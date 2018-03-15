Ах, Самара, городок: спрос на новостройки после смены власти в области упал на 10%
Эксперты приводят любопытные детали по рынку первичной недвижимости региона
Следом за новостройками Уфы «Реальное время» изучило предложения на первичную недвижимость Самарской области — региона, который по объемам ввода многоквартирных домов (1,13 млн кв. м) занял второе место в Поволжье после Татарстана (1,33 млн кв. м). Что представляет из себя рынок жилья у соседей, какова средняя цена «квадрата» и в чем основные отличия от Казани подробнее в материале «Реального времени».
Две трети строек — многоквартирные дома
По вводу жилья Самарская область на третьем месте в Поволжье после Башкортостана и Татарстана. В прошлом году в регионе построили и сдали 1 млн 746,6 тыс. кв. м. Интересна структура этих объемов. Если в Уфе на многоквартирные дома приходится треть от всех строек, у нас — половина, то в Самаре — львиная доля или две трети — 1 млн 126,7 тыс. кв. м. По этому показателю субъект на второй строчке в ПФО после РТ. Правда, это все равно на 13,6% меньше от запланированного по году. Снижением расчетных показателей в этот раз отметились практически все регионы Поволжья.
На тройку лидеров по вводу новостроек в регионе — застройщиков «Кошелев», «Древо» и «Амонд» — приходится почти полмиллиона квадратных метров жилья (486 тыс. кв. м, данные Единого реестра застройщиков). «Корпорация Кошелев» — одна из крупнейших строительных компаний в России, которая строит дома не только в Самаре, но и по стране. Принадлежит известному бизнесмену, председателю комитета по строительству Самарской Губернской думы Владимиру Кошелеву. Знаменита своим масштабным жилым комплексом «Кошелев-проект» площадью более чем 700 тыс. кв. м — это примерно половина «Салават купере» (1,5 млн «квадратов» по плану). Правда, московские блогеры, изучившие по заданию Минстроя первичный рынок регионов, отзывались о комплексе не очень лестно. Как бы то ни было, девелопер сдал по итогам года внушительнее объемы — 228 тыс. кв. м жилья и сейчас возводит 221 тыс. кв. м.
— Основные игроки на рынке жилья Самары — это «Кошелев» и «Древо», они занимают достаточно большую долю. «Кошелев» в прошлом году по объемам ввода занял первое место в Поволжье, на втором месте — мы с небольшим отрывом. «Древо» — тоже очень крупная компания, строит масштабный проект «Южный город» на окраине города, — отметил коммерческий директор УК «Унистрой» Искандер Юсупов.
Казанский застройщик и сам не прочь зайти на самарский рынок недвижимости: «Мы рассматриваем такие варианты, находимся в поиске. Пока каких-то конкретных договоренностей у нас нет. Земельные участки еще не купили. Да, мы ищем, Самара — это один из городов, куда мы также планируем выйти».
Стройки по госпрограммам исчерпали
Застройщик ДК «Древо» — по итогам года на втором месте в объемах ввода жилья в Самаре — 185 тыс. кв. м, текущих строек — 233 кв. м. Компания принадлежит другому известному самарскому бизнесмену, создателю косметической компании «Весна» и президенту инвестиционно-финансовой группы «БизнесСфера» Николаю Чудаеву (80%), а также его сыну Евгению Чудаеву (20%), последний руководит фирмой. Чудаев-старший, правда, давно отошел от дел в «Весне», сосредоточившись на строительном бизнесе. На рынке «Древо» 7 лет, имеет в своем распоряжении более 1000 га земли в городской черте под строительство домов и коммерческой недвижимости. В данный момент реализует два крупных проекта: «Моя Самара» и «Южный город». Недавно компания была замечена в скандале в рамках расследования дела о сговоре при строительстве поликлиники стоимостью более 300 миллионов рублей в микрорайоне «Южный город».
