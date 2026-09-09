В Татарстане сняли режим беспилотной опасности
Ранее в республике отменили угрозу атаки на Альметьевск, Бугульму и Лениногорск
В Татарстане сняли режим беспилотной опасности, сообщается в канале в «Максе» РСЧС РТ. Он действовал порядка пяти часов.
Ранее в республике отменили угрозу атаки на Альметьевск, Бугульму и Лениногорск.
В аэропорте Бугульмы отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Ограничения, введенные в 04:43 в казанском аэропорту, были сняты в 09:30, о чем сообщила пресс-служба «Реальному времени».
Воздушная гавань Нижнекамска еще закрыта.
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