Новости

17:15 МСК
Новости раздела

Районы РТ

Сюжет 10 материалов
Районы РТ

Сотрудники Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Лариса Айнутдинова и Булат Хамидуллин знакомят читателей «Реального времени» с Татарстаном и рассказывают об историческом прошлом, природе и талантливых людях районов республики.

Читайте также