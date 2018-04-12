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Война за ФГОС: татарский вернется в школы, а Фазлеева станет министром образования России?

07:00, 12.04.2018 126 Сюжет: Уроки татарского
Война за ФГОС: татарский вернется в школы, а Фазлеева станет министром образования России? Фото: Максим Платонов

Рассмотрение новой версии ФГОС отложили до середины июня. Документ, по которому должна работать школа в ближайшие годы, вызвал столько критики, что правительство страны рекомендовало Минобразу России не торопиться с его принятием. Волну недовольства подняли учителя русского языка и литературы, но теперь выясняется, что недовольны и другие предметники, которые так же считают ФГОС откатом назад. Особенное звучание обсуждение новых стандартов приобрело в Татарстане — эксперты считают, что вернется обязательное изучение татарского языка в школах.

А слона-то мы и не приметили: во ФГОСы попал государственный язык

Новая версия ФГОС не прошла общественный совет Минобрнауки. Документ, по которому должна работать школа в ближайшие годы, вызвал столько критики, что правительство страны рекомендовало Минобразу России не торопиться с его принятием. Соответствующее письмо Ольге Васильевой направил ее предшественник, а ныне помощник президента России Андрей Фурсенко. На совете, который прошел 6 апреля, эксперты высказали свои замечания, принятие стандарта отложили до июня. Отметим, что речь идет о стандарте для средней школы, против которого активно начали высказываться учителя русского языка и литературы, а потом подключились и другие предметники. Стандарт же для начальной школы был принят 21 марта.

Текст нового стандарта для первого—четвертого классов 4 апреля был опубликован для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Родители и педагоги, ознакомившиеся с ним, отметили особенность, на которую не обратили внимание другие критики ФГОСа, — предметы «родной язык» и «литература на родном языке» введены в перечень обязательных дисциплин, а предметная область «родной язык» предусматривает изучение «государственного языка республики и/или родных языков из числа языков народов Российской Федерации в том числе русского языка».

На совете, который прошел 6 апреля, эксперты высказали свои замечания, принятие стандарта отложили до июня. Фото минобрнауки.рф

— После принятия этого стандарта татарский язык вернется в начальную школу в обязательной части с 1 сентября 2018 года, — уверена координатор интернет-сообщества «Русский язык в школах национальных республик», мать двоих детей Екатерина Беляева (приказ о введении ФГОС вступает в силу 1 сентября 2018 года, — прим. ред.), которая в ходе языковой революции осенью 2017 года выступала против обязательного изучения татарского языка. — Если новый стандарт разрешает школам выбирать государственный язык субъекта в качестве предмета преподавания в предметной области «родной язык», естественно, что в Татарстане школы выберут именно этот вариант.

Интересно, что к тексту новой редакции ФГОС для начальной школы не принимаются предложения и отзывы от пользователей портала. В соцсетях люди жалуются, что пытаются оставить комментарии, но их не публикуют.

«Народ в целом согласен, что татарский язык нужен, и проблема была не в том, что его много, а в том, что ведут его ужасно»

Ильдар Гильмутдинов, председатель Комитета по делам национальностей, считает, что государственные языки республик должны быть обязательной частью учебной программы, а родные языки — изучаться по выбору. По словам Гильмутдинова, этого же мнения придерживаются некоторые его коллеги по комитету. «Сейчас как раз будут меняться федеральные государственные образовательные стандарты. Мы взаимодействуем с Министерством образования России для того, чтобы нас услышали, так как неправильно, когда республики принимают законы о статусе своих государственных языков, а в реальной жизни, в системе образования они не отражены», — говорит Ильдар Гильмутдинов.

Мнения об обязательности изучения государственного языка придерживается и директор школы «СОлНЦе» Павел Шмаков.

— Сейчас родной язык ввели в обязательную часть, государственный остался в вариативной, но я считаю, что хоть час, хоть два в неделю он должен быть в обязательной части для всех. Другое дело, что вестись он должен хорошо. Потому что народ в целом согласен, что татарский язык нужен, и проблема была не в том, что его много, а в том, что ведут его ужасно. В нашей школе татарский стал добровольным, но ходят на него при этом все, — говорит Шмаков.

