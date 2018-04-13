Империя Ивана Егорова: заработать на кораблях, но потерять на стройке и магазинах

«Ак Барс Холдинг» снова получил лишь 4,6 млн рублей прибыли при многомиллиардных оборотах

Фото: Максим Платонов

В 2015—2017 годах «Ак Барс Холдинг» (АБХ) Ивана Егорова получил меньше прибыли, чем за один 2014-й: в прошлом году при выручке в 384 млн рублей прибыль компании составила 4,6 млн. Недавно холдинг бросил силы на судостроительный мегапроект, а его торговый и строительный бизнесы преследуют неудачи. Сверхъестественных результатов не демонстрирует и аграрное направление. Подробнее — в материале «Реального времени».

Год за три

На фоне годовых миллиардных оборотов «Ак Барс Холдинга» его чистая прибыль третий год подряд остается несущественной. По итогам 2017 года она составила лишь 4,6 млн рублей — как и годом ранее. Выручка при этом увеличилась на 49,3 млн рублей до 384 млн, следует из годового бухгалтерского отчета компании.

Судя по отчетности, в прошлом году у АБХ увеличились процентные доходы от размещения средств (до 93 млн рублей), выросли управленческие расходы (до 381,6 млн), а также снизились «прочие доходы» — они составили 153,7 млн рублей против 236,1 млн в 2016-м.

В последний раз большую прибыль холдинг получал в 2014 году — тогда она составила 224 млн рублей при выручке 366,6 млн. В позапрошлом году он показал те же 4,6 млн рублей прибыли, в 2015-м — 2,8 млн. Впрочем, сам холдинг тогда объяснял снижение прибыли тем, что в 2014 году у отдельных его компаний из сферы услуг были «нетипичные доходы» по ценным бумагам.

Основную долю доходов АБХ формирует «Зеленодольский завод им. Горького». Фото Максима Платонова

Основную долю доходов АБХ (около 90%), как сам он указывает, формирует «Зеленодольский завод им. Горького», в капитале которого холдинг контролирует более 63%. Его прибыль в 2015—2016 годах тоже была небольшой: 6,4 и 7,9 млн рублей соответственно. Данные за прошлый год официально еще не публиковались, однако сообщалось, что выручка завода составила 36 млрд рублей.



Мегапроект на базе «Горького»

Судя по всему, сейчас все силы АБХ брошены на мегапроект, связанный с судостроением. В начале этого года компания объявила о создании судостроительной корпорации «Ак Барс», ядром которой должен стать «Завод им. Горького». Учредить корпорацию планировалось в первом полугодии 2018-го, после переговоров с федеральными госорганами (поскольку предприятие будет работать с гособоронзаказом). «Ак Барс Холдинг» будет контролировать 51% предприятия, другим совладельцем должен стать Татарстан.

Как ранее писало «Реальное время», новая корпорация хочет сосредоточиться на четырех направлениях: проектировании кораблей, судостроении, производстве комплектующих и сервисе. До 2025 года она рассчитывает выйти на объем выпуска продукции в 100 млрд рублей. Планируется производить корабли с большим водоизмещением для ОПК, а также гражданские суда.

Еще один промышленный актив АБХ — «Казанский завод «Электроприбор» — несколько лет подряд наращивал объем госзаказа, но на выручке это отражалось слабо. Впрочем, в последний раз завод отчитывался о финансовых результатах еще в 2015 году. Тогда его выручка составляла 1,5 млрд рублей, прибыль — 94,1 млн.

Новая корпорация хочет сосредоточиться на проектировании кораблей, судостроении, производстве комплектующих и сервисе. Фото Романа Хасаева



Ребрендинг не помог

Не слишком удачно дела шли у розничного подразделения АБХ — ОАО «Азык». В прошлом году компания решила заняться реорганизацией сети «Пестречинка», начала оптимизировать магазины и переименовывать их в «365 вкусов». Если в 2016 году в Татарстане было около 100 магазинов под вывеской «Пестречинка», то к концу прошлого года осталось чуть больше десяти.

Но история с ребрендингом оказалась неудачной. С осени 2017-го новые магазины «365 вкусов» начали закрываться, на конец прошлого года работать продолжали лишь единицы.

Сейчас в отношении «Азык» подано несколько исков о банкротстве.

Все против «КГЭСа»

Финансовый результат строительного блока АБХ в прошлом году тоже просел. Одна из крупнейших в Татарстане строительных компаний — «Камгэсэнергострой» (КГЭС, «Ак Барс Холдингу» принадлежит более 66%) — снизила выручку с 7,71 млрд в 2016 году до 5,06 млрд по итогам 2017-го; прибыль компании просела на 33,6 млн до 108,5 млн рублей.

В 2016 году «Камгэсэнергострой» получил крупный контракт от «Объединенной авиастроительной корпорации» — компания была выбрана подрядчиком реконструкции Казанского авиационного завода им. Горбунова. Объем договора составлял 4,3 млрд рублей.



Однако прошлый год был менее успешным. В марте строительная фирма «Аква-Регион» из Набережных Челнов подала на банкротство КГЭСа за долги в размере 14,5 млн рублей. Пока суд оставил ее иск без движения.

Власти Казани через суд пытались взыскать со строительной «дочки» АБХ 61,8 млн рублей. Фото Максима Платонова



В конце прошлого года обанкротить КГЭС пыталась также «Управляющая компания «Техстройконтракт», а незадолго до этого власти Казани через суд пытались взыскать со строительной «дочки» АБХ 61,8 млн рублей. Муниципалитет обвинял компанию в незаконном обогащении, которое было связано со строительством одного из домов проблемного ЖК «Салават купере». В конце марта суд частично удовлетворил иск, обязав КГЭС выплатить городу 36,7 млн.

Напомним, летом прошлого года Госжилфонд РТ отстранил КГЭС от строительства домов 12-2 и 12-3 в «Салават купере», выбрав нового подрядчика — компанию «Строитель+».

Прошлым летом акционеры КГЭСа поменяли генерального директора компании, досрочно прекратив полномочия Ильдара Шагитова. Новым руководителем назначили бывшего гендиректора «Казаньнефтехиминвеста» Рустема Лихачева.

«Элеватор» не поднялся над убытком

Агропромышленное направление «Ак Барс Холдинга» наряду с многочисленным хозяйствами в районах Татарстана также представлено главным образом компанией «Арский элеватор» и птицеводческим комплексом «Ак Барс» (Пестречинский район). «Арский элеватор» закончил прошлый год с прибылью в размере 561 тыс. рублей, но она не покрыла убытка предыдущего года, который составил 27,4 млн рублей.

В 2016 году прибыль птицеводческого комплекса «Ак Барс» снизилась на 108 млн рублей. Фото abh.ru

Пестречинское предприятие пока не раскрывало показатели за 2017 год. В 2016 году его прибыль снизилась на 108 млн рублей и составила 169,3 млн.

«Ак Барс Холдинг» не ответил на запрос «Реального времени».