Ночные ведьмы на «Рус фанер». Магуба — героиня-татарка

Колонка Михаила Черепанова о летчице Магубе Сыртлановой, которой хотят поставить памятник в Казани

В Казани намерены поставить памятник легендарной летчице Магубе Сыртлановой. В качестве места для установки монумента рассматриваются Аллея славы на проспекте Победы и улица Магубы Сыртлановой. Наш колумнист, заведующий Музеем-мемориалом ВОВ Казанского кремля Михаил Черепанов в сегодняшней авторской колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает о военных подвигах «ночной ведьмы» и жизни нашей героини.

«Я люблю вас нежно и доверчиво,

И на вас, завидуя, смотрю:

Лучшие мужчины — это женщины,

Это я вам точно говорю».

(Евгений Евтушенко)

По данным электронной Книги Памяти Республики Татарстан, за годы Второй мировой войны Татария потеряла на фронте около 1 100 своих дочерей только в кадровой армии.

Узнав о предложении поставить в Казани памятник героине-летчице М.Х. Сыртлановой, порадовался. Тем более, что и место для памятника есть весьма символичное — перекресток проспекта Победы и улицы, носящей имя героини.

К сожалению, нередко приходится объяснять кто такая Магуба, не только юным посетителям нашего Музея-мемориала в Казанском кремле, гостям нашего города, но и самим казанцам.

За всю историю Татарстана в нем жила и работала лишь одна женщина — Герой Советского Союза — Магуба Гусейновна (Хусаиновна) Сыртланова, одна из легендарных летчиц Таманского женского полка бомбардировщиков У-2 (ПО-2), которых фашисты боялись, ненавидели и прозвали «ночными ведьмами», а за сбитый «Рус фанер» вручали железный крест.

Летный шлем Магубы Хусаиновны Сыртлановой



Когда в наш Музей-мемориал Великой Отечественной войны в Казанском кремле заходят туристы из Германии, первым делом они просят показать в экспозиции «Рус фанер» и портреты «ночных ведьм». Поняв, что речь идет о самолете ПО-2 и его летчицах, я поинтересовался — а почему не «Катюшу», ведь Казань — родина реактивных снарядов? Переводчица с удивлением пересказала: «Реактивные минометы были и в вермахте, а вот «этажерок» времен Первой мировой войны, способных бомбить ночью бесшумно с такой точностью и эффективностью, в германской армии не было».

Идем к стенду, посвященному легендарным летчицам. На витрине — макет производимого в Казани самолета ПО-2, летный шлем Магубы Хусаиновны Сыртлановой, страницы из ее личной летной книжки, из дневника, фотографии самой героини и ее подруг — гвардии подполковника Анастасии (Надежды) Васильевны Поповой (уроженки Орловской обл.), гвардии капитана Ольги Александровны Санфировой (уроженки Самары, погибшей 13 декабря 1944 года в белорусском городе Гродно).

Улыбчивые лица молодых летчиц никак не соответствуют тому имиджу, который создала им вражеская пропаганда. Да и сам «кукурузник» не создает впечатление грозного оружия. Почему же тогда фашисты так боялись ночных бомбардировщиков ПО-2, и даже, когда к ним в руки попадали погибшие летчицы, хоронили их с воинскими почестями как достойного противника?

Зарубежные историки, анализируя потери кадров в авиации периода Второй мировой войны, подсчитали, что в среднем летчик успевал совершать 20 боевых вылетов. Далее — либо смерть в горящем самолете, либо плен. Боевая норма для асов была 25 вылетов. Последние пять так и назывались «смертными». В войсках союзников летчика, уцелевшего после 25 боевых вылетов, щедро награждали и предоставляли на выбор: либо продолжать службу на земле, либо — в почетную отставку.

Летная книжка Магубы Сыртлановой



В Советской Армии такой практики не было. Летчик бомбардировщика или штурмовика после 100 успешных боевых вылетов иногда получал звание Героя Советского Союза, но не пенсию.

Из донесения о выполнении задания М.Г. Сыртлановой:

«В ночь на 26 марта 1945 г. уничтожила скопление войск противника в районе Данцига. Несмотря на сильное ПВО противника, экипаж умело отыскивал цель и точно производил бомбометание. За ночь было произведено 8 боевых самолетовылетов, был подавлен огонь артбатареи».

Общий налет — 2 948 час. 30 мин.

Дневной налет — 1 788 час. 35 мин.

Ночной налет — 1 159 час. 55 мин.

Боевой налет — днем — 690 час, ночью — 840 час. 15 мин.

Сбросила 84 361 кг бомб, 110 пачек листовок, (использовала) 1 180 патронов ШКАС.

Эффективность: вызвала 31 очаг пожаров, 80 сильных взрывов, уничтожила 1 прожектор противника.

Из наградного листа М.Г. Сыртлановой:

«Сбросила по уничтожению войск противника 140 тонн бомбового груза. В результате точных бомбовых ударов в стане врага было вызвано 128 сильных взрывов, 85 очагов пожара, уничтожено и повреждено 2 переправы противника, 2 ж.-д. эшелона, взорван склад с горючим, уничтожено 3 арт. батареи, 2 прожектора и 4 автомашины с горючим».