Павел Шмаков: «Сейчас родной язык ввели в обязательную часть, государственный остался в вариативной, но я считаю, что хоть час, хоть два в неделю он должен быть в обязательной части для всех. Другое дело, что вестись он должен хорошо». Фото Марка Шишкина

Критики нового образовательного стандарта уверены, что введение родных/государственных языков в обязательную программу будет противоречить главной идеи ФГОС — созданию единого образовательного пространства.

— Ученик из Татарстана изучал в школе в качестве родного языка татарский язык. Затем он переехал в Алтайский край, где все дети изучают в качестве родного либо русский, либо алтайский. Изыскивать возможности и предоставлять ребенку изучение татарского языка школа не обязана. Согласно п. 4 ст. 14 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» граждане имеют право на изучение родного языка в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. Что остается ребенку? Начинать с нуля изучать незнакомый предмет. Каким-то образом подтягивать свой уровень до уровня тех ребят, которые изучают его уже несколько лет. Это тяжело. И он совершенно не виноват в том, что учился в школе, в которой был другой набор языков, которые можно было выбирать для изучения в качестве родного, — пишут активисты «Родительского сообщества Татарстана».

Не выбрать ни один из родных языков нельзя вообще, раз они будут находиться в обязательной части программы. Ученица школы №117 Казани за отказ от изучения родного языка была поставлена на учет в КДН, а ее родителям выписали штраф в 200 рублей за ненадлежащее воспитание дочери.

В проекте ФГОС есть приложение, в котором подробно описывается каких результатов должен достичь ученик по каждому из предметов, в каждом году обучения. Но результаты усвоения материалов в предметной области «родной язык» ФГОС не регламентирует — это отдается на откуп образовательной организации. Такая же ситуация сейчас — программу по «родному языку» каждая школа придумывает самостоятельно.

«Из Якутии в основном появились запросы о том, что хотелось бы снова начать обсуждать стандарты — это было связано с тем, что у нас появился новый предмет астрономия, это касалось и того, каким образом проводить политику по ведению родного языка», — сказала Ирина Тараданова. Фото минобрнауки.рф

На место Васильевой сватают Лейлу Фазлееву

Государственные и родные языки также были включены и в обязательную часть программы среднего звена, с которой сейчас возникла заминка. Впрочем, критика экспертов связана не с ними — на общественном совете Минобраза по новому ФГОС, который прошел 4 апреля, предмет родной язык был упомянут только один раз.

— Из Якутии в основном появились запросы о том, что хотелось бы снова начать обсуждать стандарты — это было связано с тем, что у нас появился новый предмет астрономия, это касалось и того, каким образом проводить политику по ведению родного языка. И мы поняли, что нам надо возобновлять работу координационного совета, который у нас сошел на нет из-за отсутствия вопросов по старым стандартам. Мы полностью сменили состав, в который входят представители всех субъектов, и мы готовы начать работу и по разъяснению изменений, которые вносятся в стандарты, — сказала заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Ирина Ивановна Тараданова.

Принимать новые ФГОСы, раз эту процедуру отложили на июнь, будет, похоже, уже новый министр. «Учительская газета», со ссылкой на источники, близкие к официальным, утверждает, что в структуре правительства, которое будет сформировано в мае после инаугурации Путина, министерства образования и науки разделят на два ведомства: министерство высшей школы и науки или, как утверждают другие источники, министерство науки и высоких технологий и собственно министерство образования, только уже без Ольги Васильевой. Ей же вместо министерского кресла прочат должность помощника президента по межконфессиональным отношениям. Ольга Васильева как раз для нее подходит, ее докторская диссертация называлась «Русская Православная Церковь в политике Советского государства в 1943—1948 годах».

Ольге Васильевой вместо министерского кресла прочат должность помощника президента по межконфессиональным отношениям. Фото минобрнауки.РФ

Пост же министра образования, по сведениям источников «УГ», могут занять первый зампредседателя правительства Ульяновской области Екатерина Уба, министр образования Камчатского края Виктория Сивак или вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

В интервью «Реальному времени» Фазлеева опровергла эту информацию. «Я не слышала об этом, не знаю и комментировать это не могу», — ответила Фазлеева.

— Когда грядут какие-то изменения, что-то кто-то всегда прогнозирует, и в этом нет ничего особенного», — объяснила Лейла Фазлеева появление новости в СМИ о своем возможном повышении.

Вице-премьер уточнила, что «никто ничего ей не предлагал» и «вы первая, кто мне об этом сообщил».

