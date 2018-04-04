IT-март: провал «VK Mobile», блокировка Telegram и масштабная утечка в Facebook

Итоговый обзор IT-рынка, телекома, а также медиасферы в России и мире

В марте внимание общественности во многом было приковано к событиям российской медиасферы — чего только стоит бойкот Госдумы РФ, объявленный российскими СМИ, из-за домогательств (пока недоказанных) депутата Слуцкого к журналисткам. Facebook перенес серьезный обвал акций и сейчас получает судебные иски из-за обвинений в «сливе» персональных данных пользователей, а наши «криптовалютчики» и предприниматели начали забрасывать исками Google из-за запрета на рекламу криптовалют. Telegram пережил два сбоя в работе, а также угрозу о блокировке в РФ из-за судебного разбирательства с ФСБ. Подробнее об этих и многих других событиях — в итоговом обзоре «Реального времени».

Неудачная встреча Дмитрия Пескова со студентами



В конце марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков встретился со студентами факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ, в рамках местного ток-шоу «В точку!» — это учебная программа, запись которой обычно выкладывают в социальных сетях. Во время встречи пресс-секретарь Владимира Путина успел прокомментировать скандал со Слуцким, о котором мы писали выше, сравнив пострадавших журналисток с жертвами Харви Вайнштейна, а последних — и вовсе с проститутками.

Также Песков объяснил, почему президент не выступил перед жителями Кемерово, вышедшими на митинг после трагедии 25 марта: «с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно». Помимо этого, пресс-секретарь Владимира Путина обсудил со студентами оппозиционера Алексея Навального. Он заявил, что в политике надо уметь «выстраивать блоки, коалиции», а политик не смог этого сделать.

Дальше — еще интереснее. В конце встречи Песков поинтересовался у студентов: «Мы же с вами офф-рекорд разговариваем?», на что не получил ответа. Отметим, что изначально этот момент со студентами не обговаривался. Через несколько часов официальная запись ток-шоу была удалена по просьбе Дмитрия Пескова. На следующий день два десятка студентов ВШЭ опубликовали открытое письмо, в котором выразили протест относительно несогласия руководства факультета публиковать запись эфира с Песковым. Они считают произошедшее цензурой. В свою очередь пресс-секретарь президента заявил, что во время встречи со студентами ВШЭ произошло недопонимание. Просьбу не публиковать запись своего выступления он не считает проявлением цензуры.

Одним из последствий страшной трагедии в Кемерово может стать введение ответственности за распространение фейковых новостей. Фото mchs.gov.ru



Борьба с фейк-ньюс после Кемерово и конфликт «России 24» с самиздатом

Одним из последствий страшной трагедии в Кемерово может стать введение ответственности за распространение фейковых новостей. Дело в том, что после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в интернете начала распространяться информация о том, что власти якобы замалчивают реальные масштабы произошедшего, и число жертв может достигать 300 человек. Основным источником недостоверной информации считают украинского пранкера Евгения Вольнова — он выкладывал на своем YouTube-канале ролики, в которых обзванивал кемеровские морги и больницы, сообщая о том, что количество жертв пожара исчисляется сотнями человек.

К сожалению, сработало сарафанное радио, и, помимо самих жителей Кемерово, в реальности официальных цифр начали сомневаться некоторые звезды и блогеры с тысячами подписчиков. В результате, российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) предложили принять закон о фейках в интернете. Отметим, что этот вопрос требует тщательного обсуждения и крайне осторожного подхода, дабы у нас не появилась «еще одна 282-я статья».

Но еще до старта официальных обсуждений, запланированных на 6 апреля, на звезд российского шоу-бизнеса, блогеров и некоторые издания обрушилась вся мощь федеральных каналов (которые, к слову, и сами иногда грешат фейковыми сюжетами). 28 марта в эфире «России 24» вышел cюжет под названием «Фейки о трагедии: кто распространил в соцсетях и СМИ завышенные цифры жертв пожара в Кемерове».

