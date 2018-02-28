Ильшат Гафуров: «Мы разговаривали с Вафиным, что он будет не только в должности советника»

Как КФУ повезло с новым советником и почему эта должность для него сейчас в самый раз — мнения экспертов

Бывшему главе татарстанского Минздрава нашли новую работу. Как сообщила сегодня пресс-служба КФУ, Адель Вафин назначен советником ректора и будет курировать вопросы медицинского образования. Руководство вуза надеется, что экс-министр с учетом прежней работы окажет содействие развитию университета. А эксперты добавляют, что назначение пусть не на самую высокую должность в свете скандала перед отставкой должно реабилитировать Вафина. Подробнее — в материале «Реального времени».

Из кресла министра — в советники ректора

Две недели спустя после отставки Аделя Вафина в Татарстане гадали, какую должность займет бывший глава Минздрава. То, что экс-министр не останется без работы, никто не сомневался. А во время назначения нового руководителя министерства — Марата Садыкова — это подтвердил и премьер-министр Алексей Песошин, заявив, что Вафин останется в здравоохранении.

Коллеги Аделя Юнусовича уже тогда намекали: «К нему с большим уважением относятся те, кто проходит у него обучение. У него очень интересные лекции, он может дать много людям, которые работают в системе здравоохранения», — отмечала представитель Минздрава РТ Галина Лысенко. Наши источники прочили Вафину и кресло ректора КГМУ Алексея Созинова на фоне скандала с супругой Еленой Румбештой (она была задержана по подозрению во взятке — как руководитель бюро №1 медико-социальной экспертизы).

Однако преподавательским талантам бывшего министра нашли применение в другом вузе — КФУ. Сегодня пресс-служба вуза сообщила об утверждении Вафина на должность советника ректора. Утром его представили коллективу на традиционном совещании руководителей основных структурных подразделений.

На новом месте Аделю Юнусовичу поручили вопросы, связанные с медицинским образованием и исследованиями, а также работой Университетской клиники. Ректор КФУ Ильшат Гафуров выразил надежду, что бывший министр окажет содействие развитию университета, в том числе инженерному направлению в области создания медицинской техники: «Нам нужно помнить о том, что все, что мы делаем, должно иметь результат. Андрея Павловича Киясова, как профильного проректора, тоже прошу подключиться к этой работе», — поручил Ильшат Рафкатович, представляя своего нового советника.

На новом месте Аделю Юнусовичу поручили вопросы, связанные с медицинским образованием и исследованиями, а также работой Университетской клиники. Фото kpfu.ru

Глава Центра трансфера технологий и трансляционная медицина

В эксклюзивном интервью «Реальному времени» ректор КФУ рассказал подробнее о первоочередных задачах Вафина и обрисовал фронт работы, который ему предстоит. В начале разговора Ильшат Гафуров отметил у своего нового советника достаточно большой опыт работы в здравоохранении и его обширные связи.

— Все-таки он связан с практической медициной: при нем, сначала в его бытность первым замминистра, затем в качестве министра, организовывались наши основные республиканские клинические больницы. У нас он будет курировать вопросы, связанные с развитием нашей клиники, трансфером технологий, цифровой медициной. Одновременно он будет руководителем Центра трансфера технологий, — сообщил Ильшат Гафуров нашему изданию.

На первом этапе новой работы Аделю Юнусовичу поручено реализовать проект трансляционной медицины и курировать это направление. В частности, новому советнику предстоит перенести в клинику КФУ новые технологии ведущих клиник не только России, но и мира.

— У нас это направление было озвучено, но в Институте фундаментальной медицины и биологии в основном академические люди, они занимаются медицинской наукой и вопросами подготовки специалистов. Работающие там люди на сегодня, с моей точки зрения, имели небольшой практический опыт. В то же время, когда к нам присоединились работники трех клиник, они никогда не занимались большой наукой. Ректор напрямую, даже при круглосуточной работе и не будучи специалистом в этих областях, не может постоянно в текущем режиме это дело координировать. Поэтому, я надеюсь, что Адель Юнусович, имея большой опыт, замкнет эти вопросы на себе, — отметил Гафуров.