Напомним, что не так давно Фазлеева с должности помощника Рустама Минниханова была повышена до вице-премьера по социальным вопросам. По сути, Фазлеева, бывший учитель русского языка, стала куратором всех социальных министерств и ведомств республики — Минтрудсоцзащиты, Минобрнауки и Минздрава.

Дарья Турцева
ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 126

комментарии

  • Анонимно 12 апр
    Больше во власти должно быть женщин.

    Министр образования и науки - только женщина.
    Но не "замахнуться ли" женщинам на Министерство обороны и МЧС?
    Давно пора.
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  • Анонимно 12 апр
    А кто дал право Беляевой говорить от имени вме родителей ?. Что у нее есть доверенности от родителей? Прокуратура куда смотрить? Кому то что не нравиться пустьуездаеть в др регионы!!!
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    Анонимно 13 апр
    Прокуратура как раз-таки смотрит куда надо! Следит, чтобы не заставляли учить татарский язык, а выбирали его ДОБРОВОЛЬНО!
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    Анонимно 15 апр
    Так не подскажите дорогой мой почему прокуратура заставляет учить английский Вам??? Или в Вашем понимании татарский язык не достойный? В если вам придётся уехать на Алтай и в школе будут преподавать немецкий, а то и испанский тогда как быть? Может и от русского откажемся и сразу будем учить английский и немецкий сразу!
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    Анонимно 16 апр
    УЧИТЬ ТАТАРСКИЙ ВСЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО
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    Анонимно 17 апр
    Не, не так. Не нравится тебе в России - уезжай в Турцию, там всё на тюрки.
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    Анонимно 17 апр
    Как вариант - в Ордос (это в КРН), на родину древних тюрков (т.е. и всех современных тюрков). Возрождать исходную землю во всей её красе и также на тюрки. А то сейчас всё на китайском. А то раскукарекался, понимаешь, про выезд из Татарии в другой регион...
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  • Анонимно 12 апр
    кому то не нравиться уезжайте. не лержим тут. админ не удаляй.
    Ответить
    Анонимно 13 апр
    Вас не спросили.
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    Анонимно 14 апр
    Не нравится в России, уезжай сам.
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  • Анонимно 12 апр
    По логике Беляевой ,если ее ребенок уедет в Алтайский край, то татарский ему не нужен будет, поэтому зачем его изучать. А если ее чадо уедет в Америку или в Канаду, Турцию, тогда что? Тогда и русский язык как и татарский там не нужен, и его тоже нужно исключить из школьной программы, пусть ребенок изучает его дома. Кто делегировал эту особу выступать от имени всех родителей? Мало ли ей хочется ...
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    Анонимно 12 апр
    " Кто делегировал эту особу выступать от имени всех родителей? Мало ли ей хочется ..." Вы спрашиваете кто делегировал её?))) Так ведь всё очень просто, она опиралась и опирается сейчас на данные аналитики, цифровые, к примеру всем известно заявление минобра татарстана о всего лишь 5% учеников желающих сдавать егэ на татарском. Это просто сухая статистика, нравится вам или нет.
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Нац. республиках все внутренние дело-производства, собрания нужно вести на языке республики.А общероссийские - на русском. Это подтолкнёт всех и проявит интерес к изучению национальных языков. А учёбу сделать обязательной, тем более язык, это нарушение прав граждан, принципы демократии. Наши законодатели сами нарушают Конституцию РФ о равноправии граждан, заставляя насильно изучать русский язык.
    Ответить
    Анонимно 17 апр
    Никто не обязан подталкивать чей-то интерес к изучению их языков за счёт своего и вообще общего удобства. Для делопроизводства должен быть один, всем понятный язык. Даже чукчам, если их занесёт в Казань. Эгоист ты.
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    А с татарским на Алтае ее детям как раз повезло бы: ведь алтайскицй язык - э то пра-язык всех тюрки, и он очень близок к татарскому. Во всяком случае, я, татарка, вполне понимаю алтайский. И вообще, зная татарский вы спокойно можете переехать хоть в Узбекистан, хоть в Киргизию, хоть в Казахстан, хоть в Азербайджан, хоть в Турцию, хоть в Туркменистан, хоть в Молдавию - к гагаузам, хоть в Крым, да и в республиках российского Кавказа татарский очень даже может помочь общаться с местным населением, к примеру, с балкарцами, с ногайцами, с карачаевцами, в Сибири - с сибирскими татарами и хакасами, с телеутами, с шорцами и др. Так что!
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    Анонимно 13 апр
    В Крыму наш татарский не понимают! Это совершенно другой язык! Не вводите людей в заблуждение!
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  • Анонимно 12 апр
    08.38 согласны полность. татарский язык должен быть каждый день. не надо делить языки на сорта. кому не ниавиться пусть уедет.
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    А 5 раз в день не хотите? Я от смеха чаем подавился.
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    В России 81% граждан русские плюс еще русскоязычные. А потому по всем международным правилам РФ - мононациональное государство, в котором может быть только один государственный язык - русский. Об этом в прошлом году всем четко напомнил президент Путин.

