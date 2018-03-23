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Защита Ливады ставит татарстанское правосудие на уровень «африканских стран»

07:00, 23.03.2018 60 Сюжет: Крушение "ФОНа"

Следствие просит не отпускать главу ГК «Фон», ссылаясь на новое уголовное дело, но не раскрывает детали

Защита Ливады ставит татарстанское правосудие на уровень «африканских стран» Фото: Олег Тихонов

Верховный суд РТ принял просьбу следствия продлить срок ареста, несмотря на то, что сторона защиты, обвиняемый и даже прокурор просили о более мягкой мере, не связанной с лишением свободы. Уже после заседания адвокат Дмитрий Григориади назвал вынесенное решение «избирательным правоприменением, которое говорит об уровне африканских стран». Подробности заседания — в материале «Реального времени».

Ознакомился с 10 томами из 683

Прошел ровно год, как арестовали главу ГК «ФОН» Анатолия Ливаду. Следствие просило Верховный суд РТ о продлении ареста Анатолия Ливады до 13 мая. Мол, обвиняемый успел ознакомиться всего с десятью томами обвинительного заключения из 683. Впереди работа с еще большим количеством материалов.

— Обвиняемый может скрываться от органов. На непосредственных свидетелей по делу, которые находились у него в подчинении, может оказывать давление. Поэтому меру пресечения нужно продлить до 13 мая, медицинских противопоказаний для этого нет, — озвучил позицию следователь Игорь Москалев.

Адвокат Дмитрий Григориади напомнил, что у его клиента поражение сетчатки глаза, из-за чего следователю пришлось самому зачитывать обвинительные материалы Ливаде. Следователь парировал, что так они помогли ознакомиться только с первым томом, а для чтения остальных привозят главе ГК «ФОН» очки, в ознакомлении ему никак не препятствуют.

Сторона защиты привела справку о состоянии здоровья — у Анатолия Ливады хроническая сердечная недостаточность второй степени («если бы была третья, его бы вообще освободили»), гипертоническая болезнь, прогрессирующая потеря зрения и другие. Фото Олега Тихонова

Внимательно изучив документы, которые представило следствие на заседание, сторона защиты озвучила вопросы.

— Эксперты не установили факты хищения денежных средств. Да, есть данные, сколько поступало денег, сколько расходовалось, но где доказательства, что деньги именно похищены? Я не вижу, что должен искать обвиняемый, если ему выберут иную меру, почему он должен скрываться, — удивился Дмитрий Григориади.

Сторона защиты привела справку о состоянии здоровья — у Анатолия Ливады хроническая сердечная недостаточность второй степени («если бы была третья, его бы вообще освободили»), гипертоническая болезнь, прогрессирующая потеря зрения и другие. Сам обвиняемый позже напомнил, что уже во время ареста получил туберкулез 4-й степени.

— Но это никак не препятствует его нахождению в СИЗО, — уверенно ответил следователь. И заговорил о возбуждении нового уголовного дела в отношении неустановленных лиц. Какая связь с продлением меры пресечения Ливаде, как и в целом с уже возбужденным уголовным делом, не пояснил, но дал понять, что обвиняемый может понадобиться и для его рассмотрения.

Между тем, напомним, похожая ситуация была и с другим застройщиком — Рашидом Аитовым. Когда глава «Фирмы «Свей» год просидел в СИЗО, а суд отказался продлевать ему арест за недостаточностью доказательств, следователи заявили о возбуждении нового уголовного дела в отношении девелопера. Напомним, Аитова обвиняют также в обмане подрядчика.

Анатолия Ливаду по-прежнему обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей, из-за чего не могут быть сданы жилые дома, всего, по данным следствия, пострадали 1 326 человек. Фото Васили Ширшовой

Хищение 2,5 млрд рублей

Анатолия Ливаду по-прежнему обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей, из-за чего не могут быть сданы жилые дома. Всего, по данным следствия, пострадали 1 326 человек. У стороны защиты были свои доводы.

— В 2017 году сданы пять домов, всего 463 квартиры, в этом году — два. На пять домов готовятся документы на их ввод в эксплуатацию, остались еще семь. Такие показатели есть, потому что один человек (адвокат намекнул на заместителя Анатолия Ливады Диану Аметзянову, — прим. ред.) достраивает дома, а если бы их было двое, все шло бы гораздо быстрее, — выступил Дмитрий Григориади.

