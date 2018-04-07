Балтасинский район: удмуртская окраина Татарстана, малые горы и вотчина кадимизма

Заметки ученых на полях о Балтасинском районе РТ

Сотрудники Института татарской энциклопедии и регионоведения (ИТЭР) АН РТ Лариса Айнутдинова и Булат Хамидуллин продолжают знакомить наших читателей с Татарстаном. В сегодняшней колонке, написанной специально для «Реального времени», ученые рассказывают о северном приграничном районе Татарстана.

На севере Татарстана

Балтасинский район находится на севере Республики Татарстан, граничит с Республикой Марий Эл, Кировской областью, а также с тремя районами РТ — Арским, Кукморским и Сабинским. Центр — пгт Балтаси. Площадь — 1094,5 кв. км. Численность населения (2017 год) — 33 540 человек (84,7% татар, 12,5% удмуртов, 1,5% русских). До 1920 года территория района относилась к Казанскому уезду Казанской губернии и Малмыжскому уезду Вятской губернии, в 1920—1930 годах — к Арскому кантону ТАССР, в 1930—1932 годах — к Тюнтерскому району, который в марте 1932 года был переименован в Балтасинский.

Границы и административное деление района неоднократно менялись. Ныне в состав района входят 77 населенных пунктов, объединенных в Балтасинское городское поселение (пгт Балтаси, деревни Куюк, Куюкбаш, Курмала) и 17 сельских поселений: Бурбашское (село Бурбаш, деревни Алан, Бурбашский Сардыган); Бурнакское (деревни Бурнак, Карек-Серма, Новая Гора, Старая Турья); Верхнесубашское (села Верхний Субаш, Кушкетбаш, деревни Каенсар, Нижний Субаш, Починок Сосна); Карадуванское (деревни Карадуван, Верхняя Кня, Тау Зары, села Арбаш, Княбаш, Нижняя Кня); Кугунурское (села Кугунур, Кургем, Шуда, деревни Дурга, Куремьял, Кускем, Улисьял, пос. Ямбурово); Малолызинское (село Малые Лызи, деревни Большие Лызи 1-я часть, Верхняя Ушма, Нижняя Ушма, пос. Средняя Ушма); Норминское (села Норма, Карелино, Килеево, Чапшар, деревни Нормабаш, Пускань); Нуринерское (села Нуринер, Чутай, деревня Комаров-Завод, пос. Тархан); Пижмарское (села Пижмар, Атня, Сардек, деревни Верхний Сардек, Старый Пукшинер); Салаусское (село Старая Салаусь, деревни Биктяшево, Новая Салаусь, Сардыган); Смаильское (деревни Смаиль, Сизнер); Сосновское (село Нижняя Сосна); Среднекушкетское (села Тюнтер, Средний Кушкет, деревни Пор-Кутеш, Сала-Кушкет); Ципьинское (села Ципья, Арбор, деревни Мельничная, Старая Ципья, Сырья, Тагашур, Янгурчи); Шишинерское (села Шишинер, Ура); Шубанское (деревни Верхний Шубан, Большие Лызи 2-я часть, Нижний Шубан, Ярак-Чурма, село Гондырево); Янгуловское (села Янгулово, Старый Кушкет).

Район находится на северо-западном склоне Северо-Татарского тектонического свода. Здесь разрабатываются месторождения кирпичных глин, известняков и доломитов для получения строительного камня, щебня, извести. Выявлено более 20 месторождений торфа. Территория района представляет собой возвышенную эрозионно-расчлененную равнину с преобладающими высотами 160—180 м. Наибольшие высоты — до 199 м — находятся на правобережье р. Арборка на западе района. Наименьшая высота 65 м в пойме р. Шошма у устья р. Кугуборка. Долинами р. Шошма и ее левыми притоками возвышенность делится на ряд междуречий — увалов протяженностью 20—30 км и шириной 4—8 км. Водораздельная поверхность понижается с северо-запада на юго-восток от 195 до 175 м. На юге района между долиной Шошмы и верховьями Казанки проходит водораздел между Волгой и Вяткой с высотой до 200 м. Основной водной артерией района является р. Шошма, которая берет свое начало на территории Арского района. Наиболее крупными являются ее левые притоки Арборка, Кугуборка и Кушкет. Реки имеют устойчивое подземное питание и выходы родников по берегам. На юге района протекает р. Норма, на юго-западе — р. Хотня.

