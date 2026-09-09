Угрозу атаки на Альметьевск, Бугульму и Лениногорск отменили
Она действовала более 4 часов
Угрозу атаки на Альметьевск, Бугульму и Лениногорск отменили. Об этом сообщили в РСЧС РТ.
Она действовала более 4 часов.
Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана сохраняется. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы рано утром временно приостановили работу в целях обеспечения безопасности полетов — на данный момент ограничения продолжают действовать.
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