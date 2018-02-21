Этносоциология татар: в Татарстане надеются на государство, в Башкирии — только на себя

Интервью с руководителем исследования ментальности татар

Фото: татаровед.рф

Рассуждения про характер разных народов постоянно встречаются в повседневной жизни. Чаще всего при этом высказывают сложившиеся стереотипы. Этносоциологи стереотипам не доверяют и исследуют подобные вопросы строго научными методами. Сейчас в рамках государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа» Институт истории им. Шигабутдина Марджани проводит этносоциологическое исследование татар, живущих в Татарстане, Башкирии, Тюменской области и в Крыму. О методах исследования и неожиданных выводах «Реальному времени» рассказала доктор социологических наук Гульнара Габдрахманова, которая руководит отделом этнологических исследований в Институте истории.

Интервью помогает проникнуть дальше цифр

— Какую исследовательскую цель вы ставили, приступая к работе?

— На это исследование нас мотивировала государственная программа «Сохранение национальной идентичности татарского народа». Первая программа была принята на 2014—2016 годы. Нам было поручено было поручено провести в разных регионах исследование состояния этнической идентичности татар вообще. Тогда мы поработали в Сибири, в Крыму и в Татарстане. Социологическими методами выявляли состояние этнической идентичности и пришли к выводу, что около 85—90% участников анкетирования и массовых опросов не забывают, что они татары. Попытались понять компоненты этой этнической идентичности и выявили, что признаками, объединяющими татар, являются язык, историческое прошлое и религия.

Когда была принята вторая программа на 2017—2019 годы, мы решили пойти дальше, потому что уже изучили состояние идентичности у татар и ее содержание. Пришли к изучению ментальности татары. Мы попытались ответить на вопрос: кто он такой, татарин? Что для него характерно?

— Как определялся список показателей для исследования идентичности? Что вошло в этот перечень?

— Учеными во всем мире разработаны разные методики. Исследователи закладывают самые разные параметры: коллективизм или индивидуализм, степень автономии человека и так далее. Исходя из общепризнанных методик, мы заложили показатели в свое исследование. Но отказались от массовых опросов и социологического метода вообще.

— А чем он плох?

— Массовый опрос — это анкеты. Мы задаем вопросы, а человек обводит один из предлагаемых вариантов ответа. Но мы не всегда улавливаем, что там внутри у человека. Может, у него есть другие варианты или он вообще не думал о том, о чем мы его спрашиваем? Поэтому мы пошли по пути глубинных интервью, которые проводили в семьях, в неформальной обстановке, когда садились два-три поколения членов семьи, а мы задавали вопросы, наблюдали, как разные поколения отвечают, какие дискуссии у них возникают. Собрав интервью, которые длились от двух до трех часов, мы сделали какие-то выводы.

«Мы пошли по пути глубинных интервью, которые проводили в семьях, в неформальной обстановке, когда садились два-три поколения членов семьи, а мы задавали вопросы, наблюдали, как разные поколения отвечают, какие дискуссии у них возникают». Фото ведомостинсо.рф



— По каким критериям отбирали семьи для опроса?

— Старались выбирать среднестатистические семьи. Не слишком богатые и не очень бедные. Смешанные семьи не затрагивали. Там другая проблематика. Нам было интересно посмотреть чисто татарские и, для сравнения, чисто русские семьи. А дальше шли по принятому в мировой науке «методу снежного кома». Это когда мы находим семью, которая полностью подходит под наши критерии и просим порекомендовать кого-то из знакомых.

По территориям: госпрограмма предусматривает, что в 2017—2019 годах мы проведем исследования в трех точках — это Башкортостан, Тюменская область и Крым. Но мы посчитали необходимым включить и Татарстан, так как это особый регион, где формируется особая политическая и этническая культура. В прошлом году мы занимались Татарстаном и Башкортостаном. На этот год запланирована Тюменская область, а через год — Крым.

Татары в Татарстане — самые лояльные власти, русские и татары в Башкирии настроены критично

— По результатам года исследований, что общего между татарами Татарстана и Башкортостана?

