Видео недели: «татарская Атлантида», ракеты по Сирии и кора дуба вместо лекарств из США

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

«Не встанут — не переживайте»

Так во вторник президент РФ Владимир Путин на совещании с учеными в Курчатовском институте РАН прокомментировал замечание одного из академиков. Тот отметил, что Россия очень большая и если все россияне встанут по периметру границы, то между ними будут огромные просветы, в которые могут встать «10 китайцев и пять европейцев с американцами».

— Не встанут, не переживайте, — рассмеялся глава государства.

Как паводок превратил татарстанскую деревню в «Венецию»

На уходящей неделе в Сети появилось жуткое видео, снятое с коптера, на котором запечатлены последствия паводка в Кайбицком районе РТ. Затопило несколько населенных пунктов, в том числе село Бурундуки.

Противники МСЗ встретились с инвесторами проекта

В субботу в Осиново прошла очередная встреча, посвященная обсуждению строительства МСЗ. На сей раз активисты встретились с представителями инвестора строительства мусоросжигательного завода — компании «РТ-Инвест». «Реальное время» вело прямую трансляцию обсуждения.

Ракетные удары по Сирии

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли около 100 ракетных ударов по территории Сирии, обвинив лидера страны Башара Асада в применении химического оружия. Сколько именно ударов попало в цель — неизвестно. По данным Генштаба РФ, часть ракет — 71 из 103 — цели не достигла. Удары отражали с помощью ПВО С-125, С-200, «Бука» и «Квадрата». В Сеть попало видео, на котором, предположительно, был запечатлен один из ударов по сирийской территории. Вспышка от взрыва выглядит действительно страшно — сам автор видео не сдержался и присвистнул, когда она озарила ночное небо.

«Это как ПИН-код в банке»

В пятницу суд удовлетворил иск о блокировке Telegram. Роскомнадзор собирается ограничить доступ к мессенджеру, как только получит судебное решение. Отметим, что за несколько дней до произошедшего журналисты BBC Russia попросили депутатов объяснить простым языком, что такое «ключи шифрования», которые они так настойчиво требовали от Telegram, но так и не получили. Ответы, прозвучавшие в сюжете, вызвали мощный резонанс и вирусом разошлись по Сети.

Попросили депутатов объяснить простым языком, что такое «ключи шифрования», которые они требуют от «Телеграма». pic.twitter.com/39wvS8PvZ6

— bbcrussian (@bbcrussian) 9 апреля 2018 г.

Автобус с детьми попал в страшную аварию в Подмосковье

На уходящей неделе в Подмосковье произошла страшная авария: автобус с детьми столкнулся с легковой машиной ВАЗ-2109. В полиции подтвердили госпитализацию восьми человек: шести детей и двух взрослых. Как подтвердили «Интерфаксу» в полиции, в аварии погиб минимум один человек — водитель легкового автомобиля. В Следственном комитете рассказали ТАСС, что легковой автомобиль выехал на встречную полосу и влетел в автобус. По словам очевидца, многие водители остановились на дороге и начали помогать вытаскивать детей из автобуса, который перевернулся в кювете.

«Осторожно. Скользкий пол!»

В среду канал РЕН ТВ выпустил репортаж из больницы британского города Солсбери, где после отравления находится бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Корреспондент прервал свой репортаж у двери, за которой, по его мнению, находится отделение микробиологии, в котором лежит Скрипаль, произнеся драматичное: «Здесь табличка «Не входить, держитесь подальше». Судя по всему, это и есть единственная защита от самого смертельно опасного вещества, которое в Англии называют «Новичок», которую руководство придумало для своих посетителей». Однако есть одна нестыковка: если приглядеться, то надпись на двери гласит: «Осторожно. Скользкий пол!». После того, как явный фейк был распознан и разошелся по Сети, канал РЕН ТВ удалил полную версию репортажа с youtube-канала и изменил текст новости.

Корреспондент ХРЕН ТВ выдал табличку «Мокрый пол» за «Не входить, держитесь подальше».



Держитесь подальше от своего телевизора, россияне. pic.twitter.com/ol7WI1UKMi

— Голый Патриот (@GolyDovolen) 11 апреля 2018 г.

«Допрос» Марка Цукерберга

В среду, 11 апреля, глава Facebook Марк Цукерберг впервые выступил на открытом слушании в конгрессе США. Причиной стал скандал с крупной утечкой личных данных пользователей соцсети. Почти пятичасовое выступление Цукерберга привлекло внимание общественности по всему миру. Пользователи соцсетей традиционно начали упражняться в остроумии, подшучивая над «роботизированной» манерой поведения Цукерберга, а также над странными вопросами политиков, которые, судя по всему, не особо понимали, о чем спрашивают основателя соцсети.

«Кору дуба заваривайте»

Неоднозначную реакцию вызвало выступление депутата Госдумы Петра Толстого в эфире телепередачи «60 минут». Отвечая на вопрос о том, что делать людям, если в качестве ответной меры на западные санкции в России запретят американские и европейские лекарства, он посоветовал россиянам с гипертонией «сплевывать» иностранные медикаменты и лечиться народными средствами, например отваром боярышника или коры дуба.