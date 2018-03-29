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На учет и штраф: в Татарстане за отказников от «родного языка» взялись инспекторы ПДН

12:00, 29.03.2018 50 Сюжет: Уроки татарского

На родителей, не сделавших выбор в пользу татарского или русского, заводят дела по «ненадлежащему воспитанию»

На учет и штраф: в Татарстане за отказников от «родного языка» взялись инспекторы ПДН Фото: kpfu.ru

От угроз к реальным действиям перешли директора татарстанских школ, чьи ученики не посещают предмет «родной язык». Родителей теперь вызывают на комиссии по делам несовершеннолетних и оформляют протоколы за ненадлежащее воспитание детей. Отказники считают, что и так изучают родной русский язык в рамках предмета «русский язык и литература», а добровольность изучения подразумевает отказ от изучения родного языка или согласие, а не выбор одного из двух. Подробности в материале «Реального времени».

Из-за «родного языка» не допустят до ОГЭ...

Повестки на комиссии по делам несовершеннолетних начали получать родители учеников татарстанских школ, отказывающихся от изучения предмета «родной язык». Напомним, что с ноября 2017 года татарский язык в школах перестал быть обязательным, вместо него появился предмет «родной язык», и родители должны сделать выбор — какой язык, русский или татарский, их дети будут изучать в рамках этого предмета.

— Я письменного согласия на изучение одного из языков народов РФ не давал, так как моя дочь изучает русский государственный язык в рамках предметов «русский язык» и «литература», которые как раз и являются обязательными для изучения, — говорит Алексей Тарасов.

Дочь Тарасова учится в 9-м классе школы №117 Казани и ни разу не ходила на «родной русский язык». Во второй четверти девочку не аттестовали, в третьей тоже. Все это время между директором и родителями шла переписка, в которой директор убеждала, что предмет «родной язык и литературное чтение на родном языке» является обязательным, а родители — что раз предметы стоят не в федеральном, а в региональном компоненте (учебный план школы состоит из трех компонентов — федерального, регионального и компонента образовательного учреждения, — прим. ред.), то изучать их необязательно.

Дочь Тарасова учится в 9-м классе школы №117 Казани и ни разу не ходила на «родной русский язык». Фото 2pos.ru

— Кроме того, Конституционный суд в 2004 году постановил, что преподавание государственных языков и родных языков не должно препятствовать прохождению итоговой аттестации, а локальный акт нашего учебного заведения составлен таким образом, что учебное заведение проводит аттестацию по тем предметам, на которые родители своего письменного согласия не давали, а отсутствие аттестации может служить ограничением к допуску на экзамены, переводу в другой класс и получению аттестата, — говорит Тарасов.

Родители уже получили предупреждение, что если дочь не будет посещать «родной язык»и в четвертой четверти, то ее не аттестуют, не допустят до экзаменов и оставят на второй год. Девочка, напомним, учится в 9-м классе, фактически ей пригрозили, что не допустят до ОГЭ. На запрос «Реального времени» в школе №117 ответить не смогли, сообщив, что директор находится в отпуске.

…и оштрафуют

Когда аргументы школы были исчерпаны, в дело вступила тяжелая артиллерия в виде инспекции ПДН. Домой к Тарасовым пришла сотрудница ОП «Авиастроительный» и составила протокол о правонарушении, предусмотренном ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ «(Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних»). Инспектор в протоколе написала, что непосещение предмета «родной язык» является неисполнением родительских обязанностей. Санкции по этой статье предусматривают штраф от 100 до 500 рублей.

— Я не понимаю, зачем они от меня требуют заявление на изучение предмета «родной язык», раз во всех ответах пишут, что «родной язык» является обязательным, — недоумевает отец. — Тем более что тот родной русский, который они преподают, к русскому отношение имеет, как картошка к утюгу. Директор в своем же ответе написала, что «родной русский» преподает учитель татарского языка, у которой диплом педагогического университета по специальности «татарский язык и татарская филология», которая сейчас только проходит переподготовку в Институте развития образования по специальности «Учитель русского языка и литературы». То есть в школе даже учителя нет.

