К концу следующего года ЦБ может снизить ключевую ставку до 9%
По словам Анатолия Аксакова, который является одним из первых пользователей цифрового рубля, зарплатная выплата в этой форме прошла успешно и без технических трудностей, пишет ТАСС.
Он подчеркнул, что большинство россиян уже привыкли оплачивать товары и услуги посредством QR-кодов, поэтому повсеместное введение цифрового рубля с обязательным использованием QR-кодов с 1 сентября следующего года не создаст серьезных препятствий.
Кроме того, спикер выразил уверенность в надежности цифровой валюты, отметив, что прозрачность финансовых транзакций позволит минимизировать случаи мошенничества и повысить эффективность государственных расходов.
Комитет Государственной Думы по финансовому рынку, возглавляемый Анатолием Геннадьевичем, рассматривает ряд важных законопроектов, направленных на регулирование рынка цифровых финансовых активов (ЦФА):
- Разрешение использования ЦФА при реализации ипотечных проектов.
- Принятие мер по защите прав граждан от неправомерных действий преступников, включая защиту средств от переводов под влиянием давления.
- Создание условий для притока капитала из банковской сферы на рынок ценных бумаг, способствующего развитию структурных изменений в экономике.
Также особое внимание уделяется предложению фракции «Справедливая Россия» относительно введения специальных механизмов защиты покупателей недвижимости («эффекта Долиной»), включающих периоды охлаждения сделок и специальные депозиты для хранения денежных средств.
Аксаков считает, что в дальнейшем, учитывая динамику снижения инфляции и стабилизацию экономических факторов, ожидается постепенное уменьшение ставки вплоть до отметки ниже 10% к концу следующего года.
Ранее «Реальное время» писало, что Центробанк понизил ключевую ставку до 16%.