10,6% территории района покрыто лесной растительностью



10,6% территории района покрыто лесной растительностью (площадь — 11,6 тыс. га). Преобладают лиственные леса — березняки, осинники, липняки. По левобережью Шошмы встречаются сосновые и сосново-дубовые леса с елью и пихтой в подросте. На юге района на водоразделе между Казанкой и Шошмой сохранились участки хвойных лесов, имеющих водоохранное значение. Ныне около половины площади лесов составляют рукотворные насаждения. В животном мире района встречаются 5 видов пресмыкающихся (уж обыкновенный, уж серый, гадюка обыкновенная, ящерица прыткая и живородящая), 6 видов земноводных (жаба серая, лягушка травяная, озерная, прудовая, тритон обыкновенный, жерлянка краснобрюхая), обитают лисица, волк, енотовидная собака, белка, бобр, заяц беляк и русак, кабан, лось, косуля, отмечено более 60 видов птиц (зяблик, королек желтоголовый, славка садовая, зарянка, славка-завирушка, клест-еловик, пеночка-теньковка, пухляк, московка, сойка, чиж и др.; из редких видов — филин, неясыть длиннохвостая, сыч воробьиный и мохноногий, сова ястребиная и белая).

Природно-заповедный фонд района составляет 3 950 га (3,6% территории). Наиболее крупным является природный комплексный заказник «Балтасинский», включающий два лесных участка Арского лесничества общей площадью 3 452 га: Карадуванский («Мусинский лес») и Нормабашский. На территории района находится один из участков ландшафтного памятника природы «Рукотворный лес», включающий образцовые посадки сосны и ели в возрасте 80 лет и старше, которые являются эталонными по генетико-селекционным качествам. Памятниками природы объявлены озеро Кара-Куль и река Шошма. Охраняемым природным объектом также является Сурнарский охотничий заказник, располагающийся на территории Арского и Балтасинского районов.

Экономика района имеет сельскохозяйственную направленность. Развиты мясо-молочное скотоводство, свиноводство, овцеводство и кролиководство. Возделываются озимая рожь, яровая пшеница, ячмень, овес, горох, картофель, лен, подсолнечник, рапс. Ежегодно в среднем производится более 100 тыс. тонн зерна, 67 тыс. тонн молока, 6 тыс. тонн мяса. В 2017 г. в районе действовало 19 сельскохозяйственных предприятий, а промышленные предприятия сосредоточены в райцентре.

В сфере образования в 2017 году в районе функционировало 36 общеобразовательных школ, 1 лицей и 2 гимназии, 22 дошкольных детских учреждения. В сфере дополнительного образования работают Детская школа искусств, Детско-юношеская спортивная школа (филиалы в селах Карелино и Новая Салаусь), молодежный многопрофильный Центр «Хыял», многопрофильный подростковый Клуб «Факел» (филиал в селе Нижняя Сосна), молодежный Центр «Батыр» в селе Шишинер. В сфере культуры в настоящее время действуют районный Дом культуры, 21 сельский дом культуры, 24 сельских клуба, 34 библиотеки. С 1967 года в селе Ципья работает краеведческий Музей «Дружба народов», с 1991 года в с. Шуда функционирует Музей-усадьба драматурга Мирхайдара Файзи, который в 1916, 1923, 1924 годы приезжал в село к своему старшему брату и писал здесь свои знаменитые пьесы (в комплекс музея-усадьбы входит дом 1903 года постройки, мечеть 1902 года постройки и иные объекты).

Выступление ансамбля «Шулдыр жыт»

В деревне Карадуван в бывшем двухэтажном доме купца М.М. Мулюкова работают музеи поэта-героя Мусы Джалиля и «Почтовая станция на Сибирском тракте». В районе функционируют 6 различных клубных формирований самодеятельного народного творчества, из которых 4 имеют звание «народный»: ансамбль песни и танца «Балкыш» (руководители — А.А. Асадуллина и Р.Ф. Рамазанова), народный театр (руководители – Р.Р. Нигматзянов и Г.А. Юсупова), народный удмуртский фольклорный ансамбль «Шулдыр жыт» (руководители — Т.Ю. Ишмурзина и Т.И. Михайлова), оркестр народных инструментов (руководитель — Р.Р. Ганиев). В системе здравоохранения района действуют 55 учреждений: центральная районная больница, 3 врачебных амбулатории, 51 фельдшерско-акушерский пункт. Спортивная инфраструктура района включает бассейн «Дулкын» (2018 год), а также 16 спортивных площадок. В районе функционируют 39 мечетей и 2 церкви.

