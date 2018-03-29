На учет и штраф: в Татарстане за отказников от «родного языка» взялись инспекторы ПДН

На родителей, не сделавших выбор в пользу татарского или русского, заводят дела по «ненадлежащему воспитанию»

От угроз к реальным действиям перешли директора татарстанских школ, чьи ученики не посещают предмет «родной язык». Родителей теперь вызывают на комиссии по делам несовершеннолетних и оформляют протоколы за ненадлежащее воспитание детей. Отказники считают, что и так изучают родной русский язык в рамках предмета «русский язык и литература», а добровольность изучения подразумевает отказ от изучения родного языка или согласие, а не выбор одного из двух. Подробности в материале «Реального времени».

Из-за «родного языка» не допустят до ОГЭ...

Повестки на комиссии по делам несовершеннолетних начали получать родители учеников татарстанских школ, отказывающихся от изучения предмета «родной язык». Напомним, что с ноября 2017 года татарский язык в школах перестал быть обязательным, вместо него появился предмет «родной язык», и родители должны сделать выбор — какой язык, русский или татарский, их дети будут изучать в рамках этого предмета.

— Я письменного согласия на изучение одного из языков народов РФ не давал, так как моя дочь изучает русский государственный язык в рамках предметов «русский язык» и «литература», которые как раз и являются обязательными для изучения, — говорит Алексей Тарасов.

Дочь Тарасова учится в 9-м классе школы №117 Казани и ни разу не ходила на «родной русский язык». Во второй четверти девочку не аттестовали, в третьей тоже. Все это время между директором и родителями шла переписка, в которой директор убеждала, что предмет «родной язык и литературное чтение на родном языке» является обязательным, а родители — что раз предметы стоят не в федеральном, а в региональном компоненте (учебный план школы состоит из трех компонентов — федерального, регионального и компонента образовательного учреждения, — прим. ред.), то изучать их необязательно.

Дочь Тарасова учится в 9-м классе школы №117 Казани и ни разу не ходила на «родной русский язык». Фото 2pos.ru



— Кроме того, Конституционный суд в 2004 году постановил, что преподавание государственных языков и родных языков не должно препятствовать прохождению итоговой аттестации, а локальный акт нашего учебного заведения составлен таким образом, что учебное заведение проводит аттестацию по тем предметам, на которые родители своего письменного согласия не давали, а отсутствие аттестации может служить ограничением к допуску на экзамены, переводу в другой класс и получению аттестата, — говорит Тарасов.

Родители уже получили предупреждение, что если дочь не будет посещать «родной язык»и в четвертой четверти, то ее не аттестуют, не допустят до экзаменов и оставят на второй год. Девочка, напомним, учится в 9-м классе, фактически ей пригрозили, что не допустят до ОГЭ. На запрос «Реального времени» в школе №117 ответить не смогли, сообщив, что директор находится в отпуске.

…и оштрафуют

Когда аргументы школы были исчерпаны, в дело вступила тяжелая артиллерия в виде инспекции ПДН. Домой к Тарасовым пришла сотрудница ОП «Авиастроительный» и составила протокол о правонарушении, предусмотренном ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ «(Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних»). Инспектор в протоколе написала, что непосещение предмета «родной язык» является неисполнением родительских обязанностей. Санкции по этой статье предусматривают штраф от 100 до 500 рублей.

— Я не понимаю, зачем они от меня требуют заявление на изучение предмета «родной язык», раз во всех ответах пишут, что «родной язык» является обязательным, — недоумевает отец. — Тем более что тот родной русский, который они преподают, к русскому отношение имеет, как картошка к утюгу. Директор в своем же ответе написала, что «родной русский» преподает учитель татарского языка, у которой диплом педагогического университета по специальности «татарский язык и татарская филология», которая сейчас только проходит переподготовку в Институте развития образования по специальности «Учитель русского языка и литературы». То есть в школе даже учителя нет.

Домой к Тарасовым пришла сотрудница ОП «Авиастроительный» и составила протокол о правонарушении, предусмотренном ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ. Фото казань.16.мвд.рф



Это не единственная школа с отказниками, в Казани проблема есть и в школах №78 и №90. Причем, по словам руководителя группы «Поборы в школах и детсадах» Екатерины Матвеевой, в школе №90 Казани (ее сын учится там же) не аттестованными за третью четверть остались четыре ребенка, посещавшие «родной язык» без заявления родителей. В Бугульме в школе №6 двое родителей не написали заявление на предмет «родной язык».

— Нас вызвали на КДН, правда, приглашение пришло с опозданием, и мы не смогли прийти. 29 марта будет повторное заседание. Когда я спросила, какие права детей мы нарушаем, мне ответили: «Я не знаю», — говорит Светлана Шаталова, мама учащегося школы №6 Бугульмы.

«Это просто упрямство. Разве плохо, что ребенок дополнительно получает знания?»

По словам директора бугульминской школы Вячеслава Парфенова, инспекторов ПНД о случаях отказа от изучения родного языка уведомляет школа.

— Прокуратура интересовалась, кто не ходит на «родной язык», мы этих родителей вызывали на педсовет, советовались с юристом управления образования, который сказали, что пропуск уроков без уважительной причины — это грубейшее нарушение дисциплины, и именно поэтому родителей вызвали на КДН, — говорит «Реальному времени» Вячеслав Парфенов.

Директор считает, что заявления родителей о несогласии с тем или иным предметом не уместны, так как «при поступлении ребенка родитель пишет, что с учебным планом школы ознакомлен, а раз ознакомлен, то должен выполнять».

«Если руководствоваться таким подходом, то с таким же успехом можно отказаться от химии, физики и математики, что в целом может привести к срыву программы и негативно отразиться на успеваемости самих учеников», — объяснял Ильсур Хадиуллин. Фото kzn.ru



— Есть постановление Рособрнадзора, есть учебный план… Тысячи людей ходят и понимают, что надо ходить, а эти родители не понимают. Это просто упрямство. Разве плохо, что ребенок дополнительно получает знания? Эти родители не хотят, чтобы их дети были умные, и обидно, что мы, учителя, не можем им внушить, что это польза, а не зло. Я думаю, все-таки до их сознания дойдет, — говорит Парфенов.

Родители всех отказников требовали у школ перехода на индивидуальный учебный план, чтобы не изучать предмет «родной язык». Согласно ст. 44 ФЗ «Об образовании» это возможно, но они получили отказ.

— Нет такой возможности у школы. Индивидуальный учебный план вводится для членов сборной России, уезжающих на сборы, соревнования. А если мы сейчас введем его, то получится: «Мне не нужна математика, английский, русский…», — говорит Парфенов.

Напомним, такой же позиции придерживается Министерство образования и науки Татарстана. «Если руководствоваться таким подходом, то с таким же успехом можно отказаться от химии, физики и математики, что в целом может привести к срыву программы и негативно отразиться на успеваемости самих учеников», — объяснял ранее «Реальному времени» Ильсур Хадиуллин, заместитель министра образования и науки Татарстана.

P.S.

После выхода публикации «Реальному времени» удалось получить комментарий Ильсура Хадиуллина. Он считает, что интерес инспекторов ПДН к школьникам не связан непосредственно с предметом «родной язык».

— Это не связано с родным языком. Если ребенок не посещает школу, занятия значит нарушает федеральные государственные стандарты, ребенок может просто остаться без документа. Поэтому во избежание таких неприятностей, думая о будущем этого ребенка, КНД вынуждены приглашать родителей. Только с этим связано. Они должны выяснить почему он не посещает и вести профилактическую работу, — прокомментировал «Реальному времени» замминистра.