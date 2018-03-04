Видео недели: ракеты Путина, посадка Аиды Гарифуллиной и душ для Жириновского

Топ-10 видеороликов по версии «Реального времени»

Самое ракетное послание



Президент России Владимир Путин озвучил самое длительное и самое милитаристское из своих посланий российскому парламенту. Его гвоздем стала демонстрация новейшей крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, способной летать «как угодно долго».

— Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают, — небрежно сказал Путин.

За день до послания министр иностранных дел России Сергей Лавров осуществил, как выясняется, его артподготовку: на конференции по разоружению в Женеве он сообщил, что «военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против Российской Федерации». (С 22:15)

«Материться нельзя!» — «А как иначе?!»



У кандидатов же в президенты совсем иные заботы. Ксения Собчак, устав на теледебатах от Владимира Жириновского, попыталась остановить его обливанием водой из стакана, однако Владимира Вольфовича это только вдохновило.

Не выдержав «этого балагана», на следующий день с дебатов ушел другой кандидат — Павел Грудинин. Правда, злые языки утверждают, что сделал он это, почувствовав, что проигрывает борьбу в телевизионном формате.

«Министр больной. Для нас это норма»

Министр информационной политики Украины Юрий Стець, произнося антироссийскую речь на международном форуме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления», неожиданно начал задыхаться, ушел с трибуны и упал в обморок.

Ведущая неуклюже извинилась перед публикой: «Извините, пожалуйста, министр больной. Для нас это норма. Просим понять этот момент».

Рыбка ждет клева

«Эскорт-модель» и практически героиня «бондианы» Настя Рыбка обратилась к американским журналистам из «тайской каталажки».

Напомним, Рыбка вместе с «секс-тренером» Алексом Лесли участвовала в тренинге, проводившемся в отеле в Паттайе, где и была задержана полицией. Вместе с Лесли она фигурирует в иске миллиардера Олега Дерипаски, который подал на них в суд за публикацию материалов приватного характера с его участием.

«Русская весна» в Европе



«Зверем с Востока» и «фронтом «Москва — Париж»» назвали европейские СМИ морозную погоду, установившуюся в Старом Свете. В пятницу сообщалось уже о 69 жертвах погодной аномалии.

В редчайших для себя условиях выступали и европейские футболисты. На этом видео игрок выигрывающей команды очищает линию разметки щеткой для подметания пола (чтобы предотвратить отмену матча).

В России же просто купаются в снегу (Видяево):

Аида Гарифуллина родилась в рубашке

У самолета Cessna 750 с оперной певицей Аидой Гарифуллиной на борту при приземлении в казанском аэропорту повредилось шасси, и он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Кроме певицы в самолете находились еще пять человек, включая трех членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Следователи СКР проверяют несколько версий причин авиапроисшествия, среди которых ненадлежащая подготовка воздушного судна к полету и ошибка пилота.

Потерявший колесо при посадке в аэропорту Казани самолет сняли на видео https://t.co/y4nhl7wjyR pic.twitter.com/d1tz2RHGJF

— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 28 февраля 2018 г.

Шмейхель в Казани

Легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании посетил «Казань Арену» и снял там «стендап» с Забивакой — талисманом чемпионата мира — 2018.

Шмейхель путешествует по городам предстоящего мундиаля и снимает в них эпизоды документального фильма, который выйдет на телеканале Russia Today.

«Отдыхай, брат, мы за тебя»

Росгвардия опубликовала видеоролик с выступлением прапорщика Дениса Иванченко на конкурсе самодеятельности среди сотрудников силового ведомства. Иванченко — боец ОМОНа, погибший в перестрелке ночью 28 февраля на улице Авангардной в Казани. У Дениса остались жена и трое маленьких детей.

Женщина, которая не поет

Вокальный педагог помогает выступать своим подопечным на расстоянии. За несколько дней только в «Фейсбуке» этот ролик посмотрели 8 млн человек.

Иглой по стеклу

И еще одно популярнейшее видео недели (6 млн просмотров): шаолиньский монах пробивает стекло броском обыкновенной швейной иглы.



