Поволжье в метрах: рекорды соципотеки и провал инвестиционного жилья

Обзор рынка жилищного строительства в ПФО в 2017 году

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» анализирует рынок жилья в Татарстане и Приволжском федеральном округе. Как оказалось, по сравнению с 2016 годом в целом по ПФО особенных изменений не произошло, а вот в Татарстане явно снижаются объемы строительства инвестиционного многоквартирного жилья и, наоборот, растет соципотека.

Ввод жилья в Татарстане: инвестиционного жилья становится меньше

С точки зрения общего ввода жилья 2017 год для Татарстана оказался практически таким же, как 2016-й. Общая площадь введенных жилых домов выросла всего на 0,1% — с 2,406 до 2,408 млн кв. м. Однако при более подробном рассмотрении становится очевидно, что ситуация за год все же изменилась кардинальным образом. Если в случае с жилыми домами, построенными индивидуальными застройщиками, все по-прежнему достаточно стабильно (ими построены 45% жилья — 1,08 млн кв. м, что на 4% больше, чем годом ранее), то структура ввода квартир существенно изменилась.

Всего площадь введенных квартир оказалась на 3% меньше, чем годом ранее, — 1,33 млн кв. м. При этом в основном это снижение обусловлено падением масштабов ввода инвестиционного жилья — почти на четверть, или 23%. В 2017 году инвестиционного многоквартирного жилья было введено общей площадью 806 тысяч кв. м, в то время как в 2016 году — 1,043 млн кв. м. Доля от общей площади введенных квартир снизилась с 76% до 61%. При этом жилья, введенного по программе социальной ипотеки, стало на 60% больше — введено 522 тыс. кв. м против 326 тыс. кв. м годом ранее.

В целом 2017 год оказался для Татарстана самым продуктивным по показателю ввода соципотечного жилья с 2011 года. Тогда было введено 608,7 тысячи кв. м, а в 2010 году — 714,3 тыс. кв. м. Что касается инвестиционного жилья — то меньше, чем в 2017 году, его было введено в успешном с точки зрения соципотеки 2010-м (442 тыс. кв. м) и в 2013 году (598,8 тыс. кв. м). Отметим, что общая площадь введенных квартир оказалась лишь немногим меньше, чем в 2016 году (рекордном с 2010 года), а общая площадь введенного жилья — самая высокая с 2010 года.

Ввод жилья в Казани: рекорды соципотеки



Ситуация в Казани, очевидно, значительно отличается от ситуации в целом по Татарстану. Общий объем ввода жилья здесь составил 804 тыс. кв. м, приближаясь к уровню 2011-—2013 годов и превысив уровень 2014 года. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 8,6%.

Однако конкретно индивидуальное жилье здесь поставило антирекорд, снизившись за год на 12%, до 108 тыс. кв. м. Такого низкого результата по объемам введенного жилья не было ни в одном из годов анализируемого промежутка (с 2010 года).

А вот многоквартирное жилье, напротив, показало рост на 13%. В 2017 году было введено 696 тыс. кв. м квартир, годом ранее показатель составлял 618 тыс. кв. м. Рекордным годом по этому показателю стал 2012-й — тогда было введено около 796 тыс. кв м квартир.

Однако примечательным в 2017 году стал не столько рост номинального объема введенных квадратных метров в квартирах, сколько взрывной рост непосредственно соципотеки. По сравнению с прошлым годом было введено в 3,1 раза больше квадратных метров соципотечных квартир, чем в 2016 году — 236 тыс. кв. м. На фоне прошлогодних 75,5 тысячи и тем более 30 тысяч «квадратов» в 2015 году этот показатель впечатляет. Последний раз подобный показатель был зафиксирован в рекордном 2012 году — тогда было введено 252 тысячи кв. м соципотечного жилья.

Объемы ввода инвестиционного жилья в городе, напротив, снизились на 15%. В 2017 году было введено 460 тыс. кв. м таких квартир, а в 2016 году — 542 тысячи. Рекордным по этому показателю был 2015 год — 559 тыс. кв. м квартир, а «антирекордным» — 2013 год, когда было введено всего 383 тыс. кв. м.

Татарстан в лидерах ПФО только по многоквартирным домам



Если сравнивать показатель по вводу жилья в Татарстане с аналогичными показателями в других регионах Приволжского федерального округа, можно увидеть, что республика стабильно находится по этому показателю на втором месте в округе.

Как уже упоминалось, в Татарстане в 2017 году было введено около 2,4 млн кв. м жилья, что на 0,1% больше, чем в 2016 году. Лидером по этому показателю в Приволжском федеральном округе является Башкортостан — здесь было введено 2,46 млн кв. м жилья, при этом за год показатель снизился на 8,8%. Это довольно существенное падение, больше снизился показатель только у относительно небольшой Кировской области: на 18,1%, до 543 тыс. кв. м.

В списке лидеров по вводу жилья в ПФО после Татарстана — Самарская область с 1,75 млн кв. м (снижение на 6,8% за год), Нижегородская область с 1,3 млн кв. м (рост на 2,4% за год), Саратовская область с 1,2 млн кв. м (снижение на 6,5% за год). Кроме того, больше миллиона «квадратов» жилья введено в Пермском крае — 1,08 млн кв. м (рост на 4%).

Что касается жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками, то Татарстан здесь вновь занимает второе место после Башкортостана (1,08 млн кв. м против 1,67 млн кв. м). За год показатель Татарстана вырос на 4,1%, а Башкортостана — снизился на 8,2%. Лидером по росту здесь стал Пермский край, где показатель подскочил в полтора раза — с 298 до 454 тыс. кв. м.

