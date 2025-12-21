Количество ипотечных сделок достигло пика за 2025 год

Главными драйверами активного спроса на ипотечные продукты выступают снижение ключевой ставки Банка России и семейная ипотека

Фото: Максим Платонов

Платформа «Авито Недвижимость» представила статистику ноябрьских сделок на российском рынке жилья, согласно которой доля ипотечных приобретений вновь показала положительную динамику. Если на первичном рынке доля сделок с использованием кредита составила 71%, то на вторичном рынке жилье приобрели посредством ипотеки 30% покупателей.

Эти цифры оказались наивысшими за весь 2025 год и демонстрируют уверенную восходящую тенденцию. В частности, с начала года процент сделок с ипотекой увеличился на 20 п.п. на первичном рынке и на 16 п.п. на вторичном.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главными драйверами активного спроса на ипотечные продукты выступают снижение ключевой ставки Банка России и государственная поддержка семей с детьми в виде программы «Семейная ипотека». Последний фактор стал ключевым, так как начиная с февраля 2026 года изменится механизм пользования льготной ставкой, ограничивая приобретение второго объекта недвижимости.

Эксперты связывают рекордные показатели с повышенной активностью пользователей, использующих ипотечные инструменты. Всего за ноябрь зафиксировано увеличение количества обращений в банки на 18%, а одобренных предложений — на 17%.

Самыми активными регионами, предпочитающими ипотечные покупки, стали регионы Восточной Сибири и Северного Кавказа. В Тыве, например, доля сделок с ипотекой достигла почти 100%, в то время как Московская область и Москва отстают от региональных показателей, демонстрируя долю ипотеки около 72% и 60% соответственно.

Ранее «Реальное время» писало, что Центробанк понизил ключевую ставку до 16%.

Ариана Ранцева