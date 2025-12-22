Татарстан поставил в Китай в течение 2025 года 63,7 тысячи тонн агропродукции

Всего под надзором ведомства в Китай направлено 106 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки

Татарстан поставил в Китай в течение 2025 года рекордные объемы сельскохозяйственной продукции — 63,7 тысячи тонн. Эту информацию озвучил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по республике Айрат Тазетдинов.

Наиболее крупными статьями экспорта стали семена льна (11,5 тыс. тонн), овсяное зерно (2,7 тыс. тонн), растительные масла (22 тыс. тонн) и свекловичный жом (27,5 тыс. тонн). Всего под надзором ведомства в Китай направлено 106 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки.

Контроль качества значительно усилился: в текущем году проведено 280 тысяч лабораторных исследований зерновой продукции, что на 12% больше показателя прошлого года. Тем не менее лишь 5,3 тысячи образцов были признаны не соответствующими стандартам.

Ранее «Реальное время» писало, что из Татарстана экспортировали 209 тысяч тонн зерна.



