Кавказский узел: как крымцы боролись за влияние с черкесами, русскими и ногайцами

Политика Крымского ханства на Северном Кавказе (1475—1769 гг.). Часть I

Колумнист «Реального времени» Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодняшний материал украинского историка посвящен эволюции отношений крымских Гиреев с племенами Северного Кавказа — давней арены столкновения народов и цивилизаций. Актуальность этому сюжету придают последние кадровые назначения татарстанцев в Карачаево-Черкесии (вице-премьером республики стал крымский татарин из Пестрецов) и Дагестане (Артем Здунов).

Родство войне не помеха



Один из интереснейших аспектов истории Крымского ханства связан с изучением его отношений с народами Кавказа. Наиболее исследованными на данный момент считаются взаимоотношения крымцев с черкесами и кабардинцами. Значительно меньше исследований посвящено взаимоотношениям Крымского ханства с кумыкскими княжествами. Вопросам отношений черкесов и кабардинцев с крымскими татарами посвящены работы В. Сокурова, И. Максидова, Е. Кушевой, З. Цеевой, А. Некрасова, Н. Смирнова. Отношения кумыков с Крымским ханством исследовали кумыкские ученые. Отношения Крымского ханства с Калмыцким ханством — А. Кадырбаев и В. Тепкеев.

Крымцы были связаны с черкесами родственными отношениями — крымские ханы отправляли своих сыновей на воспитание к черкесским князьям. Там они учились управлению государством и военными походами. Для крымских огланов черкесские князья были воспитателями-аталыками. Соответственно, Гиреи, повзрослев, могли участвовать в черкесских усобицах на стороне своих аталыков. Мухаммед-Гирей Третий был воспитанником черкесов. По данным Шахин-Гирея, на воспитании у черкесов находился Узбек-султан. На воспитании у черкесов был также и сын Бахадыр-Гирея Мубарек-Гирей. Согласно сведениям от Эвлия Челеби, в середине XVII века в каждом черкесском племени находилось «по Гирею». Из сведений Шарля де Пейсонеля известно, что в Черкесии из Гиреев даже сложилось сословие хануко. Хусейн Хезарфен сообщал о том, что ханы отдают своих детей на воспитание черкесам и те возвращаются уже «полнолетними» в Крым. При правлении Гази-Гирея II в Черкесию бежал Гирей Шакай, а при Мехмеде-Гирее II — Шагин-Гирей. Мехмед-Гирей IV после своего низложения отправился в Черкесию, чтобы остаться в живых. Также позже туда бежали Селим-Гирей I, а потом Шахбаз-Гирей. Черкесия была местом укрытия Чобан-Гиреев. Кроме того, многие из крымских валиде были дочерями черкесских князей. Так, жена Нур-Девлета была дочерью князя Юмадука. Женой Сахиб-Гирея была черкешенка. Конюшими у Девлет-Гирея и Мехмед-Гирея II были черкесские дворяне Толбулдук и Верхуша Черкасские. Женой Ислам-Гирея была также черкешенка. Женой Девлет-Гирея была черкешенка Айше-Фатьма султан. Матерью Джанибек-Гирея II и Мехмеда-Гирея IV также была черкешенка.

Карло Боссоли. Дворец крымского хана в Бахчисарае. Фото wikipedia.org

Вместе с тем династические и родственные отношения между крымской и горской знатью отнюдь не стали препятствием для крымских походов против горцев. Первые столкновения с черкесами у крымцев происходили еще тогда, когда крымский улус не обособился полностью от Улуса Джучи. Крымцы отправлялись в Черкесию в походы за рабами. В 70-х гг. XV века турки и крымцы совершили большой поход против черкесов. В 1498 г. к крымцам за помощью обратился князь Айтек, и Менгли-Гирей инициировал поход на черкесов. Весной 1501 г. черкесы разбили кафинского бейлербея. Ими также был разбит сын хана Муртаза. В 1519 г. черкесами был разбит калга Бахадыр-Гирей. После смерти Менгли-Гирея черкесы, пребывающие в Крыму, беспокоились за свою судьбу, но Мехмед-Гирей I предоставил им гарантии безопасности. Реммаль Ходжа в «Истории Сахиб-Гирея» упоминал о нескольких походах. В 1539 г. в ответ на атаки черкесов на мусульман около Темрюка хан Сахиб-Гирей собрал войска и пересек Керченский пролив. Он встретился с вождем черкесов-жанеевцев Кансавуком, которого хотел наказать, однако тот сумел улизнуть, пришел к Кефе и предложил много невольников, что удовлетворило османские власти. В 1542 г. хан снова отправился в поход на жанеевцев. Попытка Кансавука уладить конфликт дипломатически не удалась, и Сахиб-Гирей пришел в горы. Черкесы осуществили нападение ночью, но крымцы его отразили и нанесли поражение черкесам. В 1544 г. произошел набег крымцев на Кабарду. Эльбозады, один из вождей кабардинцев, прибыл к крымцам и пожелал, чтобы участники грабительского похода были наказаны. Крымцы хотели прибыть в Кабарду ко времени созревания урожая, однако оказались на месте слишком рано и остановились лагерем. Кабардинцы напали ночью, но крымцы в итоге их победили. В 1551 г. хан организовал поход на черкесов, одержал над ними победу и взял много пленных. Поход Сахиб-Гирея был мотивирован нападением черкесских князей Алегука и Антонука на османских подданных под Азаком.

