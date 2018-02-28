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Не разыгранная «Симфония»: спасителю строек «ФОНа» выставили счет под миллиард

07:00, 28.02.2018 42 Сюжет: Мэрия Казани vs фирма "Свей"

Арбитражный управляющий «Фон-Ривьеры» оспаривает сделку о передаче новому застройщику долгостроев на Павлюхина

Не разыгранная «Симфония»: спасителю строек «ФОНа» выставили счет под миллиард Фото: Дима Канеки / skyscrapercity.com

Строительной компании «Бриз» преподнесли неприятный сюрприз. Конкурсный управляющий «Фон-Ривьеры» решил оспорить порядок расчетов по передаче фирме Андрея Белякова незавершенного жилого комплекса «Симфония». Прежний и новый застройщики закрыли сделку взаимозачетом по обязательствам, но арбитражник банкрота требует живых денег, а это без малого миллиард рублей — 883 млн. Каковы шансы конкурсника на успех и чем грозит спор дольщикам — подробнее в материале «Реального времени».

«Оспариваем не сам договор, а только расчеты»

Заявления об оспаривании сделок между старым и новым застройщиком ЖК «Симфония» конкурсный управляющий «Фон-Ривьеры» Ильфар Сабиров подал в конце января. На этой неделе дело должны были рассмотреть, но из-за болезни судьи заседание отложили на март.

Всего арбитражник подал два ходатайства. По одному из них недействительной просят признать сделку между «Фон-Ривьерой» и «Бризом» в виде пункта 2.3 договора о переводе долга №01062016/ПД от 01 июня 2016 года и соглашения о прекращении взаимных обязательств путем зачета встречных однородных требований от 30 августа того же года на сумму 773 091 005 рублей.

Вторым ходатайством оспаривается еще ряд сделок в виде признания недействительными платежей на общую сумму 109 500 000 рублей, совершенных «Бризом» за счет «Фон-Ривьеры» по платежным поручениям, и применения последствий недействительности ничтожных сделок — договоров уступки №Ф-07178 от 14.07.2016, №Ф-07060 от 14.07.2016 и №Ф-08264 от 14.07.2016 и недействительности сделки по перечислению «Бризом» за счет «Фон-Ривьеры» по платежным поручениям №2 от 15.08.2016 на сумму 8 500 000 руб., №3 от 17.08.2016 на сумму 49 000 000 руб., №6 от 42 500 000 руб., №7 от 18.08.2016 на сумму 4 400 000 руб., №8 от 18.08.2016 на сумму 2 100 000 руб. и №9 от 19.08.2016 на сумму 3 000 000 руб.

В мае 2016 года спасать долгострои на Павлюхина доверили компании Андрея Белякова. Фото Гуландам Зариповой

В общей сложности сумма требований по двум заявлениям — 883 млн рублей. В основе сделок — передача земли под жилым комплексом «Симфония» между «Фон-Ривьерой» и «Бризом». Напомним, в мае 2016 года спасать долгострои на Павлюхина доверили компании Андрея Белякова.

— Мы оспариваем не сам договор купли-продажи земли, а только порядок расчетов. Конкурсный управляющий предполагает, что у данных сделок имеются признаки оспоримости, — коротко сообщила «Реальному времени» представитель конкурсного управляющего Гульгена Замалеева, не желая вдаваться в подробности.

«Бриз»: «Мы все сделали абсолютно законно»

Достраивать дома в «Симфонии» «Бриз» взялся на условиях создания ЖСК. Первый дом уже сдали, третий активно строится. В четвертом, где людям предложили самые большие доплаты по 15 тыс. рублей с квадратного метра, пока много несогласных. Тем не менее в мэрии рассчитывают сдать оба долгостроя до конца этого года и следующего.

Создание ЖСК в 3-м и 4-м домах сдерживал еще тот фактор, что земля под ними в залоге. Ранее участками владел Сбербанк, а теперь — московская микрокредитная организация «Профиль Финанс». Чтобы передать ЖСК и эти дома, нужно получить согласие залогового кредитора. Но представитель москвичей заявил: «Мы пока не даем согласие». По словам конкурсного управляющего «Фон-Ривьеры» Ильфара Сабирова, делом занимается правительство Татарстана.

