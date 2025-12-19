ЦБ: «Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста»

Банк России сделал официальное заявление после понижения ключевой ставки с 16,5% до 16%

Фото: Дарья Пинегина

Совет директоров Банка России 19 декабря принял решение о снижении ключевой ставки на 50 б. п. — до 16% годовых. Это решение обусловлено положительной динамикой возвращения экономики к сбалансированному росту.

— Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой, — сказано в официальном сообщении регулятора.

Банк России продолжит поддерживать жесткие денежно-кредитные условия для достижения целевого уровня инфляции. По прогнозам регулятора, годовая инфляция снизится до 4—5% в 2026 году, а во втором полугодии достигнет целевого показателя в 4%. Текущая динамика показывает замедление роста цен: с поправкой на сезонность показатель снизился до 4,6% после 6,6% в третьем квартале 2025 года. Базовая инфляция остается на уровне около 4,3%.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Также 19 декабря президент России Владимир Путин во время традиционного мероприятия «Итоги года» оценил состояние экономического сектора страны. «Инфляция к концу года может составить 5,7—5,8%», — заявил президент.



Следующее заседание совета директоров Банка России по вопросу ключевой ставки запланировано на 13 февраля 2026 года.

Наталья Жирнова