Третья компания по объемам жилищных строек — старейший застройщик в Самаре ГК «Амонд» (год основания 1988), в прошлом году сдал 72 тыс. кв. м, сейчас возводит еще 104 тыс. «квадратов». Группу компаний основал экс-премьер-министр Южной Осетии (с 15 мая 2012 по 20 апреля 2014 год) Ростислав Хугаев. В Самаре он возглавил областной национально-культурный центр осетинской диаспоры «Алания». В ГК «Амонд», наряду с другими предприятиями, входят застройщик района «Волгарь» — ООО «Шард» и ООО «Похвистневская дорожная компания» — некогда активный участник рынка дорожного строительства. По данным «Спарк-Интерфакс», в учредителях компании значатся Ростислав Хугаев, Ирбег Хугаев, Ольга Хугаева, Юлия Хаджиева. Основной вид деятельности — производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железнодорожных и взлетно-посадочных полос аэродромов. «Амонд» строит не только дома, но и офисные, административные здания, автостоянки. Один из самых известных проектов — экопарк «Волгарь» на 70 тысяч жителей в Куйбышевском районе города.
Если на казанском рынке новостроек девелоперы последние 2 года не замечали сезонности, то в Самаре, напротив, готовятся к небольшому спаду активности.
— На рынке новостроек Самары сезонный спад в любом случае будет. Потому что все программы, по которым государство дотировало покупку квартир нашим молодым семьям, в прошлом году себя исчерпали. Кроме того, в начале года у нас всегда спрос небольшой. Но как только новые программы выходят, все массово начинают приобретать жилье, — рассказала «Реальному времени» сотрудник агентства недвижимости «Самара Центр» Светлана Рябинина.
Больше всего новостроек в Самаре строят в основном в отдаленных районах. В самых привлекательных частях города застроек мало. По данным Самарского областного фонда жилья и ипотеки средняя цена на однокомнатную квартиру в регионе в январе этого года составила 45 623 руб. за кв. м, по всем типам квартир — 43 635, причем за месяц стоимость «квадрата» подешевела (декабрь 2017 г. — 45 553).
— С августа 2017 года средняя удельная цена предложения одного кв. м общей площади новостроек находится в районе 46 000 рублей, незначительный рост в конце 2017 года (ноябрь — декабрь) был компенсирован откатом на прежние позиции в январе 2018 года. Продолжение тенденции на выравнивание значения средней удельной цены предложения одного квадратного метра общей площади квартир в новостройках, позволяет сделать предположение о стабилизации ситуации на рынке новостроек города Самары, — резюмируют аналитики СОФЖИ.
Сейчас в Самаре строят 650 новостроек и больше всего в Октябрьском районе — 29,7% от общего числа, при этом здесь много «однушек» — 23,2%. На втором месте — Железнодорожный — 17,8%, на третьем — Красноглинский — 16% от всех предложений на первичном рынке, причем в последнем меньше всего «двушек» — 0,5%.
Дорогие и дешевые «квадраты»
Аналитическая служба «Реального времени» изучила цены на новостройки Самары. По итогам были созданы два рейтинга самых дорогих и дешевых предложений (здесь и далее сравниваем цены на однокомнатные квартиры). Первый возглавил ЖК «Пять звезд» от застройщика «Маяк-Стройинвест» в границах улиц Самарской, Чкалова, Садовой и Полевой в 10 минутах ходьбы от Самарской набережной. На сегодня здесь введены девять жилых секций в 11—18 этажей. Цена «однушек» разнится от 58,6 тыс. до 84 тыс. руб. за кв. м.
На втором месте по дороговизне проект девелопера «Град» — ЖК «Ракета», который позаимствовал название от находящейся поблизости достопримечательности Самары — ракеты «Союз». Новостройка в 25 этажей также находится в центре города, в шаговой доступности от набережной Волги. Стоимость «квадрата» здесь в пределах 68,8—69,4 тыс. руб.
Третью строчку занял ЖК «Маяковский» от компании «Юниверс-Строй» — это 16-этажный корпус на пересечении улиц Садовой и Маяковского, недалеко от главных площадей, цирка и набережной. Стоимость однокомнатных квартир — 62—72 тыс. за кв. м. Если учесть, что это одни из самых дорогих предложений на рынке жилья в Самаре, получается, что в Казани цены выше.
— Цены зависят от проекта. Допустим, в том же «Южном городе» цены ниже, чем у нас в «Весне», хотя и тот и другой проект располагаются на выезде из города. В центре Самары есть проекты, которые стоят довольно дорого, но это уже бизнес-класс, — говорит представитель казанской девелоперской компании Искандер Юсупов.
