«Чужие люди»: вслед за пятеркой игроков «Салават» уволил и Вестерлунда

Финн Рустэма Хамитова не убедил. Кто еще покинет уфимский клуб?

Уфимский «Салават Юлаев» регулярно удивляет болельщиков и специалистов в юбилейном сезоне КХЛ — то со знаком «плюс», то с «минусом». Сегодня утром стало известно, что вслед за рядом игроков клуб покидает и его главный тренер Эркка Вестерлунд: команда в очередной раз чистит свои ряды «во имя будущих побед». О том, кто еще покинул и покинет «СЮ», — в материале «Реального времени».

Почему Хамитов уволил Вестерлунда

«Салават Юлаев» и Эркка Вестерлунд приняли решение о «прекращении сотрудничества по обоюдному согласию». На официальном сайте клуба сообщается: «Клуб благодарит Эркку Вестерлунда за проделанную работу и желает удачи в новых начинаниях».

Очевидно, что финский специалист так и не сумел убедить Рустэма Хамитова, что стоит прописанных в его контракте денег и в чем-либо превосходит представителей российского тренерского цеха. Неслучайно, по сути, наставник-новичок Анвар Гатиятуллин в очной дуэли переиграл финна в полуфинальной серии Востока КХЛ — при том что состав «Трактора» заметно слабее и «беднее» юлаевского. К тому же, по данным «Реального времени», в Уфе у Вестерлунда сложилась репутация своеобразного «шабашника», который не слишком озабочен стратегическим развитием клуба.

Понятно, что плей-офф венчает сезон и выносит итоговую оценку жизнедеятельности хоккейного клуба за год. Поэтому руководство Башкортостана в лице Рустэма Хамитова вряд ли интересует тот факт, что в сезоне 2017/18 команда выиграла дивизион Чернышева и заняла второе место на Востоке. Главный итог — в плей-офф уфимцы выбыли на стадии полуфинала конференции. «Исполняющим обязанности главного тренера «Салавата Юлаева» назначен Николай Цулыгин», — также говорится на официальном сайте клуба. Фигура эта явно временная, так что в вопросе «Кто займет столь перспективный пост?» (учитывая финансовые возможности «СЮ») заключается главная интрига ближайших дней в Башкирии.

Казалось, «Трактор» также будет повержен, однако до желаемого «зеленого дерби» не хватило «какой-то» пары победных шайб. Фото hcsalavat.ru



Слабая «троечка»

«Салават Юлаев» в этом сезоне лихорадило. Уже в самом его начале, когда в клуб был приглашен финский тренерский штаб во главе с опытным Эрккой Вестерлундом, это решение вызывало у многих сомнения — сможет ли импортное элитное «зерно» прижиться на башкирской земле? В чемпионате «Салават», как всегда, выдавал разные повороты сюжета: болельщики то безудержно радовались фантастическому разгрому 11:3 «Сочи», то хватались за голову от таких поражений, как 1:5 от «Адмирала» во Владивостоке или 0:5 дома от «Ак Барса».

С еще одним резким и неожиданным ходом — отставкой генменеджера Леонида Вайсфельда и упразднением этой должности в принципе — уфимская команда умудрилась стать второй на Востоке, начав плей-офф с хорошей позиции.

Серия с Омском на старте Кубка Гагарина, одна из самых ярких и результативных в истории КХЛ, тоже прибавила свежих седых волос болельщикам — но и тостов «во славу прорвавшихся через огонь» тоже. Казалось, «Трактор» также будет повержен, однако до желаемого «зеленого дерби» не хватило «какой-то» пары победных шайб. Еще накануне мнение большинства болельщиков высказал Рустэм Хамитов, отвечая на вопросы журналистов.

— Конечно, как истинный болельщик я могу сказать, что мы недовольны тем, что «Салават Юлаев» завершил свое выступление во втором круге Кубка Гагарина. Мы надеялись на то, что финал конференции — это минимум, которого должна достичь наша команда. Поэтому в целом за результаты в этом году можно поставить слабенькую «троечку», — сказал глава региона. — Сегодня обсуждаются вопросы о будущей работе действующего главного тренера, в ближайшие буквально день-два решение будет принято. Кроме того, уже пять игроков ушли из команды, и я знаю, что за ними последует еще одна пятерка.