    Для подавляющего числа граждан России т.н. нерусские языки являются чужими, антинародными, антинациональными и антигосударственными. И с этим ничего не поделаешь, ведь в России демократия, а демократия - это власть большинства. Т.н. Татарстан - это всего лишь 16-й регион России, в котором президент Путин может сделать всё, что сочтет нужным. Вплоть до преобразования РТ в Казанскую область. Пример Дагестана у всех на виду.
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Мононоцациональным считается страна, где представителей одной нации 90%- ищите информацию в интернете
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Страна не может быть "мононациональным", она - мононациональная, каковой и является. Русский язык учите, не позорьтесь.
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Уж очень похожее на фашизм у Вас получилось. :)
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Мне русский язык не родной, мне важнее английский. Где доказательства того, что россия- мононациональное государство?
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    А мне татарский неродной, даже еще хуже неродного. А английский мы учим с удовольствием и разговариваем на нем, и немецкий тоже.
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    В результате, сегодня мало кто осознает, что на самом деле Россия считается мононациональной страной, учитывая те характеристики, которые приняты в мировой практике.мононациональным считается общество, в котором более 2/3 населения принадлежат к одной нации.

    Стало быть Россия, где русских более 80%, является мононациональной державой, что вполне совпадает с мнением всех здравомыслящих людей.

    Если уж так считают "друзья" России, которые мечтают ее уничтожить и расчленить на мелкие псевдогосударственные образования - то возникает законный вопрос - почему в Конституции РФ и Законах РФ написано совсем противоположное, и более того, вообще никак упомянут русский народ, который и образует нашу МОНОНАЦИОНАЛЬНУЮ Россию?

    Очевидно что Конституция РФ и Законы РФ должны быть приведены в соответствие со здравым смыслом. В основных законах РФ должно быть отражено, что Россия страна мононациональная, государствообразующим народом в России является русский народ, аналогично тому, как это принято в Конституциях других стран, которые также являются мононациональными.
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Государствообразующая нация – нация, соответствующая одновременно всем нижеуказанным критериям:

