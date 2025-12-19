Минэкономразвития считает, что в стране есть потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки

Минэкономразвития России прокомментировало недавнее решение Банка России о снижении ключевой ставки до 16% годовых. По мнению ведомства, несмотря на произошедшее снижение, денежно-кредитные условия в стране по-прежнему остаются жесткими.

Директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов подчеркнул, что дальнейшее снижение ключевой ставки будет зависеть от двух ключевых факторов: темпов замедления инфляции и уровня экономической активности в стране.

В министерстве отмечают наличие значительного потенциала для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. При этом подчеркивается необходимость взвешенного подхода к корректировке ставки с учетом текущей экономической ситуации.

После снижения Банк России сообщил, что он продолжит поддерживать жесткие денежно-кредитные условия для достижения целевого уровня инфляции.



Наталья Жирнова