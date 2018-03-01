«Зима будет долгой»: эксперты о ежегодном послании Владимира Путина

Президент, говоря о переменах, сам меняться не собирается

Президент России обратился к Федеральному собранию с традиционным, уже 14-м для себя посланием. Значительное внимание Владимир Путин уделил на этот раз оборонной тематике — в качестве иллюстрации военной мощи России аудитории были показаны 6 видеороликов и 17 слайдов. Эксперты «Реального времени» называют это перекосом, имея в виду продемонстрированную таким образом второстепенность социальных вопросов.

Военная форма послания

Политолог, публицист Борис Межуев признался, что неожиданно попал в точку, полагая, что послание будет довольно «милитаризованным».

— Путин начал свою деятельность президента в тот момент, когда США вышли из договора по ПРО, это одно из основных решений администрации Буша. Возникает ощущение, что Путин с самого начала искал ответ на это, и не просто за один-два года, не просто за какой-то один срок. Он, видимо, долгое время не мог дать достойного ответа. Это главная цель, которую он перед собой ставил. В общем, если безопасность России не будет обеспечена, то ни о каком суверенитете говорить не придется, как и о самом факте существования России. В этом смысле это больше чем послание. Это заявление своей исторической миссии, — уверен эксперт.

Межуев считает, что в целом послание производит сильное впечатление. По его мнению, не менее важна первая часть выступления Путина, посвященная социальным вопросам, поскольку военное могущество имеет смысл лишь в интересах мирного существования россиян.

Мобилизация внутри страны

Руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов ждал именно такого послания, в котором он увидел проявление силы, предупреждение, адресованное западным партнерам, о том, что не надо посягать на наш суверенитет и что у России есть чем ответить.

— Менее значимая часть — дальше будем наращивать военный, технический и образовательный потенциалы, не забывая об уровне жизни, медицине и гуманитарных аспектах. Собственно, это и есть программа Путина, за которую все проголосуют. Особое внимание военной теме уделено для мобилизации внутри страны, чтобы все верили, что Россия находится под защитой, потому что последние годы идет целенаправленная работа с умами внутри страны. Запад утверждает, что сила там, а у нас слабость. Послание — это сильное воздействие и на западных партнеров, которые тоже верят в свое могущество, которого на самом деле нет, — считает Рябов.

Обращение к населению должно перевернуть нервозную обстановку. После оглашения все должны понять, что страна находится под защитой. Некоторые моменты удивили эксперта. Так, его зацепило обращение Путина к опыту Казани, пример которой в области обновления городской среды и инфраструктуры будет применяться по всей стране, в это будут вкладываться большие средства. Обещаны поправки в сфере медицины — из-за последних реформ потеряно качество обслуживания, нужно возвращаться к нормальной модели. Политолог услышал, что глава государства призвал всех быть сильными, не забывать о нашем месте в мире.

Акцент на военную мощь — не такой уж и признак безоговорочной силы, полагает политолог Аббас Галлямов. В сложившихся обстоятельствах Путин, скорее, заложник собственного успеха.

— Ключевой акцент — на теме силы. «Мы сильны, и все враги должны нас бояться, все остальное вторично». Очевидно, что следующие шесть лет будет то же самое, радикальной смены курса не будет, — уверен эксперт. — Такое внимание к военной теме достаточно естественно. Путин в ловушке, он заложник собственного успеха. Президент сделал ставку на консервацию ситуации внутри страны и акцентирование внимания на внешних врагах. Это приносит ему голоса, популярность. Если он вдруг попытается стать модернизатором, начнет серьезные реформы, это будет выглядеть не как следствие внутренних убеждений, а как вынужденный шаг — что он «прогнулся под врага». Кто требует демократии? Американцы. Значит, проявил слабость. Для политика, который выступает в номинации «самый сильный», это недопустимо, это его разрушение. Поэтому он не может позволить себе что-то радикально поменять, соответственно, ему остается только продолжать тот курс, который он избрал раньше. В этом смысле он не ведущий, а ведомый, в этом отношении ничего нового не произошло. Прозвучали обычные ритуальные слова о том, что свобода и демократия — это хорошо, что бизнес кошмарить нельзя, что вложения в социальные обязательства государства будут увеличиваться, и дальше любимая тема — мы такие сильные, что враги нас должны бояться.

Запуск ракет — признак угрозы

— Часть послания была хороша. Прозвучал термин «пространство свободы» — это понятие, пришедшее из ЕС. Говоря об этом пространстве, Путин дал понять, что мы европейская цивилизация, часть Европы. Но потом, когда пошла риторика, что Западу можно показать кузькину мать, энтузиазм у меня закончился, — отмечает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

— Похоже, отказа от курса на конфронтацию с окружающим миром не предвидится. Запуск ракет на экране может быть воспринят как признак того, что мы угрожаем. Можно сразу говорить, что это не так, но это будет воспринято именно так. То есть изоляция в той или иной степени продолжится.

Прозвучало предложение опираться на собственные силы, но это предполагает конкретный план. «Нужны не только слова «надо», «должны». Любые амбиции требуют финансового подкрепления, возникает вопрос, где брать деньги. Каждый год говорят об улучшении бизнес-климата в стране, о повышении его привлекательности. Много сделано в этом направлении? Нет, не много. Каждый год говорят одно и то же о необходимости помогать пенсионерам, при этом сегодня шла речь об индексации пенсий, опережающей инфляцию. Надо напомнить, что последние годы индексации не было, а пенсионные сбережения были заморожены», — говорит Калачев.

Для себя лично эксперт не услышал ничего нового. Была надежда, что послание полностью посвятят повседневной повестке, но ключевая тема свелась к идее «Сильный президент — сильная Россия». Большинство населения не против сильной страны, но при этом хочет денег в карманах и еды в холодильниках, отмечает политолог.

— После этого послания складывается ощущение, что зима будет долгой. Экономика нужна для обеспечения обороны и безопасности, а все остальное вторично. Показательна реакция зала — когда речь шла об отставании, все сидели молча. Тема врагов вызывает больше энтузиазма, чем необходимость самим меняться к лучшему. Проблема в том, что люди устали от внешней политики, тут есть явный перекос. Говоря о переменах, Владимир Путин сам меняться не собирается. Хотя уверен, что многим сегодняшнее послание понравится, — признает Калачев.

Не хватило конкретики

Похожее впечатление от выступления главы государства осталось и у руководителя Центра региональной политики Ильи Гращенкова. Он рассчитывал на большую конкретику, на «новые майские указы». В итоге же получилось много воды и «хотелок».

— Мы опять хотим быть цифровой экономикой, лидировать на рынках, улучшать медицину и экологию — и при этом тут же аплодируем ракетам, которые съедают половину «мирного бюджета», всю эту медицину и образование. В итоге непопулярные реформы, сокращение персонала, безработица и низкие зарплаты. Было ожидание, что последний срок Путина будет каким-то поворотным, будет провозглашено что-то принципиально новое. Но по сути мы услышали о старом наборе проблем и не услышали ничего о том, как их решать. Неясно, будут ли какие-то знаковые реформы. Будет ли меняться правительство, доволен ли им Путин. Доволен ли он экономикой. Рекордный урожай — это хорошо, но нужно понимать, какие прогнозы. Экспорт — это тоже хорошо, но не будет ли повторения ситуации СССР, когда из-за экспорта в стране начинается напряженка с питанием, — рассуждает Илья Гращенков.

Для себя он отметил несколько важных тезисов Путина, в том числе о развитии регионов, использовании их потенциала. Но работать над этим может оказаться тяжелой задачей из-за вертикализации власти.