В итоге финского тренера действительно уволили на следующий же день после этих слов. Что до самого Вестерлунда, то он весь сезон говорил примерно одно и то же: то «сегодня мы были одной командой», то «мы не смогли сыграть как единый коллектив». После венчавшего «судороги сезона» седьмого матча с «трактористами» финский коуч сказал:

— Мы должны были улучшать результат. По своей команде могу сказать, что мы не учились по ходу сезона на своих ошибках, — озвучил Эркка предварительный приговор самому себе.





«Как истинный болельщик я могу сказать, что мы недовольны тем, что «Салават Юлаев» завершил свое выступление во втором круге Кубка Гагарина», — сказал глава региона. Фото glavarb.ru

«Регулярно менять тренера — это путь в никуда»



Возникает резонный вопрос — для чего же работал тренерский штаб? Или воспитатели не смогли найти подход к «звездной группе» непослушных ребят? Или, по финским тренерским понятиям, воспитуемые должны сами себя воспитывать, а тренер — только восхищаться ими? Но извините, у нас даже профи КХЛ не всегда выкладываются, не получив предварительно «волшебного пенделя».

Вот что о фигуре Вестерлунда думает телекомментатор КХЛ, бывший пресс-секретарь «Салавата Юлаева» Андрей Юртаев:

— Не понимаю, кто в клубе может вести подробные, детальные переговоры на хоккейном языке с потенциальным тренером после увольнения Вайсфельда. Так что в этом смысле лучше бы остался Вестерлунд. Он получил опыт, он, наверное, разобрался с обстоятельствами и, я допускаю, мог сделать шаг вперед. В целом от него ждали большего, но и сказать, что он провалился, тоже нельзя. А если регулярно менять тренера после каждой неудачи, то это путь в никуда. Новый тренер? Лично я хотел бы видеть им Илью Воробьева. Он молод и перспективен, и уже успешен. Говорят, он будет тренировать «Авангард», но если нет, то я был бы рад увидеть его в Уфе, — сказал эксперт «Реальному времени».

Бен, давай до свидания!

Одно из слабых мест «Салавата Юлаева» в этом сезоне — вратари. Вопрос оказался открытым, хотя Вестерлунд хвалил всех троих имевшихся в наличии стражей ворот — Кареева, Налимова и Скривенса — и после окончания «регулярки» утверждал, что знает, кто будет «первым номером» в плей-офф. Уже первая же игра с Омском привела к пробе обоих россиян в «рамке». Вскоре выздоровел бронзовый призер «смешной» Олимпиады-2018 Бен Скривенс и показал лучшее, что мог, в этом сезоне. Тем не менее с ним Уфа уже распрощалась, оставив тех самых перспективных Кареева и Налимова.

Бен Скривенс провел за «Салават Юлаев» 35 игр в регулярном сезоне, отразив 91,7 % бросков при коэффициенте надежности 2,29 и четырех матчах «на ноль». В плей-офф Биг Бен отразил в 11 матчах 92,2 % бросков, пропуская за матч в среднем 2,14 шайбы.

— Из трех вратарей этого сезона Скривенс был лучшим. Но это, скорее, про то, что Кареев с Налимовым не оправдали надежд, — считает Андрей Юртаев. — По-настоящему крутого вратаря в «Салавате Юлаеве» после Василевского не было. А с таким хоккеем, который показывает команда, нужен не просто хороший, а выдающийся вратарь. И это, к сожалению, не Скривенс. Так что главный вопрос — кто вместо него? Надеюсь, в первых числах мая нам об этом расскажут.

