Надует ли пузырь на рынке недвижимости кремлевская ипотека для молодых семей?

В Татарстане стартовал прием заявок по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» под 6% годовых

Правительство Российской Федерации издало постановление, согласно которому процентная ставка по ипотечным кредитам для семей с детьми будет субсидироваться. Вскоре АИЖК РТ заявило о старте приема заявок по этой программе. Есть ограничения по возможностям субсидирования, определенные требования прописаны и к семьям. В любом случае законодатели уверены, что новая мера позволит подтолкнуть население к тому, чтобы взять ипотеку, а значит, к улучшению жилищных условий. В перспективе и до повышения рождаемости недалеко. «Реальное время» выяснило, как к такому решению относятся эксперты и какие подводные камни у него могут быть.

Стимулирование выдачи кредитов

АИЖК РТ сообщило о начале приема заявок по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» 17 января. Речь идет о семьях, у которых в ближайшие 5 лет родится второй или третий ребенок. Благодаря недавно принятой государственной программе поддержки, теперь возможно получить ипотечный кредит под 6% годовых.

Под конец прошлого года правительство Российской Федерации выпустило постановление, на которое возлагают большие надежды. В справке к документу так и указано, что «обеспеченность жильем — один из ключевых факторов для принятия семьей решения о рождении детей. Повышение доступности и качества жилья, в том числе за счет повышения доступности жилищных (ипотечных) кредитов, является стимулом для рождения детей». Эта одна из мер, которую анонсировал Путин для улучшения демографии в конце ноября прошлого года. Туда, например, относятся ежемесячные денежные выплаты на первого ребенка, если доход на одного члена семьи не превышает полутора прожиточных минимумов, и новую меру по стимулированию выдачи кредитов для молодых семей.

Повышение доступности и качества жилья — одна из мер, которую анонсировал Путин для улучшения демографии. Фото kremlin.ru

Теперь семьям со вторым и третьим ребенком государство готово субсидировать ипотеку. Средства из федерального бюджета будут направлены кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам, которые предоставлены гражданам, имеющим детей.

Согласно правилам, субсидирование ипотечной ставки предполагается до уровня 6% в течение 3 или 5 лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года второго или третьего ребенка у заемщиков. Последние в этом случае должны либо взять кредит, либо рефинансировать действующий кредит на покупку жилья на первичном рынке. В правительстве рассчитывают, что эта мера поддержки позволит выдать молодым семьям до 600 млрд рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой.

Более подробный порядок предоставления субсидий прописан в постановлении. Так, субсидии предоставляются в течение 3 лет в связи с рождением с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года второго ребенка. Соответственно, денежная компенсация на 5 лет предоставляется в эти же сроки при рождении третьего ребенка. Важно, что договор ипотеки должен быть заключен на жилье на первичном рынке или на квартиру, еще находящуюся на этапе строительства.

Востребованная ипотека в Татарстане

Согласно данным управления Росреестра по РТ, в 2017 году количество зарегистрированных ипотек сохранилось на уровне 2016 года, и составило более 93 тысяч. При этом ипотеки на жилые помещения достигли отметки в 41 103 договора. Что немаловажно, активное развитие получило долевое участие в строительстве. Показатели 2017 года превышают на 20% данные 2016 года. Можно ожидать, что предложенная мера по субсидированию ипотеки найдет отклик среди потенциальной аудитории.

— Любая поддержка семей с детьми — это безусловный позитив. Ни для кого в стране не секрет, что качественная жизнь с несколькими детьми в текущих условиях падения доходов и скрытой инфляции — довольно дорогое удовольствие. Поэтому дополнительная финансовая опора в данном случае лишней точно не будет, — позитивно начинает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

В тоже время, по ее словам, переоценивать меру точно не стоит. Эксперт отмечает, что ставка по ипотечному кредиту плавно понижается вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ, и сейчас она ниже, чем год назад. План правительства предполагает субсидирование ставки выше 6% на 3 или 5 лет. Сейчас средняя ипотечная ставка оценивается в 10,2%, причем для новостройки ставка ниже, для вторичного рынка — выше. В этом году ставка по ипотеке может сократиться до 8,5—8,85% годовых, в дальнейшем, в случае наличия условий, тренд на ее снижение будет продолжен.

— В общей сложности, в 2018 году спрос на ипотечные кредиты оценивается в 7,5—8 млн человек, из них примерно 35% — семьи с детьми, которые будут применять льготный механизм, — рассчитывает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Специалисты уверены, что инициатива со стороны государства в любом случае облегчит весь процесс по оформлению ипотеки и доступу к ней. А значит, привлечет заинтересованные семьи с детьми. Но здесь неизбежно и возникновение проблем.

— Опять появится много мошеннических схем, как, например, и с маткапиталом. Поэтому с этой стороны нужно быть максимально готовым ко всему. У нас всегда все, что касается жилья, недвижимости, сертификатов, ипотеки, все, что появляется, следом сразу идет другая схема. Но что касается субсидирования процентной ставки, то и в дальнейшем все будет упрощаться. Условия только улучшаются, — рассуждает директор агентства недвижимости «Ключи» Рустэм Шангараев.

Президент гильдии риелторов РТ Андрей Савельев соглашается, что новшество окажет поддержку семьям, «это, безусловно, очень хороший шаг». Он отмечает такой недочет, что пока особо эта программа не заработала.

— Не во всех банках это внедрили, но, я думаю, это просто технические моменты. Как только программа появится везде, это станет достаточно хорошим подспорьем. Во-первых, ниже ставка, кроме того, есть дополнительные льготы, — пояснил Андрей Савельев.

По мнению представителя АН «Мегалит» Алины Минибаевой, новая мера приведет к тому, что кто-то сможет позволить себе в ипотеку взять чуть большие суммы, следовательно, чуть более просторное жилье. В тоже время ощутимой динамики спроса на ипотеку ждать в связи с этим не стоит.

— Срок субсидирования по государственной программе ограничен 3—5 годами. К тому же, максимальная сумма льготного кредита в рамках программы ограничена — для нашего региона она не превышает 3 млн рублей, а для Казани это довольно скромная сумма. Кстати, сейчас уже есть сопоставимые по условиям предложения по коммерческой ипотеке — программы от некоторых застройщиков с маркетинговой ипотечной ставкой от 6,2% годовых на первые 3 года. Если застройщики смогут войти в партнерство с АИЖК, как сейчас с банками, дополнительно субсидируя часть ставки, на рынке могут появиться очень интересные маркетинговые акции для молодых семей, — считает специалист.