Прокурор отдела республиканской прокуратуры Марат Когай также просил о более мягкой мере пресечения: «О том, что обвиняемый может скрыться, уничтожать улики, у следствия не имеется доказательств. Домашний арест будет отвечать в полной мере, прошу изменить меру пресечения».

Сторона защиты, представленная тремя адвокатами, сошлась во мнении, что в исключительной мере пресечения нет необходимости, Ливада и так уже год находится под стражей.

— Мы слышим постоянно немотивированные выводы, дайте доказательства, что он скрывался. В результате следствие в течение всего года транслирует просто предположения о том, что это может произойти. Следствие не нашло деньги, поэтому обвиняемый должен находиться под стражей. Сколько было украдено? Эксперты пишут, что не представляется возможным установить. Представлены показания свидетелей, но в них нет ничего изобличающего. Прошу проявить принцип гуманности, — говорил Дмитрий Григориади.

Самый главный плохой сигнал, по мнению Дмитрия Григориади (слева), то, что если ты себя добросовестно ведешь, являешься по первой повестке, то это ничего не значит. Фото Ирины Плотниковой

Правоприменение «на уровне африканских стран»

Анатолий Ливада полностью соглашался с мнениями адвокатов и поблагодарил участников.

— Я благодарю защитников, которые объективно подтвердили мою деятельность, у меня нет желания делать что-то против. Я выражаю благодарность прокурору, который дал положительную оценку моей работе, сдаче домов. Обязательства выполняю и буду выполнять. Прошу о домашнем аресте, — обратился к суду бывший руководитель ГК «Фон».

Несмотря на все просьбы и доводы, судья принял решение продлить арест до 13 мая, о чем и просил следователь, назвав при этом случай исключительным и напирая на то, что Ливада может скрыться и продолжить преступную деятельность, если окажется под домашним арестом.

После заседания адвокат Дмитрий Григориади назвал вынесенное решение избирательным.

— Почему два обвиняемых, но выбираете для каждого разную меру пресечения? Я не сторонник, чтобы еще кого-то посадили. Но избирательное правоприменение говорит об уровне африканских стран, где вроде есть закон, но кто-то над ним, кто-то под ним. Манипуляция законом недопустима. Сегодня суд отказал мне, чтобы я задал этот вопрос, — заявил он.

Действительно, помощнице Анатолия Ливады Диане Ахметзяновой предъявлены те же обвинения, но мера пресечения другая — подписка о невыезде, с чем связан разный выбор, не объясняется.

При этом самый главный плохой сигнал, по мнению Дмитрия Григориади, то, что если ты себя добросовестно ведешь, являешься по первой повестке, то это ничего не значит. «Потом будут говорить, что есть основания, что ты скроешься. Если хоть одну повестку получил, надо бежать», — категорично считает адвокат.

