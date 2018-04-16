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Госзакупки: миллионы евро на компрессоры для «Позиса» и 5-метровая бутса на Чистопольской

07:00, 16.04.2018 5

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

Госзакупки: миллионы евро на компрессоры для «Позиса» и 5-метровая бутса на Чистопольской Фото: Максим Платонов

1. Тендер недели: «Позис» закупит компрессоры на 8 млн евро, обезопасив себя от колебаний курса

Главным тендером недели стала закупка зеленодольского «Производственного объединения «Завод имени Серго». Компания собирается заплатить 6,95 млн евро (или эквивалент в рублях, на момент размещения информации на портале госзакупок — 490 млн рублей) за 286 тысяч компрессоров. Извещение о тендере было опубликовано 6 апреля, закупка осуществлена у единственного поставщика — имя его в документации, впрочем, обнаружить не удалось. Всего «Позису» понадобится 8 моделей компрессоров. Напомним, в 2017 году «Позис» заключил контракт на поставку компрессоров на 518 млн рублей с европейским подразделением бразильской Embraco.

Отметим, что в проекте нынешнего договора, в отличие от основной страницы сайта госзакупок, указывается уже другая стоимость контракта — 8 млн евро. Как отдельно оговаривается, с целью сокращения влияния колебаний внутреннего валютного курса, стороны договорились о следующих условиях компенсации продавцом возможного значительного роста курса евро в 2018 году: периодом для установления расчетного курса евро считать l квартал, расчетным курсом евро на текущий квартал считать средний курс евро Центробанка России за предыдущий квартал. При этом в случае, если средний курс евро по итогам текущего квартала увеличился более чем на 5% по отношению к среднему курсу предыдущего периода, продавец устанавливает новые цены на товар с учетом их снижения на сумму, превышающую 5% порога роста валютного курса. Аналогичное изменение цены будет и в случае снижения курса евро. В случае изменения курса евро более чем на 10% — стороны согласуют новые условия поставки.

2. Техника недели: 17,5 тысячи учителей Татарстана вооружат ноутбуками

Мининформсвязи Татарстана в очередной раз собирается массово закупить компьютерную технику через Государственный комитет Татарстана по госзакупкам. На этот раз речь идет о сумме 361 млн рублей. О закупке было объявлено 6 апреля, заявки принимаются до 23 апреля, а аукцион состоится 27 апреля.

Всего Министерство информатизации и связи закупит 17,5 тысячи ноутбуков по 20 600 рублей за штуку. Судя по тому, что адресами поставок в основном значатся районные управления образования, речь идет о покупке ноутбуков для учителей или для школ. Обновление ноутбуков для учителей Татарстана, напомним, началось в 2015 году — тогда, правда, их было куплено всего около 500 штук.

Судя по тому, что адресами поставок в основном значатся районные управления образования, речь идет о покупке ноутбуков для учителей или для школ. Фото Максима Платонова

Больше всего ноутбуков получит управление образования Казани — 2 554 штуки. Помимо этого, компьютерами обзаведутся отдельные государственные образовательные учреждения и организации, а также профессиональные образовательные организации. Конкретные технические характеристики закупаемых ноутбуков в конкурсной документации отсутствуют. Из требований, однако, известно, что процессор должен быть с числом ядер не менее четырех, каждый — не менее 2,5 Ггц. Экран ноутбука должен иметь диагональ не менее 11 дюймов (речь, похоже, идет не о полноразмерном ноутбуке). Оперативная память должна быть не менее 4 гигабайт, жесткий диск — не менее 500 гигабайт. Вес ноутбука должен быть не более 1,35 килограмма.

3. Оформление недели: в три раза больше на цветочное оформление

Комитет внешнего благоустройства Казани готовится заняться «летним» благоустройством города. Муниципальное ведомство планирует потратить 154 млн рублей на цветочное оформление города в 2018 году. Об этом стало известно 10 апреля. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 апреля, а аукцион состоится 3 мая.

