Защита Ливады ставит татарстанское правосудие на уровень «африканских стран»

Следствие просит не отпускать главу ГК «Фон», ссылаясь на новое уголовное дело, но не раскрывает детали

Фото: Олег Тихонов

Верховный суд РТ принял просьбу следствия продлить срок ареста, несмотря на то, что сторона защиты, обвиняемый и даже прокурор просили о более мягкой мере, не связанной с лишением свободы. Уже после заседания адвокат Дмитрий Григориади назвал вынесенное решение «избирательным правоприменением, которое говорит об уровне африканских стран». Подробности заседания — в материале «Реального времени».

Ознакомился с 10 томами из 683

Прошел ровно год, как арестовали главу ГК «ФОН» Анатолия Ливаду. Следствие просило Верховный суд РТ о продлении ареста Анатолия Ливады до 13 мая. Мол, обвиняемый успел ознакомиться всего с десятью томами обвинительного заключения из 683. Впереди работа с еще большим количеством материалов.

— Обвиняемый может скрываться от органов. На непосредственных свидетелей по делу, которые находились у него в подчинении, может оказывать давление. Поэтому меру пресечения нужно продлить до 13 мая, медицинских противопоказаний для этого нет, — озвучил позицию следователь Игорь Москалев.

Адвокат Дмитрий Григориади напомнил, что у его клиента поражение сетчатки глаза, из-за чего следователю пришлось самому зачитывать обвинительные материалы Ливаде. Следователь парировал, что так они помогли ознакомиться только с первым томом, а для чтения остальных привозят главе ГК «ФОН» очки, в ознакомлении ему никак не препятствуют.

Сторона защиты привела справку о состоянии здоровья — у Анатолия Ливады хроническая сердечная недостаточность второй степени («если бы была третья, его бы вообще освободили»), гипертоническая болезнь, прогрессирующая потеря зрения и другие. Фото Олега Тихонова



Внимательно изучив документы, которые представило следствие на заседание, сторона защиты озвучила вопросы.

— Эксперты не установили факты хищения денежных средств. Да, есть данные, сколько поступало денег, сколько расходовалось, но где доказательства, что деньги именно похищены? Я не вижу, что должен искать обвиняемый, если ему выберут иную меру, почему он должен скрываться, — удивился Дмитрий Григориади.

Сторона защиты привела справку о состоянии здоровья — у Анатолия Ливады хроническая сердечная недостаточность второй степени («если бы была третья, его бы вообще освободили»), гипертоническая болезнь, прогрессирующая потеря зрения и другие. Сам обвиняемый позже напомнил, что уже во время ареста получил туберкулез 4-й степени.

— Но это никак не препятствует его нахождению в СИЗО, — уверенно ответил следователь. И заговорил о возбуждении нового уголовного дела в отношении неустановленных лиц. Какая связь с продлением меры пресечения Ливаде, как и в целом с уже возбужденным уголовным делом, не пояснил, но дал понять, что обвиняемый может понадобиться и для его рассмотрения.

Между тем, напомним, похожая ситуация была и с другим застройщиком — Рашидом Аитовым. Когда глава «Фирмы «Свей» год просидел в СИЗО, а суд отказался продлевать ему арест за недостаточностью доказательств, следователи заявили о возбуждении нового уголовного дела в отношении девелопера. Напомним, Аитова обвиняют также в обмане подрядчика.

Анатолия Ливаду по-прежнему обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей, из-за чего не могут быть сданы жилые дома, всего, по данным следствия, пострадали 1 326 человек. Фото Васили Ширшовой



Хищение 2,5 млрд рублей

Анатолия Ливаду по-прежнему обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей, из-за чего не могут быть сданы жилые дома. Всего, по данным следствия, пострадали 1 326 человек. У стороны защиты были свои доводы.

— В 2017 году сданы пять домов, всего 463 квартиры, в этом году — два. На пять домов готовятся документы на их ввод в эксплуатацию, остались еще семь. Такие показатели есть, потому что один человек (адвокат намекнул на заместителя Анатолия Ливады Диану Аметзянову, — прим. ред.) достраивает дома, а если бы их было двое, все шло бы гораздо быстрее, — выступил Дмитрий Григориади.

Прокурор отдела республиканской прокуратуры Марат Когай также просил о более мягкой мере пресечения: «О том, что обвиняемый может скрыться, уничтожать улики, у следствия не имеется доказательств. Домашний арест будет отвечать в полной мере, прошу изменить меру пресечения».

Сторона защиты, представленная тремя адвокатами, сошлась во мнении, что в исключительной мере пресечения нет необходимости, Ливада и так уже год находится под стражей.

— Мы слышим постоянно немотивированные выводы, дайте доказательства, что он скрывался. В результате следствие в течение всего года транслирует просто предположения о том, что это может произойти. Следствие не нашло деньги, поэтому обвиняемый должен находиться под стражей. Сколько было украдено? Эксперты пишут, что не представляется возможным установить. Представлены показания свидетелей, но в них нет ничего изобличающего. Прошу проявить принцип гуманности, — говорил Дмитрий Григориади.

Самый главный плохой сигнал, по мнению Дмитрия Григориади (слева), то, что если ты себя добросовестно ведешь, являешься по первой повестке, то это ничего не значит. Фото Ирины Плотниковой



Правоприменение «на уровне африканских стран»

Анатолий Ливада полностью соглашался с мнениями адвокатов и поблагодарил участников.

— Я благодарю защитников, которые объективно подтвердили мою деятельность, у меня нет желания делать что-то против. Я выражаю благодарность прокурору, который дал положительную оценку моей работе, сдаче домов. Обязательства выполняю и буду выполнять. Прошу о домашнем аресте, — обратился к суду бывший руководитель ГК «Фон».

Несмотря на все просьбы и доводы, судья принял решение продлить арест до 13 мая, о чем и просил следователь, назвав при этом случай исключительным и напирая на то, что Ливада может скрыться и продолжить преступную деятельность, если окажется под домашним арестом.

После заседания адвокат Дмитрий Григориади назвал вынесенное решение избирательным.

— Почему два обвиняемых, но выбираете для каждого разную меру пресечения? Я не сторонник, чтобы еще кого-то посадили. Но избирательное правоприменение говорит об уровне африканских стран, где вроде есть закон, но кто-то над ним, кто-то под ним. Манипуляция законом недопустима. Сегодня суд отказал мне, чтобы я задал этот вопрос, — заявил он.

Действительно, помощнице Анатолия Ливады Диане Ахметзяновой предъявлены те же обвинения, но мера пресечения другая — подписка о невыезде, с чем связан разный выбор, не объясняется.

При этом самый главный плохой сигнал, по мнению Дмитрия Григориади, то, что если ты себя добросовестно ведешь, являешься по первой повестке, то это ничего не значит. «Потом будут говорить, что есть основания, что ты скроешься. Если хоть одну повестку получил, надо бежать», — категорично считает адвокат.