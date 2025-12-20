СМИ: банки Армении и Сербии усилили контроль за счетами россиян

Это произошло после того, как Евросоюз включил Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег

Банки некоторых стран ужесточили условия проведения расчетов для клиентов, связанных с Россией. Это произошло после того, как Евросоюз включил Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег. Как передает «Коммерсантъ», об этом РБК сообщили юристы и консультанты по международному бизнесу.

По данным источников издания, трудности ощущаются при проведении операций через отдельные банки Армении и Сербии. Контроль за счетами россиян усилили в банках Таджикистана, Казахстана и Омана, сообщили в юридической компании O2 Consulting. Новые требования затронули как физлиц, так и компании, имеющие связь с Россией.

Как утверждают эксперты, политика банков изменилась в декабре. 3 декабря Еврокомиссия решила включить Россию в черный список стран с повышенными рисками незаконного отмывания и обналичивания средств.

Напомним, ранее Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приостановила членство России после начала боевых действий на Украине. Однако попытка включить страну в черный список не увенчалась успехом из-за позиции стран группы БРИКС. Ситуация изменилась с появлением в ЕС нового ведомства — Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLA).

Галия Гарифуллина