Домой к Тарасовым пришла сотрудница ОП «Авиастроительный» и составила протокол о правонарушении, предусмотренном ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ. Фото казань.16.мвд.рф

Это не единственная школа с отказниками, в Казани проблема есть и в школах №78 и №90. Причем, по словам руководителя группы «Поборы в школах и детсадах» Екатерины Матвеевой, в школе №90 Казани (ее сын учится там же) не аттестованными за третью четверть остались четыре ребенка, посещавшие «родной язык» без заявления родителей. В Бугульме в школе №6 двое родителей не написали заявление на предмет «родной язык».

— Нас вызвали на КДН, правда, приглашение пришло с опозданием, и мы не смогли прийти. 29 марта будет повторное заседание. Когда я спросила, какие права детей мы нарушаем, мне ответили: «Я не знаю», — говорит Светлана Шаталова, мама учащегося школы №6 Бугульмы.

«Это просто упрямство. Разве плохо, что ребенок дополнительно получает знания?»

По словам директора бугульминской школы Вячеслава Парфенова, инспекторов ПНД о случаях отказа от изучения родного языка уведомляет школа.

— Прокуратура интересовалась, кто не ходит на «родной язык», мы этих родителей вызывали на педсовет, советовались с юристом управления образования, который сказали, что пропуск уроков без уважительной причины — это грубейшее нарушение дисциплины, и именно поэтому родителей вызвали на КДН, — говорит «Реальному времени» Вячеслав Парфенов.

Директор считает, что заявления родителей о несогласии с тем или иным предметом не уместны, так как «при поступлении ребенка родитель пишет, что с учебным планом школы ознакомлен, а раз ознакомлен, то должен выполнять».

«Если руководствоваться таким подходом, то с таким же успехом можно отказаться от химии, физики и математики, что в целом может привести к срыву программы и негативно отразиться на успеваемости самих учеников», — объяснял Ильсур Хадиуллин. Фото kzn.ru

— Есть постановление Рособрнадзора, есть учебный план… Тысячи людей ходят и понимают, что надо ходить, а эти родители не понимают. Это просто упрямство. Разве плохо, что ребенок дополнительно получает знания? Эти родители не хотят, чтобы их дети были умные, и обидно, что мы, учителя, не можем им внушить, что это польза, а не зло. Я думаю, все-таки до их сознания дойдет, — говорит Парфенов.

Родители всех отказников требовали у школ перехода на индивидуальный учебный план, чтобы не изучать предмет «родной язык». Согласно ст. 44 ФЗ «Об образовании» это возможно, но они получили отказ.

— Нет такой возможности у школы. Индивидуальный учебный план вводится для членов сборной России, уезжающих на сборы, соревнования. А если мы сейчас введем его, то получится: «Мне не нужна математика, английский, русский…», — говорит Парфенов.

Напомним, такой же позиции придерживается Министерство образования и науки Татарстана. «Если руководствоваться таким подходом, то с таким же успехом можно отказаться от химии, физики и математики, что в целом может привести к срыву программы и негативно отразиться на успеваемости самих учеников», — объяснял ранее «Реальному времени» Ильсур Хадиуллин, заместитель министра образования и науки Татарстана.

P.S.

После выхода публикации «Реальному времени» удалось получить комментарий Ильсура Хадиуллина. Он считает, что интерес инспекторов ПДН к школьникам не связан непосредственно с предметом «родной язык».

— Это не связано с родным языком. Если ребенок не посещает школу, занятия значит нарушает федеральные государственные стандарты, ребенок может просто остаться без документа. Поэтому во избежание таких неприятностей, думая о будущем этого ребенка, КНД вынуждены приглашать родителей. Только с этим связано. Они должны выяснить почему он не посещает и вести профилактическую работу, — прокомментировал «Реальному времени» замминистра.