Объекты культурного наследия

На территории района выявлено более 20 археологических памятников, в основном связанных с периодом Казанского ханства и удмуртским позднесредневековым периодом. В районе сохранились объекты культурного наследия: в пгт Балтаси — здания валяльной фабрики М.М. Мулюкова (конец XIX — начало ХХ веков, памятник промышленной архитектуры в стиле эклектики «кирпичного» направления) и торгового дома М.М. Мулюкова (1914 год, памятник архитектуры в стиле эклектики псевдорусского направления); в деревне Карадуван — здание гостиницы М.М. Мулюкова (1911 год, памятник жилой архитектуры в стиле эклектики псевдорусского направления); в селе Малые Лызи — деревянный дом, в котором жил удмуртский писатель Григорий Сергеевич Медведев (начало ХХ века); в деревне Починок Сосна — надгробие на могиле матери Г. Тукая Мэмдуды Зиннатуловны Тукаевой (1864—1890), архитектор — Р.В. Билялов, установлен в 1989 году; в селе Тюнтер — деревянная мечеть XIX века и каменное здание медресе 1912 года, построенное на средства купца А. Хакимова (хотелось бы особо отметить, что в свод памятников РТ данные сооружения не были включены); в селе Ципья — Троицкая церковь (1845 год, памятник культовой архитектуры в стиле позднего классицизма); в селе Шуда — здание Второй соборной мечети (1902 год, памятник культовой архитектуры в традициях татарского народного зодчества) и дом муллы, старшего брата драматурга М.Ф. Файзи (конец XIX века, памятник жилой архитектуры, выдержанный в стиле «деревянного» классицизма); в селе Янгулово — здание водяной мельницы (начало ХХ века, построена на средства Аюп-бая, памятник агропромышленной архитектуры, выдержанный в традициях народного зодчества) и земской больницы (вторая половина XIX века, памятник гражданской архитектуры в стиле эклектики классицистического направления).

