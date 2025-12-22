К концу следующего года ЦБ может снизить ключевую ставку до 9%

Фото: Динар Фатыхов

По словам Анатолия Аксакова, который является одним из первых пользователей цифрового рубля, зарплатная выплата в этой форме прошла успешно и без технических трудностей, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что большинство россиян уже привыкли оплачивать товары и услуги посредством QR-кодов, поэтому повсеместное введение цифрового рубля с обязательным использованием QR-кодов с 1 сентября следующего года не создаст серьезных препятствий.

Кроме того, спикер выразил уверенность в надежности цифровой валюты, отметив, что прозрачность финансовых транзакций позволит минимизировать случаи мошенничества и повысить эффективность государственных расходов.

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку, возглавляемый Анатолием Геннадьевичем, рассматривает ряд важных законопроектов, направленных на регулирование рынка цифровых финансовых активов (ЦФА):

Разрешение использования ЦФА при реализации ипотечных проектов.

Принятие мер по защите прав граждан от неправомерных действий преступников, включая защиту средств от переводов под влиянием давления.

Создание условий для притока капитала из банковской сферы на рынок ценных бумаг, способствующего развитию структурных изменений в экономике.

Также особое внимание уделяется предложению фракции «Справедливая Россия» относительно введения специальных механизмов защиты покупателей недвижимости («эффекта Долиной»), включающих периоды охлаждения сделок и специальные депозиты для хранения денежных средств.

Аксаков считает, что в дальнейшем, учитывая динамику снижения инфляции и стабилизацию экономических факторов, ожидается постепенное уменьшение ставки вплоть до отметки ниже 10% к концу следующего года.

Ранее «Реальное время» писало, что Центробанк понизил ключевую ставку до 16%.

Ариана Ранцева