Дарья Турцева
ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 50

комментарии

  • Анонимно 29 марта
    Комплекс неполноценности в действии.
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  • Анонимно 29 марта
    Для того чтоб понять суть спора поясните пожалуйста что подразумевает под собой понятие Родной язык если в школе уже дети учатся в русских и татарских группах.Это дополнительные занятия для лучшего усвоения материала по тем языкам которые для детей выбрали родители или что то иное по типу - не мытьём так катаньем.И почему нельзя объяснить суть проблемы простым человеческим языком без заумных слов которые обычно подразумевают разночтения.И почему не напишут сами родители что их дети изучают на уроках родного языка.Просто большинство людей далеки от этих проблем а незнание вопроса порождает ненужные заблуждения.
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    Анонимно 29 марта
    никто уже не учится в русских и татарских группах. есть предмет родной язык и каждый выбирает какой для него родной - русский или татарский. и соотвественно изучает русский или татарский. Ну или еврейский.
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  • Анонимно 29 марта
    с ума все с этим языком посходили
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  • Анонимно 29 марта
    глупость..
    ещё больше отвернёте людей от языка..
    да ещё и подставите полицию..
    !!
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  • Анонимно 29 марта
    У них совсем башню снесло.
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  • Анонимно 29 марта
    Просто на предмете "Родной русский язык" никакой русский язык не изучается, а преподается риторика, краеведение, "Наследие Татарстана" (где в учебнике написано, что Минниханов - глава государства). Т.е. русским детям на уроках "Родного русского языка" не русский язык преподают, а все, что угодно, но только не русский язык. Делают это специально, чтобы, дескать, они не обогнали по знанию русского языка тех детей, которые выбрали татарский язык в качестве родного. Получается абсурдная ситуация: школьная администрация вместе с Минобром РТ сдерживает получения больших знаний по русскому языку у русских детей, заменяя это суррогатом из краеведения или "Наследия Татарстана"
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    Анонимно 29 марта
    Что за бред вы несёте: "чтобы русские дети не обогнали по русскому языку детей, которые выбрали родной татарский язык'э". Что называется сами придумали, сами обиделись. Вы же сами жаловались, что вам уроков русского не хватает, вот и ходите на дополнительные уроки. Думаю, пользы будет больше!
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    Анонимно 30 марта
    Не хватало русского языка, а его заменили риторикой, краеведением. Это не русский язык, если вы понимаете.
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    Анонимно 31 марта
    Опять недовольны?
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    Анонимно 19 апр
    а есть чем думать?
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    Анонимно 29 марта
    А вы, реальное время, уже надоели муссировать уже закрытую проблему. Хватит сталкивать лбом два народа!
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    Анонимно 29 марта
    Если бы ЕГЭ по русскому было добровольным, то не было бы таких проблем, хочешь учить русский углубленно-пожалуйста, не хочешь-учи другой язык. Но он обязателен для всех, значит программа должна быть одинаковой для всех.
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    Анонимно 29 марта
    т.е. изучать русский язык на уроках "Родного русского языка" нельзя. Вместо этого будут изучать краеведение! Зашибись!
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    Анонимно 30 марта
    Надо было просто не допускать в общенациональных русско-советских федеральных образовательных учреждениях всяких региональных компонентов. Не хочешь получать федеральное СТАНДАРТНОЕ образование иди в этнические татарские гимназии.
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  • Анонимно 29 марта
    А в литве как с русским , уже перевелиина добровольный ?
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    Анонимно 30 марта
    Что против изучения башкирского в Башкирии бузили ???
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  • Анонимно 29 марта
    Живете в Татарстане - изучайте родной татарский язык. Вот я - алеут, живу в Иваново и изучаю родной русский язык. И потом ни кто не скажет, что я не русский, что я алеут.
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    Анонимно 29 марта
    как бы тебе, алеут дорогой, объяснить: у русских детей ну никак родным языком не может быть татарский.
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    Анонимно 29 марта
    и наоборот
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    Анонимно 30 марта
    Уважаемый, Вы живёте в России и изучение русский. Татарстан - это не государство, а республика внутри России.
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    Татарстан - это государство.
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    Татарстан это как был по своей сути автономный округ так и остался. Какая ещё республика или государство ???? До этого надо дорасти....
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    Анонимно 30 марта
    Не объясните тогда почему общественные татарские организации Башкирии вот уже лет 20 протестуют против принудительного изучения башкирского языка. Написали по этому поводу тонны жалоб в Москву.
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    Анонимно 30 марта
