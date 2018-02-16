Поволжье в метрах: рекорды соципотеки и провал инвестиционного жилья
Обзор рынка жилищного строительства в ПФО в 2017 году
«Реальное время» анализирует рынок жилья в Татарстане и Приволжском федеральном округе. Как оказалось, по сравнению с 2016 годом в целом по ПФО особенных изменений не произошло, а вот в Татарстане явно снижаются объемы строительства инвестиционного многоквартирного жилья и, наоборот, растет соципотека.
Ввод жилья в Татарстане: инвестиционного жилья становится меньше
С точки зрения общего ввода жилья 2017 год для Татарстана оказался практически таким же, как 2016-й. Общая площадь введенных жилых домов выросла всего на 0,1% — с 2,406 до 2,408 млн кв. м. Однако при более подробном рассмотрении становится очевидно, что ситуация за год все же изменилась кардинальным образом. Если в случае с жилыми домами, построенными индивидуальными застройщиками, все по-прежнему достаточно стабильно (ими построены 45% жилья — 1,08 млн кв. м, что на 4% больше, чем годом ранее), то структура ввода квартир существенно изменилась.
Всего площадь введенных квартир оказалась на 3% меньше, чем годом ранее, — 1,33 млн кв. м. При этом в основном это снижение обусловлено падением масштабов ввода инвестиционного жилья — почти на четверть, или 23%. В 2017 году инвестиционного многоквартирного жилья было введено общей площадью 806 тысяч кв. м, в то время как в 2016 году — 1,043 млн кв. м. Доля от общей площади введенных квартир снизилась с 76% до 61%. При этом жилья, введенного по программе социальной ипотеки, стало на 60% больше — введено 522 тыс. кв. м против 326 тыс. кв. м годом ранее.
В целом 2017 год оказался для Татарстана самым продуктивным по показателю ввода соципотечного жилья с 2011 года. Тогда было введено 608,7 тысячи кв. м, а в 2010 году — 714,3 тыс. кв. м. Что касается инвестиционного жилья — то меньше, чем в 2017 году, его было введено в успешном с точки зрения соципотеки 2010-м (442 тыс. кв. м) и в 2013 году (598,8 тыс. кв. м). Отметим, что общая площадь введенных квартир оказалась лишь немногим меньше, чем в 2016 году (рекордном с 2010 года), а общая площадь введенного жилья — самая высокая с 2010 года.
Ввод жилья в Казани: рекорды соципотеки
Ситуация в Казани, очевидно, значительно отличается от ситуации в целом по Татарстану. Общий объем ввода жилья здесь составил 804 тыс. кв. м, приближаясь к уровню 2011-—2013 годов и превысив уровень 2014 года. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 8,6%.
Однако конкретно индивидуальное жилье здесь поставило антирекорд, снизившись за год на 12%, до 108 тыс. кв. м. Такого низкого результата по объемам введенного жилья не было ни в одном из годов анализируемого промежутка (с 2010 года).
А вот многоквартирное жилье, напротив, показало рост на 13%. В 2017 году было введено 696 тыс. кв. м квартир, годом ранее показатель составлял 618 тыс. кв. м. Рекордным годом по этому показателю стал 2012-й — тогда было введено около 796 тыс. кв м квартир.
Однако примечательным в 2017 году стал не столько рост номинального объема введенных квадратных метров в квартирах, сколько взрывной рост непосредственно соципотеки. По сравнению с прошлым годом было введено в 3,1 раза больше квадратных метров соципотечных квартир, чем в 2016 году — 236 тыс. кв. м. На фоне прошлогодних 75,5 тысячи и тем более 30 тысяч «квадратов» в 2015 году этот показатель впечатляет. Последний раз подобный показатель был зафиксирован в рекордном 2012 году — тогда было введено 252 тысячи кв. м соципотечного жилья.
Объемы ввода инвестиционного жилья в городе, напротив, снизились на 15%. В 2017 году было введено 460 тыс. кв. м таких квартир, а в 2016 году — 542 тысячи. Рекордным по этому показателю был 2015 год — 559 тыс. кв. м квартир, а «антирекордным» — 2013 год, когда было введено всего 383 тыс. кв. м.