    1) исторически создавшая то или иное государство,
    2) составляющая абсолютное большинство его населения,
    3) являющаяся его этнополитической основой и скрепой, 4) язык которой является государственным языком данного государства.
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Это потому-что вы делите людей и народы на сорта. Так вот, россия по всем международным нормам- многонациональное, а не мононациональное государство
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Сссылку на международные норму, по которым россия- мононациональное государство? В каком документе это написано?
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Согласно нормативам ООН государство считается мононациональным, если титульная нация по численности составляет не менее 2/3 всего населения.
    Стандарты ЮНЕСКО более строгие - в мононациональном государстве титульная нация должна составлять не менее 80%.
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Читайте, читайте. Или недостаточное количество русского языка в школе вам не позволяет понять прочитанное?
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Это написано в стандартах ЮНЕСКО и нормативах ООН.
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Это просто вам так хочется. Но так уже не будет.
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Никаких таких стандартов ООН и Юнеско не существует, это всё ваши выдумки. Название стандарта и норматива назовите?
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Дак поищите, или читать не умеете? Все ваши хотелки кончилиииись.
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Это ваши хотелки, а не мои выдумки.
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Ну что вы панику поднимаете? Все уже решили, и очень правильно решили!
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Это понятие антонимично понятию «многонациональное государство». Термин «моноэтническое (мононациональное, однонациональное) государство» часто приводится с отсылкой на некий «стандарт ООН (или Юнеско)», однако такого международно признанного стандарта нет. В определениях Комитета по Науке, Образованию и Культуре ООН (ЮНЕСКО) приведено определение «мононационального» или национального государства:
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Читайте дальше, там все написано. Метать бисер перед .. не вижу смысла. До свидания. учите русский язык, пригодится.
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    тогда зачем про русский язык вспомнили в Латвии
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    сначала образуй рус республику
    Ответить
    Анонимно 14 апр
    Русская республика уже есть - это Россия.
    Ответить
    Анонимно 15 апр
    Россия - многонациональная страна, а не страна русских, читай конституцию, урыс хайван
    Ответить
    Анонимно 17 апр
    По критериям ООН - 2/3, а не 90 и не 95 процентов.
    Ответить
    Анонимно 18 апр
    прокуратура не смотрит куда надо-а куда укажут и не накажут
    Ответить
    Анонимно 21 апр
    Татарский народ имеет многовековую историю национальной государственности которую потерял в ходе оккупации соседним народом. Сосуществование татар в рамках РФ может быть только договорным, иначе татарские земли по закону являются временно оккупированными соседним народом.
    Ответить
  • Анонимно 12 апр
    Фазлеева крутая!
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    У нее вроде муж крутой.
    Ответить
  • Анонимно 12 апр
    При любом раскладе Лейла выглядела бы более компетентной, чем действующий министр.
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    ну-ну. компетенций - выше крыши....
    Ответить
  • Анонимно 12 апр
    Учите свой татарский сами сколько влезет.Нашим детям он ни к селу, ни к городу.И уезжать мы тоже никуда не собираемся, живем мы в России!!!!
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Мы живём в Российской Федерации, которая состоит из областей и национальных республик, которые имеют право устанавливать второй государственный язык- читайте свою собственную конституцию
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Устанавливать имеют, что тоже очень под вопросом. Но принуждать его учить - не имеют. Пусть учит, кто хочет, никто же не против.
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Очевидно что Конституция РФ и Законы РФ должны быть приведены в соответствие со здравым смыслом. В основных законах РФ должно быть отражено, что Россия страна мононациональная, государствообразующим народом в России является русский народ, аналогично тому, как это принято в Конституциях других стран, которые также являются мононациональными.
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Ст. 68 Конституции Российской Федерации

    2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации.

    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Дак никто и не против. Но где написано, что их должны все принудительно учить?
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Эту статью в ближайшее время признают утратившей силу (вам понятно что это значит?) и сразу все встанет на место. Кому что-то не нравится - Турция, плиз.
    Ответить
    Анонимно 13 апр
    Устанавливать не значит заставлять
    Ответить
    Анонимно 13 апр
    Ага! И Киргизия — вот счастье-то)))
    Ответить
    Анонимно 14 апр
    Так наряду с русским, а не вместо русского. И добровольно. Не надо извращать смысл.
    Ответить
    Анонимно 15 апр
    А вам добро пожаловать в Иваново!
    Ответить
    Анонимно 23 апр
    Рязань еще ближе!
    Ответить
    Manur Bakirov 12 апр
    В Прибалтике -где соотношение не в пользу титульной национальности ,вообще русский выбросили из образовательного процесса .татары не столь кровожадные . 50/50 и обязательное изучение , знание татарского госслужащими , высшее образование , информационно обеспечение республиканского пространства на татарском, переход на латинскую графику, это минимально необходимые условия для стабильного , цивилизованного сосуществования . Учитывая европейскую" языковую" практику, тенденцию по этому вопросу в СНГ , Татарстан не выпадает из этого общего процесса .
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Манур, вам бы к врачу. Этого никогда не будет!!!
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Ой, прямо подавился. Как хорошо, что вашего мнения никто не спросил,и уже никогда не спросит!
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Так в начале 1991 вы тоже утверждали, что СССР никуда не денется. И что? Где сейчас этот СССР?
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Где СССР - не знаю, а мы как жили, так и живем. И гораздо лучше живем!
    Ответить
    Анонимно 13 апр
    А не слишком ли много на себя берете? Шестнадцатый по счету регион возомнил себя государством! Да вам к психиатру пора)))
    Ответить
    Анонимно 14 апр
    Вы на фашистскую Прибалтику равняетесь?
    Ответить
    Анонимно 16 апр
    нет это руссия фашистское оккупационное - варварское государство.
    Ответить
    Анонимно 22 апр
    Мансур созидать не может, только провоцировать людей. Видимо работа у него такая
    Ответить
    Анонимно 23 апр
    Мансур молодец!
    Ответить
  • Анонимно 12 апр
    Правильно! Поддерживаю! А разжигателей ждет статья!
    Ответить
  • Анонимно 12 апр
    мононациональное государство