Здание водяной мельницы в селе Янгулово



Уроженцы района — религиозные деятели и просветители, герои войны и труда

Балтасинский район является малой родиной религиозных и общественных деятелей, педагогов Мухаммедгали Сафиуллы (Гали ишана), Габдуллы Абдулкаримовича Апанаева и Кашфеласрара Вахаба; предпринимателя, владельца валяльно-войлочной фабрики, торгового дома, двух гостиниц, чайханы, торговых лавок в селе Балтаси и деревне Карадуван Муртазы Мустафовича Мулюкова (Муртазы бая); уфимского купца 1-й гильдии, потомственного почетного гражданина города Уфы, мецената Абдуллатифа Абдулхакимовича Хакимова; удмуртского писателя (поэта и прозаика), ученого (этнографа и языковеда), публициста, видного деятеля национального просветительства России Ивана Васильевича Яковлева; общественного деятеля, депутата 1-й Гоcударственной думы (1906 год) от Вятской губернии Ш.Х. Хусаинова; Героев Советского Союза В.Г. Булатова, Г.Г. Гарифуллина, Г.Г. Гильмутдинова, Х.И. Ибрагимова, Х.С. Сабирова; Героя России О.Н. Исаева; Героев Социалистического Труда Г.Г. Габдрахимова, К.С. Гузаирова, А.З. Зарипова, Р.И. Зарипова, С.Н. Нафиковой; административно-хозяйственного работника, главы Балтасинского муниципального района с 2012 года Р.Р. Нутфуллина; писателей и поэтов Х.Г. Габрахманова (псевдоним Хәбра Рахман), Н.Г. Мадьярова, Г.С. Медведева, С.М. Мулюкова, Г.С. Мухаметшина, Н.М. Никифорова, Д.Ш. Сирая; деятелей науки и культуры И.А. Абдуллина, И.Ф. Абдуллина, Ф.А. Акберова, Ф.Г. Ахмадиева, Ф.З. Ахметханова, Х.А. Ашрафзянова, Ф.С. Баязитовой, Г.Г. Валеева, Г.Г. Гарифзянова, Н.С. Гарифьянова, И.К. Загидуллина, И.М. Закирова, Б.Д. Залещанского, Ш.Х. Зарипова, В.Б. Зиатдинова, А.Ш. Зиятдинова, Р.М. Ибрагимовой, А.М. Мазгарова, Ф.Ф. Мингазова, Л.И. Мингазовой, Р.Ш. Мустафина, Р.М. Мухаметшина, Д.С. Саляховой, К.З. Тумашевой, И.Ф. Фаляхова, Р.Г. Фахрутдинова, Т.Х. Хадеева, Р.Г. Хайрутдинова, Г.Г. Халиуллина, Р.С. Хусаенова, Р.К. Шарафиева; краеведа, педагога, основателя и руководителя краеведческого музея «Дружба народов» (село Ципья), заслуженного работника культуры РТ Г.Г. Галиева; заслуженного агронома ТАССР, председателя колхоза «Татарстан» в 1971—1996 годы Х.Г. Галимуллина; заслуженного юриста РСФСР И.Г. Гараева; заслуженного работника сельского хозяйства ТАССР и РСФСР, председателя передового колхоза «Якты юл» в 1969—2001 годы Х.Г. Гараева; партийного работника, депутата и члена Президиума Верховного Совета ТАССР в 1955—1967 годы М.З. Закирова; заслуженного связиста РТ, министра связи РТ в 1993—2005 годы Р.Г. Залялова; педагога, заслуженного учителя ТАССР, кавалера ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Ф.Ф. Фадеева; религиозного и общественного деятеля, главного казыя РТ с 2000 года, заслуженного экономиста РТ Д.В. Фазлыева; мастера спорта СССР международного класса (лыжный спорт, гонки), победительницы Всемирных зимних универсиад (1958, 1960, 1962 годы), участницы Олимпийских игр (1968 год), серебряного призера чемпионатов СССР (1957, 1958, 1967, 1969 годы) Ф.Ф. Файзрахмановой.

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Уроженец деревни Малые Лызи Казанского уезда Казанской губернии (ныне село в Балтасинском районе; в дореволюционных источниках упоминается также под названием «Сергеевка») Иван Васильевич Яковлев (17 июля 1881 года — 30 января 1931 года) — известный удмуртский ученый, литератор, педагог, просветитель. С начала 1900-х годов в журналах «Русская школа» (Санкт-Петербург), «Начальное обучение» (Казань), «Вятские епархиальные ведомости» (Вятка), в газетах «Волжско-Камский листок» (Казань), «Елабужские вести» и других изданиях он публиковал статьи об обучении детей на родном языке, рецензии на учебники. Будучи членом Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете с 1901 года, он писал этнографические очерки о жизни удмуртов, а к концу жизни издал более 50 научных статей, брошюр, словарей, учебников, монографий, поэтических сборников.

В 1905 году Иван Васильевич на свои деньги выпустил в свет в Казани сборник из 88 удмуртских песен «Удмурт кырзанъёс». В эти же годы он начал писать стихи, которые в виде трех сборников были изданы после 1917 года. В своих стихах И.В. Яковлев воспевал родную природу, сельский мир, а его эпические поэмы «Яктамыр батыр» и «Вормонтэм батыр» в свое время получили самую высокую оценку писателей и историков. Его перу принадлежит также повесть «Пичи Петыр» («Маленький Петыр»), изданная в 1925 году.

После окончания Казанской учительской семинарии в 1901 году И.В. Яковлев работал учителем начальной школы в деревне Большой Гондыр Пермской губернии, где был членом первого среди учителей-удмуртов революционного кружка. В 1902 году за антигосударственную пропаганду его выслали за пределы Пермской губернии, и до 1907 года И.В. Яковлев под надзором полиции работал учителем в Вятской губернии в селах Алнаши, Можга и Троицкое. В эти годы он одним из первых из удмуртов выступил в открытой печати с требованием национального равноправия. Начав с публикации статей «Как просвещать вотяков — по-русски или по-вотски?» (1902) и «Значение родного языка в инородческой школе» (1903), он постепенно приходит к серьезным социально-политическим обобщениям в работе «Современные вопросы инородческого просвещения» и под этим же названием выпускает в Петербурге в 1907 году сборник публицистических статей, в котором показывает себя активным выразителем национальных чаяний передовой удмуртской интеллигенции.