Татарстан в лидерах ПФО только по многоквартирным домам
Если сравнивать показатель по вводу жилья в Татарстане с аналогичными показателями в других регионах Приволжского федерального округа, можно увидеть, что республика стабильно находится по этому показателю на втором месте в округе.
Как уже упоминалось, в Татарстане в 2017 году было введено около 2,4 млн кв. м жилья, что на 0,1% больше, чем в 2016 году. Лидером по этому показателю в Приволжском федеральном округе является Башкортостан — здесь было введено 2,46 млн кв. м жилья, при этом за год показатель снизился на 8,8%. Это довольно существенное падение, больше снизился показатель только у относительно небольшой Кировской области: на 18,1%, до 543 тыс. кв. м.
В списке лидеров по вводу жилья в ПФО после Татарстана — Самарская область с 1,75 млн кв. м (снижение на 6,8% за год), Нижегородская область с 1,3 млн кв. м (рост на 2,4% за год), Саратовская область с 1,2 млн кв. м (снижение на 6,5% за год). Кроме того, больше миллиона «квадратов» жилья введено в Пермском крае — 1,08 млн кв. м (рост на 4%).
Что касается жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками, то Татарстан здесь вновь занимает второе место после Башкортостана (1,08 млн кв. м против 1,67 млн кв. м). За год показатель Татарстана вырос на 4,1%, а Башкортостана — снизился на 8,2%. Лидером по росту здесь стал Пермский край, где показатель подскочил в полтора раза — с 298 до 454 тыс. кв. м.
А вот по многоквартирным домам Татарстан — безоговорочный лидер. В 2017 году показатель Татарстана составил 1,3 млн кв. м, что на 3% меньше, чем годом ранее. Второе место здесь занимает Самарская область с 1,13 млн кв. м и снижением на 2,6%. В пятерку также входят Башкортостан (794 тыс. кв. м и снижение на 10,1%), Саратовская область (778 тыс. кв. м, снижение на 2%) и Нижегородская область (652 тыс. кв. м и снижение на 2,3%). Отметим, что общая площадь введенных многоквартирных домов — показатель расчетный, основанный на разнице официальных показателей по общему вводу жилых домов и ввода индивидуальных жилых домов.
Ввод в действие жилья
|Регион
|2016
|2017
|Изменение
|Жилые дома, кв. м общей площади
|Жилые дома, построенные индивидуальными застройщиками, кв. м
|Многоквартирные дома (расчетно), кв. м
|Жилые дома, кв.м общей площади
|Жилые дома, построенные индивидуальными застройщиками, кв. м
|Многоквартиные дома (расчетно), кв.м
|Жилые дома, кв.м общей площади
|Жилые дома, построенные индивидуальными застройщиками, кв.м
|Многоквартиные дома (расчетно), кв.м
|Республика Башкортостан
|2.698.524
|1.815.258
|883.266
|2.460.358
|1.665.903
|794.455
|-8,8%
|-8,2%
|-10,1%
|Республика Марий Эл
|465.736
|168.671
|297.065
|470.140
|147.915
|322.225
|0,9%
|-12,3%
|8,5%
|Республика Мордовия
|328.552
|153.608
|174.944
|330.064
|148.155
|181.909
|0,5%
|-3,5%
|4,0%
|Республика Татарстан
|2.406.471
|1.037.804
|1.368.667
|2.408.098
|1.079.983
|1.328.115
|0,1%
|4,1%
|-3,0%
|Удмуртская Республика
|651.916
|287.848
|364.068
|657.048
|283.328
|373.720
|0,8%
|-1,6%
|2,7%
|Чувашская Республика
|629.826
|193.746
|436.080
|605.042
|165.108
|439.934
|-3,9%
|-14,8%
|0,9%
|Пермский край
|1.042.818
|297.894
|744.924
|1.084.627
|454.145
|630.482
|4,0%
|52,5%
|-15,4%
|Кировская область
|662.842
|179.122
