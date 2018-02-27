Новостройки столицы Башкирии: рейтинг самых дорогих и дешевых квартир Уфы

Анализ первичного рынка жилья братского региона в соотношении цены и качества

Аналитическая служба «Реального времени» изучила цены на новостройки Уфы — столицы региона, который обогнал Татарстан по итогам 2017 года в объемах ввода жилья в целом, но уступил в сдаче многоквартирных домов. Кто заправляет на уфимском рынке недвижимости и каковы его основные отличия от казанского — в обзоре «Реального времени».

Лидер ввода жилья с дефицитом коммерческого

В объемах жилищного строительства Башкортостан лидирует в Приволжском округе, сдав по итогам прошлого года 2 млн 460,4 тысячи квадратных метров жилья (данные Росстата). Правда, программу ввода республика при этом провалила, не дотянув до 2,67 млн «квадратов» по годовому плану и снизив показатели к 2016 году на 8,8%.

Татарстан занял вторую строчку рейтинга ПФО, уступив лидеру совсем немного — 2 млн 408,1 тыс. кв. м. Причем планку в этих пределах удерживает уже несколько лет. Но если говорить о возведении именно многоквартирных домов (МКД) наша республика опередила соседей, построив 1 млн 369 тыс. кв. м жилья, и заняла шестую строчку в общероссийском рейтинге, в то время как башкиры не попали даже в десятку.

Как же им удалось набрать столь большие объемы жилищного строительства в целом? Ситуацию пояснили в «Союзе строителей Башкирии». Оказалось, структура вводимого жилья в РБ выглядит совершенно иначе, чем в Татарстане. Если у нас, как уже говорилось выше, более половины от всех строек — это многоквартирные дома, то в соседней республике на их долю приходится лишь треть от сданных объектов, а две трети — это индивидуальное жилье. Словом, жители Башкирии предпочитают строить свои дома сами. При этом положение вещей не меняется уже несколько лет, что серьезно тревожит специалистов. Лишь единицы стройфирм Уфы можно считать более или менее успешными. Львиная доля остальных, а их в «Союзе строителей Башкирии» — 670 компаний, не отличаются стабильной финансовой устойчивостью.

«У нас застраиваются в основном новые территории, где инфраструктуры практически нет. Мэр Уфы Ялалов у нас на позапрошлой неделе в Дему приезжал, сказал, что в «Ярком» откроют школу. С садиками и школами у нас вообще плохо, очень не хватает в микрорайонах новой застройкиы», — говорит глава башкирского агентства «Любимый город». Фото ufacity.info



— На строительном рынке Уфы очень мало хороших застройщиков — по пальцам одной руки пересчитать. При этом у нас очень много объектов, которые не сдаются вовремя и не будут сданы — целая армия обманутых дольщиков, то есть в Уфе очень много «кидалова». Взять дольщиков «Миловского парка», у них пошли подвижки только после недавнего приезда Путина, они встали с плакатами по его маршруту. Объект продвинули еще и потому, что в этом парке выделяли большие объемы по программе «Жилье для российской семьи». Но проблема в том, что «КилСтройИнвест» построил всего два квартала из девяти и кинул людей, — обрисовала нерадужную картину гендиректор АН «Любимый город» города Уфы Юлия Адаменко.

Несмотря на малые объемы коммерческого жилья, потенциал для его ввода в Уфе не велик, говорят специалисты. «У нас же город не такой как у вас, он более вытянутый по форме. И в центре мало места под застройку. Если не снесут какой-то старый дом, не расселят, то и строить негде», — говорит Адаменко. Тоже самое касается наиболее привлекательных районов с развитой инфраструктурой, таких как Сипайлово, Зеленая роща или Кузнецовский затон, где площадок для новостроек почти не осталось.

— У нас застраиваются в основном новые территории, где инфраструктуры практически нет. Например, микрорайон «Яркий», где с этим вообще беда. Мэр Уфы Ялалов у нас на позапрошлой неделе в Дему приезжал, сказал, что в «Ярком» откроют школу. Тоже самое по «Серебряному ручью», прошло 14 лет, прежде чем там открыли школу: ее сдали только в 2017, хотя первый дом построили еще в 2003 году. С садиками и школами у нас вообще плохо, очень не хватает в микрорайонах новой застройки, — говорит глава башкирского агентства «Любимый город».