Ещк одним знаменитым уроженцем д. Малые Лызи является «удмуртский Шолохов», писатель-прозаик Григорий Сергеевич Медведев



В 1908 году, проработав около года (с 1907-го) учителем образцового начального удмуртского училища при Казанской учительской семинарии, он был арестован, заключен в тюрьму, а в 1910 году сослан в Костромскую губернию. Из ссылки в 1912 году И.В. Яковлев вернулся в Казань, где до 1917 года проработал на частном торговом предприятии. Он не принял проводимой советской властью социальной политики и разгона Учредительного собрания, что выразилось в его «Письме удмуртскому народу», написанному в январе 1918 года в соавторстве с бывшим директором Казанской учительской семинарии Н.А. Бобровниковым (письмо хранится: НОА УИИЯЛ УрО РАН, оп. 2-Н, д. 520). Чуть позднее И.В. Яковлев возглавлял издательское дело Удмуртского отдела Наркомнаца в Казани, выпускал журналы «Удмурт калыклы кулэ кеншъес» («Дельные советы удмуртскому народу») и «Музъем ужась» («Земледелец»), преподавал в совпартшколе, Татарском комуниверситете, педагогическом институте и на рабфаке при Казанском университете.

В 1926—1927 годах проходил специализацию в Яфетическом институте в Ленинграде, а в 1928 году был утвержден в звании доцента. Как уже отмечено выше, И.В. Яковлев — автор более 50 опубликованных работ: статей по этнографии и языкознанию, монографий, учебников, словарей, поэтических книг. Кроме упомянутых выше, им были изданы сборник удмуртских песен с нотами «Кырзан кылъес» и сборник народных сказок «Удмурт выжыкылъес» (оба в 1920 году в Казани). Последние годы своей жизни И.В. Яковлев, будучи преподавателем удмуртского языка в Таткомвузе и на рабфаке, полностью посвятил лингвистике и написал «Происхождение именных суффиксов», «Сравнительный словарь удмуртских наречий (диалектов)», «Учебник русского языка для нерусских школ», «Основные правила удмуртского правописания». Также он активно выступал с научными докладами на многих съездах и конференциях по проблемам удмуртского языка и методике его преподавания. Умер выдающийся просветитель удмуртского народа Иван Васильевич Яковлев в Казани 30 января 1931 года от воспаления легких…

Ещк одним знаменитым уроженцем д. Малые Лызи является «удмуртский Шолохов», писатель-прозаик Григорий Сергеевич Медведев (5 марта 1904 года — 17 ноября 1938 года). После окончания начальной школы, в 1919 году, он поступает на курсы подготовки учителей в Елабуге, затем, в 1920 году, на рабфак в Казани, а осенью 1922 года в первый удмуртский педтехникум в Можге, где принимает активное участие в работе литкружка. 26 июля 1925 года в газете «Гудыри» (современное название «Удмурт дунне») публикуется первый рассказ Г.С. Медведева — «Берпум вуз» («Последний товар»). В 1925 году Григорий Сергеевич оканчивает Можгинский педтехникум, и его направляют учителем в село Большая Кибья Можгинского района. В 1927 году его назначают директором Шарканской ШКМ (школы крестьянской молодежи). Осенью 1929 года Г.С. Медведева приглашают на работу в редакцию областной газеты «Гудыри» заведующим отделом литературы и искусства, где у него появляется возможность самому профессионально заняться литературным творчеством.

В 1930 году выходит сборник его рассказов «Ез юбо кырза» («Поют телеграфные столбы»), в 1932 году — сборник очерков «Етин штурм» («Льняной штурм») и первая часть романа-трилогии «Лозя бесмен» под названием «Лозя бесмен» («Лозинское поле»), в 1934 году — вторая часть романа под названием «Кыйкар бамын» («На склоне Кыйкара»).

