От Ржиги до Быкова/Захаркина: кто станет новым главным тренером «Салавата Юлаева»

Стабильность и хоккей в Уфе — вещи несовместимые

Эркка Вестерлунд все же покинул тренерский мостик «Салавата Юлаева» — о причинах произошедшего наше издание написало накануне. Между тем скоро мы узнаем обладателя юбилейного Кубка Гагарина, а там не за горами и 11-й сезон КХЛ. Уфимцам уже пора собирать новую «зеленую машину», и, по уму, начинать этот процесс нужно с поисков светлой и мудрой головы. Спортивная редакция «Реального времени» называет свою шестерку главных претендентов на вакантное место.

Стабильность и «Салават» — вещи несовместимые

Еще одно интересное событие для заскучавших было болельщиков «Салавата Юлаева» случилось 4 апреля 2018 года. С поста главного тренера «по обоюдному согласию сторон» был уволен финский специалист Эркка Вестерлунд.

Отставку прокомментировал генеральный директор клуба (эту должность в экспериментирующем «Салавате» пока еще не упразднили) Тагир Ибрагимов:

— Решение о непродлении контракта с Эрккой Вестерлундом было совместным и непростым. Мы спокойно сели и все вместе обсудили. В сезоне был выигран дивизион и один раунд в плей-офф, но стабильность в игре на протяжении всего сезона отсутствовала. Не были выполнены поставленные перед нами задачи, — сказал Ибрагимов.

Стабильность и «СЮ» — эти вещи, если вспоминать опыт последних лет, кажутся несовместимыми. «Салават» уже вышел на печальный график «новый сезон — новый тренер». Наверное, «куницы» не могут усидеть на месте априори. Вопрос: кто же захочет возглавить такой непростой коллектив?

Юкка Ялонен уже не раз побеждал «Салават Юлаев» и знает все его слабые и сильные стороны. Фото jokerit.com



Командир «шутов» Юкка Ялонен

Опыт Вестерлунда, который по-русски знал лишь пару слов и общался с подопечными через переводчика и одновременно тренера Николая Цулыгина, говорит о том, что недопонимание помешало делать общее дело. Можно, конечно, продолжить опыт с иностранцами, но путь этот очень уж туманный.

Но если все же решиться и вновь рискнуть, то можно вспомнить того же Юкку Ялонена, который уже не раз побеждал «Салават Юлаев» и знает все его слабые и сильные стороны. Опыт работы в КХЛ финн накопил приличный. Достаточно упомянуть сезон нынешний — «Йокерит» в нем самый успешный иностранный клуб КХЛ, дошедший, как и «Салават», до полуфинала конференции, но уступивший там изначальному фавориту ЦСКА.

Лайки за «Железного Майка» Кинэна

Большой послужной список у канадца Майка Кинэна. Здесь весь цвет НХЛ — «Филадельфия», «Чикаго», «Рейнждерс», «Сент-Луис», «Ванкувер», «Бостон», «Флорида» и «Калгари» — и пара российских клубов, а именно один из грандов нашего хоккея «Магнитка» и дерзкий новичок «Куньлунь». Работать в такой «хоккейной» стране, как Китай, было, конечно, непросто. Может, в Уфе Кинэну повезет больше? Не будем, однако, забывать, что он предпочтет взять в свою команду канадского или американского вратаря, да и на другие позиции постарается набрать соотечественников.

Работать в такой «хоккейной» стране, как Китай, было, конечно, непросто. Может, в Уфе Кинэну повезет больше? Фото hawk.ru



Душа атаки — Милош Ржига

Еще один несколько авантюрный вариант под стиль игры «зеленой машины», которая в последние годы очень уж напоминает отечественный непредсказуемый автопром, — Милош Ржига. Правда, его лучшее достижение в КХЛ приходится на далекий 2011-й год, когда чеху с «Атлантом» удалось откусить «серебряный кусочек» от Кубка Гагарина.

С тех пор прошло уже 7 лет, и за это время Ржига хорошо запомнился лишь провалом с всемогущим (по именам) питерским СКА. Зато атакующий стиль, который исповедует Ржига, явно найдет отклик в сердцах фанатов «Салавата».