Искандер Юсупов: «На рынке работает несколько относительно небольших компаний. И в этом плане конкуренция у них более острая»



От 3,5 до 10 тысяч обманутых дольщиков

Ввод коммерческих новостроек у уфимских девелоперов выглядит куда скромнее, чем у казанских. В тройке лидеров рейтинга застройщиков Башкирии — ФЖС РБ, «ИСК города Уфы», ИРСЗ, где на каждого приходится от 40 до 60 тысяч сданных квадратных метров по итогам прошлого года. Тогда как в Татарстане лишь один «Унистрой» в 2017 году сдал 190 тысяч «квадратов», еще годом ранее 183 тыс. кв. м на рынок вывела компания ЖИК.

— В Уфе практически нет крупных строительных компаний, которые сдают по 150-200 тысяч «квадратов». Есть сильные компании: «Третий трест» и «Первый трест», «Жилстройинвест», но они столько жилья не вводят. Самый крупный застройщик Уфы в том году сдал 78 тысяч, следующий — 60, третий — 30. На рынке работает несколько относительно небольших компаний. И в этом плане конкуренция у них более острая. У нас же, по сути, 2-3 больших компании, — сопоставил показатели коммерческий директор УК «Унистрой» Искандер Юсупов.

Игроки уфимского рынка жилья в основном муниципальные или компании с государственным участием. Так, застройщика ФЖС РБ сравнивают с татарстанским Госжилфондом, «ИСК» — это МУП. «Третий трест» хоть и частная компания, но с привилегиями от государства. «Госстрой» также стал государственным», — рассказывает Юлия Адаменко.

Пока официально власти называют цифру в 3,5 тысячи человек, СМИ Башкирии говорят не менее, чем о 10 тысячах пострадавших граждан. Фото proural.info

При всем этом в регионе серьезная проблема с обманутыми дольщиками. Пока официально власти называют цифру в 3,5 тысячи человек, СМИ Башкирии говорят не менее, чем о 10 тысячах пострадавших граждан. Митинговать и требовать давно обещанных квартир выходят дольщики жилых комплексов «Миловский парк» (застройщик «КилСтройИнвест»), «Дуслык-Строй» («БашСтройКомплект»), «Юл-Ай» («Завод Промсталь»),«Новобулгаково» («Стройвертикаль»), жилого дома по ул. Ахметова («Интеграл») и др. В «Юл-Ай», правда, застройщик был оправдан, стройка возобновлена решением суда от мая 2016 года, сообщает портал новостроек Уфы.

Справедливости ради заметим, что и в Татарстане ситуация с долгостроями обстоит довольно остро, и порой даже заслуженные застройщики попадают в число нерадивых. Ряд СМИ, со ссылкой на мэра Уфы Ирека Ялалова, называет застройщиков Башкирии, у которых нет обманутых дольщиков и у них можно смело покупать квартиры. Это МУП «ИСК», «Группа компаний КПД», «Первый трест», «Третий трест» и «ПСК-6». Правда, по информации наших источников, у последней компании недавно также возникли проблемы:

— Создатель и гендиректор «ПСК-6» сейчас находится под следствием, все его имущество под арестом. Ему вменяют неуплату налогов в бюджет. В прошлом году было заведено уголовное дело. Хотя сам застройщик хороший, ничего не могу сказать. Дело только начинается, может, было сфабриковано. Но что будет дальше с компанией, я не знаю.

Эксперты прогнозируют, что мелкие компании скоро вовсе уйдут с рынка или сольются с более крупными.

Самые дорогие новостройки у «Третьего треста» в ЖК «Art Plaza», который строится в центральном районе Уфы – Советском, на бульваре Хадии Давлетшиной. Фото skyscrapercity.com (arezon12)



Дорогой «комфорт» в «Art Plaza» и «На Успенской», дешевый — в «Дубраве»

Начнем обзор новостроек с башкирского девелопера №1 по объемам текущего строительства. По данным единого реестра застройщиков России — это ГК «Третий трест», старейшая строительная компания Уфы (год основания 1931). В регионе она возводит 213 088 кв. м жилья и предлагает жилье класса «комфорт» в пяти жилых комплексах: «Art Plaza», «Авиатор», «Республика», «Яркий» и «Эко-парк «Сосны». Здесь и далее сравниваем цены на однокомнатные квартиры.