Юлия Косолапкина
Происшествия Татарстан
комментарии 60

комментарии

  • Анонимно 23 марта
    Африканский уровень теперь станет визитной карточкой Татарстанского правосудия и мемом.
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  • Анонимно 23 марта
    Адвокатское шапито
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  • Анонимно 23 марта
    всех застройщиков из казани выгнали, цены заломили исключительно чтобы свои карманные могли без конкуренции ломить цены и строить дома низкого качества, у людей выбора нет
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    Анонимно 23 марта
    Наконец-то понял! Поздравляю!
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    Анонимно 26 марта
    просто власти отжали бизнес как давно уже пытались, вот и всё, а за всё это платят бедные дольщики
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  • Анонимно 23 марта
    Дома сдаются потому что дольщики скидыватся. Ливада здесь вообще не при чём. Заново по второму кругу у людей собирают деньги. Ещё себе Ливада присваивает заслугу строительства. Пусть сидит. Заслужил. Здоровье у него видишь плохое, а у людей, которых оставил без денег и квартир, ещё хуже.
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    Анонимно 23 марта
    Да.... дома достраиваются только благодаря доплатам дольщиков, хотя мы (дольщики) уже семь лет назад заплатили за свои квартиры.
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    Анонимно 26 марта
    Поддерживаю на все 100.
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  • Анонимно 23 марта
    Реальное время, вы сейчас уже защищаете тех, кто оставил людей без денег и квартир? Вам тоже заплатили? Как адвокатам? А на сторону ограбленных людей встать не хотите? Обездоленных? Оставшившихся без квартир и денег?
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  • Анонимно 23 марта
    То, что Ливада в изоляторе говорит о том, что справедливость есть ещё в нашей стране. Он там находится по закону.
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  • Анонимно 23 марта
    Вот если бы Ливада был на свободе, это был бы африканский уровень правосудия
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  • Анонимно 23 марта
    Дома достраивается только благодаря дольщикам и руководству республики. Ливада, ты здесь ни при чём. Так что сиди и не дергайся.
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    Анонимно 23 марта
    Вы про 4 мчс написали, не иначе. И 3 мчс.
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    Анонимно 23 марта
    и 3, и 4 мчс, и даже 2 МЧС - все стоит...не строят НИЧЕГО!
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  • Анонимно 23 марта
    Реальное время осветила события из зала суда. Никого она не защищает. Нарушение правосудия на лицо. Держать вне закона не положено. Оснований что Ливада скроется, надавит на свидетелей обосновано на «может быть». Если он виновен пора предьявить, все сроки вышли.
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  • Анонимно 23 марта
    То что Ливада в нарушении законности находится в изоляторе говорит о том, что в Татарстане хромает правосудие.
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Вот вашего мужа посадить на основании того, что он может скрыться без загранпаспорта. Дольщики ждут справедливого правосудия, а не показуху.
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  • Анонимно 23 марта
    Если виновен - пусть сидит. На основании следствия, которое длится 2,5 года. «Может убежать» - для лохов, за которых держат дольщиков.
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Интересный поворот.
    Может всех дольщиков посадим
    Оклеветали честного ливада.
    Денег не крал.
    Квартиры не строил..