Ильшат Гафуров отметил у своего нового советника достаточно большой опыт работы в здравоохранении и его обширные связи. Фото Михаила Козловского

Глава кафедры организации здравоохранения и экономики

Первая реакция общественности на назначение бывшего главы Минздрава в КФУ была неоднозначной. Некоторые считают, что должность советника ректора для Вафина мелковата после министерского кресла и, скорее всего, это временная работа. На вопрос о том, насколько долгосрочным будет контракт с Аделем Юнусовичем, Ильшат Гафуров ответил:

— Не знаю, это, наверное, лучше спросить у Аделя Юнусовича. Когда мы разговаривали, в принципе обсуждали, что он будет не только в этой должности (советника). В свое время он защищался в аспирантуре в медицинском университете, прошел весь этот этап — он кандидат наук, доцент. Он также возглавит кафедру организации здравоохранения и экономики, — добавил Ильшат Гафуров.

«Это место соответствует его способностям»

В медицинском сообществе высоко оценили новое назначение бывшего министра здравоохранения. «Он очень грамотный специалист в сфере современных медицинских технологий и коммуникаций. Очень прогрессивный, эрудированный человек, и он внедрял эти технологии в сферу здравоохранения Татарстана. Думаю, что это место соответствует его способностям и уровню эрудиции», — заявил главный кардиолог Минздрава РТ Альберт Галявич.

— Все-таки в КФУ медицина развивается с научной точки зрения. Там Киясов только чего стоит, который много лет занимается проблемами донорства костного мозга. И потом, Адель Юнусович — грамотный специалист, он начинал в области медоборудования до назначения министром, у него большой опыт. Развитие клиники в КФУ, которое включает в себя несколько поликлинических кластеров, — это только на пользу Татарстану, — добавил председатель правления Общественного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой, член Общественного совета при Минздраве РТ Владимир Вавилов.

Благотворитель не разделяет мнения, что работа советником ректора не подходит бывшему министру: «У человека в подчинении что-то пошло не так, он посчитал это своим упущением и сделал как нормальный человек чести: взял и уволился. Некоторые ведь не уходят, хотя не знаю, что у них в министерствах творится, а этот ушел. Может, он и выбрал для себя должность пониже, где будет себя реализовать, я считаю его человеком чести», — добавил Вавилов.

В медицинском сообществе высоко оценили новое назначение бывшего министра здравоохранения. Фото Олега Тихонова

Как сообщает вуз, медицинский кластер КФУ охватывает своими проектами все институты и Университетскую клинику. «Данное направление нуждается в динамичном росте. Опыт, который имеется у Аделя Юнусовича, должен содействовать быстрому и эффективному развитию не только профильного сектора, но и университета в целом», — говорится на сайте университета.

Альберт Галявич главный специалист-кардиолог Минздрава РТ Думаю, для университета — это весьма положительное приобретение. Надеюсь, что у КФУ будет мощный интеллектуальный рывок вперед. Что должность советника не соответствует его уровню, не соглашусь. Это совершенно разные сферы. В КФУ огромный образовательный и научный потенциал, учитывая способности Аделя Юнусовича, думаю, что это большое приобретение для вуза.



Марат Галеев депутат Госсовета РТ, председатель Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Вафин — это состоявшаяся личность с большим опытом, он очень много работал по новым технологиям в медицине. В КФУ сейчас новое направление — биомедицина, целый институт новый. И по сути кадровое усиление пойдет, думаю, на пользу в том плане, что это очень конкурентоспособный институт. В нем уже сейчас есть реальные достижения, они работают на международном уровне, сотрудничают с развитыми странами. Поэтому приход практика по организации здравоохранения, который также подтянул республику, должно усилить эту работу. Что касается самой должности советника – это тот вариант, где не место красит человека, и на данном этапе с учетом всех обстоятельств, мне кажется, это нормально.



Светлана Захарова председатель комитета Госсовета РТ по социальной политике, председатель комиссии Госсовета РТ по контролю за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения Мне кажется, сильных сторон у Аделя Юнусовича очень много. Во-первых, он очень многое сделал для здравоохранения республики, развития амбулаторно-поликлинической сети. То, что появилась программа «Дружелюбная поликлиника», думаю, это большая заслуга. Наша комиссия тоже очень тесно работала в этом направлении с командой Аделя Юнусовича. Учитывая, что в КФУ есть направление развития фундаментальной медицины и своя клиника, такой руководитель, как он, поднимет их статус. Особенно, в вопросах организации здравоохранения. Думаю, что в этом плане он будет очень полезен КФУ.