Что интересно, несмотря на муниципальный уровень заказчика, работы будут профинансированы из бюджета Татарстана. Отметим, что, по сравнению с прошлым годом, стоимость их выросла более чем в три раза, а по сравнению с 2016 годом — и вовсе в пять раз. В этом году из цветов, помимо прочего, должны быть сделаны четыре объемных композиции: FIFA 2018 на улице Чистопольской (пятиметровая бутса и мяч диаметром 3,5 метра), «Свисток» на улице Чистопольской (свисток и скамейка-лента длиной 16 метров), «Аисты» на улице Николая Ершова, у бывшего ресторана «Акчарлак» (три аиста высотой около трех метров каждый, один из них будет держать косынку с мячом), а также композиция на пересечении улиц Чистопольской и Декабристов с футбольным мячом и фигурами бегунов. В списке остальных объектов, которые затронет цветочное оформление, — 61 улица, почти половина из которых находятся в Вахитовском районе.

Ведомство планирует потратить 154 млн рублей на цветочное оформление города в 2018 году. Фото kzn.ru

4. Ремонт недели: обновят «Волгу» в Боровом и стрельбище в «Веденке»

Главный строительный заказчик региона — Главинвестстрой — заплатит 114 млн рублей за ремонт четырех тренировочных площадок. О закупке стало известно 11 апреля, заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 апреля. Аукцион состоится 3 мая.

В списке тренировочных площадок, которые затронет ремонт, — стадион «Электрон» в Казани и молодежный центр «Волга» около Борового Матюшино, а также спортбаза «Динамо» в Лаишевском районе и тренировочная площадка на стадионе «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» по стендовой и пулевой стрельбе в Введенской Слободе. Все работы должны быть выполнены до конца ноября 2018 года.

5. Мотивация недели: ВТБ заплатит автосалонам за оформление автокредитов

Федеральный банк ВТБ на неделе объявил сразу несколько тендеров в Татарстане на «оказание услуг по привлечению контрактов». Крупнейший из них заключен с ООО «Пассаж Авто» — на 78 млн рублей. Информация о закупке у единственного поставщика была опубликована 11 апреля. Компания зарегистрирована в Казани, на проспекте Победы, 194, принадлежит ООО «УК «ТрансТехСервис» и Вячеславу Зубареву.

Как следует из документации, 78 миллионов одно из юрлиц ТТС получит за 3 года за оказание «агентских услуг по мотивации клиентов». Под мотивацией банк ВТБ понимает информирование о предоставляемых программах автокредитования и страховых продуктах. По договору «Пассаж Авто» должен не допускать навязывания клиентам услуг, сопутствующих предоставлению кредита, получение которых является добровольным. Указанная сумма в 78 млн рублей является предельной. На деле же исполнитель получает свое вознаграждение за каждого привлеченного клиента. Точная сумма, которую получит «Пассаж Авто» за каждого клиента, не указывается. В прошлом году, напомним, начали работу новые госпрограммы по поддержке российского авторынка.

Ведомство потратит 13,4 млн рублей на фестиваль с воодушевляющим названием «Все флаги в гости едут к нам» и фестиваль «Цветущий Татарстан». Фото Максима Платонова

6. Праздник недели: закатим фестивали во время чемпионата мира по футболу

Тем временем Министерство культуры Татарстана готовится провести фестивали, приуроченные к чемпионату мира по футболу. В частности, ведомство потратит 13,4 млн рублей на большой праздничный фестиваль с воодушевляющим названием «Все флаги в гости едут к нам» и большого праздничного фестиваля «Цветущий Татарстан». Соответствующая закупка была опубликована 10 апреля. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 апреля, а сам аукцион состоится 3 мая.

Фестиваль «Все флаги едут в гости к нам» состоится 15, 19, 21, 28 июня и 4 июля. На нем выступят Московский государственный академический театр танца «Гжель», фонограф-бэнд под управлением Сергея Жилина, Нани Брегвадзе, Хибла Герзмава, трио Даниила Крамера. В рамках «Цветущего Татарстана» (пройдет 29 июня, а также 1, 3 и 8 июля) состоятся выступления Филармонического джаз-оркестра Татарстана под управлением Сергея Васильева, Государственного оркестра народных инструментов Татарстана, Государственного ансамбля фольклорной музыки Татарстана, а также звезд татарской эстрады.

7. Музей недели: история казанских старообрядцев за 12 миллионов

А вот федеральное министерство культуры собирается потратить 12 млн рублей на создание экспозиции Музея истории старообрядчества в Казани. Заявки на участие в соответствующем тендере начали принимать с 9 апреля. Окончание приема заявок — 25 апреля, сам аукцион состоится 30 апреля.