Кавказский узел

Русские после взятия Хаджи-Тархана (Астрахани) в 1556 г. вошли в прямой контакт с черкесами и кабардинцами. Приняв Кабарду и некоторые другие черкесские княжества в свои вассалы, Иван Грозный натравливал их на крымцев. Князья Темрюк, Сибук, Таздар нападали на кочевья крымцев. Черкесы племени жанэ под предводительством Кансавука также атаковали крымцев, правда, в союзе с князем-кондотьером Дмитрием Вишневецким, служившим тогда Ивану IV. По большому счету, в 1560—1568 гг. Девлет-Гирей тревожил русских и литовцев только пограничными набегами. Большая война, наподобие войн времен Менгли-Гирея и Сахиб-Гирея, развязалась лишь в 1570 г. Ее начало было связано с тем, что русский царь отказался платить Крыму регулярную дань и не шел на компромисс в отношении Казани и Астрахани. В 1572 г. произошло воистину знаменательное событие. Под Молодями русское войско нанесло тяжелое поражение крымцам, в результате чего натиск Девлет-Гирея I серьезно ослаб. В войске крымцев тогда сражались и вассальные черкесские князья со своими воинами.

Нужно сказать, что отношения между государствами на Северном Кавказе также наложили отпечаток на ситуацию в Восточной Европе. В 1559 г. русские направили войско против тюменского шамхала (Тюмень — город на Северном Кавказе в XV-XVI веках). По просьбе Темрюка был сооружен Сунжинский городок. Преемник Темрюка Каибулат продолжал ориентироваться на русских. Одними из упорных противников русских были кумыки. Тюменский шамхал в 1554 г. укрыл у себя бежавшего из Хаджи-Тархана при приближении русских войск хана Ямгурчи. В 1555 г., чтобы избежать нападения русских, шамхал попросил о подданстве. В 1557 г. Тюмень послала упоминки русским, а в 1560 г. астраханский воевода И. Черемисинов возглавил поход на это государство. От его войск пострадало и Казикумухское шамхальство, поскольку русские разорили Тарки (современная Махачкала). Однако это не помогло вассалам Ивана IV сохранить свои позиции в регионе. В 1562 г. князья Темрюк и Доманук вообще были вынуждены бежать из Кабарды под давлением сторонника крымцев Пшеапшоки.

Крепость Терки. Фото wikipedia.org

Попытки Ивана IV закрепиться на Кавказе вызвали серьезное недовольство в Крыму. Крымский хан Девлет-Гирей своим заявлением о контактах с Кази-Кумухом и его правителем Крым-шамхалом намекнул русским, что не допустит их дальнейшего продвижения на юг. Он предлагал им союз в случае, если они уступят ему Астрахань. Крымский хан указывал, что тогда он примется нападать на литовцев и черкесов, а русских беспокоить не будет. Ответом на эти требования стало основание русскими в 1567 г. крепости Терки. В 1571 г. османы добились срытия этой крепости.

Малые ногайцы, Сигизмунд II и Иван Грозный

Еще одним игроком на кавказской политической сцене была Малая Ногайская Орда. Именно союз с нею позволил черкесам князя Пшеапшоки не оказаться раздавленными русскими и Большой Ногайской Ордой. Возглавлял этот ногайский улус Гази б. Урак, отделившийся от Ногайской Орды еще в конце 40-х гг. XVI в. Малая Ногайская Орда помогла Пшеапшоке на некоторое время изгнать из Кабарды Темрюка, который вернулся в середине 60-х гг. XVI в. с русской подмогой. В ответ в 1565 г. крымцы совершили набег на Кабарду. Осенью 1569 г. Мухаммед-Гирей двинулся в Черкесию. В 1570 г. Девлет-Гирей I приказал Адиль-Гирею воевать против Темрюка и Ташрука. Крымцы поддерживали своих союзников в Черкесии — Исламбека, Капшука, Муртазу-мирзу. В 1570 г. в первой битве малочисленное войско Адиль-Гирея было разбито Темрюком, однако в июле того же года калга-султан взял реванш. Он разбил кабардинцев и абазин, сыновья Темрюка Мамстрюк и Беберюк попали в плен. Для их освобождения Темрюку пришлось подключать Ивана IV Грозного, чтобы пленных отпустили к русским в декабре 1570 г.