В мае 1934 года его принимают в ряды Союза писателей СССР, и он продолжает работу над третьей книгой своего романа под названием «Бадзым нунал» («Большой день», издана в 1959 году). По мнению многих литературоведов, «Лозя бесмен», идейно-тематически очень близкая к «Поднятой целине» М.А. Шолохова и «Брускам» Ф.И. Панферова, это первая удмуртская трилогия, издание которой стало выдающимся фактом в удмуртской прозе. Советская власть по достоинству оценила труд литератора, он был избран членом Правления Союза писателей УАССР, участником Первого Всесоюзного съезда писателей СССР в 1934 году. Но уже в мае 1937 года Григорий Сергеевич Медведев был репрессирован как член контрреволюционной группы местных националистов и сослан в пос. Берелех Магаданской области, где трагически погиб в ноябре 1938 года. Реабилитирован посмертно в 1956 году…

Уроженцем деревни Карелино является выдающийся татарский историк, археолог, заслуженный деятель науки РТ, лауреат Госпремии РТ в области науки и техники, а также премии им. Хади Атласи Равиль Габдрахманович Фахрутдинов (14 марта 1937 года — 10 марта 2014 года). Всю свою жизнь, начиная с 1966 года, он проработал в Институте языка, литературы и истории Казанского научного центра АН СССР, исторические отделы которого в 1997 году выделились в отдельный от ИЯЛИ (ставший Институтом языка, литературы и искусства) Институт истории Академии наук РТ.

Равиль Габдрахманович долгие годы руководил отрядом Татарской археологической экспедиции, который в 1959—1972 годах с целью составления Свода археологических памятников Волжской Булгарии, Булгарского улуса Золотой Орды и Казанского ханства провел сплошное обследование территорий Татарской и Чувашской автономных республик, Самарской и Ульяновской областей, выявил и исследовал более 1 200 памятников. В 1970—2000-е годы Равиль абый руководил раскопками Камаевского городища, Русско-Урматского селища, Билярского городища, принимал участие в археологических исследованиях Болгарского, Царевского и Селитренного городищ. Равиль Габдрахманович — активнейший участник разработки 6-томной «Археологической карты Республики Татарстан», один из организаторов Иски-Казанского историко-культурного и природного музея-заповедника в Высокогорском районе РТ, автор большого количества научных, научно-популярных и публицистических трудов по истории и археологии Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства, автор учебников и учебных пособий по древней и средневековой истории татарского народа и Татарстана (в том числе «Истории татарского народа и Татарстана» / «Татар халкы һәм Татарстан тарихы»), главный редактор журнала «Татарская археология». Светлая ему память! Для объективного изучения истории татарского народа он сделал очень-очень много!

Село Тюнтер расположено в 16 км к северу от пгт Балтаси в бассейне реки Кушкет



Тюнтерское медресе лидера кадимизма Ишми ишана

Одним из самых интересных населенных пунктов Балтасинского района является село Тюнтер (Түнтәр), расположенное в 16 км к северу от пгт Балтаси в бассейне реки Кушкет. По русскоязычным письменным источникам оно известно с 1678 года как «Починок по речке Тюнтер». Татарские шеджере (родословные) и фольклор, а также рукописная книга Назиба Тюнтери «История деревни Тюнтер» дают возможность удревнить историю села до начала либо середины XVII века — в них основателями деревни названы выходцы из села Янгулово шесть братьев, сыновья Янгол-бабая (якобы основателя села Янгулово, хотя оно известно как минимум со времен Казанского ханства): Кушай, Кушандай, Кюркэ, Янгырчи, Юкачи и Утай. В XVIII — первой половине XIX веков жители Тюнтера относились к категории государственных крестьян, несли лашманную повинность. Основные их занятия в этот период — земледелие и скотоводство, а также торговля. Число жителей (татары) — 439 (1811 год), 1 132 (1859 год), 1 341 (1884 год), 1 420 (1905 год), 1 609 (1920 год), 1 441 (1926 год), 1 213 (1938 год), 827 (1949 год), 559 (1958 год), 527 (1970 год), 546 (1979 год), 536 (1989 год), 564 (2002 год), 591 (2010 год), 553 (2015 год) человек.

Имеются сведения, что первое сельское медресе было основано в начале 1730-х годов неким Габдерразаком бине Ишмухаммедом бине Тами, выходцем из современного Пестречинского района РТ (в источниках указана деревня Кәтрәнәҗ), примерно до 1770 года проработавшим здесь мударрисом. В 1770—1785 годы мударрисом села Тюнтер был один из его учеников Усман-хазрат бине Исмагил бине Кутлумухаммед ат-Тюнтяри (а другой ученик Габдеразака-хазрата — Габделхамид бине Утяган бине Ярмухаммед бине Кутлумухаммед бине Мухсин ат-Тюнтяри — в середине XVIII века открывает новое медресе в селе Маскара ныне Кукморского района РТ и преподает там). В 1785—1805 и 1805—1826 годы мударрисами села Тюнтер были ученики Габдеразака-хазрата Габделхамид бине Утяган и Сагит бине Валид. Отметим, что Хамид и его четыре сына — Габдельгаффар, Габдельфаттах, Галлям и Сабит — были очень известными и почитаемыми людьми во многих деревнях региона как просветители народа.

