Новости экономики

13:55 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Минэкономразвития считает, что в стране есть потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки

15:26, 19.12.2025

По мнению ведомства, несмотря на произошедшее снижение, денежно-кредитные условия в стране по-прежнему остаются жесткими

Минэкономразвития считает, что в стране есть потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки
Фото: Jakub Żerdzicki на Unsplash

Минэкономразвития России прокомментировало недавнее решение Банка России о снижении ключевой ставки до 16% годовых. По мнению ведомства, несмотря на произошедшее снижение, денежно-кредитные условия в стране по-прежнему остаются жесткими.

Директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов подчеркнул, что дальнейшее снижение ключевой ставки будет зависеть от двух ключевых факторов: темпов замедления инфляции и уровня экономической активности в стране.

В министерстве отмечают наличие значительного потенциала для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. При этом подчеркивается необходимость взвешенного подхода к корректировке ставки с учетом текущей экономической ситуации.

После снижения Банк России сообщил, что он продолжит поддерживать жесткие денежно-кредитные условия для достижения целевого уровня инфляции.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБанки

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть586.8
  • Нижнекамскнефтехим81.2
  • Казаньоргсинтез68
  • КАМАЗ86.3
  • Нижнекамскшина40.25
  • Таттелеком0.626