    Государство, в котором проживает незначительное количество представителей некоренных наций, не оказывающих влияния на национально-языковую ситуацию в стране. Соответственно представителей "титульной нации" проживает большинство: например, в Корее корейцев – 99%, в Японии японцев – 99%.
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Я читала эту статью. Там после Японии была Россия, а вы её нагло удалили.
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Приведите статью полностью
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    А 80 % русских - не тоже самое. Такие вы все смешные!
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    По мнению аналитика Дэвида Уилша (David Welsh), этнически однородными могут называться лишь те государства, где национальные меньшинства составляют менее 5 % населения, а доля одного этноса превышает 95 % от общей численности населения.[6]

    Примеры мононациональных государств с более чем 95 % одного этноса: Албания, Армения, Бангладеш, Греция, Дания, Египет, Италия, КНДР, Южная Корея, Мадагаскар, Мальта, Норвегия, Польша, Португалия, Сомали, Япония.
    Ответить
  • Анонимно 12 апр
    Моноэтническое государство или однонациональное государство (также синонимично понятию национальное государство) — государство, которое образовалось на исторически сложившейся этнической территории той или иной нации (этноса) и воплощающее её суверенитет. Исторически моноэтнические государства складывались обычно там, где начало формирования нации (этноса) совпадало по времени с образованием государства, в связи с чем государственные границы чаще всего в основном совпадали с этническими (например, ряд стран Западной Европы и Латинской Америки). Примерами государств с почти однородным национальным (этническим) составом населения являются Япония, Северная и Южная Корея, Италия, Португалия, Бангладеш, Дания, Бразилия, Польша, Исландия, Венгрия, многие арабские страны (прежде всего Аравийского полуострова) и др.[1][2]

    Это понятие антонимично понятию «многонациональное государство». Термин «моноэтническое (мононациональное, однонациональное) государство» часто приводится с отсылкой на некий «стандарт ООН (или Юнеско)», однако такого международно признанного стандарта нет. В определениях Комитета по Науке, Образованию и Культуре ООН (ЮНЕСКО) приведено определение «мононационального» или национального государства:

    Национальное государство это область, где культурные границы совпадают с политическими границами. Идеалом «государства-нации» является то, что государство объединяет людей одной этнической группы и культурной традиции
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  • Анонимно 12 апр
    нужно понять одно - сохранять или уничтожить народы РФ? Без знания языка народ умирает, так вы за что?! И для этого должны быть созданы все условия по изучению родного языка.
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    Анонимно 13 апр
    А у вас,что условий нет или кто запрещает?Учите сколько хотите,кому это интересно.Вам же все время нужно других заставить учить.Вам,что жить легче станет или других проблем нет?Дайте людям самим сделать выбор.
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    Анонимно 13 апр
    Принудиловкой вы НИКОГДА не сохраните свой язык, а только вызовете к нему все большее и большее отвращение! Опережая вопли, типа: "И нас тогда русский не заставляйте учить!", отвечу: не путайте Моську со слоном. Крылова, надеюсь, все читали?
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    Анонимно 15 апр
    Почему насильно тогда навязываете русскую литературу татарским детям? Почему нет выбора? Почему только Крылов, а не Тукай?
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    Анонимно 17 апр
    Потому что каждый гражданин России должен знать русский язык. Чтобы общаться друг с другом. Ты не можешь выучить сотню языков, чтобы понимать все народы на их языке. И ты живёшь в стране, где русских - 80 %.
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    Анонимно 17 апр
    Учи, кто тебе мешает?
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  • Анонимно 12 апр
    В России образовательный стандарт для среднего (полного) общего образования (профильный уровень предмета «география») под «однонациональным» подразумевает государство, государственные границы которого совпадают с национальными (этническими) и основная национальность составляет более 90 % всего населения.[3]
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    Анонимно 12 апр
    Это где написано? В учебнике что ли? Его переделают на раз-два. Это не документ. Татарский тоже учили-учили, а теперь тю-тю. Учебники в макулатуре.
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    Анонимно 12 апр
    Ну так напишите свой учебник со ссылками на несуществующие стандарты ООН и Юнеско, где бы утверждалось, что россия- моноциональное государство
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    Анонимно 12 апр
    А зачем? Меня более чем устраивает осутствие татарского языка в школе. Все остальное мне неинтересно.
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    Анонимно 12 апр
    Какой смешной вы!
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    Анонимно 12 апр
    Как бы руснацики не пыжились, но нерусские языки в нац. республиках учить им придется.
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    Анонимно 12 апр
    Вам объясняют, почему сделали именно так, и сделали правильно! А вы предлагаете какие-то учебники писать, предлагаете какие-то доказательства предъявлять. У вас все хорошо? Сложившаяся ситуация устраивает абсолютно всех, в том числе и подавляющее большинство татар. ну не будем же мы всем миром учить татарский, что бы потешить исключительно ваше самолюбие!
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    Анонимно 12 апр
    Потому-что нет никаких стандартов, по которым россия была бы мононациональным государством. Смиритесь с тем, что россия- многонациональная страна
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    Анонимно 12 апр
    Да мы уж их год не учим. И как бы вы не пыжились, вам придется тихо отойти в сторонку.
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    Анонимно 12 апр
    Ну это вы так решили. У всех адекватных людей мнение с вашим расходится, причем в прямо противоположных направлениях.
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Да неужели?
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    Анонимно 13 апр
    Точно
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    Анонимно 13 апр
    Зачем государствообразующей нации учить язык малого народа?
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    Анонимно 14 апр
    Ты кого в нацики записываешь? Обычных людей кто против беззаконного противоречащего общероссийскому законодательству принуждения. Так если будет продолжаться, останутся республики станут областями.
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    Анонимно 15 апр
    А меня устраивает изучение башкирского в школе.а до остального фиолетово.
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    Анонимно 15 апр
    Значит,и в Латвии не следует учить русский язык.чтобы потешить самолюбие русских родителей? Браво!
    Ответить
    Анонимно 16 апр
    Не придётся.
    Ответить
    Анонимно 17 апр
    Неа.
    Ответить
    Анонимно 17 апр
    Ну так с такими цифрами и Татария - не "однонациональное государство", свой региональный госязык ей не полагается, верно?
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  • Анонимно 12 апр
    Учите татарский! Путь вам в Бавлы или Зеленодольск...
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  • Анонимно 13 апр
    Не надо врать, что на татарский язык ходят все добровольно, на татарский язык и на " родной язык" (тоже татарский) принуждают всех без исключения - различными противозаконными действиями, угрозами.
    Ответить
    Анонимно 14 апр
    Если принуждают это преступление. Нужно такое же расследование беззакония как в Дагестане.
    Ответить
    Анонимно 14 апр
    Подскажите, на какие уроки дети ходят добровольно?
    Ответить
    Анонимно 14 апр
    На татарский гос.язык добровольно ходят. Ура! Ура!
    Ответить
  • Сулейман Нарзулаев 14 апр
    Считаю,что для всех республик РФ государственным помимо русского должен быть национальный.
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    Анонимно 14 апр
    Сулейман, считать можно, что угодно а изучать языки всех народов с нашим бюджетом, лучше не надо. Кто превратил нац. язык себе в кормушку, те и воюют- настаивают бессовестным образом на нац. языках, а остальным всем по барабану.
    Ответить
    Анонимно 15 апр
    Совершенно верно!!!
    Ответить
    Анонимно 17 апр
    Наоборот, неверно.
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  • Сулейман Нарзулаев 14 апр
    Считаю,что во власти должны быть только мужчины,а женщины должны увеличивать демографию России, это им дано от природы.
    Ответить
    Анонимно 14 апр
    Чем мужчины лучше женщин? Удел женщины демография? А мужчины значит к демографии никак не относятся? Одни женщины без мужчин демографию поднимают? У нас в стране вообще-то нет дискриминации по половому признаку.
    Ответить
  • Анонимно 15 апр
    В каждой Республике государственный язык должен изучаться в школе. Это не обсуждается.Если русские родители против изучения татарского,башкирского гос.языков.тогда русским в Латвии тоже НЕ стоит выступать за изучение русского языка.т.к. это язык нац.меньшинства.Почему двойные стандарты у русских? Не пора ли на себя оборотиться.кумушки?
    Ответить
    Анонимно 16 апр
    На 100% согласен! русские хорош баламутить!
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    Анонимно 17 апр
    Не должен.