    Если бы дело в Башкирии было бы в языке,все было бы проще! Почти из1,5млн татар Башкирии, в одночасье более 350тыс.стали башкирами , у них из(350 тысяч),даже не сочли нужным поинтересоваться ,а хотят ли они быть башкирами? Вот вам и вся первопричина. Благодаря такому"ходу"башкир стало больше , чем татар, понятно, что не татарину этого не понять, и не прочувствовать,и соответственно и говорить больше не о чём! Все это известно давно !
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    Анонимно 03 апр
    нет там 1,5 млн татар и не было никогда , это башкир в татары записали. У самих в татарстане 100 тыс башкир записали в татары и не одной школы на башкирском не открыли. так что нечего на др валить и претензии предъялятьна себя посмотрите сначала как себя ведете
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    Анонимно 31 марта
    Живя в Татарстане - Татарский не является родным! И ещё раз хочу напомнить что Иван Грозный взял Казань, а татары что боролись либо умерли в бою, либо приняли христианство. Так что это русская земля. И хватит кричать что живя в Татарстане нужно знать татарский. В поезд садишься и он уже не нужен.
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    Анонимно 31 марта
    Ни грамма русской земли тут нет
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  • Анонимно 29 марта
    Вот это да... Разве так можно?
    Ответить
  • Анонимно 29 марта
    Не нравиться уезжайие. Где нет нацязыки.
    Ответить
    Анонимно 29 марта
    езжайте-ка вы. а мы - дома. в России.
    Ответить
  • Анонимно 29 марта
    Растёт сопротивление оккупантам
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    Растёт осознание того что людям с аульным родоплеменным мышлением не место в русско-советских национальных государственных структурах.
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    Клан Шеломовых?
    Ответить
  • Анонимно 29 марта
    Стоит появится "кому то" и опять поехало пошло. Раз татарский язык не клеится, значит мы булгары
    Ответить
    Анонимно 29 марта
    До 30-50-х годов основным языком общения был татарский, наши бабушки и дедушки до сих пор общаются на нём, а на навязанном силой оккупантами
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    А до 13 века здесь вообще-то и татар не было. Пришли понимаешь оккупанты .... :-)
    Ответить
    Анонимно 30 марта
    Это по вашей лживой и 100% фальцифицированной московской "истории"
    Ответить
  • Анонимно 29 марта
    Что , еще раз хотите прокурорской проверки ?
    Ответить
    Анонимно 29 марта
    Торговые центры бы лучше проверяли
    Ответить
  • Анонимно 29 марта
    Проснулись? Ну, доброе утро тогда . Уже идут проверки. А до этого МЧС должны были проводить.Планово.
    Ответить
  • Анонимно 29 марта
    Экологию по всему Татарстану проверяйте, будет огромная польза
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Это что русские не хотят учить родной русский язык. А сколько орали что им не дают родной учить
    Ответить
  • Анонимно 30 марта
    Согласно..с тем. что если живете в Татарстане- то надо изучать татарский язык!! А не быть ""Иванушками-дурачками лежащими на печи"" которому было лень пальцем шевельнуть..(из русской народной сказки).. Или еще лучший вариант- зачем жить в Татарстане..можно переехать жить в Смоленск или Брянск..прекрасные русские города..И не будет проблем с не родным языком!!
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    Анонимно 31 марта
    Враги татарского народа, пытаются навязать русским татарский язык, не понимая, что Татарстан это просто название одного из регионов России не больше, и нет необходимости в этом регионе русским изучать татарский язык.
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    Анонимно 31 марта
    Так ведь было же такое и в Прибалтике и Украине, зачем нам их украинский, литовский, латвийский итд языки
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  • Анонимно 30 марта
    Что такое "родной язык" в школах Татарстана - это дополнительный гнет учеников, эти " глуповведения" в школах тормоз для учеников, как было от обязательного татарского языка. Дети по окончании школы хромали по русскому языку, а татарский просто не знали ,хотя татарский преподавался больше часов, меня поражает упрямство директоров школ!
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  • Анонимно 30 марта
    Не знания закона не освобождает от ответственности, если вам господа так неймется, надо вместо "родного языка" ввести в школах азы юридической подготовки.
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  • Анонимно 01 апр
    Когда же Министерство образования выйдет с проверкой на уроки родного русского языка? там творится какой-то ужас. Так называемые "дипломированные специалисты"-бывшие учителя татарского языка после переподготовки, большинство которых в речи допускают ошибки, путают падежи, предлоги, глаголы совершенного и несовершенного вида могут вести русский язык. Скопом всех отправили на переобучение. Неужели среди них нельзя было выбрать тех, кто заканчивал городские школы и дать возможность переучиться только им, а остальным предложить другие предметы. Знаю таких учителей, которые еле-еле разговаривают на русском языке и ведут для галочки родной русский. На уроках этих учителей дети или рисуют или что-то переписывают весь урок. А руководители школ смотрят на это сквозь пальцы. неужели не боятся проверок?
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  • Анонимно 02 апр
    Всё никак не успокоятся татары.
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