Бен Скривенс показал лучшее, что мог, в этом сезоне. Тем не менее с ним Уфа уже распрощалась. Фото hcsalavat.ru



Беззащитный «Салават»

Переподписание защитников Григория Панина и Филипа Ларсена — логичное решение руководства «СЮ». Хотя оба в эпопее с «Трактором» были не похожи сами на себя образца «ястребиной серии». «Салават» вообще, такое ощущение, порою играет без защитников, но с «полузащитниками». Вот и случилось уже расставание с двумя оборонцами, о которых ниже.

Оскарс Бартулис, занимающий легионерскую нишу, успел сыграть за уфимский клуб 10 матчей в регулярном чемпионате. Он набрал в них один результативный балл (передача) при 6 минутах штрафа и показателе полезности -1. В Кубке Гагарина Оскарс тоже не оправдал своего имени — провел четыре матча при показателе полезности -2, схлопотал 2 минуты штрафа.

Максим Гончаров — фигура заметная. Боец. Но часто его «боевитость» выходила клубу боком. Большую проблему Макс создал в шестом матче с «Трактором» — неудачно промахнувшись мимо жертвы (Виталия Кравцова) и врезавшись в борт. В итоге «Трактор» буквально смял оборону «Салавата», забив на финише 9 шайб при всего двух пропущенных. Гончаров играл за уфимский клуб с сезона 2015/16. В том сезоне у него 11 (3+8) очков в регулярке и 61 (!) минута штрафа. В плей-офф-2016: 4 (2+2) очка и 69 минут штрафа. В сезоне 2016/17 Максим перекрыл свой максимум по штрафу в регулярке — 114 минут. В плей-офф очков не набрал. Наконец, статистика сезона нынешнего: регулярный сезон — 34 игры, 5 (2+3) очков, полезность: -4, 40 минут штрафа; плей-офф — 13 игр, 1 гол, полезность: -1, 16 минут штрафа.

Наш эксперт Андрей Юртаев согласен с увольнением вышеназванных защитников:

— С Бартулисом и Гончаровым ситуация, в общем, тоже ясная. Откровенно говоря, в этом сезоне ни один из игроков обороны «Салавата Юлаева», кроме Ларсена, не сыграл так, чтобы быть неприкасаемым. Хамитов проанонсировал расставание еще с пятеркой хоккеистов. Не сомневаюсь, что какое-то количество защитников там тоже будет, — считает Юртаев.

В свете высказывания Хамитова о еще одной «пятерке на выход» рискнем предположить, что плохи дела у Максима Осипова и Анатолия Елизарова.

Максим Гончаров — фигура заметная. Боец. Но часто его «боевитость» выходила клубу боком. Фото hcsalavat.ru



Бразильские скандинавы, или Как наладить прицел

Более или менее прилично в юбилейном сезоне «Салават» смотрелся в атаке. Но опять же в серии с развеселым «Авангардом» в нападении верховодило легионерское звено, а с оборонным «Трактором» и оно замолчало. В итоге две жертвы уже назначены, в Уфе их больше не будет.

Центрфорвард Евгений Коротков стал игроком «Салавата Юлаева» в прошлом сезоне, в котором набрал 10 очков в регулярке и 0 в плей-офф. Статистика сезона 2017/18 у Евгения улучшилась на одну шайбу в регулярке — 11, в 10 играх на вылет он также промолчал.

Михаил Юньков за уфимцев сыграл в регулярном сезоне 24 матча и забросил две шайбы, набрав 4 минуты штрафа при показателе полезности -3. В плей-офф вообще был «привидением» — забив два гола, помог вырвать победу у «Трактора» в Челябинске (3:2), но больше его «никто не видел».

— С Коротковым и Юньковым тоже все понятно. Люди приходили в команду, потому что надо было заткнуть образовавшиеся дыры на позиции центрального нападающего. Когда все были здоровы, они уже не проходили в состав, — прокомментировал выпадение «слабого звена» Юртаев.

В этой линии большие вопросы к дорогому Бурдасову и Игорю Макарову — стоит ли овчинка выделки? Ткачев и Саюстов взяты на перспективу, большей отдачи ждем от Майорова и Лисина. Наконец, под вопросом Георгий Бусаров и Артем Федоров. В ближайшее время узнаем судьбу и этих игроков.