В 1829 году мударрисом медресе села Тюнтер становится Мухаммедгали Сафиулла (Гали Сафиуллин; Гали ишан), которому нередко также приписывается основание этого медресе. Прямой потомок основателей села Тюнтер, он, проучившись в медресе селах Маскара и Сосна (у таких известных преподавателей, как Мухаммедкарим ал-Ашыти, Габдулла бине Яхья, Тажетдин ал-Иштиряки), города Бухары, посетив Афганистан, Тибет и Индию, вернулся в родные края авторитетным теологом и педагогом. И вот, став в 1827 году имам-хатибом у себя в селе, Гали Сафиулла вывел тюнтерское медресе в разряд крупнейших региональных исламских учебных заведений Российской империи. Вскоре оно стало одним из самых известных в этом крае. Особо отметим, что хотя Г. Сафиулла был энциклопедически образованным человеком, не отвергавшим восприятия новых знаний и передовых идей, он выступал категорически против изучения детьми-татарами русского языка, считая внедрение русской культуры в среду татар одной из активнейших форм ассимиляции своего народа, чем снискал много хвалебных слов в свой адрес от представителей татарской интеллигенции, в частности, выдающегося деятеля татарского национального движения Гаяза Исхаки и народного писателя РТ, заслуженного деятеля искусств РФ Туфана Миннуллина.

В 1859—1875 годах тюнтерское медресе возглавлял зять Г. Сафиуллы Шамсутдин бине Рахматулла бине Мухетдин бине Субханкул бине Рахманкул Мазари. В 1887 году на средства купца Абдуллатифа Хакимова, а в 1905 году на средства его сына Мухаммедшакира Хакимова (Хаким-бая, внесшего, в частности, огромный вклад в развитие Бугульмы), в селе были построены большие кирпичные здания медресе, что свидетельствовало о постоянном притоке шакирдов, желавших учиться в этом учебном заведении. В 1877—1918 годах имам-хатибом мечети и мударрисом медресе был уроженец деревня Верхняя Сунь Малокирменской волости Мамадышского уезда Казанской губернии (ныне Мамадышского района РТ), ученик Г. Сафиуллы, известный богослов и мыслитель Ишмухамет Динмухамметов (1842—1919), прославившийся под именами Ишми ишан, Абу Накип ат-Тюнтери и Ишмухаммат ат-Тюнтери.

При нем — «верховном лидере кадимизма» — село Тюнтер стало центром кадимизма в нашем регионе, в медресе строго сохранялась бухарская система обучения, о чем очень подробно написано в научных статьях Рустема Мухаметшина в сборнике «Ислам и христианство в диалоге культур на рубеже тысячелетий» (Казань, 2001), Радика Салихова и Рамиля Хайрутдинова в журнале «Эхо веков» (2004, №2), в публикациях учителя-краеведа Рафхата Зарипова (см., например, «Эхо веков», 2003, №1/2; здесь же даны интересные иллюстрации) и правнучки богослова Диляры Мухамедьяровой.

Имеются сведения, что первое сельское медресе было основано в начале 1730-х годов



В 1890 году сын Шамсутдина Рахматуллина Мухаммаднаджип Шамсутдинов (Назиб Тюнтери, 1863—1930) был избран вторым имамом тюнтерской мечети и открыл собственное медресе («Шамсия»), которое развивалось под влиянием джадидизма. В 1903 году в нем официально было введено новометодное обучение. Отношения между двумя мударрисами были враждебными (между их земельными участками была построена высокая каменная стена!), и в 1912 году, в результате интриг Ишми ишана, Назиб Тюнтери был отстранен от должности и уехал из села. Но новометодное медресе продолжало действовать благодаря поддержке благотворителей-джадидистов. В 1919 году, после расстрела мударриса медресе И. Динмухамметова, кадимистское учебное заведение прекратило свое существование. Назиб Тюнтери вернулся в село в 1918 или в 1919 году, в 1922 году добился официальной регистрации медресе как духовного учебного заведения для взрослых в соответствии с советским законодательством, однако оно проработало лишь около года…

