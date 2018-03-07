Университетское дежавю: год спустя в КХТИ снова будут избирать ректора

Выборы назначены на 15 марта, дата окончательно не утверждена, впрочем, интриги нет

Фото: Максим Платонов

КНИТУ-КХТИ снова будет избирать ректора. Это уже вторая попытка, первая сорвалась год назад. За это время кардинальные изменения произошли не только в списке кандидатов, но и в жизни некоторых из них — Герман Дьяконов, метивший на очередной срок, сейчас коротает время в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Выборы намечены на 15 марта, дата пока неточная, в вузе ждут одобрения Минобрнауки. То, что его получат, сомнений нет, а выборы не больше чем формальность, с чем соглашаются и кандидаты. Подробности в материале «Реального времени».

Выборное дежавю в КНИТУ

Дежавю сейчас переживает КНИТУ-КХТИ: в вузе по новой началась предвыборная борьба, правда, в этот раз предпосылок к интригам нет. Кандидата всего три, два из которых, если пользоваться выборной терминологией, — технические. В том, что приставка и.о. с таблички в кабинете Сергея Юшко исчезнет и он станет полноправным руководителем вуза, мало кто сомневается.

Но кто же эти двое? 53-летний Владимир Петров, доктор технических наук, профессор кафедры «Химии и технологии высокомолекулярных соединений», декан факультета энергонасыщенных материалов и изделий, и 52-летняя Венера Хамматова, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой дизайна, заслуженный деятель науки РТ. Оба выпускники КХТИ.

Впрочем, сам Сергей Юшко относится к конкурентам вполне серьезно. То, что они прошли «кастинг» Минобрнауки, говорит о том, что это достойные кандидаты.

— Министерство образования и науки России выдвигает очень серьезные требования к кандидатам. Кандидаты проходят длинную процедуру согласования. Как мне сказали, в этом году эта процедура еще более усилена. Мы все ее прошли и пришли на выборы, пусть выбирает уже сам университет и дает оценку, — прокомментировал Сергей Юшко «Реальному времени» предстоящие выборы ректора.

Сергей Юшко относится к конкурентам вполне серьезно. Фото Олега Тихонова



«Если даже человек без шансов баллотируется, выходит, что он всегда «технический кандидат?»

Конкурент Юшко — Венера Хамматова свое решение баллотироваться на пост ректора «Реальному времени» объяснила тем, что для этой должности созрела — «уже давно работает в университете и накопила определенный опыт». Впрочем, серьезность намерений Хамматова тут же опровергла, отвечая на вопрос, как она агитирует избирателей: «Я нигде агитацию не провожу и не собираюсь. Пусть коллектив сам решает», — сказала завкафедрой и уточнила, что остальные коллеги следуют ее примеру.

— Да никто агитацию не проводит, мы все спокойно сидим на своих местах, у нас есть чем заняться, и это не самое главное на сегодняшний день, — сказала Хамматова и добавила, что тем, как развивается КНИТУ, в целом довольна, но хотела бы поднять престиж вуза и больше поддержать молодежь.

Зато Владимир Петров не стесняется критиковать. По его словам, решение баллотироваться на должность ректора вызвано «достаточно критическим состоянием университета с точки зрения менеджмента и желанием дать ускорение положительным изменениям для дальнейшего развития университета как лидера химико-технологического образования Татарстана и России».

— Университет в последнее время быстро терял авторитет и свои позиции по многим направлениям, таким как объемы науки, качество знаний абитуриентов. Многие процессы в университете были разбалансированы, наблюдались явные перекосы в структуре и системе управления вузом, управления финансовыми потоками, в развитии инновационной деятельности. В целом же университет сохранил высокий научный и образовательный потенциал, и это является залогом успешного его развития, — сказал Петров.

При этом свои шансы на победу оценивает как «средние», но техническим кандидатом себя не считает. «Несмотря на достаточно положительные отзывы о моей профессиональной деятельности, тем не менее я хорошо осознаю и высоко оцениваю профессиональные компетенции других кандидатов».

— Если даже человек без шансов баллотируется, выходит, что он всегда «технический кандидат»? Нет, конечно, и тому есть множество примеров. Опыт многочисленных выборов показывает, что часто складывается ситуация, при которой текущие интересы «технических кандидатов», как вы их называете, совпадают с интересами одного из фаворитов предвыборной кампании. В результате может появиться ситуативный союз, в котором каждая из сторон реализует свои тактические задачи, но, например, с различными стратегическими планами, — сказал Владимир Петров.

Ректора выберут 300 человек из трех тысяч

Фаворит выборной гонки Сергей Юшко программу кандидата изложил еще на собеседовании в Минобре, а для «Реального времени» повторил.

— Меня спросили, что я конкретно хочу сделать. Если коротко, то суть заключается в том, что если промышленные предприятия, крупные, средние, малые, берут университет с собой в решении технологических задач, то тогда в университете будет нормальное и образование, и наука, и коммерциализация. Очень хотелось, чтобы наш университет и вообще университеты предприятия брали с собой, чтобы мы решали их задачи и двигали предприятия вперед. Тогда будет гармоничное развитие науки, образования, производства и промышленности, — рассказал и.о. ректора Сергей Юшко.

Выборы ректора КНИТУ должны состояться 15 марта, дата пока предварительная, ждут одобрения из Минобрнауки, но не сомневаются, что оно будет получено. Голосование не всевузовское, бюллетени заполнят только 300 участников так называемой трудовой конференции. Это представители профессорско-преподавательского состава, студенчества, аспирантуры и других сфер — около 10% от общей численности сотрудников и обучающихся.

Дьяконову изначально намекали, что не стоит в связи с коррупционным скандалом в вузе думать о продолжении карьеры, но жажда власти оказалась сильнее. Фото Марии Горожаниновой

О том, как придирчиво в Минобрнауки утверждают кандидатов на пост ректора, можно судить о первой попытке университетских выборов, провалившейся год назад. Тогда из пяти кандидатов смотрины не прошел ни один, включая действующего на тот момент ректора Германа Дьяконова. Кроме него баллотироваться собирались проректор по экономике и инновациям Валерий Аляев, декан факультета технологии, переработки и сертификации пластмасс Олег Стоянов, замдиректора института допобразования Мансур Галиханов и директор института управления, автоматизации и информационных технологий Рустам Нургалиев. Реальным кандидатом тогда считали Дьяконова (кстати, потомственного ректора, он сменил своего отца на этом посту), который неожиданно снял свою кандидатуру. Дьяконову изначально намекали, что не стоит в связи с коррупционным скандалом в вузе думать о продолжении карьеры, но жажда власти оказалась сильнее. Впрочем, отступление не спасло, и вместе с еще пятью подчиненными экс-ректор сейчас под следствием.