Война за ФГОС: татарский вернется в школы, а Фазлеева станет министром образования России?

Фото: Максим Платонов

Рассмотрение новой версии ФГОС отложили до середины июня. Документ, по которому должна работать школа в ближайшие годы, вызвал столько критики, что правительство страны рекомендовало Минобразу России не торопиться с его принятием. Волну недовольства подняли учителя русского языка и литературы, но теперь выясняется, что недовольны и другие предметники, которые так же считают ФГОС откатом назад. Особенное звучание обсуждение новых стандартов приобрело в Татарстане — эксперты считают, что вернется обязательное изучение татарского языка в школах.

А слона-то мы и не приметили: во ФГОСы попал государственный язык

Новая версия ФГОС не прошла общественный совет Минобрнауки. Документ, по которому должна работать школа в ближайшие годы, вызвал столько критики, что правительство страны рекомендовало Минобразу России не торопиться с его принятием. Соответствующее письмо Ольге Васильевой направил ее предшественник, а ныне помощник президента России Андрей Фурсенко. На совете, который прошел 6 апреля, эксперты высказали свои замечания, принятие стандарта отложили до июня. Отметим, что речь идет о стандарте для средней школы, против которого активно начали высказываться учителя русского языка и литературы, а потом подключились и другие предметники. Стандарт же для начальной школы был принят 21 марта.

Текст нового стандарта для первого—четвертого классов 4 апреля был опубликован для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Родители и педагоги, ознакомившиеся с ним, отметили особенность, на которую не обратили внимание другие критики ФГОСа, — предметы «родной язык» и «литература на родном языке» введены в перечень обязательных дисциплин, а предметная область «родной язык» предусматривает изучение «государственного языка республики и/или родных языков из числа языков народов Российской Федерации в том числе русского языка».

На совете, который прошел 6 апреля, эксперты высказали свои замечания, принятие стандарта отложили до июня. Фото минобрнауки.рф



— После принятия этого стандарта татарский язык вернется в начальную школу в обязательной части с 1 сентября 2018 года, — уверена координатор интернет-сообщества «Русский язык в школах национальных республик», мать двоих детей Екатерина Беляева (приказ о введении ФГОС вступает в силу 1 сентября 2018 года, — прим. ред.), которая в ходе языковой революции осенью 2017 года выступала против обязательного изучения татарского языка. — Если новый стандарт разрешает школам выбирать государственный язык субъекта в качестве предмета преподавания в предметной области «родной язык», естественно, что в Татарстане школы выберут именно этот вариант.

Интересно, что к тексту новой редакции ФГОС для начальной школы не принимаются предложения и отзывы от пользователей портала. В соцсетях люди жалуются, что пытаются оставить комментарии, но их не публикуют.

«Народ в целом согласен, что татарский язык нужен, и проблема была не в том, что его много, а в том, что ведут его ужасно»



Ильдар Гильмутдинов, председатель Комитета по делам национальностей, считает, что государственные языки республик должны быть обязательной частью учебной программы, а родные языки — изучаться по выбору. По словам Гильмутдинова, этого же мнения придерживаются некоторые его коллеги по комитету. «Сейчас как раз будут меняться федеральные государственные образовательные стандарты. Мы взаимодействуем с Министерством образования России для того, чтобы нас услышали, так как неправильно, когда республики принимают законы о статусе своих государственных языков, а в реальной жизни, в системе образования они не отражены», — говорит Ильдар Гильмутдинов.

Мнения об обязательности изучения государственного языка придерживается и директор школы «СОлНЦе» Павел Шмаков.

— Сейчас родной язык ввели в обязательную часть, государственный остался в вариативной, но я считаю, что хоть час, хоть два в неделю он должен быть в обязательной части для всех. Другое дело, что вестись он должен хорошо. Потому что народ в целом согласен, что татарский язык нужен, и проблема была не в том, что его много, а в том, что ведут его ужасно. В нашей школе татарский стал добровольным, но ходят на него при этом все, — говорит Шмаков.

Павел Шмаков: «Сейчас родной язык ввели в обязательную часть, государственный остался в вариативной, но я считаю, что хоть час, хоть два в неделю он должен быть в обязательной части для всех. Другое дело, что вестись он должен хорошо». Фото Марка Шишкина

Критики нового образовательного стандарта уверены, что введение родных/государственных языков в обязательную программу будет противоречить главной идеи ФГОС — созданию единого образовательного пространства.