Необходимо отметить, что великий литовский князь и польский король Сигизмунд II Август имел кое-какое представление о политике на Северном Кавказе. В 1553 г. он поздравлял Девлет-Гирея I с победой над войском князя Езбузлука, который хотел заключить союз с русскими против крымцев. Сообщалось, что в июне 1553 г. крымцы, выйдя из Азова, разгромили черкесов-бесленеевцев и взяли в плен их князя с женой и детьми. Поводом для похода были названы переговоры Езбузлука с Иваном Грозным. Девлет-Гирей I кратко упоминал о победе над черкесами.

Несомненно, эти известия были связаны с предыдущими контактами князя Езбузлука с Иваном IV. В 1552 г. в Москву после падения Казани прибыло посольство от черкесских князей Машука, Танашука и Ивана Езбозлуковых. В инструкции русскому послу, который был отправлен в 1554 г. к Сигизмунду II Августу, на возможный вопрос о пятигорцах предписывалось ответить, что черкесы находятся в русском подданстве. Эта ситуация очень не устраивала Девлет-Гирея, и в 1554 г. он спланировал на них поход. Но активность татар только участила черкесские посольства к русским. В 1555 г. к русским прибыли Додорук (Тутарык) Езболуев, Сибок с сыном Кудадиком и братом Ацимгуком. Машук был князем черкесов бесленей, а Сибок — правителем черкесов жанэ, владения Езбузлука Е. Кушева локализовались в землях абазинов. В 1557 г. Девлет-Гирей осуществил очередной поход на черкесов, и Машук с Сибоком бежали к русским. В России они приняли христианство и крестились. В 1557—1559 гг. войска Темрюка помогали Д. Вишневецкому воевать против крымцев, а в 1560 г. к нему присоединились Сибок и Машук. В 1560 г. Девлет-Гирей отговаривал царя от союза с черкесами. В 1561 г. Иван Грозный выдворил Д. Вишневецкого из земель черкесов, поскольку тот затеял свою собственную игру, и поручил ему возвратиться в Запорожье, чтобы оттуда вредить крымцам и литовцам. В 1562 г. стало известно, что обиженный Вишневецкий перешел па службу к Сигизмунду II Августу. Это действие имело большое значение, поскольку сыновья Сибока Александр и Гавриил Черкащанины перешли к литовцам. Таким образом, через Вишневецкого были налажены контакты Литвы с черкесами. Отметим, что захват русскими Казани и Хаджи-Тархана, а также русская экспансия в районе Дона и Северного Кавказа отвлекли главные силы крымцев от Литвы и Польши.

Бой поляков с татарами. Репродукция картины Максимилиана Герымского. Фото pinakoteka.zascianek.pl



Русские не идут

Ливонская война не дала возможности русским оказать значительную помощь кавказским союзникам. В 1563 г. князья Сибок и Канук просили себе государя уже у крымского хана и тот назначил им наместником Ислам-Гирея. У адыгского князя Пуштыка пребывал сын крымского хана Ширван, у Сибока — Сафа-Гирей, у жанеевцев и адоховцев находились два сына Мухаммед-Гирея. Таким образом, сразу у нескольких Гиреев аталыками сделались черкесские князья, что на практике означало, что черкесские вожди приняли власть крымцев, согласились считаться их вассалами. На сторону крымцев и Малых Ногаев Гази б. Урака перешел Пшеапшока. Этот кабардинский князь выдал за Гази свою дочь. Во время набегов Большой Ногайской Орды на Малых Ногаев Гази со своим улусом уходил во владения своего тестя. И только кабардинцы остались вассалами русских. Причем не все, а только верные Темрюку Идаровичу, потому-то в том же году ожидали похода крымцев на владения Темрюка.

Русская Смута открыла большие перспективы для политики Крымского ханства на Северном Кавказе. В 16071608 гг. Гази-Гирей I привел к себе в подданство ряд западночеркесских князей и кумыкского шамхала, а также построил крепость Копыл. Форпостом русского влияния региона оставалась Кабарда. В 1640 г. крымцы воевали против черкесского жанеевского князя Аджикумука, однако без больших успехов. В 1641 г. крымцы оказались под стенами Азака, который с 1637 г. был занят донцами. Татары помогали туркам в осаде города. Донцы отступили из Азака в 1642 г. В 1653 г. в Азак приходили крымцы с намерением идти далее на завоевание Кабарды. В XVII в. крымцы участвовали в кабардинских усобицах. В 1635 г., пытаясь воспрепятствовать возвращению Шагин-Гирея из плена в Иране, крымский хан ждал его в землях черкесов-жанеевцев. В 1638 г. хан Бахадыр-Гирей называл среди своих подданных черкесов-хатукайцев, Жанеевцы и хатукайцы оказались под властью крымцев. В 1647 г. крымцы стояли около владения бесленеевцев и темиргойцев. В 1634 г. темиргойцы просились в русское подданство, чтобы противопоставить крымцам русских. В 1635 г. Инает-Гирей собирал дань с черкесов. Владение темиргойцев называлось у турок и татар Булуктаем, по имени родоначальника — князя Болотоко.