В нем, помимо прочего, использовался фрагмент прямого включения корреспондента самиздата «Батенька, да вы трансформер» Петра Маняхина в эфире «Дождя»: находясь на митинге, он сообщил, что жители Кемерово «передают из уст в уста» слухи о 700 погибших, но подчеркнул, что эта информация ничем не подтверждена. Тем не менее «Россия 24» поставила Маняхина в один ряд с распространителями фейков. В ответ, редакция самиздата выступила с открытым письмом, в котором выразила свое возмущение, а также пригласила корреспондентов канала прийти к ним на стажировку, чтобы «научить их заниматься профессиональной журналистикой».

Лысова возглавляла редакцию газеты «Ведомости» с 2002 по 2007 и с 2010 по 2017 годы. Фото government.ru



Татьяна Лысова пришла в «Интерфакс»

Еще одна новость, вызвавшая резонанс в сфере медиа – назначение бывшего главреда «Ведомостей» Татьяны Лысовой главой службы политической информации «Интерфакса». Лысова возглавляла редакцию газеты «Ведомости» с 2002 по 2007 и с 2010 по 2017 годы. Она покинула пост главного редактора в марте 2017 года, сославшись на то, что ей потребовалось больше внимания уделять семье. Место Лысовой в «Ведомостях» занял пришедший с Первого канала Илья Булавинов, занимавшийся интернет-вещанием канала.

Бойкот Госдумы, домогательства и журналисты-«слуги»

Громкий и многоуровневый скандал разразился вокруг депутата ГД РФ Леонида Слуцкого. Сразу три журналистки — продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук, корреспондент русской службы «Би-би-си» Фарида Рустамова и Екатерина Котрикадзе из RTVI — обвинили политика в сексуальных домогательствах. За этим последовала острая реакция: спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин счел обвинения провокацией и посоветовал журналисткам менять работу, если им «опасно находиться в Госдуме». Его позицию поддержали другие политики, а в соцсетях на девушек полились потоки оскорблений (благо, нашлись и защитники).

Журналистки обратились в Комиссию по этике Государственной думы, а руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Аршба сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». В результате произошло удивительное: российские издания и даже соцсети одно за другим начали объявлять бойкот Госдуме и отдельным депутатам.

Новый поворот эта история приобрела после того, как татарстанский депутат Фатих Сибагатуллин, комментируя бойкот СМИ, назвал журналистов «слугами». Волна возмущения поднялась с новой силой, но в конечном итоге закончилась мирно — извинениями со стороны политика. Отметим, что около Госдумы РФ до сих пор проходят пикеты: активистов, призывающих лишить Слуцкого мандата, сменяют молодые (и не очень) люди с плакатами «Россия за Слуцкого».

Госкорпорация «Ростех», которая 2 года назад планировала стать единственным владельцем татарстанской «БАРС Груп», отказалась от этой идеи и решила остановиться на покупке 25% и одной акции. Фото Олега Тихонова

«МегаФон» покупает «Связной», а «Ростех» отказался от 100% «БАРС Груп»

В минувшем месяце одна из структур ПАО «МегаФон», наконец, обратилась в ФАС с ходатайством о покупке компании-владельца торговой сети «Связной». Отметим, что ранее «МегаФон» купил основного конкурента «Связного» — «Евросеть». Планируется (об этом известно с 2017 года) слить обе компании воедино и образовать новый бренд. Заявка «МегаФона» будет проверена до 21 мая.

Другая новость о «купле-продаже» касается татарстанской компании «БАРС Груп». Госкорпорация «Ростех», которая 2 года назад планировала стать единственным владельцем татарстанской «БАРС Груп», отказалась от этой идеи и решила остановиться на покупке 25% и одной акции. В «Ростехе» говорят, что отныне не видят необходимости получать полный контроль над партнерскими проектами и четверть в уставном капитале — оптимальный вариант. По другим данным, на покупку всей «БАРС Груп» не хватило денег.