Итак, самые дорогие новостройки у «Третьего треста» в ЖК «Art Plaza», который строится в центральном районе Уфы — Советском, на бульваре Хадии Давлетшиной. Это три 25-этажных дома под названием Music, Cinema и Art, оформление которых связано с темой искусства. Проект стартовал в январе 2015, сроки окончания — l квартал этого года. «Однушки» здесь можно купить по цене от 65,5 до 70,5 тыс. руб/кв. м. Самые недорогие квартиры застройщик предлагает на юго-западе Уфы, в Демском районе. Это жилой комплекс «Яркий» — всего 10 корпусов 6—22 этажа в окружении лесного массива и двух озер. Недвижимость здесь обойдется от 47,5 до 55 тысяч рублей.

Молодая компания ГК «Первый трест» (основана в 2013 г.) — вторая в рейтинге по объемам текущих строек в регионе — 205 691 кв.м. Предлагает квартиры также класса «комфорт» в ЖК «Биосфера», «Уфимский кремль» и «На Успенской». Дороже всего — в последнем комплексе, по цене от 77,75 до 78,5 тысячи за «квадрат». Самая дешевая недвижимость у девелопера – в четвертом доме «Биосферы» — по 54,5—58,8 тыс. за кв. м.

Замыкает тройку лидеров по объемам текущего строительства — 169 700 кв. м (данные Единого реестра застройщиков) — ГК «Рассвет» с 17-летним стажем на рынке. Компания предлагает одни из самых дешевых квартир класса «комфорт» в 36 км к югу от Уфы в Кармаскалинском районе в селе Суук-Чишма. Это жилой комплекс «Дубрава» из четырех трехэтажных домов, где квартиры стоят дешевле миллиона, судя по рекламе застройщика. По данным нашей аналитической службы, однокомнатная квартира обойдется в 29—35,6 тыс. за кв. м.

Молодая компания ГК «Первый трест» (основана в 2013г.) — вторая в рейтинге по объемам текущих строек в регионе — 205 691 кв. м. Фото skyscrapercity.com (Stanbay)



Рынок Уфы отличает то, что здесь нет таких крупных жилых комплексов, как в Казани, где строятся по 15—20 и больше домов, например, как «Арт Сити» или «Станция «Спортивная». Башкирские ЖК состоят в основном из двух-трех домов. Цены отличаются в зависимости от района, инфраструктуры, срока сдачи и вида отделки (черновая, чистовая).

— Цены на первичное жилье в Уфе немного подросли в связи с изменениями в 214-ФЗ: застройщикам нужно платить взносы в компфонд. Новостройки подорожали в среднем на 5—7 процентв. В отдаленных районах, таких как Дема, Черниковка, Инорс цены на однокомнатные квартиры начинаются от 40 до 56 тысяч рублей за «квадрат». Ближе к центру новостройки стоят от 56 до 64 тысяч, и в центре города — от 62 до 78 тысяч. По 78 тысяч — это уже премиум класс. ЖК «Планета» «Талан» их сдает. У него и инфраструктура развита, и сроки сдачи выдержаны, есть консьерж, видеонаблюдение, охрана. Но есть жилье и дороже — это два комплекса «Четыре сезона» и «Уфимский кремль», — говорит директор АН «Любимый город» Юлия Адаменко.

Цены на новостройки Уфы

Инициатор-застройщик Название проекта (ЖК или жилой дом в случае точечной застройки) Телефон, сайт Местонахождение: Площадь земельного участка, тыс. кв.м Класс жилья район улица комфорт / бизнес / элит 1-комн. 2-комн. «Третий трест», tretiitrest.ru, +7 (347) 225-00-98 ЖК «Арт плаза», ООО «Комплексное развитие» domartplaza.ru Советский Х. Давлетшиной, 9Б 15,560 ЖК «Авиатор», ООО «Сиф» aviatorufa.ru Калининский ул. Фурманова, д. 10 на сайте (Индустриальное шоссе — в документах) 4,638 комфорт ЖК «Республика», ООО «Трест Девелопер» nkrespublika.ru Калининский Ограничен улицами Р. Нуриева, Ватутина, Спивайловская и Уфимское шоссе 9,603 комфорт ЖК «Яркий», ООО «Яркий-2А» yarkiyraion.ru Демской Е. Столярова 15,101 комфорт Эко парк «Сосны», дом литер 12, ООО «Норд» ecoparksosni.ru Ленинский мкр. «Кооперативный» 6,996 комфорт Дом литер 13 Ленинский мкр. «Кооперативный» 4,885 комфорт Дом литер 14 Ленинский мкр. «Кооперативный» 3,051 комфорт Дом литер 16 Ленинский мкр. «Кооперативный» 6,868 комфорт

Дорогие и дешевые новостройки Уфы

Самые дорогие новостройки в столице Башкирии предлагает застройщики «Жилстройинвест», «Первый трест» и «Стройинвест». Первый предлагает квартиры в ЖК «Аристократ» класс жилья «бизнес» по цене 79,9—89,9 тыс. за кв. м, второй — в КИК «На Успенской» по 77,75—78,5, третий — в ЖК «Лилия» по 73—77.