Прорываясь на низкой высоте к железнодорожным узлам, штабам и переправам, девушки из полка ночных бомбардировщиков вдребезги разносили стратегические объекты. А через час нахально возвращались — на добивание и фиксацию результатов. Эффективность точного бомбометания с малой высоты была поразительной. Летчицы, выключая двигатель и, используя способность ПО-2 бесшумно планировать, снижались к объекту на такое расстояние, что могли ориентироваться в темноте даже по огоньку сигареты у часового. Логика действий была простой: если пост, значит важный склад или помещение, нужно для начала поджечь фугасной бомбой. А при пожаре уже будет понятно — продолжать ли бомбометание.

Летная книжка Магубы Сыртлановой

Когда начинались пожар и паника, пилоты «кукурузников» успевали завести двигатель и уйти в темноту.

Наносимый ночными бомбежками ущерб заставил противника в корне изменить свое отношение к советским «этажеркам», и «Рус фанер» стала главной целью не только для ПВО вермахта, но и для ночных истребителей.

А «ведьмами» фашисты назвали летчиц за мужество и фанатизм. Они, даже будучи сбитыми, в плен не попадали. По свидетельству немецких источников, расстреляв на земле последнюю обойму из пистолета, летчицы ПО-2 бросались в пламя горящего самолета. Или, открутив колпачок с положенной в сумку от противогаза зажигательной бомбы (она была не более килограмма), бросали ее при приближении немецких солдат себе под ноги, превращая себя в живой костер.

Если задуматься, и в самом слове «ведьма» главный смысл — корень «ведать», то есть «знать». Именно мастерство, знание техники отличало кадровый состав 46-го гвардейского полка ночного бомбардирования. В его составе были одни женщины и девушки: и летчицы, и штурманы, и механики, и вооруженцы. Вручая награды, генерал Рокоссовский почти всерьез пошутил: «Мужиков к себе в полк не берите, у вас порядка больше».

Намекая на марку своих самолетов, они называли себя «бабушками русской авиации» и гордились тем, что их полк единственный женский в мире. За годы войны полк прошел славный боевой путь от гор Кавказа до фашистской Германии. Экипажи полка поднимались в небо 23 672 раза, сбросили на врага почти 3 тысячи тонн бомб! Об эффективности действий и мужестве летчиц говорит и тот факт, что 23 асса 46-го гвардейского авиаполка получили звание Героя Советского Союза.

Авиашкола. Слева в 1-м ряду Магуба Сыртланова. Фото tatfrontu.ru

…Родилась Магуба Сыртланова 15 июля 1912 г. в городе Белебей (Башкирия), в татарской семье. После школы работала телеграфистом в Ташкенте, затем техником-изыскателем воздушных линий, занимаясь поиском площадок для посадки самолетов. Когда девушка впервые увидела самолет, у нее возникла мечта стать летчицей. Поступила в летную школу и начала летать с 1935 г. Но вскоре вышел приказ: из летной школы женщин отчислить — приближалась война. Магуба перевелась в Тбилисский аэроклуб и показала на что способна. Безукоризненно выполняла все задания лучше мужчин. Хорошее знание машины и прекрасная техника пилотирования позволили ей стать инструктором. Окончила аэроклуб и планерную школу в Тбилиси. В РККА призвана Тбилисским горвоенкоматом в июле 1941 г.

На фронте с декабря 1942 г. Сначала 29-летняя Магуба летала в отряде санитарной авиации командиром звена. Немало сил приложила, чтобы попасть в 46-й гвардейский Таманский авиационный женский полк ночных бомбардировщиков 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, которым командовала Евдокия Бершанская. Когда Сыртланова пришла в полк, у многих летчиц на счету уже было более 200 боевых вылетов. Штурманом к ней назначили Полину Гельман. И вскоре Магуба стала гвардии старшим лейтенантом, заместителем командира эскадрильи. Сражалась на Северном Кавказе, Таманском полуострове, в Крыму, Белоруссии, Польше и в Восточной Пруссии.

В самых сложных метеорологических условиях Сыртланова с большой точностью выводила группы самолетов в заданные районы. За старательность и пунктуальность подруги то ли в шутку, то ли с намеком называли худощавую татарочку Мартой Гусейновной.

Последнее боевое задание Сыртланова выполнила 3 мая 1945 г.

За мужество и мастерство при выполнении боевых заданий Магуба Хусаиновна награждена двумя орденами Красного Знамени (1943, 1945 гг.), Отечественной войны II степени (1944 г.) и Красной Звезды (1944 г.). А 15 мая 1946 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР ей присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».

Переехав в Казань, летчица работала контролером ОТК на оборонном заводе и жила на ул. Искры, Была частым гостем в школах



До июня 1947 г. героиня работала командиром звена сельскохозяйственной авиации Грузинского управления ГВФ. Переехав в Казань, летчица работала контролером ОТК на оборонном заводе и жила на ул. Искры. Была частым гостем в школах, особенно в соседней гимназии №126, музею которой подарила свою шинель. О Сыртлановой, ее подвигах и подругах написаны книги, сняты фильмы. Ее именем названы школы и улицы в Казани и Белебее.

Умерла М.Х. Сыртланова 1 октября 1971 г. в возрасте 59 лет и была похоронена в Казани на Татарском кладбище.

Остается лишь добавить, что готовится к печати Книга Героев Казани, в которой биография Магубы Сыртлановой обязательно займет достойное место.

Михаил Черепанов