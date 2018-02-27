Перестрелка в казанском Бронксе: пьяный преступник устроил дебош, ранил участкового и убил спецназовца

МВД и Росгвардия провели спецоперацию по задержанию стрелка, открывшего огонь из охотничьего карабина в доме на Авангардной

В Борисково (это один из отдаленных поселков Казани, когда-то славившийся своими бандами) прошлым вечером произошла перестрелка в доме на Авангардной, 187. Первый этаж дома занимает отдел полиции. Стрельбу в одном из подъездов открыл пьяный преступник с охотничьим карабином. Ранил участкового, а когда к месту вызвали спецназ Росгвардии, убил одного из бойцов. Позже выяснилось, предполагаемый подельник стрелка забаррикадировался в квартире. Пришлось брать ее штурмом, сообщают источники «Реального времени». Что известно о ЧП к этому часу — в нашем материале.

Стрельба в Борисково

Первые сообщения о перестрелке в Казани появились в соцсетях. Ближе к 21.00 очевидцы стали выкладывать снимки с места ЧП. На них видно, как во дворе одного из домов собрались машины скорой медицинской помощи и много полицейских. Местные жители писали, что в Борисково идет стрельба, улица перекрыта, транспорт разворачивают. Также сообщалось, что ранены полицейский и гражданский, убит спецназовец.

После 22.00 появились официальные данные из МВД с подтверждением, что в одном из жилых домов на улице Авангардной в Казани произошла перестрелка:

«Около 19 часов 40 минут 27 февраля в отдел полиции «Промышленный» УМВД России по городу Казани обратились местные жители. На месте происшествия проводится спецоперация по задержанию злоумышленника под руководством врио министра внутренних дел по Татарстану Рафаиля Гильманова. В операции принимают участие сотрудники полиции и Росгвардии. По предварительным данным, ранения получили сотрудник полиции, сотрудник Росгвардии и один местный житель. Пострадавшие госпитализированы», — сообщили в правоохранительных органах.

Действия сотрудников Следкома на месте координировал первый замруководителя регионального управления Марат Зарипов.



Пьяный дебошир с обрезом

Вскоре появилось и видео с места трагедии. На кадрах видно, как к машине скорой несут раненого. Источники, знакомые с ситуацией, рассказали первые подробности. Стрельбу устроил 37-летний казанец Александр Петров, большой любитель пьяных дебошей. На прошлой неделе во время очередного скандала супруга Петрова заявила на него в полицию. По решению суда, Петров за хулиганство получил 10 суток административного ареста. Отметил за решеткой и главный мужской праздник страны. А когда вышел, снова выпил и пошел разбираться с женой. Та решила укрыться в квартире брата. Но Петров пришел следом. Причем прихватил с собой охотничий карабин «Вепрь».

Дверь ему не открыли, и обиженный муж открыл стрельбу — по дверям на лестничной площадке. Соседи позвонили в ОП «Промышленный», расположенный на первом этаже этого же дома №187 на Авангардной. Пришел участковый и получил ранение в ногу. Еще одна пуля зацепила одного из жильцов. На место вызвали спецназ Росгвардии, на задержание приехали два наряда, в том числе 38-летний прапорщик, отец троих детей. Опытный боец с 12-летним стажем службы пытался задержать Петрова, но был смертельно ранен. Как сообщили позднее, умер он в машине скорой помощи.





На первом этаже того же дома находится отдел полиции «Промышленный»



Стрелок спрятался в подъезде в районе третьего этажа и отстреливался. Один из жителей второго подъезда сообщил корреспонденту «Реальному времени», что, услышав стрельбу, попытался выглянуть в подъезд, но полицейские закрыли дверь и попросили не выходить. На подъездной лестнице были рассыпаны гильзы.



Стрелок покончил с собой?

Позже появилась весьма противоречивая информация. Одни источники сообщали: у Петрова был сообщник, которого застрелили, другие, что застрелился сам Петров. На деле в районе шестого этажа было обнаружено тело мужчины без лица — выстрелом из карабина его изуродовало до неузнаваемости. Лишь после того, как эксперты сняли отпечатки пальцев и сопоставили их с базой МВД, стало понятно — это и есть Петров.

Поначалу же силовики не исключили вариант, что убит сообщник стрелка, а сам Петров забаррикадировался в квартире своего знакомого на шестом этаже. Сотрудники МВД и Росгвардии осадили квартиру и были готовы идти на штурм. Однако переговоры помогли, и тут оказалось — осаду держит хозяин квартиры Афанасьев. Был ли он сообщником Петрова или просто испугался стрельбы и потому не хотел пускать полицию, еще предстоит разобраться. Афанасьев задержан. Сейчас его допрашивают.

Фото: Следком России по Татарстану



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». «Реальное время» продолжает следить за операцией в Борисково.

P.S. Ближе к 2 часам ночи после допроса Афанасьева выяснилось, что он не подозреваемый, а потерпевший — брат жены Петрова. Именно к Афанасьеву женщина обратилась за помощью, опасаясь встречи с отсидевшим 10 суток супругом. Причем взяла с собой детей. По данным силовиков, в момент стрельбы в подъезде в квартире Афанасьева находились четверо взрослых и трое детей. Поэтому и боялись открывать.