Топ-10 дорогих новостроек Уфы, тыс. руб./кв. м

ЖК «Аристократ», «Жилстройинвест» — 79,9—89,9 КИК «На Успенской», дом 3, «Первый трест» — 77,75—78,5 ЖК «Лилия», «Стройинвест» — 73—77 ЖК «Уфимский кремль», «Первый трест» — 70,7—77,3 ЖК «Эрмитаж», «Госстрой» — 68,25—76,5 ЖК «Йондоз», МУП «ИСК» — 71,8 ЖК «Аксаковский», «ПСК-6» — 70—72 ЖК «Старый центр», «СтроиТЭК» — 66—75 ЖК «Квартал энтузиастов», дом 6 «Талан Уфа» — 67,6—72,5 ЖК «Петропавловский», «Стройинвест Уфа» — 65—75

— Я бы не сказал, что цены на новостройки в Уфе намного дешевле, чем в Казани. На самом деле, они сопоставимы. Да, у нас они выше, но отрыв от Уфы небольшой. Если смотреть аналитику, то кажется, что цены сильно не растут, но опять же надо понимать, что это средняя температура по больнице. Например, мы подняли цены в 2017 году, а по рынку они как будто не выросли, потому что другие игроки могли их снижать, когда у них возникают проблемы с продажами, — поясняет Искандер Юсупов

Самые дешевые — квартиры в ЖК «Дубрава» от компании «Рассвет» по цене от 29 до 35,6 тысяч рублей за кв. м. Правда, эксперты советуют быть бдительнее с такими предложениями. Некоторые компании, предлагающие низкие расценки, не отличаются положительной репутацией.

Самые дешевые — квартиры в ЖК «Дубрава» от компании «Рассвет» по цене от 29 до 35,6 тысяч рублей за кв. м. Фото skyscrapercity.com (Дубрава)



— За застройщиком «Крона» наблюдается такая вещь: не завершая одну стройку, берется за вторую, третью. Сейчас опять два дома возвели, сделали ребрендинг, теперь это не «Крона», а ГК «Рассвет». Причем на сайте компании ничего не сказано ни про «Крону», ни про объекты по улице Дагестанской — «Серебряный ручей» так называемый. Цены у них очень низкие, дают рекламу — 37 тыс. рублей за «квадрат» в виду того, что у них свой кирпичный завод. Но что они делают? Даже со своими рабочими рассчитываются квартирами! У них сейчас большая проблема в том, что землю под их строениями арестовали. Дома хоть и построены, жить в них невозможно — нет света, воды, акт приема-передачи не подписан, — предупреждает Юлия Адаменко.



Топ-10 дешевых новостроек Уфы, тыс. руб./ кв. м

ЖК «Дубрава», ГК «Рассвет» — 29—35,6 м/р «Затон», дом №2 корпус 10-11, «ЖСК» — 37,3—34,4 ЖК «Южный», «Жилой комплекс «Южный» — 32,86—43,73 ЖК «Серебряный ручей», «Крона» — 39,6—41,3 ЖД по ул. Ферина, 51/1, «Строитель» — 40—45 ЖК «Green Palace», «Жилой квартал» — 42,75—44,25 ЖК «Центральный парк», ФЖСР» и ЖК «На Кремлевской», «Траст-Инвест» — 44 «ЖК по ул. Бельская», «Океан» — 40,9—49,7 ЖД по ул. Дагестанской, «СП Инициатива» — 46 ЖК «Уютный», «Гарант» — 43—51 (47) и ЖК «Черниковские высотки», «Стройинвест Уфа» — 45—49

В микрорайоне «Затон», по словам риелтора, также есть один недобросовестный застройщик, но в целом на местных стройках работа идет. Поэтому специалисты рекомендуют тщательно проверить застройщика при покупке квартиры дешевле 40 тысяч рублей за «квадрат».

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