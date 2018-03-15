Выборы ректора КХТИ: без неожиданностей, но с элементами «навальщины»

За Сергея Юшко проголосовали две трети выборщиков, 11% — бюллетени испортили

Фото: Олег Тихонов

В КНИТУ-КХТИ со второй попытки выбрали ректора. Неожиданностей не было — Сергей Юшко избавился от приставки и.о. Впрочем, без «перчинки» не обошлось. Безоговорочной победу Юшко вряд ли можно назвать, особенно учитывая, что 11% уважаемых сотрудников вуза, имевших право голоса, решили бойкотировать всех кандидатов, испортив бюллетени. Ректор набрал 68%, два его соперника — по 10—11%. Впрочем, Сергей Юшко заручился поддержкой Минобрнауки РФ, итоги его работы за 8 месяцев учредителя удовлетворили. Ими и планами на будущее вновь избранный ректор поделился с «Реальным временем».

Забастовка избирателей в КНИТУ: как на выборах ректора портили бюллетени

Выборы ректора КНИТУ-КХТИ проводились не прямым голосованием, а коллегией выборщиков. Это представители профессорско-преподавательского состава, студенчества, аспирантуры и других сфер — около 10% от общей численности сотрудников и обучающихся. Итоги ожидаемые — победил действующий и.о. — Сергей Юшко. За него проголосовали 68% избирателей, или 218 бюллетеней из 321. Конкуренты Юшко — 53-летний Владимир Петров, доктор технических наук, профессор кафедры «Химии и технологии высокомолекулярных соединений», декан факультета энергонасыщенных материалов и изделий, и 52-летняя Венера Хамматова, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой дизайна, заслуженный деятель науки РТ, — получили 36 и 31 голос соответственно. Примерно столько же получил бы кандидат «против всех», если бы он был, — «так не доставайся же ты никому» решили 36 выборщиков, испортив свои бюллетени.

Безоговорочной победу Юшко вряд ли можно назвать, особенно учитывая, что часть уважаемых сотрудников вуза решила бойкотировать всех кандидатов. Но в своей победе новый ректор был уверен, как и Хамматова и Петров в своем поражении, особого волнения на их лицах не было, правда, они немного расстроились, услышав про обидные 36 и 31 голос. Рассчитывали хотя бы на 50.

В качестве вновь избранного ректора Сергей Юшко поблагодарил собравшихся, заверил, что все пожелания будут учтены, а об их исполнении он будет докладывать.

— Путь у нас интересный, длинный отсидеть не получится, — сказал Юшко, про «отсидеть» собравшиеся поняли по-разному, и некоторых даже передернуло, видимо, вспомнили, что у предыдущего ректора «отсидеть» как раз таки получилось.

Безоговорочной победу Юшко вряд ли можно назвать, особенно учитывая, что часть уважаемых сотрудников вуза решила бойкотировать всех кандидатов



Коррупционный шлейф над КНИТУ еще не развеялся

Будем надеяться, что на грабли Германа Дьяконова Сергей Юшко не наступит. А коррупционный шлейф, который оставило прежнее руководство, скоро развеется. Пока от него, признается Юшко, до конца избавиться не удалось.

— Дело в том, что удар по репутации был очень серьезный, и надо понимать технологических партнеров, которые несут деньги в университет. Это люди, которые на свой страх и риск принимают решение, с кем им работать. И, конечно, они рискуют своим местом, репутацией. Но к чести сказать, промышленные предприятия понимают, удается налаживать с ними контакты. Меня в Министерстве образования спросили: «Этот поезд ушел или удалось в него запрыгнуть?» Я говорю: «Удалось запрыгнуть, теперь все от нас зависит», — сказал Сергей Юшко.

По словам ректора, во второй половине прошлого года вуз подписал контракты с предприятиями на общую сумму больше, чем в предыдущем году, словом, Юшко поверили: «Мы видим, как к нам начали относиться промышленные предприятия оборонного сектора и гражданские — нефтехимия, например, «Газпром», «Татнефть», «Росатом». Они дают возможность, протягивают руки, чтобы вместе с ними решать серьезные задачи. Здесь очень важно не отступить, не испугаться, не сделать глупость, а следовать за ними и выполнять задачи. К нам идут внебюджетные деньги. Мы в этом году выполнили, невзирая ни на что, план по своему внебюджету, который принимали вначале. Хотя он, конечно, был заваленный фактически».