Возмущенные «криптовалютчики» атакуют Google

Вслед за социальной сетью Facebook, Google решил запретить рекламу ICO, криптовалют и криптовалютных бирж. Ограничения в том числе коснутся материалов с советами о заработке на криптовалютах и объявлений о бинарных опционах. Сообщается, что эти правила вступят в силу летом текущего года. Позиция Google заключается в том, что компания не знает, какое будущее ждет рынок криптовалют, однако они уже наблюдали «немало вреда для потребителей в данной сфере» и хотели бы быть осторожнее.

Реакция на отказ от рекламы криптовалют оказалась довольно резкой. Глава российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) пообещал подать коллективный иск от отраслевых ассоциаций Южной Кореи, Китая и РАКИБ против Facebook, Google, Twitter и «Яндекс». А один российский предприниматель уже подал иск к Google на 2 миллиарда рублей за запрет рекламы криптовалют – он уверен, что из-за новых правил пострадает его бизнес с криптотерминалами.

Также в марте в Госдуму РФ был внесен законопроект о криптовалютах. Согласно документу, биткоин не называют деньгами, а майнинг считают за предпринимательство только при превышении расхода электроэнергии. Отметим, что он практически полностью дублирует все основные положения документа, опубликованного в январе Минфином РФ.

Социальная сеть «ВКонтакте» и «МегаФон» объявили о закрытии виртуального оператора «VK Mobile». Фото iphones.ru



Виртуальный оператор «VK Mobile» провалился

Социальная сеть «ВКонтакте» и «МегаФон» объявили о закрытии виртуального оператора «VK Mobile» — это произошло менее, чем через год с момента запуска проекта. Во время оглашения финансового отчета компании «МегаФон» ее представитель заявил, что подключения к «VK Mobile» закрыты, но действующие абоненты будут обслуживаться. Сам проект был назван неудачным. Напомним, что официальный запуск «VK Mobile произошел в начале июня прошлого года. За 400 рублей «МегаФон» предлагал абонентам безлимитный трафик для «ВКонтакте», подписку на музыкальный сервис «Boom», стикеры, 2 ГБ интернет-трафика и звонки.

Запуск доставки товаров с «Авито» и отечественный LinkedIn

Сервис бесплатных объявлений Avito запустил в России доставку между пользователями. Продавец может отнести товар в пункт приема-выдачи отправлений Boxberry, откуда его заберет покупатель. Отмечается, что продавец сможет получить деньги только после того, как покупатель подтвердит, что в коробке лежит именно то, что описано в объявлении на сайте.

Федеральная служба по труду и занятости России запустила российский аналог LinkedIn — соцсети с деловыми контактами Skillsnet. В интервью ТАСС глава Роструда заявил: «Это будет лучшая социальная сеть для профессиональных контактов, и, по нашему убеждению, она будет активно востребована молодежью».

Сообщается, что функции Skillsnet полностью совпадают с тем, что было на LinkedIn от Microsoft. Напомним, зарубежный ресурс был внесен Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов в 2016 году, так как он нарушил закон о персональных данных, не начав хранить и обрабатывать базу данных россиян на территории РФ.

Сервис бесплатных объявлений Avito запустил в России доставку между пользователями. Продавец может отнести товар в пункт приема-выдачи отправлений Boxberry, откуда его заберет покупатель. Фото boxberry.ru



Huawei впервые обогнал Apple по продажам в РФ, а Xiaomi представил новую технику

В марте стало известно о том, что по итогам февральских продаж в России доля смартфонов Huawei впервые превысила долю гаджетов Apple. Доля Huawei выросла с 14,5% в январе до 17,4% в феврале, а доля Applе в феврале снизилась до менее 14%. Отмечается, что, хотя Huawei опередил Apple по продажам смартфонов в штуках, Apple по-прежнему лидирует по выручке.