— У нас покупательная способность у людей совсем низкая. Квартиры берут в ипотеку, там же идут и материнский капитал, и жилищные сертификаты, и все остальное. Но самый большой минус не только по новостройкам, но и по вторичному жилью, потому что денег у людей практически нет. Как вы знаете, у нас в Самарской области была смена руководства, и некоторые люди потеряли официальное место работы, процентов 10, наверное. Соответственно на 10 процентов снизился спрос, — поясняет самарский риелтор Светлана Рябинина.
Топ-10 дорогих новостроек Самары (тыс. за кв. м)
- ЖК «Пять звезд», секция 4.1, «Маяк-Стройинвест» — 58,6—84
- ЖК «Ракета», «Град» — 68,8—69,4
- ЖК «Маяковский», «Юниверс-Строй» — 62—72
- ЖК «Центральный» с. 9-13, «Трансгауз» — 66
- ЖК «Центральный» с. 1-8, «Трансгауз» — 65
- ЖК «Пять звезд», с. 4.2, «Маяк-Стройинвест» — 56—69
- ЖК «Желябово», «Древо» — 57,7—62,5
- ЖК «Александровский двор», «Самара-Запад» — 57—58
- ЖК «Пушкинский», «Самарский проект» — 55,3—59
- ЖК «Волга», «Стройпроектсервис» — 49—60
В перечне бюджетных предложений самарской «первички» первые места распределились следующим образом. Самая дешевая недвижимость в ЖК «На Московском» от застройщика КГ МЖК «Адрес» — 31,5—33,5 тыс. за кв. м. На втором месте МК «Новая Самара» секции 8-9 и 10-11 от «Финстроя» — 36,5 тыс. за «квадрат», и на третьем — ЖК «Южный» девелопер «Древо» — 36,8.
Топ-10 дешевых новостроек Самары (тыс. за кв. м)
- ЖК «На Московском», МЖК «Адрес» — 31,5—33,5
- МК «Новая Самара», с. 8-9 и 10-11 — «Финстрой» — 36,5
- ЖК «Южный», «Древо» — 36,8
- Экоград «Волгарь», с. 2, 3, 4, 11, «Амонд» — 36,5—40
- МК «Новая Самара», с. 1-2 и 3-4, «Финстрой» — 37,9—39,5
- ЖК «Город чемпионов», «Корпорация Кошелев» — 38,5—41,4
- ЖК «Жигулевская долина», «Стройконтакт» и ЖК «У парка», «Интеграция» — 40
- ЖК «Акварель», 3-й дом, «Град» — 40,7
- ЖД по ул. Аэродромная, «Интеграция» — 41
- ЖК «Акварель», 1-й дом, «Град» — 40,7—43
По наблюдениям специалистов, на данный момент процентов 90 из всех сделок в регионе занимает ипотека. При этом на рынке наблюдается затоваренность, если в Казани по «однушкам», то в Самаре переизбыток по всем типам квартир: «У нас вообще сейчас очень много объектов, которые стоят, спрос на них небольшой. Это отдельные объекты, которые уже построены и мало реализуются в отдаленных районах», — говорит Светлана Рябинина.
Цены на новую недвижимость очень сильно разнятся в зависимости от места. Самыми престижными территориями считаются Самарский, Октябрьский и Ленинский районы, где стоимость «квадрата» варьируется от 70 тыс. до 100 тыс. руб. Менее всего пользуются спросом квартиры в Красноглинском и Куйбышевском районах, где цены доходят до 35—30 тыс. руб. «Качество жилья там соответствующее, например, «Кошелев-проект», который быстро строится, рассчитан в основном на то, чтобы у людей просто появилось свое отдельное жилье», — дают скромную оценку комплексу риелторы, но приводят и положительные стороны самарского рынка. С 2010 года в городе практически нет обманутых дольщиков — стройки внимательно отслеживают.
комментарии
После выборов и за это не продадут.
Правда его очень мало покупают.
Уходит в основном дешевые квартиры с совсем черновой отделкой (и без остекления балконов, например), а также дорогие квартиры с видом на Волгу.
"Средние" обычные квартиры продаются плохо.
Хотя цены сложились почти вдвое, их уровни по-прежнему "неадекватные"
Так вот, Самара расстроила! Не убрано, все какое то облезлое, серое, грязное. Сейчас Казань на голову выше реально! На выезде обратили внимание на новый микрорайон. Это что то! Сотни одинаковых домов в линеечку выстроенных, как казармы. Одинаковые абсолютно, близко к друг другу, на чистом поле...Убило просто!