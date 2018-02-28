Не разыгранная «Симфония»: спасителю строек «ФОНа» выставили счет под миллиард

Арбитражный управляющий «Фон-Ривьеры» оспаривает сделку о передаче новому застройщику долгостроев на Павлюхина

Строительной компании «Бриз» преподнесли неприятный сюрприз. Конкурсный управляющий «Фон-Ривьеры» решил оспорить порядок расчетов по передаче фирме Андрея Белякова незавершенного жилого комплекса «Симфония». Прежний и новый застройщики закрыли сделку взаимозачетом по обязательствам, но арбитражник банкрота требует живых денег, а это без малого миллиард рублей — 883 млн. Каковы шансы конкурсника на успех и чем грозит спор дольщикам — подробнее в материале «Реального времени».

«Оспариваем не сам договор, а только расчеты»

Заявления об оспаривании сделок между старым и новым застройщиком ЖК «Симфония» конкурсный управляющий «Фон-Ривьеры» Ильфар Сабиров подал в конце января. На этой неделе дело должны были рассмотреть, но из-за болезни судьи заседание отложили на март.

Всего арбитражник подал два ходатайства. По одному из них недействительной просят признать сделку между «Фон-Ривьерой» и «Бризом» в виде пункта 2.3 договора о переводе долга №01062016/ПД от 01 июня 2016 года и соглашения о прекращении взаимных обязательств путем зачета встречных однородных требований от 30 августа того же года на сумму 773 091 005 рублей.

Вторым ходатайством оспаривается еще ряд сделок в виде признания недействительными платежей на общую сумму 109 500 000 рублей, совершенных «Бризом» за счет «Фон-Ривьеры» по платежным поручениям, и применения последствий недействительности ничтожных сделок — договоров уступки №Ф-07178 от 14.07.2016, №Ф-07060 от 14.07.2016 и №Ф-08264 от 14.07.2016 и недействительности сделки по перечислению «Бризом» за счет «Фон-Ривьеры» по платежным поручениям №2 от 15.08.2016 на сумму 8 500 000 руб., №3 от 17.08.2016 на сумму 49 000 000 руб., №6 от 42 500 000 руб., №7 от 18.08.2016 на сумму 4 400 000 руб., №8 от 18.08.2016 на сумму 2 100 000 руб. и №9 от 19.08.2016 на сумму 3 000 000 руб.

В мае 2016 года спасать долгострои на Павлюхина доверили компании Андрея Белякова. Фото Гуландам Зариповой



В общей сложности сумма требований по двум заявлениям — 883 млн рублей. В основе сделок — передача земли под жилым комплексом «Симфония» между «Фон-Ривьерой» и «Бризом». Напомним, в мае 2016 года спасать долгострои на Павлюхина доверили компании Андрея Белякова.

— Мы оспариваем не сам договор купли-продажи земли, а только порядок расчетов. Конкурсный управляющий предполагает, что у данных сделок имеются признаки оспоримости, — коротко сообщила «Реальному времени» представитель конкурсного управляющего Гульгена Замалеева, не желая вдаваться в подробности.

«Бриз»: «Мы все сделали абсолютно законно»

Достраивать дома в «Симфонии» «Бриз» взялся на условиях создания ЖСК. Первый дом уже сдали, третий активно строится. В четвертом, где людям предложили самые большие доплаты по 15 тыс. рублей с квадратного метра, пока много несогласных. Тем не менее в мэрии рассчитывают сдать оба долгостроя до конца этого года и следующего.

Создание ЖСК в 3-м и 4-м домах сдерживал еще тот фактор, что земля под ними в залоге. Ранее участками владел Сбербанк, а теперь — московская микрокредитная организация «Профиль Финанс». Чтобы передать ЖСК и эти дома, нужно получить согласие залогового кредитора. Но представитель москвичей заявил: «Мы пока не даем согласие». По словам конкурсного управляющего «Фон-Ривьеры» Ильфара Сабирова, делом занимается правительство Татарстана.

«Если решение суда по этим сделкам будет какое-то негативное, то, наверное, это будет иметь последствия. Если мы отстоим, то как шла стройка, так и будет идти», — заверил глава «Бриза». Фото Димы Канеки / skyscrapercity.com



В самом «Бризе», узнав о претензиях арбитражника касательно их сделок с «Фон-Ривьерой», уверены, что ничего не нарушили:

— Я думаю, закон все урегулирует. Конкурсник оспаривает три сделки, как суд решит, так и будет. Я считаю, что мы все сделали абсолютно законно, в наших действиях никаких нарушений нет. Расчеты произведены в полном объеме, все во благо дольщиков и пошло, — прокомментировал ситуацию «Реальному времени» глава компании Андрей Беляков.