— Самая главная вещь, которая была выявлена, вокруг которой завязывается вся жизнь, все ориентации и ценности, — это семья. У татар, независимо от того, где они проживали, самое главное — это семья, родственники, дети, обряды жизненного цикла, которые проводятся при участии всех родственников. Мы опрашивали не только городских, но и сельских татар, и сельские татары говорили, что хозяйство они стараются вести большими семьями, то есть привлекаются не только дети, которые живут в этом доме, но и ближние, и дальние родственники. Хозяйственная деятельность ведется несколькими поколениями.

Есть международный индикатор «отношение к власти». И мы смотрели, как татары относятся к власти. Получилось, что тоже независимо от региона все татары воспринимают власть как данность. То есть власть есть, она неизбежна и этот институт надо уважать, относясь к нему как к естественной необходимости. Когда мы по этому показателю опрашивали русских, то русские сразу отличаются от татар. У русских более критическое восприятие власти. Если говорить про татар в разных регионах, то татары в Башкортостане тоже более критически настроены к власти.

— Существует стереотип, что башкирские татары более активные. Это подтверждается полевыми исследованиями?

— Это абсолютно подтвердилось, и этому есть объяснение. Потому что три этнические группы примерно в одинаковом соотношении находятся в республике, и это вызывает определенную конкуренцию между ними. Поэтому татары Башкортостана более активные и в политическом плане. Причем у них критика властей очень активно идет на уровне муниципалитетов. В плане экономической деятельности мне показалось, что они тоже активнее, чем в Татарстане.

«У татар, независимо от того, где они проживали, самое главное — это семья, родственники, дети, обряды жизненного цикла, которые проводятся при участии всех родственников». Фото Олега Тихонова

— Может это от того, что республика воспринимается как «не своя»?

— Дело не только в том, что республика «своя» или «не своя», и не только в конкуренции. Надо понимать, что урбанизация в Башкортостане проходила гораздо позже, чем в Татарстане, и даже беседуя с городскими уфимскими татарами или русскими, мы слышали, что или они сами приехали в столицу из деревни, или их родители. Когда мы разговаривали с казанскими татарами и русскими, то все говорили, что они горожане в каком-то поколении, в третьем или четвертом, и часто не могли вспомнить, из какого района их предки. У нас урбанизация шла иначе, чем в Башкортостане. Вообще, в Башкортостане люди более традиционно ориентированные.

Семья и достаток в доме как главные ценности татар

— Как бы вы выстроили шкалу ценностей у татар?

— Как я уже сказала, семья — главная ценность у татар и вокруг этой ценности все выстраивается. Многие городские татары рассказывали нам, что они работают на двух-трех работах, потому что им очень важно, чтобы было материальное благосостояние. Вообще, материальная сторона оказалась для татар тоже очень важна, в отличие от русских. Русские говорили больше о духовных ценностях. Татары же говорили об ориентации на материальную сторону. Для них очень важно иметь заработок, иметь определенный стабильный доход для того, чтобы обеспечивать семью. Для сельчан важно, чтобы хозяйство росло.

— Что вы подразумеваете под духовностью, о которой говорили русские?

— Например, русские говорили, что им больше нравится процесс работы. Не столько результат, сколько процесс. А татары говорили, что им нужен результат. Интересует, что мы в итоге имеем, зарплата и т. д. Менее интересен процесс.

Мы, конечно, оценивали критически, насколько те или иные установки хороши или плохи для развития народа. Например, акцент татар на семью несет свои определенные плюсы. Надо быть лучше, надо много работать, надо стараться. Но, с другой стороны, у татар меньше участие в глобальных процессах, в отличие от русских. Нет-нет, но среди русских ребят слышалось, что они хотели бы поработать в какой-нибудь международной компании и называли эти компании и даже прилагали для этого усилия. У татар есть некоторая ограниченность ценностей, которая препятствует более широкому развитию.

