01062016/ПД от 01 июня 2016 года и соглашения о прекращении взаимных обязательств путем зачета встречных однородных требований от 30 августа того же года на сумму 773 091 005 рублей.

В начале заседания юрист застройщика попросил привлечь в качестве третьего лица Управление жилищной политики. А представитель Дианы Ахметзяновой подал возражение на заявление конкурсника. Кроме того, «Бриз» ходатайствовал об отложении рассмотрения дела. Просьбу удовлетворили, следующее заседание назначено на 16 апреля.

Василя Ширшова
НедвижимостьЭкономика
комментарии 17

комментарии

  • Анонимно 15 марта
    Все правильно..такое ощущение что арбитражный управляющий непонятно чьи интересы, а вероятнее всего свои собственные, защищает.
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  • Анонимно 15 марта
    ч т.д. ( что и требовалось доказать ).
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  • Анонимно 15 марта
    интересное кино, и чем интересно грозит покупателям квартир от бриза если земля под домом внезапно уезжает?
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  • Анонимно 15 марта
    какой то проклятый ФОН и все к чему он прикасался. Посмотрите хотя бы на качество их последних домов долгостроев - как будто из веток и земли строили
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    Анонимно 15 марта
    Лучше Свея никто не строит
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    Анонимно 15 марта
    Вы наверное хотели сказать "лучше ГРАНИ" !
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    Анонимно 15 марта
    Точно. Только фоновские дома самые дорогие на вторичном рынке.
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  • Анонимно 15 марта
    Диана финансами рулит, она эти схемы замутные проворачивает.
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  • Анонимно 15 марта
    Ливаду когда уже закроют с Ахметзяновой, надоели они
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    Анонимно 15 марта
    Фейк, отдыхай. Отстал от жизни.
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    Анонимно 15 марта
    Закроют. Когда все дома не построят. Слишком хорошо будет, должны нам дать квартиры.
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  • Анонимно 15 марта
    Ливада уже там. Диана продолжает смехатозить со своими домами
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  • Анонимно 15 марта
    Спасибо тем кто эту кашу заварил с оспариванием сделок!!! Голова у вас дурная...
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    Анонимно 15 марта
    Заварил тот, кто остался за бортом, отследить не составит труда
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  • Анонимно 15 марта
    А 3 дом нам строят? Кто в курсах, напишите
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  • Анонимно 15 марта
    Пусть прокуратура проверит этого Сабиров Ильфар Каримович, с какой целью он хочет обмануть тысячи дольщиков Казани
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  • Анонимно 16 марта
    Не все еще поделили, все еще мутят. Видимо, только приказом президента могут дома построить
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