«Если решение суда по этим сделкам будет какое-то негативное, то, наверное, это будет иметь последствия. Если мы отстоим, то как шла стройка, так и будет идти», — заверил глава «Бриза». Фото Димы Канеки / skyscrapercity.com

В самом «Бризе», узнав о претензиях арбитражника касательно их сделок с «Фон-Ривьерой», уверены, что ничего не нарушили:

— Я думаю, закон все урегулирует. Конкурсник оспаривает три сделки, как суд решит, так и будет. Я считаю, что мы все сделали абсолютно законно, в наших действиях никаких нарушений нет. Расчеты произведены в полном объеме, все во благо дольщиков и пошло, — прокомментировал ситуацию «Реальному времени» глава компании Андрей Беляков.

Скажется ли судебный процесс на судьбе стройки в «Симфонии»? Отвечая на этот вопрос, Андрей Беляков не стал исключать все риски: «Если решение суда по этим сделкам будет какое-то негативное, то, наверное, это будет иметь последствия. Если мы отстоим, то как шла стройка, так и будет идти», — заверил глава «Бриза».

Не пролила свет на ситуацию со сделками и экс-глава «Фон-Ривьеры». Касательно договора о переводе долга между прежним и новым застройщиками «Симфонии» Диана Ахметзянова сообщила немногое: «Я знаю, что мы переводили дольщиков Белякову, но по сути этих споров с конкурсником я вам ничего не могу прокомментировать. Там вопрос в юридической плоскости».

Диана Ахметзянова: «Я знаю, что мы переводили дольщиков Белякову, но по сути этих споров с конкурсником я вам ничего не могу прокомментировать. Там вопрос в юридической плоскости». Фото Гуландам Зариповой

«Предполагается, что «Фон-Ривьера» должна была живые деньги получить»

Наши источники в юридическом сообществе Казани, знакомые с ситуацией, прокомментировали ее следующим образом:

— Сначала был майский договор купли-продажи по нескольким земельным участкам между «ФОНом» и «Бризом». Этот договор предусматривал оплату в пользу «Фон-Ривьеры». После они заключили соглашение о переводе долга, датированное 1 июня 2016 года. И в этом соглашении есть пункт, который предусматривает, что оплата, которую «Фон-Ривьера» должна произвести «Бризу», перекрывается задолженностью «Бриза» по ДКП (договор купли-продажи), то есть они фактически провели взаимозачет требований. И сейчас конкурсник оспаривает не весь договор, а в части оплаты путем зачета. То есть предполагается, что «Фон-Ривьера» должна была живые деньги получить.

Договор купли-продажи земли под «Симфонией» предусматривает перечень обязательств, где фигурируют дольщики. В свое время «Фон-Ривьера» обязалась передать им квартиры, «а в соглашении о переводе долга на место «Фон-Ривьеры» встал «Бриз», и поскольку перевод — долга вещь платная, за нее «Фон-Ривьера» должна была денег, но они это перекрыли тем, что «Бриз» должен был заплатить денег по ДКП прямо ровно в той же сумме».

Юристы полагают, что определенные шансы выиграть суд у арбитражника есть: поскольку перевод долга не был оплачен живыми деньгами, то можно говорить, что перевод долга не состоялся. Впрочем, сделка скорее оспоримая, а не ничтожная, а в этом случае срок исковой давности уже истек — это всего год, а не три, как в случае с ничтожностью операций.

ОПРОС
  • Светлана Кавиева

    Светлана Кавиева руководитель практики недвижимости компании «СтройКапиталКонсалтинг»

    Если эта сделка была совершена в преддверии банкротства, там есть определенные риски по неравноценным встречным предложениям. Допустим, ни говорят, что уступили реальные земли, а взамен ничего не получили. Конечно, сложно оценивать не зная всей ситуации и без документов, но такая вероятность оспаривания есть. Что касается угрозы для дольщиков. Чем это чревато: если денег у «Бриза» не будет, это чревато банкротством компании. Есть риск того, что дома не достроят.

