Районы РТ
Сюжет 10 материалов
Сотрудники Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Лариса Айнутдинова и Булат Хамидуллин знакомят читателей «Реального времени» с Татарстаном и рассказывают об историческом прошлом, природе и талантливых людях районов республики.
- Общество 03 февр, 07:00 23 Альметьевский район: нефтяник из XVIII века, мордовская изюминка и грузинские князья Заметки ученых на полях о районе-кладе Татарстана
- Общество 29 окт, 07:00 8 Аксубаевский район: самый чувашский уголок Татарстана, связь с Чистополем и нефтяники Заметки ученых о самом чувашском районе Татарстана
- Общество 08 окт, 07:00 11 Азнакаевский район: самая высокая точка, татаро-башкирское пограничье и родина шерстистого носорога Заметки татарстанских ученых о нефтяном районе с богатым археологическим наследием
- 25 сент, 07:00 26 Бугульминский район: родина героев, чемпионов и министров Заметки татарстанских ученых о нефтяном районе, где служил Ярослав Гашек
- 15 авг, 07:00 19 Алексеевский район — столица Волжско-Камской Булгарии, церкви в стиле барокко и птицы из Красной книги Заметки татарстанских ученых о районе, богатом на археологические памятники и редкую фауну