Кстати, в прошлом месяце Apple представила новый iPad для студентов и школьников. Планшет оборудован Touch ID, процессором A10 Fusion, задней камерой с разрешением 8 мегапикселей и аккумулятором, который держит заряд до 10 часов. Планшет обойдется в 299 долларов для школ и в 329 долларов для всех остальных клиентов. Доставлять устройства начнут с апреля.

Еще одна новинка была представлена компанией Xiaomi — речь идет об игровом ноутбуке Mi Gaming Laptop 15,6. Сообщается, что он легкий, очень мощный и недорогой, по сравнению с основными конкурентами. Продажи в Китае стартуют 13 апреля, а о доступности в других странах и ценах в них пока ничего не известно.

Цукерберг в центре скандала

Крупный скандал разворачивается вокруг Facebook. Соцсеть обвинили в незаконном использовании личных данных более 50 млн пользователей — компания Cambridge Analytica собирала их в обход правил и применяла в предвыборной кампании Дональда Трампа. Facebook якобы знал об утечке и скрывал ее несколько лет.

Представители соцсети сообщили, что не считают произошедшее «утечкой» — по их мнению, данные легально собирали разработчики приложения, которые затем нарушили правила и передали их в Cambridge Analytica, однако компанию раскритиковали за слабую защиту персональной информации.

На этом фоне акции компании обрушились на 11% — всего Facebook (по данным на 21 марта) потерял более 50 млрд долларов рыночной стоимости. В США и Великобритании начались расследования. В свою очередь, Марк Цукерберг оперативно представил трехэтапный план по возвращению доверия пользователей, признал, что подвел пользователей и раздал кучу интервью. Это не спасло его от жестких высказываний и призывов удалить Facebook в соцсетях, а также от судебных исков — в суд уже обратились инвесторы и рядовые пользователи.

Марк Цукерберг оперативно представил трехэтапный план по возвращению доверия пользователей, признал, что подвел пользователей и раздал кучу интервью. Фото government.ru



Сбои в работе Telegram, его возможная блокировка и привлечение 850 млн долларов в рамках ICO

В марте в работе мессенджера Telegram произошло два масштабных сбоя. Первый случился 5 марта: как сообщает издание TJournal, тогда веб-версия выдавала ошибку «500 Internal Server Error», а в приложении не отправлялись сообщения. Сбой коснулся пользователей из Белоруссии, Франции, Венгрии, Испании и Британии. Следующий сбой произошел в конце месяца — тогда он затянулся более, чем на 3 часа. Создатель Telegram Павел Дуров пояснил, что неполадки связаны с отключением питания в кластере серверов в Европе.

В последний раз по поводу отключения решил высказаться Роскомнадзор, давно точащий зуб на детище Дурова. «Пользователи жалуются на сбой работы Telegram. По данным СМИ, больше всего жалоб поступает из России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана. Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте — мы тут ни при чем», — говорится в сообщении РКН, опубликованном в Facebook.

Высказывание РКН является отсылкой к другому инфоповоду минувшего месяца — 20 марта Верховный суд РФ отклонил иск Telegram к ФСБ о признании недействительным приказа этой службы предоставить ключи для расшифровки переписки пользователей мессенджера. Ранее за неисполнение приказа Telegram был оштрафован на 800 тыс. рублей. После решения суда Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнить требования закона о предоставлении информации органам безопасности и обязал в течение 15 дней дать ФСБ информацию для декодирования сообщений. При невыполнении требования ведомство пообещало заблокировать мессенджер. В свою очередь, Павел Дуров заявил, что не поддастся на угрозы.

Параллельно, компании TON Issuer и Telegram Group, принадлежащие Павлу и Николаю Дуровым, отчитались о привлечении 850 миллионов долларов от 94 инвесторов в рамках ICO. Сумма пойдет на развитие мессенджера и блокчейн-платформы TON — ранее «Реальное время» подробно рассказывало об этом проекте.