  • Айрат Гатин

    Айрат Гатин гендиректор ООО «Юридический центр „Правосудие“, преподаватель кафедры гражданского процессуального права КФ ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия»

    Все сделки, заключенные за месяц о возбуждении дела о банкротстве, недействительны лишь по этому основанию, независимо от доводов. Если сделки были совершены за год, они оспоримы, здесь надо доказывать, что причинен вред кредиторам, нарушены имущественные интересы иных лиц, что сделка направлена на вывод денег из конкурсной массы, например. По сути это же был актив, его можно было реализовать.

    В любом случае арбитражник по закону обязан оспаривать такие сделки. Если он считает, что они подозрительные. Потому что окромя дольщиков у нас есть и другие кредиторы. Там же и банкиры и иные лица. Поэтому, возможно, кто-то из них оказывает давление на арбитражника, требует оспорить сделку «Бриза».

Василя Ширшова
НедвижимостьБизнесОбщество
комментарии 42

комментарии

  • Анонимно 28 февр
    Бриз попал
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    Анонимно 28 февр
    А помоему это мы-дольшики попали опять...
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    Анонимно 28 февр
    Да неприятный поворот еще и обременения
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    Анонимно 28 февр
    Ну артисты:) Какое там ещё может быть судебное решение? Прям такое правдивое подкупающее простодушие, наигранная озабоченность, переживание за исход дела, неопределенность в судьбе. Если отстоим это сильно, вопрос в юридической плоскости шедеврально. Ну просто Оскара нужно давать!
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  • Анонимно 28 февр
    По документам всегда у всех порядок.
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  • Анонимно 28 февр
    Скупой платит столько, сколько требует имущий.
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    Анонимно 28 февр
    Квартиры покупались по рыночной цене!!! Хватит про скупость писать!!!
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    Анонимно 28 февр
    Про рыночную цену расскажите судье Нафиеву, который тоже кстати по рыночной цене приобрел свои скромные квадраты.
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    Анонимно 01 марта
    Не надо такое писать про реальных дольщиков, которые купили по договорам переуступки через подставных лиц Фона, мы заплатили за несуществующую квартиру реальную рыночную стоимость!!! Официально везде фигурируют суммы по первым договорам от этого и не объективное мнение что все купили за ДЁШЕВО
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  • Анонимно 28 февр
    Дольщики попали...
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    Анонимно 28 февр
    Дольщики не попали, их защищает закон о банкротстве и признание права ДДУ. Это какой то схематоз обычный, просто таким образом контролируемо устраняют риски.
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    Анонимно 28 февр
    А что защищает ваш договор? Сваи? Монолитный каркас?
    Какой застройщик будет вас достраивать, если Брис обанкротят и принудительно спишут у него все ваши деньги в пользу Фон-Ривьеры.?Минимум затягивание сроков строительства, а после проблемы со сдачей дома из-за залога участка в Сбербанка.
    Кстати, в залог принимается участок со всеми улучшениями, то есть со всеми объектами на нем.
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  • Анонимно 28 февр
    Надеемся на положительный исход!!! Нельзя останавливать стройку! Все будет хорошо! Надеемся и верим, держим кулачки!
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  • Анонимно 28 февр
    На чужом несчастье счастья не построить.
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  • Анонимно 28 февр
    Вот это поворот, опять мимо дольщиков. Интересно власти спасут Бриз, или в расход пустят как... Выгодно ли спасать строительную компанию или дешевле утопить.
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    Анонимно 28 февр
    Пчёлы против мёда? Так не бывает, это противоречит законам природы. Всё это очередная бутафория, реквизит для спектакля. Сценарий прописан и утвержден на худ.совете уже давно, возможны мелкие импровизации отдельных артистов, но не более. Короче всё будет хорошо как всегда. За дольщиков не переживайте их ещё пару раз спасут и они отделаются легким испугом и радостью от возможности доплатить, и главное что у них теперь точно не отнять это бесценный жизненный опыт.
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  • Анонимно 28 февр
    Власти, спасите Бриз. Не бросайте хоть его в полымя.
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    Анонимно 28 февр
