Новости

04:47 МСК Все новости
Новости раздела

Угрозу атаки на Альметьевск, Бугульму и Лениногорск отменили

09:26, 09.09.2026

Она действовала более 4 часов

Угрозу атаки на Альметьевск, Бугульму и Лениногорск отменили. Об этом сообщили в РСЧС РТ.

Она действовала более 4 часов.

Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана сохраняется. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы рано утром временно приостановили работу в целях обеспечения безопасности полетов — на данный момент ограничения продолжают действовать.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Новости партнеров

Читайте также