Эхо «золотой мечты» — тандем Быкова и Захаркина

Самый желаемый и горячо обсуждаемый вариант среди болельщиков «Салавата Юлаева» — «золотой» сплав Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина. Правда, этот тандем давно уже в паре не тренирует, да и вроде бы не собирается.

Захаркин имел предложения от клубов КХЛ совсем недавно и даже обозначил в своем интервью «Реальному времени», что они — «восточные». Да, сейчас он занят своим любимым делом — работой в Хоккейной академии в Альметьевске. Но в том же интервью Игорь Владимирович признавался, что уже скучает по большой работе.

Вячеслав Быков, как мы помним, 14 мая 2009 года, оставаясь тренером национальной сборной, возглавил вместе с Захаркиным «Салават Юлаев» и в сезоне 2009—2010 выиграл бронзовые медали чемпионата России, а уже в следующем сезоне взял Кубок Гагарина.

Позже Быков выиграл главный трофей КХЛ и со СКА. Не замахнуться ли на хет-трик? Этого специалиста в Уфе любят, это был бы как минимум удачный маркетинговый ход — на Аркадьича пошел бы народ. Вопрос упирается в финансы: Быков явно недешевый вариант.

Свои плюсы челябинский татарин явил наглядно, выбив «Салават» из плей-офф. Фото hctraktor.org



Анвар Гатиятулин показал товар лицом

Опыт «Трактора», переехавшего гагаринскую тропу «Салавату», в очередной раз подсказывает: при правильном подходе можно и со скромными возможностями добиваться больших побед.

Анвара Гатиятулина, пока еще наставника «трактористов», опять же можно попробовать пригласить на освободившийся пост в Уфе. Но отпустят ли его челябинские боссы? Впрочем, у нас не рабовладельческий строй…

Гатиятулин работает в системе челябинского «Трактора» с 2010 года. И только в ноябре 2015 года он получил пост главного тренера «Трактора» транзитом через приставку «и.о.» (избавился от нее в марте 2016-го). Этой весной, по завершении сезона, челябинский контракт Анвара Гатиятулина официально закончится. Возможно, в столице Башкортостана кому-то нужно проявить известную расторопность. «Трактор» может уйти в отпуск уже сегодня, если проиграет «Ак Барсу». Свои плюсы челябинский татарин явил наглядно, выбив «Салават» из плей-офф. При том что состав уфимцев был сильнее, чем у «Трактора».

Своя рубашка ближе к телу? Николай Цулыгин и другие

Пока уфимским «куницам» подбирают нового рулевого, помощник Вестерлунда Николай Цулыгин получил ту же «лычку» — «и.о.» Почему бы не дать своему, уфимскому, такой же шанс, который «Трактор» предоставил Гатиятулину? Тем более что и Цулыгин прекрасно знает салаватовскую «кухню» последних лет.

Есть еще один «свой» — 50-летний Раиль Муфтиев, в свое время (в «бронзовый век» уфимского хоккея) очень умный, «филигранный» центрфорвард. Мастер спорта международного класса, сейчас трудится в СДЮСШОР «Салавата Юлаева».

Самый звездный из своих уфимских — это 52-летний Александр Семак. Фото hcsalavat.ru



Ну а самый звездный из своих уфимских — это 52-летний Александр Семак. И даже интрига в этом случае довольно любопытная: в ФК «Уфа» уже есть главный тренер с такой фамилией. Его хоккейный однофамилец с клубами Континентальной лиги в качестве главного тренера еще не работал: в ХК «МВД» он трудился ассистентом, а «Крылья Советов», где Александр Владимирович возглавлял тренерский штаб, в КХЛ никогда не выступали. Был он главным тренером и в молодежной команде «Толпар», с которой дважды завоевывал бронзовые медали чемпионата МХЛ.

Подведем итог: перед неизведанным «Салават Юлаев» никогда не останавливался. Каким путем уфимский клуб пойдет на этот раз — интрига интриг с непредсказуемым исходом.