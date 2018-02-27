Адвокат потерпевшего: «Если дело попадет в Вахитовский, суд должен взять самоотвод»

Дело застройщика ЖК «Волжские зори»: в Казани стартовал уголовный процесс по делу о подмене долговой расписки в храме Фемиды

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня перед Советским судом Казани предстали застройщик ЖК «Волжские зори», гендиректор стройфирмы «Татнур» Ильгизар Хисматуллин и его бывший сотрудник Ильдар Гарипов. Их обвиняют в хищении 8,8 млн рублей, фальсификации материалов судебного дела и ложном доносе. Как передает журналист «Реального времени», защита не согласна с выбором храма Фемиды, полагая, что коль местом самого тяжкого, по материалам дела, преступления стал Вахитовский суд, то там и нужно судить обвиняемых.

Защита оспаривает место встречи с Фемидой



Рассмотрение скандального дела поручили судье Алсу Шайхутдиновой — той, что год назад отправила под стражу банкира Роберта Мусина, а на прошлой неделе освободила его однофамильца — сына председателя Вахитовского суда. Обвиняемый бизнесмен Ильгизар Хисматуллин прибыл на заседание на машине ФСИН и в компании сотрудника уголовно-исполнительной инспекции, Ильдар Гарипов пришел сам. Вместо потерпевшего предпринимателя Олега Варламова был лишь его представитель Ленар Зарипов.

К старту процесса суд получил по почте ходатайство адвоката Владимира Гусева в интересах Хисматуллина. «Защита считает, что при направлении материалов дела в Советский суд были нарушены требования о подсудности, — озвучила суть документа судья. — Большинство преступлений совершены в Вахитовском районе. Поэтому защита просит направить дело в Вахитовский суд».

Из материалов уголовного дела следует — местом окончания тяжкого преступления и местом привлечения к уголовной ответственности является [здание] УБЭП МВД Татарстана в центре Казани, а местом непосредственной фальсификации доказательств — суд Вахитовского района, указал в своем ходатайстве адвокат Гусев. Жалобу по схожим основаниям направил в суд и обвиняемый Ильдар Гарипов, однако до рассмотрения этих вопросов по существу суд сегодня не дошел. Потому что выяснил: Хисматуллин не получил в срок постановление о назначении первого судебного заседания, а это является процессуальным препятствием к рассмотрению дела.

По ходатайству помощника прокурора суд продлил гендиректору ООО «Татнур» домашний арест до 13 мая



В итоге по ходатайству помощника прокурора Советского района Гузаль Салимовой суд продлил гендиректору ООО «Татнур» домашний арест до 13 мая. Несмотря на возражения защиты и слова самого обвиняемого, что «смысла скрываться или идти на какие-то нарушения» у него нет.

«При содействии неустановленных лиц суда»

В перерыве адвокат потерпевшего Ленар Зарипов сказал «Реальному времени», что будет возражать против передачи дела: «Мы полагаем, что в Вахитовском суде оно не может быть объективно рассмотрено, хотя Хисматуллину там почему-то комфортнее, — сказал он. — Если дело все же попадет в Вахитовский, суд должен будет взять самоотвод».

Как выяснило «Реальное время», ссылки на возможную необъективность основаны на версии обвинения. В Следкоме по РТ и прокуратуре республики считают, что фальсификация доказательств по гражданскому делу — подмена двух документов, оригинала и копии расписки, — произошла в период с 27 сентября по 10 ноября 2016 года «при содействии неустановленных должностных лиц Вахитовского суда». Причем расследование в отношении этих неустановленных лиц выделено в отдельное производство.

Адвокат подсудимого Владимир Гусев утверждает, что самостоятельно менять подсудность утверждавший обвинение зампрокурора Татарстана не уполномочен: «Он должен был обратиться с этим вопросом в Верховный суд РТ».

Владимир Гусев утверждает, что самостоятельно менять подсудность утверждавший обвинение зампрокурора Татарстана не уполномочен



Доказательство из WhatsApp

Преступления в отношении потерпевшего предпринимателя Варламова совершались на территории нескольких районов, считают в Следкоме: в Советском в 2014 году Хисматуллин получал в долг на полгода 8,8 млн рублей, которые сейчас признаны похищенными. Не дождавшись их возврата, Варламов в 2016-м подал иск в Вахитовский суд, приложив к нему оригинал расписки. Перед этим представитель истца предусмотрительно сделал копию.

На территории Кировского района, как считают в Следкоме, была написана подложная расписка с подражанием оригиналу. Далее подделка материализовалась в гражданском деле Вахитовского суда, и назначенная судом по ходатайству Гарипова (представителя ответчика) экспертиза показала — Хисматуллин расписку не писал. 23 мая 2017 года суд Варламову отказал. В июне тот обратился с заявлением в УБЭП, а в июле Гарипов по указанию шефа написал встречное — мол, Варламов хотел взыскать деньги по подложной расписке. Истец настаивал — отдавал в суд оригинал, его защитники заказали свое почерковедческое исследование и еще до возбуждения дела смогли найти кандидата в подозреваемые — автора «подлинника» из гражданского дела.

После задержания Гарипов признался в причастности к фальсификации и в том, что лично писал поддельную расписку. В изъятом у него телефоне оперативники нашли переписку в WhatsApp с Ильгизаром, а в ней — фотоснимок оригинальной расписки, которому, по версии следствия, пытался подражать юрист.

После задержания Гарипов признался в причастности к фальсификации и в том, что лично писал поддельную расписку



Хисматуллин на предварительном следствии заявлял о невиновности, правда, попытался добиться через суд отмены постановления о возбуждении дела. Советский райсуд на это не пошел. А Верховный суд РТ не дал вступить в силу решению Вахитовского суда по гражданскому делу, основанному на спорной расписке, — отложил рассмотрение апелляций до окончания расследования уголовного дела.

Следующее заседание по делу Хисматуллина — Гарипова назначено на 19 марта.