До 1921 года село входило в Арборскую волость Малмыжского уезда Вятской губернии. С 1921 года в составе Арского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года центр Тюнтерского района, со 2 марта 1932 года в Балтасинском, с 4 августа 1938 года в Ципьинском, с 16 июля 1958 года в Балтасинском, с 1 февраля 1963 года в Арском, с 12 января 1965 года в Балтасинском районе. Ныне центр Среднекушкетского сельского поселения.

В 1932 году в селе был организован колхоз «Урняк» (первый председатель — С. Галиев), в 1942 году разделенный на колхозы «Урняк» и им. Кирова. В 1949 году они объединены в колхоз им. Кирова, с 1963 года в составе колхоза «Дружба», с 1994 года — колхоза «Тюнтер», с 1995 года — СХПК «Тюнтер», с 2006 года — ООО «Дуслык». Ныне жители села работают преимущественно в ООО «Дуслык», занимаются полеводством, овощеводством, мясомолочным скотоводством. В селе действуют дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, средняя школа, детский сад, библиотека, мечеть. Здесь сохранились объекты культурного наследия — деревянная мечеть XIX века и каменное здание медресе 1912 года, построенное на средства купца Абдуллатифа Хакимова.

Среди известных уроженцев села — упомянутые выше религиозный деятель и ученый-богослов Мухаммедгали бине Сайфулла бине Абдрашид бине Утяган бине Ярмухаммед бине Кутлумухаммед бине Мухсин ат-Тюнтяри (1772 или 1783 — 1874), про которого подробно писали Шигабутдин Марджани (в своей исторической книге «Мустафад ал-ахбар фи ахваль Казан ва Булгар») и Ризаэтдин Фахретдинов (в своей многотомной историко-биобиблиографической книге «Асар», посвященной жизни и творчеству деятелей культуры, науки и просвещения народов Востока); а также еще один потомок Янгол-бабая, отец бугульминского Хаким-бая, уфимский купец 1-й гильдии, потомственный почетный гражданин Уфы, меценат Абдуллатиф Абдулхакимович Хакимов (1839—1920), построивший, в частности, кирпичную двухминаретную Четвертую соборную («Хакимовскую») мечеть и двухэтажное кирпичное медресе на 300 учащихся («Хакимия») в Уфе…

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Балтаси

Балтаси

Балтаси

Балтаси

Балтаси

Балтаси

Балтаси

Балтаси

Балтаси

Балтаси

Балтаси

Балтаси

Бурнак

Бурнак

Бурнак

Бурнак

Бурнак

Бурнак

Бурнак

Бурнак

Бурнак

Бурнак

Бурнак

Карадуван

Карадуван

Карадуван

Карадуван

Карадуван

Карадуван

Карадуван

Карадуван

Кугунур

Кугунур

Кушкетбаш

Кушкетбаш

Кушкетбаш

Кушкетбаш

Кушкетбаш

Кушкетбаш

Кушкетбаш

Кушкетбаш

Малые Лызи

Малые Лызи

Малые Лызи

Малые Лызи

Малые Лызи

Малые Лызи

Нижняя Сосна

Нижняя Сосна

Озеро Кара-Куль

Озеро Кара-Куль

Озеро Кара-Куль

Пижмар

Пижмар

Пижмар

Пижмар

Пижмар

Починок Сосна

Починок Сосна

Смаиль

Смаиль

Средний Кушкет

Тюнтер

Тюнтер

Тюнтер

Тюнтер

Тюнтер

Тюнтер

Тюнтер

Тюнтер

Тюнтер

Тюнтер

Тюнтер

Тюнтер

Ура

Ура

Ура

Ура

Ура

Ура

Ура

Ура

Ура

Ципья

Ципья

Ципья

Ципья

Ципья

Шишинер

Шишинер

Шуда

Шуда

Шуда

Шуда

Шуда

Шуда

Шуда

Янгулово. Водяная мельница (начало ХХ века)

Янгулово

Янгулово

Янгулово

Янгулово





Лариса Айнутдинова, Булат Хамидуллин, фото авторов и А.И. Ногманова