Шурыгина по-казански: в суде по громкому делу таксиста всплыло еще одно «непорочное изнасилование»

Вокруг казанского таксиста объединяются другие мужчины, считающие себя пострадавшими от девушек и судебной системы

Фото: Дарья Турцева

Советский районный суд в третий раз начал рассматривать дело казанского таксиста, обвиняемого в изнасиловании студентки. В предыдущий раз заседание не состоялось, так как потерпевшая не явилась, сегодня ее доставили в суд в принудительном порядке. Тем временем в Казани появилась еще одна жертва «непорочного изнасилования»: отсутствие следов интимной связи не помешало девушке «закрыть» парня на 6 лет. Подробности в материале «Реального времени».

В третий раз в Советский суд

Дело казанского таксиста по третьему кругу начали рассматривать в Советском районном суде. Родственники ожидали, что процесс будет быстрым и решение вынесут за 1—2 заседания. «Все уже пережевано, что там рассматривать?» — вздыхали они в зале суда. Но с выводами Фемида не спешит — единственное утешение для группы поддержки то, что Ильдуса Зиннатзянова отпустили под домашний арест, и это через год его пребывания то в колонии, то в СИЗО, пока районный суд выносил обвинительный приговор, а Верховный его отменял и отправлял дело на новое рассмотрение.

Вокруг казанского таксиста объединились другие парни, считающие себя пострадавшими от девушек и судебной системы. Сегодня в суд пришел отец 26-летнего Эмиля Исмайлова Рамиль Исмайлов. Ситуация, произошедшая с его сыном, аналогична истории Зиннатзянова. Девушка после «изнасилования» осталась девственницей, экспертиза не только признаков насилия, но и вообще следов интимной связи между молодыми людьми не обнаружила, но мужчина все равно получил 6 лет колонии.

Дело казанского таксиста по третьему кругу начали рассматривать в Советском районном суд. Фото Олега Тихонова

Еще одно «непорочное изнасилование»

Мотивы «пострадавшей» очевидны, рассказывает Рамиль Исмайлов. Незадолго до происшествия сын взял кредит в банке и собирался купить машину. Приятелям во дворе во время посиделок с пивом хвастался деньгами, но голову они вскружили молодой особе, которая приехала погостить к сестре и в этот день попала в веселую компанию.

— Сын выпил лишнего, и она предложила проводить его домой. Он пошел мыть голову, чтобы протрезветь, а она в это время находилась в комнате. Затем остальные ребята пришли в квартиру, и все вместе ушли. Потом вернулись, и одна из подруг девушки сказала: «Ты ее изнасиловал, плати 500 тысяч — или позвоню в полицию». Он их, конечно, выпроводил, и в этот же вечер за ним приехали полицейские, — рассказывает отец.

Парень вину категорически отрицал. Отец честно признается, что поначалу сыну не очень верил. Мать начала переговоры с пострадавшей и ее родителями, и почти договорились о том, какой суммы будет достаточно, чтобы девушка забрала заявление, но тут пришли результаты судебной экспертизы: судя по ним, «изнасилование» было «непорочным». На теле и одежде потерпевшей не нашли биологических следов обвиняемого. При том что девушка на первом допросе в красках описывала следователю, что, где и как происходило.

Сегодня решения суда родственники и группа поддержки Ильдуса Зиннатзянова не дождались. Фото Дарьи Турцевой

И еще одна жертва «Шурыгиных»

Обжаловать решение Авиастроительного районного суда Исмайловы собираются в Верховном суде РТ.

Тем временем уже Верховный суд России начнет рассматривать дело еще одного жителя Татарстана, ставшего жертвой очередной «Шурыгиной» (после ульяновской истории эта фамилия-прозвище закрепилась за девушками, обвиняющими парней в изнасиловании). Оправдательного приговора добиваются для Ильдара Саллямова. В этой истории, рассказывает «Реальному времени» его подруга Гульшат Сабирова, обвинение так же строилось лишь на показаниях потерпевшей, а суд признавал виновным мужчину только потому, что у девушки не было мотива его оговаривать.



Сегодня решения суда родственники и группа поддержки Ильдуса Зиннатзянова не дождались. Допросили свидетелей — директора таксопарка, где работал подсудимый, жену Зиннатзянова и потерпевшую Екатерину С. Последнюю снова привели под конвоем судебные приставы. По словам сторонников казанского таксиста, в коридорах суда они успели спросить Катю: чего же она боится, что ходит под охраной? Девушка ответила, что после того, как благодаря СМИ стало известно, что она девственница, ее теперь все хотят изнасиловать.