«Машина не на холостом ходу, а поехала уже»



Сергей Юшко в должности и.о. ректора был 8 месяцев, подводить итоги своей работы он не решился, озвучил корреспонденту «Реального времени» мнение Минобрнауки РФ с последнего совещания.

— Мы смогли улучшить качество приема, выполнили план, хотя понятно, что это низкие цифры, но с учетом того, что мы три года его не выполняли, а плановые показатели росли, мы его выполнили. Это было положительно отмечено, как и то, что мы количество преподавателей на количество студентов наконец-то привели в соответствие, быстро и без социальных взрывов. Мы перестроили систему управления таким образом, чтобы выполнить майские указы и по зарплате, и по науке — это было отмечено Министерством образования, наш вуз был приведен в качестве примера по Поволжью. Наверное, у кого-то воли не хватает, где-то система так построена, что она не может иметь быструю обратную связь, но нам удалось это сделать. Эти симптоматичные, хорошие вещи, которые видит Министерство образования как наш учредитель, видит, что вуз меняется, — рассказал Юшко.

Сергей Юшко в должности и.о. ректора был 8 месяцев, подводить итоги своей работы он не решился



По словам Юшко, один из хороших симптомов — то, что в вуз потянулись высокобалльники по ЕГЭ. «И они потянулись не так, что пришли и были разочарованы. Нет. Мы видим стабильную работу этих ребятишек на всех конференциях, выставках. Этот контингент идет в вуз осознанно». В последние три года средний балл абитуриентов КХТИ падал, в этом году вырос до 65,7 балла (хотя по топовым направлениям, таким как нефтегазовое дело, он составляет 75—78). Для сравнения: средний балл в КФУ — 72, в КГМУ — 83.

— У нас наука начала расти, о качестве образования пока рано говорить, но применены новые механизмы оценки остаточных и текущих знаний студентов, и это показывает, что преподаватели работают. Мы перевели наше образование в электронную часть. У нас появились личные кабинеты, где вся статистика, все оценки. Коллективу пришлось очень непросто — то, что надо было делать лет 5 назад, делалось за 3 месяца. Это говорит о том, что у нас процессы выстраиваются правильно, и мы можем решать как бюрократические задачи, так и научно-технические. И самое главное — есть примеры, наши студенты работают на промышленных предприятиях, к нам идут оборонные заказы, нам заказывают технологические решения. Вот если это есть, это значит, что машина не на холостом ходу, а поехала уже, — рассказал Сергей Юшко.

«Коллективу пришлось очень непросто — то, что надо было делать лет 5 назад, делалось за 3 месяца», — отметил Юшко

«Непорядок, когда в общежитии нет горячей воды»



КНИТУ настроен на коммерциализацию науки, на продажу технологий для предприятий: «Коммерциализация для нас важна, это не просто слова, можно вспомнить простой тезис советских времен — «наука должна служить производству». В то же время вуз собирается поддерживать малые компании, созданные студентами.

— В технопарке «Идея» больше половины ребятишек, создавших технологические компании, — выпускники нашего вуза… Поэтому это направление мы будем поддерживать, и если появятся от этого дополнительные деньги, а они появятся по очень простой причине — потому что, когда молодые люди обучились в университете и создали что-то свое, они приходят обратно к нам, потому что здесь их альма матер, технологические корни и знания. Кроме того, малые технологические компании являются проводниками наших знаний в крупные компании, даже те, которые мы для себя еще не представляли. Поэтому, с одной стороны, это не бескорыстная деятельность, с другой — это определенный промоушен. Это все очевидно, и для нас является приоритетным направлением, — сказал Сергей Юшко.

Кстати, все, кто сегодня пришел на выборы, заметили отремонтированный холл главного здания. В «обертку» изначально и планировалось вкладываться.

— У меня было определенное представление, но оно очень сильно поменялось после встречи со студентами. Потому что это непорядок, когда в общежитии нет горячей воды. Поэтому мы сосредоточимся на общежитиях, потом потихоньку начнем приводить в порядок места общего пользования — фойе и корпуса, — поделился Юшко.

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