    Изучать нужно: 1) родной язык (у кого какой, начиная от русского и заканчивая чукотским), 2) государственный язык России (русский то есть).
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    Анонимно 17 апр
    В Латвии русские должны учить свой язык как родной.
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  • Анонимно 15 апр
    Ни кто не против изучения гос.языка и это не обсуждается, а нац.языки это не гос.языки и все нормальные люди против, транжирить государственные деньги не ведома куда, в чьи карманы. МЫ УЧЕННЫЕ ПО ДЕТСКИМ САДАМ.
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    Анонимно 16 апр
    Всем чиновникам и депутатам во всех национальных республиках и краях РФ устроить переаттестацию на предмет примерного знания родного государственного не русского языка и письменности. Не подтвердил знание на хорошо - освободил место. Вот тогда все "не местные" будут с желанием учить не русский, а родной второй язык. Зачем знать посредственно английский, французский да немецкий языки, все равно в изоляции (невыездные) будем.
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    Анонимно 16 апр
    Вот тогда сработает народная русская поговорка: "сынок хорошо учись - дополнительно освой не русский язык, тогда будешь чиновником ( а возможно и депутатом)". Будешь богатым!
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    Анонимно 18 апр
    Мне стыдно за твои глупые мысли , сначала завоюй право диктовать, после диктуй.
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  • Анонимно 17 апр
    не знаю кот такой юнеско, с ним не пил
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  • Анонимно 17 апр
    1. жоржик. Вот не хотелось, но кто то обязан напомнить - Вы все тут:
    1.1. или специально?
    1.2. или понарошку?
    забыли, что Казань до 15 октября 1552 года была КРУПНЕЙШИМ ЦЕНТРОМ РАБОТОРГОВЛИ на Волге?
    2. так, кто здесь коренной, или грамотнее ПРИГНАННЫЙ, монголами после 1237 года, а кто пришлый с выходцем из сарай берке в 1438 году?
    3. вопрос для "непонимающих" - потомки русских, пригнанных сюда в рабство из суздальской земли монголами после 1237 года, какими должны считаться коренными? или чемодан, вокзал, Суздаль?
    4. на п. 3 сможете ответить:
    4.1. да?
    4.2. нет?
    5. государственный язык это язык управления, не буду использовать разные весовые категории (понятно, что многое решается за углом), так вот БЕЗ РУССКОГО МАТА сможет кое кто руководить?
    6. ЗДЕСЬ же РЕЧЬ ИДЁТ об управлении государством на государственном языке, в котором ОБЯЗАН быть НАБОР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ в первую очередь по БЮДЖЕТУ. Ну так как?
    7. Р.В. не хотели о строительстве, так может, что то про бюджет выдадим? С учётом производительности труда на свинофермах, для строительства и ЭКСПЛУАТАЦИИ которых перекрываются дороги в садовые общества, на что местная власть ...?
    8. так ЧТО со словарём (естественно татарско - русском) по бюджетным терминам? Или коммерческая тайна?
    9. Россия заинтересована в развитии всех НАРОДОВ НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ, но управлять государством (причём так, чтобы оно крепло, а не разваливалось) многоконфессиональным и многонациональным возможно только тогда, когда есть единый язык общения и УПРАВЛЕНИЯ, который должны знать ВСЕ;
    10. вот почему, как тут некоторые пишут, государство и заставляет ВСЕХ учить русский язык;
    11. есть и ещё одна левая вещь - можете отказаться от единого языка общения (русского). Не думаю, что будет много тех кто то опечалиться (конкуренция баба с возу -кобыле легче), но тогда Вы сами лишаете себя и СВОИХ ДЕТЕЙ возможности УПРАВЛЕНИЯ когда ни будь ЭНТИМ ГОСУДАРСТВОМ, так скажем...

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  • Анонимно 23 апр
    Уян татар! булма надан! буген жаман! Уян! Уян! Уян!
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    Анонимно 23 апр
    Уян татар, Это куда призыв, в никуда? нет смысла вашего уян!
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