— Ученик из Татарстана изучал в школе в качестве родного языка татарский язык. Затем он переехал в Алтайский край, где все дети изучают в качестве родного либо русский, либо алтайский. Изыскивать возможности и предоставлять ребенку изучение татарского языка школа не обязана. Согласно п. 4 ст. 14 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» граждане имеют право на изучение родного языка в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. Что остается ребенку? Начинать с нуля изучать незнакомый предмет. Каким-то образом подтягивать свой уровень до уровня тех ребят, которые изучают его уже несколько лет. Это тяжело. И он совершенно не виноват в том, что учился в школе, в которой был другой набор языков, которые можно было выбирать для изучения в качестве родного, — пишут активисты «Родительского сообщества Татарстана».

Не выбрать ни один из родных языков нельзя вообще, раз они будут находиться в обязательной части программы. Ученица школы №117 Казани за отказ от изучения родного языка была поставлена на учет в КДН, а ее родителям выписали штраф в 200 рублей за ненадлежащее воспитание дочери.

В проекте ФГОС есть приложение, в котором подробно описывается каких результатов должен достичь ученик по каждому из предметов, в каждом году обучения. Но результаты усвоения материалов в предметной области «родной язык» ФГОС не регламентирует — это отдается на откуп образовательной организации. Такая же ситуация сейчас — программу по «родному языку» каждая школа придумывает самостоятельно.

«Из Якутии в основном появились запросы о том, что хотелось бы снова начать обсуждать стандарты — это было связано с тем, что у нас появился новый предмет астрономия, это касалось и того, каким образом проводить политику по ведению родного языка», — сказала Ирина Тараданова. Фото минобрнауки.рф



На место Васильевой сватают Лейлу Фазлееву

Государственные и родные языки также были включены и в обязательную часть программы среднего звена, с которой сейчас возникла заминка. Впрочем, критика экспертов связана не с ними — на общественном совете Минобраза по новому ФГОС, который прошел 4 апреля, предмет родной язык был упомянут только один раз.

— Из Якутии в основном появились запросы о том, что хотелось бы снова начать обсуждать стандарты — это было связано с тем, что у нас появился новый предмет астрономия, это касалось и того, каким образом проводить политику по ведению родного языка. И мы поняли, что нам надо возобновлять работу координационного совета, который у нас сошел на нет из-за отсутствия вопросов по старым стандартам. Мы полностью сменили состав, в который входят представители всех субъектов, и мы готовы начать работу и по разъяснению изменений, которые вносятся в стандарты, — сказала заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Ирина Ивановна Тараданова.

Принимать новые ФГОСы, раз эту процедуру отложили на июнь, будет, похоже, уже новый министр. «Учительская газета», со ссылкой на источники, близкие к официальным, утверждает, что в структуре правительства, которое будет сформировано в мае после инаугурации Путина, министерства образования и науки разделят на два ведомства: министерство высшей школы и науки или, как утверждают другие источники, министерство науки и высоких технологий и собственно министерство образования, только уже без Ольги Васильевой. Ей же вместо министерского кресла прочат должность помощника президента по межконфессиональным отношениям. Ольга Васильева как раз для нее подходит, ее докторская диссертация называлась «Русская Православная Церковь в политике Советского государства в 1943—1948 годах».

Ольге Васильевой вместо министерского кресла прочат должность помощника президента по межконфессиональным отношениям. Фото минобрнауки.РФ



Пост же министра образования, по сведениям источников «УГ», могут занять первый зампредседателя правительства Ульяновской области Екатерина Уба, министр образования Камчатского края Виктория Сивак или вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

В интервью «Реальному времени» Фазлеева опровергла эту информацию. «Я не слышала об этом, не знаю и комментировать это не могу», — ответила Фазлеева.

— Когда грядут какие-то изменения, что-то кто-то всегда прогнозирует, и в этом нет ничего особенного», — объяснила Лейла Фазлеева появление новости в СМИ о своем возможном повышении.

Вице-премьер уточнила, что «никто ничего ей не предлагал» и «вы первая, кто мне об этом сообщил».

Напомним, что не так давно Фазлеева с должности помощника Рустама Минниханова была повышена до вице-премьера по социальным вопросам. По сути, Фазлеева, бывший учитель русского языка, стала куратором всех социальных министерств и ведомств республики — Минтрудсоцзащиты, Минобрнауки и Минздрава.