А вот по многоквартирным домам Татарстан — безоговорочный лидер. В 2017 году показатель Татарстана составил 1,3 млн кв. м, что на 3% меньше, чем годом ранее. Второе место здесь занимает Самарская область с 1,13 млн кв. м и снижением на 2,6%. В пятерку также входят Башкортостан (794 тыс. кв. м и снижение на 10,1%), Саратовская область (778 тыс. кв. м, снижение на 2%) и Нижегородская область (652 тыс. кв. м и снижение на 2,3%). Отметим, что общая площадь введенных многоквартирных домов — показатель расчетный, основанный на разнице официальных показателей по общему вводу жилых домов и ввода индивидуальных жилых домов.

Ввод в действие жилья



Регион 2016 2017 Изменение Жилые дома, кв. м общей площади Жилые дома, построенные индивидуальными застройщиками, кв. м Многоквартирные дома (расчетно), кв. м Жилые дома, кв.м общей площади Жилые дома, построенные индивидуальными застройщиками, кв. м Многоквартиные дома (расчетно), кв.м Жилые дома, кв.м общей площади Жилые дома, построенные индивидуальными застройщиками, кв.м Многоквартиные дома (расчетно), кв.м Республика Башкортостан 2.698.524 1.815.258 883.266 2.460.358 1.665.903 794.455 -8,8% -8,2% -10,1% Республика Марий Эл 465.736 168.671 297.065 470.140 147.915 322.225 0,9% -12,3% 8,5% Республика Мордовия 328.552 153.608 174.944 330.064 148.155 181.909 0,5% -3,5% 4,0% Республика Татарстан 2.406.471 1.037.804 1.368.667 2.408.098 1.079.983 1.328.115 0,1% 4,1% -3,0% Удмуртская Республика 651.916 287.848 364.068 657.048 283.328 373.720 0,8% -1,6% 2,7% Чувашская Республика 629.826 193.746 436.080 605.042 165.108 439.934 -3,9% -14,8% 0,9% Пермский край 1.042.818 297.894 744.924 1.084.627 454.145 630.482 4,0% 52,5% -15,4% Кировская область 662.842 179.122 483.720 543.113 192.485 350.628 -18,1% 7,5% -27,5% Нижегородская область 1.271.739 604.028 667.711 1.302.674 650.323 652.351 2,4% 7,7% -2,3% Оренбургская область 965.851 373.297 592.554 892.473 401.642 490.831 -7,6% 7,6% -17,2% Пензенская область 886.275 464.813 421.462 886.629 531.810 354.819 0,0% 14,4% -15,8% Самарская область 1.874.713 717.691 1.157.022 1.746.579 619.879 1.126.700 -6,8% -13,6% -2,6% Саратовская область 1.294.086 499.200 794.886 1.209.957 431.228 778.729 -6,5% -13,6% -2,0% Ульяновская область 966.909 585.331 381.578 976.562 695.139 281.423 1,0% 18,8% -26,2%

Ульяновская область вводит больше всего жилья по почти самой низкой стоимости



Интересно, что по вводу в действие жилья на 1000 человек населения Татарстан не на втором, а на четвертом месте. Первое место неожиданно оказалось у Ульяновской области — 778 кв.м на тысячу населения. Второе место — у республики Марий Эл (ее показатель — 687 метров на 1000 человек), третье место — у также небольшой Пензенской области (661 кв. м). Показатель Татарстана — 621 кв. м. Довольно высокий показатель также у Башкортостана — 605 кв. м.

Отметим, что средняя стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилых домов квартирного типа довольно сильно различается в зависимости от региона. Татарстан оказался в этом списке на втором месте с 42,3 тыс. рублей, а первое место оказалось у Нижегородской области с 43,6 тыс. рублей. Еще в пяти регионах стоимость строительства «квадрата» составляет 35—36 тыс. рублей — это Пермский край, Пензенская область, Удмуртия, Самарская область и Мордовия. Дешевле всего строительство обходится в Саратовской области (около 26 тыс. рублей за «квадрат») и Ульяновской области (28,9 тыс. рублей за «квадрат»).

Средняя стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилых домов квартирного типа, без пристроек, надстроек и встроенных помещений (без ИЖС), руб.



Регион 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Республика Башкортостан 25.806,0 30.520,0 30.105,0 33.398,0 32.757,0 32.855,0 Республика Марий Эл 28.742,0 31.119,8 30.953,0 33.548,0 34.069,0 32.846,0 Республика Мордовия 29.838,0 34.309,0 32.269,0 33.013,0 36.034,0 35.043,0 Республика Татарстан 28.177,0 32.611,0 37.336,0 40.970,0 38.442,0 42.343,0 Удмуртская Республика 29.687,0 33.654,0 34.192,0 35.253,0 33.007,0 35.981,0 Чувашская Республика 29.138,0 28.778,0 30.720,0 34.459,0 34.600,0 33.774,0 Пермский край 30.632,0 33.770,0 33.023,0 35.476,0 39.875,0 36.741,0 Кировская область 28.029,0 27.452,0 31.541,0 29.193,0 31.231,0 32.387,0 Нижегородская область 34.165,8 38.561,2 39.197,1 45.670,0 44.320,0 43.626,0 Оренбургская область 28.280,0 29.051,0 30.441,0 32.449,0 29.486,0 31.610,0 Пензенская область 26.186,0 29.763,0 32.185,0 35.352,0 37.061,0 36.055,0 Самарская область 29.113,0 33.417,0 36.138,0 34.539,0 35.649,0 35.047,0 Саратовская область 23.284,0 24.232,0 28.319,0 27.323,0 25.584,0 25.911,0 Ульяновская область 26.618,0 28.874,0 28.876,0 30.943,0 29.470,0 28.924,0