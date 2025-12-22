Суд в Казани взыскал с бывших топ‑менеджеров «Татфондбанка» более 1,2 млрд рублей

В число ответчиков вошли четыре бывших сотрудника банка

Фото: Реальное время

Ново‑Савиновский районный суд Казани удовлетворил требования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и постановил взыскать с бывших руководителей «Татфондбанка» свыше 1,2 млрд рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного финансовой организации. Соответствующее сообщение опубликовано в пресс‑релизе АСВ.

В число ответчиков вошли четыре бывших сотрудника банка. Среди них — экс‑заместитель председателя правления «Татфондбанка» Вадим Мерзляков. Также суд обязал возместить ущерб экс‑заместителя директора департамента инвестиционного бизнеса Тимура Вальшина, начальника управления клиентских операций на рынке ценных бумаг Рустама Тимербаева и начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг Илнара Абдульманова.

Банк России отозвал у «Татфондбанка» лицензию на осуществление банковских операций еще в 2017 году. Это решение стало итогом выявления серьезных нарушений в деятельности кредитной организации, что в конечном счете привело к ее неплатежеспособности. После отзыва лицензии АСВ было назначено конкурсным управляющим, и с тех пор агентство ведет работу по взысканию средств для удовлетворения требований кредиторов.

Напомним, в январе 2026-го казанский суд может назначить новую, третью судебно-медицинскую экспертизу по делу бывшего главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. 15 декабря суд удовлетворил ходатайство защиты о вызове на допрос лечащего врача осужденного Владимира Белякова. В процессе был объявлен перерыв почти на месяц.

Рената Валеева