|483.720
|543.113
|192.485
|350.628
|-18,1%
|7,5%
|-27,5%
|Нижегородская область
|1.271.739
|604.028
|667.711
|1.302.674
|650.323
|652.351
|2,4%
|7,7%
|-2,3%
|Оренбургская область
|965.851
|373.297
|592.554
|892.473
|401.642
|490.831
|-7,6%
|7,6%
|-17,2%
|Пензенская область
|886.275
|464.813
|421.462
|886.629
|531.810
|354.819
|0,0%
|14,4%
|-15,8%
|Самарская область
|1.874.713
|717.691
|1.157.022
|1.746.579
|619.879
|1.126.700
|-6,8%
|-13,6%
|-2,6%
|Саратовская область
|1.294.086
|499.200
|794.886
|1.209.957
|431.228
|778.729
|-6,5%
|-13,6%
|-2,0%
|Ульяновская область
|966.909
|585.331
|381.578
|976.562
|695.139
|281.423
|1,0%
|18,8%
|-26,2%
Ульяновская область вводит больше всего жилья по почти самой низкой стоимости
Интересно, что по вводу в действие жилья на 1000 человек населения Татарстан не на втором, а на четвертом месте. Первое место неожиданно оказалось у Ульяновской области — 778 кв.м на тысячу населения. Второе место — у республики Марий Эл (ее показатель — 687 метров на 1000 человек), третье место — у также небольшой Пензенской области (661 кв. м). Показатель Татарстана — 621 кв. м. Довольно высокий показатель также у Башкортостана — 605 кв. м.
Отметим, что средняя стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилых домов квартирного типа довольно сильно различается в зависимости от региона. Татарстан оказался в этом списке на втором месте с 42,3 тыс. рублей, а первое место оказалось у Нижегородской области с 43,6 тыс. рублей. Еще в пяти регионах стоимость строительства «квадрата» составляет 35—36 тыс. рублей — это Пермский край, Пензенская область, Удмуртия, Самарская область и Мордовия. Дешевле всего строительство обходится в Саратовской области (около 26 тыс. рублей за «квадрат») и Ульяновской области (28,9 тыс. рублей за «квадрат»).
Средняя стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилых домов квартирного типа, без пристроек, надстроек и встроенных помещений (без ИЖС), руб.
|Регион
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|Республика Башкортостан
|25.806,0
|30.520,0
|30.105,0
|33.398,0
|32.757,0
|32.855,0
|Республика Марий Эл
|28.742,0
|31.119,8
|30.953,0
|33.548,0
|34.069,0
|32.846,0
|Республика Мордовия
|29.838,0
|34.309,0
|32.269,0
|33.013,0
|36.034,0
|35.043,0
|Республика Татарстан
|28.177,0
|32.611,0
|37.336,0
|40.970,0
|38.442,0
|42.343,0
|Удмуртская Республика
|29.687,0
|33.654,0
|34.192,0
|35.253,0
|33.007,0
|35.981,0
|Чувашская Республика
|29.138,0
|28.778,0
|30.720,0
|34.459,0
|34.600,0
|33.774,0
|Пермский край
|30.632,0
|33.770,0
|33.023,0
|35.476,0
|39.875,0
|36.741,0
|Кировская область
|28.029,0
|27.452,0
|31.541,0
|29.193,0
|31.231,0
|32.387,0
|Нижегородская область
|34.165,8
|38.561,2
|39.197,1
|45.670,0
|44.320,0
|43.626,0
|Оренбургская область
|28.280,0
|29.051,0
|30.441,0
|32.449,0
|29.486,0
|31.610,0
|Пензенская область
|26.186,0
|29.763,0
|32.185,0
|35.352,0
|37.061,0
|36.055,0
|Самарская область
|29.113,0
|33.417,0
|36.138,0
|34.539,0
|35.649,0
|35.047,0
|Саратовская область
|23.284,0
|24.232,0
|28.319,0
|27.323,0
|25.584,0
|25.911,0
|Ульяновская область
|26.618,0
|28.874,0
|28.876,0
|30.943,0
|29.470,0
|28.924,0
комментарии
Лучшие сейчас по соотношению цена/качество ленинградки 70м2 за 3200-3500 в обжитых районах