Скажется ли судебный процесс на судьбе стройки в «Симфонии»? Отвечая на этот вопрос, Андрей Беляков не стал исключать все риски: «Если решение суда по этим сделкам будет какое-то негативное, то, наверное, это будет иметь последствия. Если мы отстоим, то как шла стройка, так и будет идти», — заверил глава «Бриза».

Не пролила свет на ситуацию со сделками и экс-глава «Фон-Ривьеры». Касательно договора о переводе долга между прежним и новым застройщиками «Симфонии» Диана Ахметзянова сообщила немногое: «Я знаю, что мы переводили дольщиков Белякову, но по сути этих споров с конкурсником я вам ничего не могу прокомментировать. Там вопрос в юридической плоскости».

Диана Ахметзянова: «Я знаю, что мы переводили дольщиков Белякову, но по сути этих споров с конкурсником я вам ничего не могу прокомментировать. Там вопрос в юридической плоскости». Фото Гуландам Зариповой



«Предполагается, что «Фон-Ривьера» должна была живые деньги получить»

Наши источники в юридическом сообществе Казани, знакомые с ситуацией, прокомментировали ее следующим образом:

— Сначала был майский договор купли-продажи по нескольким земельным участкам между «ФОНом» и «Бризом». Этот договор предусматривал оплату в пользу «Фон-Ривьеры». После они заключили соглашение о переводе долга, датированное 1 июня 2016 года. И в этом соглашении есть пункт, который предусматривает, что оплата, которую «Фон-Ривьера» должна произвести «Бризу», перекрывается задолженностью «Бриза» по ДКП (договор купли-продажи), то есть они фактически провели взаимозачет требований. И сейчас конкурсник оспаривает не весь договор, а в части оплаты путем зачета. То есть предполагается, что «Фон-Ривьера» должна была живые деньги получить.

Договор купли-продажи земли под «Симфонией» предусматривает перечень обязательств, где фигурируют дольщики. В свое время «Фон-Ривьера» обязалась передать им квартиры, «а в соглашении о переводе долга на место «Фон-Ривьеры» встал «Бриз», и поскольку перевод — долга вещь платная, за нее «Фон-Ривьера» должна была денег, но они это перекрыли тем, что «Бриз» должен был заплатить денег по ДКП прямо ровно в той же сумме».

Юристы полагают, что определенные шансы выиграть суд у арбитражника есть: поскольку перевод долга не был оплачен живыми деньгами, то можно говорить, что перевод долга не состоялся. Впрочем, сделка скорее оспоримая, а не ничтожная, а в этом случае срок исковой давности уже истек — это всего год, а не три, как в случае с ничтожностью операций.

ОПРОС

Светлана Кавиева руководитель практики недвижимости компании «СтройКапиталКонсалтинг» Если эта сделка была совершена в преддверии банкротства, там есть определенные риски по неравноценным встречным предложениям. Допустим, ни говорят, что уступили реальные земли, а взамен ничего не получили. Конечно, сложно оценивать не зная всей ситуации и без документов, но такая вероятность оспаривания есть. Что касается угрозы для дольщиков. Чем это чревато: если денег у «Бриза» не будет, это чревато банкротством компании. Есть риск того, что дома не достроят.

Айрат Гатин гендиректор ООО «Юридический центр „Правосудие“, преподаватель кафедры гражданского процессуального права КФ ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия» Все сделки, заключенные за месяц о возбуждении дела о банкротстве, недействительны лишь по этому основанию, независимо от доводов. Если сделки были совершены за год, они оспоримы, здесь надо доказывать, что причинен вред кредиторам, нарушены имущественные интересы иных лиц, что сделка направлена на вывод денег из конкурсной массы, например. По сути это же был актив, его можно было реализовать. В любом случае арбитражник по закону обязан оспаривать такие сделки. Если он считает, что они подозрительные. Потому что окромя дольщиков у нас есть и другие кредиторы. Там же и банкиры и иные лица. Поэтому, возможно, кто-то из них оказывает давление на арбитражника, требует оспорить сделку «Бриза».