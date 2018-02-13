Адвокат из дела «Седьмой студии» вступился за Дьяконова: «Перед вами не рецидивист и не мошенник!»

Новый защитник экс-ректора КНИТУ-КХТИ рассказал суду, что общего между попавшими под следствие казанским ученым и столичным режиссером

Использовать потенциал профессора Германа Дьяконова на благо государства призывал сегодня Верховный суд РТ московский адвокат Сергей Бородин, апеллируя к опыту репрессированных ученых. Однако ни исторические параллели, ни ссылка на закончившего фильм в условиях несвободы режиссера Кирилла Серебренникова, ни ошибки следователя не помогли защите смягчить положение экс-ректора КНИТУ-КХТИ. Сам Дьяконов сегодня назвал происходящее беспределом, передает журналист «Реального времени».

Досудебщик Кочнев и тактический маневр следствия



В СИЗО Герман Дьяконов находится уже полгода. И останется там минимум до 27 апреля, поскольку сегодня Верховный суд РТ признал законным решение Советского райсуда Казани о продлении срока ареста сразу на три месяца. Защита, сославшись на практику Европейского суда по правам человека, дала понять: содержание под стражей за одно лишь непризнание вины может расцениваться как психологическая пытка.

На заседании выяснилось, что в окончательной редакции обвинение группе ученых КНИТУ-КХТИ (уже осужденный Абдуллин, Сергеева, Джанбекова, Шкодич, Дубовик) во главе с бывшим ректором Дьяконовым предъявили аж по десяти эпизодам хищения бюджетных средств на общую сумму свыше 60 млн рублей. «К маленькому делу по конференции «Газпрома» прилепили большое, которое расследовалось два года по оборонным контрактам с ключевым фигурантом — бывшим проректором Абдуллиным», — пояснил сегодня суду адвокат Сергей Бородин.

Александр Кочнев заключил досудебное соглашение, дал показания против коллег, и 11 декабря 2017 года уголовное дело по эпизодам с его участием было выделено в отдельное производство. Фото Дарьи Турцевой

Защиту удивило, что из числа обвиняемых по делу ученых выбыл бывший проректор КХТИ Александр Кочнев. Он заключил досудебное соглашение, дал показания против коллег, и 11 декабря 2017 года уголовное дело по эпизодам с его участием было выделено в отдельное производство. В ближайшее время его могут отправить в суд, и, к гадалке не ходи, наказание досудебщика будет мягким. «Это тактический маневр следствия, чтобы получить вступивший в силу приговор и потом по нашему уголовному делу пытаться оказывать давление, в том числе на Дьяконова», — заявил суду адвокат Бородин и дал понять, что решение следствия будет оспорено.



«Не контролировал подчиненных, имевших доступ к гигантским деньгам»

Обвинив Советский суд Казани в формализме — один листочек решения против четырех листов ходатайства ГСУ МВД по РТ, защитник прокомментировал и ошибку следователя. В ходатайстве сообщалось о возбуждении дела в январе и задержании Дьяконова в августе 2017 года, тогда как на самом деле между этими событиями прошло более 1,5 года, и за это время попыток скрыться, оказать давление и прочее «действующий ректор, а потом уже не ректор» не оказывал, подчеркнул Бородин. По словам адвоката, позиция Дьяконова по делу не менялась — он доказывает свою невиновность в мошенничестве:

— Да, он признает, что как ректор допустил, скажем так, если не халатность, то какое-то небрежение… Тем, что не контролировал своих подчиненных, которые имели доступ к гигантским деньгам, свалившимся на университет, — от «Газпрома», Минпромторга, по оборонной тематике и так далее. Не обеспечил надлежащий контроль… При этом ни при обыске, нигде — ни слитков золотых, ни счетов, ни каких-либо признаков достатка от того, что инкриминируется, у Дьяконова нет и не было!..

«Меня держат в тюрьме по ложным обвинениям», — считает Герман Дьяконов. Фото Олега Тихонова

На заседании выяснилось, что группа ученых вместе с отцом обвиняемого Сергеем Дьяконовым обратилась в адрес главы республики Рустама Минниханова в надежде получить «добро» для обвиняемого экс-ректора на продолжение научных исследований, важных для развития производства. «Это все-таки большой ученый, и, простите мне эту аллегорию, но даже в сложные 30—50-е годы прошлого века в России потенциал ученых, которых государство считало по каким-то причинам преступниками, оно, государство, считало возможным использовать для ведения полезной деятельности», — напомнил Сергей Бородин и неожиданно перешел к современному делу театральных деятелей, упомянув, что защищает и их (по данным «Реального времени», клиентом адвоката является воронежский земляк — бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский).

— Режиссер Кирилл Серебренников, находясь под домашним арестом, закончил фильм, — пытался донести до Верховного суда РТ защитник свою мысль. — Дьяконов — он все-таки ученый, и, находясь под домашним арестом, абсолютно не препятствуя следствию, ожидая суда, он может заниматься научно-исследовательской работой и при этом приносить пользу.

«Я не мошенник!»

Сам Герман Дьяконов, выйдя на связь из камеры СИЗО-2, выглядел немного усталым. Но говорил коротко и ярко: «Я не мошенник! Я — человек, который сделал свой университет номером один в Российской Федерации по своему базовому направлению!»

— Меня держат в тюрьме по ложным обвинениям, — продолжил профессор. — Сфабриковано уголовное дело. Оказывается давление на свидетелей и на меня. Единственным мотивом содержания меня под стражей является оказание на меня давления. Я, как и раньше, требую справедливого суда.

Герман Дьяконов, выйдя на связь из камеры СИЗО-2, выглядел немного усталым, но говорил коротко и ярко. Фото Ирины Плотниковой

Представитель прокуратуры РТ Лилия Цеханович о справедливости не говорила, но решение о продлении ареста назвала законным и просила его не менять. В ответ сам Дьяконов назвал происходящее беспределом. Его защитник настоятельно пытался объяснить суду, что оснований держать под стражей ранее не судимого человека нет: «Перед вами не рецидивист и не мошенник! Перед вами человек, который ректором отслужил в Казанском технологическом университете 10 лет… Игнорирование этих обстоятельств является вопиющим недоразумением!..»

Однако Верховный суд РТ, лишь недавно согласившийся с освобождением под домашний арест экс-главы ТФБ, экс-ректора решил оставить в СИЗО. Лишь уточнил в решении райсуда дату возбуждения уголовного дела.