    Что за бредовый призыв?! Спасите сначала дольщиков, потом спасите Бриз! ПАМАГИТЕ!!! Такое ощущение что либо власти сами пишут или Бриз обращается к своим покровителям? Опять земли Бризу выделить? Хорош уже "дольщиков спасать", тему заездили уже, нужно вовремя уметь останавливаться, ато скажут потом "жадность фраера сгубила". Такая схема была простая в 90-х групперы сначала коммерсу проблему устраивали, а потом героически её решали, тут похоже так же сначала всем миром создавали проблему, а затем всем миром те же самые решают. Ну хорош уж, палитесь же.
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    Анонимно 28 февр
    Согласен Бризу нужно помочь! Надо ему ещё дать земли.
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    Мы, дольщики 3 дома, просим, умоляем достроить наш дом!!! Властьимущие не допустите волны недогодования среди дольщиков! Сделайте уже что нибудь! Обещания были даны что дом достроят в случае перехода к другому застройщику за наши доплаты! Сдержите данное слово!!!
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    Модератор ау, вы чего не публикуешь мой правдивый комментарий, или у вас статья так же как в Бизнес онлайн на эту тему строго на правах рекламы?
    Даёшь гласность и свободу слова! Прекратите душить свободу самовыражаться!
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    Поможем Бризу всем миром!
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    Show Must Go On?
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    На Павлюхина не на последние деньги квартиры покупают.
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    ну, прям с языка сняли!
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    Вот оказывается откуда Дарья Донцова автор "иронических детективов" материал берёт.
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    Павлюхина - это где кладбище и железна дорога?
    Ответить
    Анонимно 28 февр
    Кому кладбище кому экологически чистый район, кому железна дорога, кому транспортная доступность. Смотрите позитивнее.
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    Прекратите издеваться над людьми! Люди которые столько времени, ждали своих квартир заплатили за них в итоге двойную цену! Когда же это закончится?! Куда смотрят власти?
    Ответить
    Анонимно 28 февр
    Двойная цена? Мощно
    Ответить
    Анонимно 28 февр
    Власти своё уже проглядели, уже давно органы должны сказать своё слово.
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    К сожалению, позитив закончился, осталась только злость.
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    Все будет хорошо!!! А вставляющим палки в колёса, кто затеял всю эту кашу и любыми способами пытается остановить стройку- все вернётся бумерангом ! Бог есть...
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    Одна из дольщиц начала эту всю ситуацию раскачивать , а куда конкурентку деваться. Из за одной могут все дольщики фона на улицу пойти и опять у фона денег просить которые даже Беляков если найдёт и заплатит, что там достанется если на всех поделить.
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    Анонимно 28 февр
    Надоели уже народными волнениями шантажировать. Нахватали квартир в погоне за прибылью а как сели на одно место стали народом прикидываться.
    Ответить
    Анонимно 28 февр
    Я дольщик 3 дома, продав имеющуюся квартиру для улучшения условий вложил деньги в жк симфония, с 2013 года скитаемся семьей в ожидании квартиры по съемным квартирам! И таких много кто реально ждёт и будет жить этом доме!Побойтесь Бога говорить такие слова!
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  • Анонимно 28 февр
    Ну пусть найдет и заплатит
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    У Бриза три строительные компании. О какой идёт речь в статье?
    Ответить
  • Анонимно 28 февр
    Бриз во главе с Беляковым такие проблемы разгребает которые допустили чиновники в строительстве. Надо помочь.
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    Анонимно 28 февр
    Туда ещё не пускают "разгребать проблемы" - слишком сладкое место, для избранных.
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  • Анонимно 01 марта
    Дольщики видно большие грешники, если при попытке помочь им страдают другие.
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  • Анонимно 08 марта
    я думаю тут можно подумать и исцелить сделку...
    Нужно доказать нарушение прав кредиторов.
    Поскольку дольщики в предпочтительной очереди по отношению к другим кредиторам, и если в результате сделки положительное сальдо (рыночная стоимость прав на незавершенку и т.д.) было меньше отрицательного (объем обязательств по этому дому перед дольщиками) то сделку на оборот усидят через суд. Все будет решать не суд))))) а оценщики)))).
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