Прогноз на минус 60: какие банки будут терять лицензии

Расчистка сектора не закончена: с 2013 года ушло 404 банка, но доля убыточных и неэффективных только выросла

Фото: Максим Платонов

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» назвало число банков, которые могут остаться без лицензии в 2018 году — 60. В зоне повышенного риска находятся средние и кэптивные игроки, а также банки, слишком тесно связанные с одним регионом или отраслью. Кроме того, несколько кандидатов на выбывание есть среди 50 крупнейших кредитных организаций. Подробнее — в материале «Реального времени».

У расчистки есть будущее

За последние 5 лет количество действующих банков в России сократилось почти на 40%: на 1 января 2014 года их насчитывалось 923, а к началу 2018-го остался 561. Но расчистка сектора не закончилась — по мнению «Эксперт РА», в этом году с рынка могут уйти не меньше 60 кредитных организаций. При этом среди 50 крупнейших банков есть как минимум пять таких, «в отношении которых высока вероятность применения регулятивных действий».

Высокие темпы отзыва лицензий, как считает агентство, будут поддерживаться, учитывая слабые финансовые перспективы сектора и операционную среду, в которой приходится работать. Нынешняя экономическая модель банков переживает кризис: развитие бизнеса сдерживается дефицитом качественных заемщиков и уровнем капитала, который необходимо направлять на покрытие растущих рисков.

Это уже привело к избытку низкодоходных активов, которые поражают способность многих банков генерировать прибыль. Как результат доля убыточных банков с неэффективной бизнес-моделью выросла с 10% в 2013 году до 25% в 2018-м. Таким образом, процесс оздоровления сектора, который начался 5 лет назад, пока нельзя считать завершенным, полагают в «Эксперт РА».

Результатом сужения группы средних банков станет окончательный передел рынка между крупными игроками. Фото Максима Платонова



Проблема исчерпавшей себя бизнес-модели все чаще встает перед банками средней величины — это значит, что в дальнейшем их присутствие на рынке будет сокращаться. Также в зоне риска окажутся банки, которые не смогут перейти к менее рискованной кредитной политике и создать адекватный уровень резервов.

«Наиболее неустойчивыми будут кэптивные банки со слабым корпоративным управлением, а также кредитные организации с повышенной зависимостью бизнеса от одного источника дохода, узкой группы клиентов либо экономической конъюнктуры отдельного региона или отрасли», — пишет агентство.

К примеру, ограничения на выдачу гарантий по госконтрактам, ввести которые планируют правительство и ЦБ, могут привести к тому, что около 30 банков в этом году будут отрезаны от основного бизнеса. А результатом сужения группы средних банков станет окончательный передел рынка между крупными игроками. Сейчас в пяти крупнейших учреждениях сконцентрировано около 49% всех активов банковского сектора (41,51 трлн из 85,19 трлн рублей), а на первые 20 банков приходится более 72% общих активов.

«В этих условиях положение на рынке сохранят структуры с диверсифицированной моделью, консервативным риск-менеджментом и стабильными позициями в ключевых регионах присутствия», — резюмируют аналитики.

Интенсивная расчистка банковского сектора началась в 2013 году после прихода в Центральный банк Эльвиры Набиуллиной. Фото Максима Платонова



Минус 404 банка

Интенсивная расчистка банковского сектора началась в 2013 году после прихода в Центральный банк Эльвиры Набиуллиной. Основной ее этап происходил в 2015—2016 годах — за этот период с рынка ушло 211 банков (в основном по решению регулятора).

В прошлом году темпы отзыва лицензий снизились, но в то же время проблемы начались у кредитных организаций, входящих в топ-15 по величине активов — ФК «Открытие», «Бинбанка» и «Промсвязьбанка». Сейчас все они проходят процедуру санации с участием Фонда консолидации банковского сектора. В будущем «Открытие» и «Бинбанк» планируется объединить — ожидается, что это произойдет в 2019 году. На базе «Промсвязьбанка» в свою очередь решено создать опорный банк для обслуживания оборонно-промышленного комплекса.

О том, что расчистка рынка от хронически слабых игроков с сомнительной бизнес-моделью еще не закончена, в конце прошлого года говорила и сама Набиуллина — по ее словам, этот процесс займет еще 1-2 года. За два с половиной месяца 2018-го ЦБ успел отозвать лицензии у девяти банков.

По мнению начальника отдела валидации «Эксперта РА» Станислава Волкова, дальнейших уход одних банков может сыграть на руку другим — но лишь в отдельных случаях, а не в целом. «Например, сужение категории средних банков, вероятно, приведет к усилению позиций и рыночной власти некоторых оставшихся игроков. Но учитывая, что доля средних банков сейчас не очень велика, этот эффект может проявиться только в отдельных регионах», — говорит Волков.

Юрий Юденков, доцент РАНХиГС и специалист по регулированию денежно-кредитной системы, согласен с оценкой агентства относительно банков, которые находятся в опасности — это средние, кэптивные учреждения, а также банки с плохо диверсифицированной ресурсной базой.

«У меня пессимистичный взгляд. Нельзя кредитовать просто кого-то с улицы — все равно все кредитуют свою категорию клиентов. Вы убираете средний, наиболее мобильный сегмент, посредников убираете — и некому больше работать на рынке с их клиентами», — говорит он. Что касается мелких банков, то они и вовсе рискуют «исчезнуть как класс».