Интересно отметить, что Жан де Люк, посетивший Черкесию в 1629 г., упоминал о жанеевцах и Боллете-кой, то есть о темиргоевцах. Среди них он хотел проповедовать католицизм. Бесленеевцы у тюрков назывались бесни, бжедуги — Буздук и Мамшу. Бесленеевцев теснили Малая Ногайская Орда и калмыки, поэтому они искали укрытия в горах. Что касается абадзехов и шапсугов, живших в горах, то они практически не контактировали с крымцами. Бесленеевцы, напротив, поддерживали активные отношения с ними. В 1616 г. X. Бокин был назван шурином крымского хана. Мать Джанибека-Гирея II Дурбяка происходила из этого племени и была дочерью князя Кануко. Две жены Девлет-Гирея I были из черкешенок. Жанеевский князь Канбулат, находясь в противостоянии с Антиноком и турками, обратился за помощью к крымцам. Черкесы отправляли в Крым условленное количество рабов, а в походе 1616 г. бесленеевцы, темиргойцы, абазины, жанеевцы, хатукайцы, кабардинцы должны были выставить свои войска в помощь крымцам.

Мехмед Сенаи писал, что Ислам-Гирей III выступил в поход зимой. Фото wikipedia.org



Однако частыми были и конфликты крымцев с черкесами. В 1570 г. кабардинцы Темрюка приходили па помощь абазинам, воевавшим против крымцев, в 1619 г. против ногайцев были готовы воевать бесленеевцы, жанеевцы и темиргойцы. В 1616 г. Иман-Гирей напал на темиргойцев, в 1626 г. на бесленеевцев войной пошел Шагин-Гирей, в 1616 г. Джанибек-Гирей разгромил в Малой Кабарде Шолоха Тапсарукова. В 1619 г. помощь жанеевцам, бесленеевцам и темиргойцам оказали ингуши и чеченцы. В 1635 г. ногайцы кочевали по Кубани между землями бесленеевцев и абазинов. В 1642 г. они снова кочевали у владений абазинов. Абазины старались противопоставить ногайскому влиянию кабардинское. Они были вассалами кабардинских князей из династии Пшеапшоковых. В зависимости от Малой Кабарды находились осетинские горные общества, а от Большой Кабарды зависели карачаевцы и балкарцы. В 1641 г. крымцы совершили поход на жанеевцеев. Необходимо отметить, что в 40-х гг. XVII в. состоялся еще один набег. По сведениям Халим-Гирея, крымцы совершили успешный набег на черкесов-жанеевцев Ак-Чумака. Сообщалось, что хан Ислам-Гирей приказал повесить последнего. Мехмед Сенаи писал, что Ислам-Гирей III выступил в поход зимой. Храбрый черкесский вождь Ак-Чумак восстал против крымцев, и хан уже несколько раз посылал против него войска. Он погиб в битве, а черкесы, не склонявшие ни перед кем головы, покорились крымцам. Также говорилось, что крымцам покорился горский народ Дагестана. Разбитого черкесского вождя называли Хакчумук. Хурреми Челеби Акай сообщал, что хан Селим-Гирей победил черкесов. Дж. Интериано писал, что черкесы живут разбоем и воюют с татарами, которые окружают их со всех сторон. Э. Спенсер отмечал, что среди черкесов было сословие хануко и часть черкесов принимала участие в войне польских конфедератов с Россией. Э. Челеби, путешествуя через Кавказ, оставил описание земель черкесских княжеств. Он уточнял, что князей там зовут пшуко (пши), и отмечал отвагу черкесов. Также говорится, что среди этих народов выделялся Кабартай (Кабарда). Эвлия Челеби сообщал, что ногайцы и кабардинцы нанесли поражение калмыкам Мончака. Отмечалось, что к кумыкам, в Кайтак и к народам Дагестана отправлялись послы, дабы обратить их в ислам. Также он указывал, что Султан-Мут посылал многие подарки крымскому хану и что с Кумыкистаном граничат русские.

Окончание следует

Ярослав Пилипчук