    Ему в Африке давно бы голову отрубили или съели.
    А то что следствие бестолковое
    Это давно ясно.
    Почему то находят активы уже в собственности Сбера или кого то ещё.
    А скорее находят после того как....
    Думаю умышленно.
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    Анонимно 23 марта
    Думаю Вы не ошибаетесь.
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    Анонимно 23 марта
    Зачем не строил. Первый дом мчс под крышу построил. 2 и 5 наполовину. Я видел на стройке. Даже на 3,4 кое-что сделано.
    Ответить
    Анонимно 24 марта
    Вас бы на житье в это "кое-что" лет так на 5-7, так бы не писали, а во всю глодку бы выли.
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Когда дольщики увидят результаты следствия? Сколько можно тянуть. Может следователи работают по принципу «солдат спит, служба идёт». Нам нужна истинная картина, а не возможность деяний.
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Результаты следствия это что Ливада украл два с половиной лярда. Вот почему дома не строятся. А какие результаты следствия вы хотели бы увидеть? Что дольщики сами воры? А Ливада их жертва?
    Ответить
    Анонимно 23 марта
    Если украл пора предъявить, а не тянуть. Показать сколько потратил на 1,5,2,3,4 дома. Где сумма потраченных денег??? Зачем 5 дом оказался без фундамента? Поясните пож.
    Ответить
    Анонимно 23 марта
    Так ему давно предъявили. Уже с делом знакомиться. Очки купите. Или читать не умеете? Выше же написано, что с делом знакомится. Темнота.
    Ответить
    Анонимно 23 марта
    Ливада хорошо смотришься за решёткой. Так тебе и надо. И не плачь. Пословицу знаешь " отольются кошке мышкины слёзы". Так это про тебя Ливада. Сколько слез люди пролили. Сколько надежд и жизней ты разрушил. Людские проклятья пусть отольются тебе и детям твоим.
    Ответить
    Анонимно 23 марта
    На жалость не дави Ливада. Много ты пожалел людей, оставив их без квартир и денег.
    Так что сиди и не жалуйся. Ешь, пьёшь, дышишь, а многие в могиле из-за тебя.
    Ответить
    Анонимно 23 марта
    Не предъявили, врать не надо.
    Ответить
    Анонимно 23 марта
    Ливадда сидит, следствие тормозит, дольщики на сваях. Кому хорошо?
    Ответить
    Анонимно 23 марта
    Скоро в реестр встанем на возврат украденных денег. Кто последний? Я первый. Остались без денег, без каартир. На стройку Ливаду. Пусть построит, потом прохлаждается на зоне.
    Ответить
    Анонимно 26 марта
    А с ним думаете лучше будет? Наивные?
    Ответить
    Анонимно 23 марта
    2,5 собрал, не старайся фейк дезинформацию выдать.
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Ливада деньги верни на стройку. Может хватит платить миллионы своим адвокатам. Нашими деньгами с ними расплачиваешься. Лучше отдай эти деньги в стройку. Ничего ты Ливада не понял. Даже на колени перед людьми не встал. Всё пальцы веером. Каким был таким остался. Так что сиди редиска.
    Ответить
    Анонимно 23 марта
    Адвокаты Ливады миллионы стоят?! Не может быть. Вы наверно фейк.
    Ответить
    Анонимно 23 марта
    Деньги у Дианы надо трясти. Она ими всегда распоряжалась.
    Ответить
    Анонимно 23 марта
    Нам не Ливада нужен, а квартиры. Мне все равно где он находится. Виновен - докажите и сажайте.
    Ответить
    Анонимно 23 марта
    Ливада дома строил для людей. Люди довольны. Я сам покупал в фоне из-за качества. А мог бы из газоблоков наклепать и продавать по стоимости кирпича. Жаль что больше не будет строиться качественного жилья в Казани.
    Ответить
    Анонимно 23 марта
    Когда следствие разберётся где деньги?! Судя по срокам уже никогда. Не видать денег дольщикам, если они не израсходованы на стройку.
    Ответить
    Анонимно 23 марта
    Так и не понятно где деньги?! Сколько ушло на 1,2,5 дома. Где цифры? Почему умалчивают. Результаты экспертизы дольщики видели. Нарушения есть. Эксперту калькулятор надо подарить.
    Ответить
    Анонимно 26 марта
    Поддерживаю.
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Почему в Америке дают несколько пожизненных. А у нас нет? Несколько пожизненных сроков нужно давать тем, кто ограбил тысячи людей.
    А вы реальное время слёзы льёте. Побойтесь бога. Сколько людей уже умерло из-за таких горе строителей.
    Ответить
    Анонимно 23 марта
    Люди всегда умирали и рождались, со времён создания мира.
    Ответить
    Анонимно 23 марта
    Из-за строителей люди умерли?! Аистов с Ливадой дольщиков отстреливают?! Вы серьезно. Сообщить надо. Куда полиция смотрит.
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Тумбы умбы с молотком. Важак сказал судья сделал
    Ответить
    Анонимно 23 марта
    А ты как хотел ,тумба умба? Чтобы ливада с гордо поднятой головой вышел? И с полной мошной заныканных денег? Думаешь с тобой поделиться? За поддержку? Машинку для закатывания губ приобрести не забудь. Наивняк.
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Не видать больше хороших домов и красивых в Казани. Ценник на фоновскую вторичен вон как растёт.
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Кот Базилио читать не может? Глазки плохо видят?а
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Лиса Алиса одна строит? Переживаешь Базилио. Так она не строит, а только деньги собирает по второму кругу. Так как обманули вы людей как буратин.
    Ответить
    Анонимно 26 марта
    Это правда. Ахметзянову д.н. тоже нужно привлечь по всей строгости закона.
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Не дали Ливады строить. Теперь он страдает и дольщики мучаются.
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    С деньгами слишком вольно распоряжались. А копейка, она счет любит! И нам, видать, за это же! Выбрали, поверили. Но, все-таки, честное слово, выбрали за качество жилья, которое строил ФОН!
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Его вину докажут походу,когда все его долгострои сдадут)что то долго все тянется...
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Какие же люди злые. Так и льётся жёлчь. Нельзя быть такими жестокими до одури. Как звери. Даже хуже.
    Ответить
    Анонимно 24 марта
    В теплой квартире, да на мягком диване легко быть добрым.
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    Анонимно 26 марта
    Посмотрел бы на тебя когда тебя кинули на бабки и квартиру
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  • Анонимно 23 марта
    Дольщики с доплатами. Ливада за решеткой. Возмездие востордествовало. Только домов от этого не припавилось
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  • Анонимно 23 марта
    Если ознакамливаться с делом по 10 томов в месяц, то оно продлится на 56 лет. Я не доживу, честное слово.
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  • Анонимно 23 марта
    Ливаде место на стройке,а не в СИЗО.Дольщикам жильё нужно,а не посаженный застройщик.
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  • Анонимно 28 марта
    А он на свободе был, так что-то на стройку не ездил. Только в Москву фильмы снимать.
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