СМИ: контрагент сети «Твое» намеревается обанкротить компанию

На данный момент сумма требований истца невелика, но эксперты допускают, что дело может дойти до реального банкротства

Фото: Максим Платонов

Контрагент сети «Твое» хочет обанкротить компанию. На данный момент сумма требований истца невелика, но эксперты допускают, что дело может дойти до реального банкротства, утверждает «Ъ».

Транспортная компания ООО «Поволжье-Транс» 8 сентября сообщила, что собирается обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве ООО «Твое», управляющего одноименной одежной сетью. В суде рассматриваются два иска на общую сумму требований 40,8 млн руб. Решения по делам пока не вынесены.

По мнению советника Forward Legal Данила Бухарина, сообщение о намерении обратиться с заявлением о банкротстве может быть попыткой обострить переговоры, и говорить о реальном банкротстве пока рано.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В то же время партнер One Story Ольга Сумишевская обращает внимание на то, что «Твое» закрывает магазины и не в первый раз пытается трансформировать подход к управлению производством и сетью точек. Она допускает, что риск банкротства есть.

По данным «Infoline-Аналитики», финансовое положение сети «Твое» крайне сложно. Чистый убыток «Твое» по итогам 2025 года вырос с 372,3 млн до 620,8 млн рублей. Процентные расходы составили 991,5 млн руб., достигнув прибыли от продаж ретейлера.

— Такой размер долга и процентных платежей вызывает высокий риск банкротства,— считают в «Infoline-Аналитике».

Галия Гарифуллина