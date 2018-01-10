Новостройки Казани: как декабрь так и не сделал «квадраты» золотыми

Риелторы советуют не торопиться с покупкой квартиры и не верят в повышение цен в начале года

Аналитическая служба «Реального времени» изучила, как изменились цены в новостройках Казани под конец года. Прежний анализ в октябре показал прирост в среднем на 10—15%. С тех пор отдельные объекты на первичном рынке снова выросли в цене, еще часть их на первый взгляд как будто подешевела, но речь идет об остатках и менее ликвидных квартирах, которые продаются по сниженной стоимости. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Однушки» «Унистроя» дорожают

Предыдущее исследование мы проводили во второй половине октября. Если сравнить цены с декабрьскими, заметим существенное подорожание целого ряда новостроек, но кое-где средняя стоимость «квадрата» снизилась — речь об остатках под конец года, говорят девелоперы. Как и прежде изучим среднюю стоимость квадратного метра однокомнатных квартир.

Начнем с «Унистроя». У застройщика подорожали сразу несколько объектов. Начнем с так часто фигурирующего в соцсетях из-за активности жильцов ЖК «Весна». Наиболее заметно, на 13%, в 9-м доме ЖК «Весна» — с 69,05 до 77,73 руб./кв. м. В соседнем 10-м строении цена «квадрата» выросла на 7% — с 66,47 до 71,07 руб./кв. м.

«Цены сейчас не могут не расти, потому что степень готовности домов под конец года выше. Но на самом деле я бы многим советовала не торопиться и не бежать покупать сейчас в ажиотаже», — убеждена Анастасия Гизатова. Фото Максима Платонова



На 12% повысилась стоимость жилья в домах 5.1 и 5.2 в «Art City» — с 80,52 до 89,82 руб./кв. м. В доме 9 того же комплекса квартиры подорожали на 10% — с 83,19 до 91,48 руб./кв. м.

На 5% дороже обойдется жилплощадь в строениях 2.14 и 2.17 в не менее известном, чем «Весна», «Царево Village». Цена выросла с 50 до 52,59 руб./кв. м и с 54,83 до 57,7 руб./кв. м соответственно. Еще на 2% поднялась стоимость «квадрата» в другом доме «деревни» — в 2.15 (53,64 руб./кв. м).

— Цены сейчас не могут не расти, потому что степень готовности домов под конец года выше. Но на самом деле я бы многим советовала не торопиться и не бежать покупать сейчас в ажиотаже. Потому что очень много объектов на брони, больше и лучше варианты можно будет найти после Нового года. Цены будут не выше, можно будет договориться о скидке, хотя сейчас вас и пугают, что будет повышение, — убеждена директор АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

«Времена года» и «Залесный Сити» упали в цене

У компании «Сувар» цены на жилье также поднялись, но по ряду объектов, наоборот, упали. Подорожавших и подешевевших новостроек поровну: четыре на четыре.

Так, стоимость «квадрата» на 9% выросла в «Палитре» и во второй очереди ЖК «Столичный»: с 53 до 59,72 руб./кв. м. и с 75,41 до 82,5 руб./кв. м. соответственно. На 4% повысились цены в домах 1 и 1.1 во второй очереди «Южного парка» (с 47 до 49 руб./кв. м) и на 2% в ЖК «Манхэттен» (с 72,33 до 73,5 руб./кв. м).

Стоимость «квадрата» на 9% выросла в «Палитре» и во второй очереди ЖК «Столичный»: с 53 до 59,72 руб./кв. м и с 75,41 до 82,5 руб./кв. м соответственно. Фото Максима Платонова



— Идет планомерное увеличение цены с августа, и оно продолжается до декабря и затем происходит коррекция за счет акций. Но цена все время растет. На ту же самую «Палитру» цена скорректировалась в два раза вверх, — говорит коммерческий директор «#СуварСтроит» Максим Николаев.

Квартиры во «Временах года» и «Залесном Сити» как будто даже подешевели: в первом случае средняя стоимость «квадрата» опустилась на 13% (с 55,55 до 49 руб./кв. м), во втором — на 6% (с 53,07 до 50 руб./кв. м). Цены снизились еще в двух комплексах: на 4% в «Веснушках» (с 69,98 до 67 руб./кв. м) и на 3% в доме 1.9 первом пусковом комплексе «Станции «Спортивная» (с 48,33 до 47,1 руб./кв. м). Однако реального снижения стоимости жилья нет, говорят в девелоперской компании.

— Если мы говорим о сданных домах, например, «Залесный Сити» — там остались только огромные площади. Естественно, у них стоимость ниже, чем у однокомнатных квартир, возможно, это могло повлиять на статистические данные. Если остается неликвид в остатке, так и есть, такая ситуация у нас по нескольким домам. А «Времена года» — нет, они растут, все время растут в цене. Летом продавали за 40, потом цена выросла до 55, а то, что сейчас идет по 49 — это остатки, как обычно, первые этажи, — пояснил Николаев.

«Идет планомерное увеличение цены с августа, и оно продолжается до декабря и затем происходит коррекция за счет акций. Но цена все время растет», — говорит Максим Николаев



Рейтинг подорожавших новостроек

Большинство других казанских предложений по «первичке» выросло в цене. Можно даже составить своеобразный рейтинг, где квартиры дорожали значительнее всего:

на 12% — «Легенда», застройщик «Арт-Строй» (с 59,55 до 66,52 руб./кв. м),

на 11% — Kalinina house, застройщик «КамаСтройИнвест» (с 93,19 до 103,75 руб./кв. м),

на 10% — «Тулпар», застройщик «Алиф Групп» (связан с «АБД», с 60,55 до 66,7 руб./кв. м),

на 8% — «Новые острова», застройщик «Зилантова гора» (связан с «ЖИК», с 59,37 до 64,15 руб./кв. м),

на 8% — «IQ Dom», застройщик «Ай-Кью Девелопмент» (с 68,36 до 74,04 руб./кв. м),

на 6% — ЖК по ул. Камая, третья очередь ЖК «Романтика», дом 3, застройщик «Сити-Строй» (с 64,89 до 68,5 руб./кв. м),

на 5% — комплекс апартаментов Odette, застройщик «Ам Групп» (связан с «КамаСтройИнвест», с 122,85 до 128,69 руб./кв. м),

на 4% — «Три богатыря», застройщик «Конкорд» (с 55 до 57 руб./кв. м),

на 3% — «Светлая Долина», дом 11-1, застройщик «Ак Барс Девелопмент» (с 57,55 до 59,13 руб./кв. м),

на 3% — «Победа», застройщик «ЖИК» (с 74,7 до 77,26 руб./кв. м),

на 2% — «Новые Горки», дома 1, 2, 4, 5, застройщик «Грань Девелопмент» (с 70,58 до 71,73 руб./кв. м).

При этом есть лоты, где можно и сэкономить на покупке. Там, судя по аналитическим данным, жилье за 2,5 месяца упало в цене. Например, в ЖК «Green», застройщик «Юит Казань», квартиры подешевели на 18% (с 76,23 до 64,53 руб./кв. м). Еще на 4% снизилась стоимость «квадрата» в 6-м и 7-м домах ЖК «Соловьиная роща», девелопер «Грань», и настолько же в ЖК «Взлетная полоса», СК «Варикус» (с 57 до 55 руб./кв. м).

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