Экспозиция должна быть создана в срок до 30 сентября 2018 года. Указанное место оказываемой услуги — улица Старообрядческая, 17. Экспозиция будет создана в здании Казанско-Богородицкого (Покровского) собора — кафедрального храма Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви. Экспозиция должна рассказывать об истории православия в Казани и Казанском крае, о расколе Русской православной церкви, об истории старообрядческой церкви и казанской общины. Напомним, год назад «Реальное время» публиковало интервью с предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием, который приезжал в Казань для участия в конференции «Старообрядчество и революция».

Экспозиция должна рассказывать об истории православия в Казани и Казанском крае, о расколе Русской православной церкви, об истории старообрядческой церкви и казанской общины. Фото Олега Тихонова

8. Техподдержка недели: Минтруд отдаст за труд «барсов» 5 миллионов

ГУП «Центр информационных технологий РТ» готовится потратить 5,4 млн рублей на техподдержку государственной информационной системы «Социальный регистр населения Татарстана». Такие сведения были размещены на портале госзакупок 6 апреля. Имя победителя, впрочем, стало известно еще раньше — им стало АО «Барс Груп» (сам конкурс проводился в середине марта).

Как следует из документации, система нужна для оптимизации работы Министерства труда и занятости и его подведомственных учреждений. С помощью системы предоставляется 13 услуг, в том числе назначение субсидий-льгот, ежемесячного пособия, пособия при рождении ребенка и другие. В задачах системы значатся автоматизация деятельности специалистов, формирование социального регистра населения и обеспечение анализа и планирования деятельности в сфере предоставления адресных мер поддержки населению.

9. Мероприятие недели: слетать в Джакарту и себя показать за 3,5 миллиона

Татарстанское АО «Корпорация экспорта РТ» снова собирается участвовать в международной выставке. На этот раз государственное предприятие готово заплатить 3,46 млн рублей кипрской Galkias Enterprises Limited за участие в 10-й Международной индонезийской выставке. Информация о закупке у единственного поставщика была опубликована 9 апреля.

Впрочем, как оказалось, договор был подписан еще 15 марта, а сама выставка — Автошоу INAPA 2018 в Международном выставочном центре в Джакарте — была проведена 22—24 марта. Заказ включал в себя оформление выставочной площади. Приложение, в котором должен содержаться дизайн-проект стенда, в документации, к сожалению, отсутствует. Судя по информации в открытом доступе, INAPA 2018 представляла собой выставку и конференцию промышленности автомобильных частей и аксессуаров.

ПАО «Туполев» собирается заплатить почти миллион, а точнее, 870 тысяч рублей, за проведение стратегической сессии молодых сотрудников компании. Фото Максима Платонова

10. Собрание недели: тренинги для молодых авиаторов в лесу

Авиапредприятие ПАО «Туполев» собирается заплатить почти миллион, а точнее, 870 тысяч рублей, за проведение стратегической сессии молодых сотрудников компании. Об этом стало известно 12 апреля, когда «Туполев» разместил информацию о закупке у единственного поставщика. Им стало ГАУ «Молодежный лагерь «Волга».

Как можно узнать из документации, сессия пройдет с 19 по 22 апреля 2018 года. В обязанности «Молодежного лагеря «Волга» входят только проживание и питание. Услуги проживания должны быть оказаны для 135 человек. Для 128 человек проживание будет стоить по 1 475 рублей в сутки. Дополнительно к этому «Туполев» заказывает два номера-люкс с одноместным проживанием по 3 300 рублей в сутки и три номера для стандартного двухместного проживания по 3 500 рублей за номер. Помимо этого, должны быть организованы два кофе-брейка для 135 человек — каждый из них обойдется в 180 рублей на человека. Дополнительно 200 тысяч рублей будет потрачено на питание. Большинство молодых сотрудников за время пребывания в лагере «Волга» поедят, например, салат «Татарстан», говядину по-хански, жюльен из курицы и домашнюю лапшу. В начале 2017 года, напомним, «Туполев» объявил закупку на сумму 7,3 млн рублей на проживание персонала сторонних организаций, привлекаемого для выполнения производственных работ.

Максим Матвеев
ЭкономикаБюджетБизнес Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 16 апр
    ВТБ сами не могут продать свои автокредиты??
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  • Анонимно 16 апр
    8 млн евро! это сколько холодильников надо продать, чтоб их окупить?
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    Анонимно 16 апр
    Всех нас снабдят холодильниками
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  • Анонимно 16 апр
    Наши миллионы. Вот где наш бюджет
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  • Анонимно 16 апр
    Опять Барс Груп деньги привалили
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