Еще мы смотрели стереотипы. Спрашивали у татар и русских, какие качества характерны для двух народов. Надо сказать, что все называли много хороших качеств. Но татары отмечали такое качество русских, что для них характерна меньшая ориентация на семейные отношения, слабый интерес к своей истории, традициям и культуре. Русские же замечали у татар повышенное внимание к семье, к своей культуре и к языку.

«Опрошенные татары очень много говорили об обрядах жизненного цикла: рождении, свадьбе, смерти. По сути, эти обряды исламские, но воспринимаются они как татарские». Фото Максима Платонова



Русские критикуют свое духовенство, а религиозность татар носит обрядовый характер

— А религиозность сравнивали?

— Религиозность смотрели. Получилось, что у русских более критическое восприятие института религии и священнослужителей. Очень часто нам высказывалась критика в адрес современной церкви. Среди татар институты ислама и институты священнослужителей вообще не обсуждались. Люди не говорили об этом совершенно. Когда мы пытались объяснить, почему татары никак это не проговаривали, то пришли к выводу, что это связано с особенностями ислама у татар. Опрошенные татары очень много говорили об обрядах жизненного цикла: рождении, свадьбе, смерти. По сути, эти обряды исламские, но воспринимаются они как татарские. Такая особенность ислама у нас, что люди не рефлексируют по поводу того, что некоторые вещи в их жизни имеют исламскую основу, люди воспринимают это как этническую культуру.

— Степень вовлеченности в практику ислама оценивалась?

— Интервью не позволяет выводить цифры. Цифрами мы оперируем, когда проводим массовый опрос, а по результатам этого исследования мы можем просто говорить о некоторых тенденциях. В основном все, что нам рассказывали, сводилось к соблюдению обрядов жизненного цикла. Люди не проговаривали, что они ходят в мечеть и соблюдают столпы ислама.

Татары между иждивенчеством и предприимчивостью

— В 2017 году было много разговоров о языке. Было ли употребление татарского языка предметом вашего исследования?

— Исследование проводилось до актуализации вопроса о языке. Это было в мае-июне. Так что эта тема не обсуждалась специально. Мы заметили, что татары Башкортостана говорят на родном языке больше в силу большего традиционализма.

— Кстати, может быть, не в рамках этого исследования, но подтверждается ли вообще тезис, что за пределами Татарстана татары больше подвержены русификации?

— Да. Хотя мы в рамках данного исследования работали в национальных республиках и это не почувствовали. Все-таки татары и в Татарстане, и Башкортостане составляют значительную долю. Но когда по первой госпрограмме ездили в Сибирь, то видели, как татары, оказываясь в меньшинстве, очень активно русифицируются. Здесь играет роль экономика. В Сибири мы наблюдали очень печальное состояние татарских деревень. Нет дорог, нет связи, работы, школ. Это вынуждает людей бросать свои деревни и уезжать не только в столицу своего региона, но и в другие регионы, где они оказываются в еще меньшем числе. На этом фоне заметно, какая большая поддержка языку и культуре оказывается в Татарстане.

Кстати, когда мы анализировали материалы советских переписей населения и ситуацию в постсоветское время, то заметили, как в Татарстане удалось замедлить языковую ассимиляцию, которая имела место быть в конце советского периода. Этот процесс начался в послевоенные годы, но был приостановлен. Хорошо или плохо, но татарский язык стал изучаться.

«Акцент татар на семью несет свои определенные плюсы. Надо быть лучше, надо много работать, надо стараться. Но, с другой стороны, у татар меньше участие в глобальных процессах, в отличие от русских». Фото Максима Платонова

Еще, если говорить об экономике, то, на наш взгляд, иждивенческие настроения среди населения Татарстана выше, чем в Башкортостане. У нас патернализм очень сильно распространен. Людей балует, что президент очень активный, деньги достанет, расскажет, что нужно делать. У людей установка, что «за нас все решат». В Башкортостане конкуренция заставляет людей двигаться. Даже размеры личных подсобных хозяйств там больше, чем в Татарстане. Люди там больше полагаются на себя. Коровы и другая живность в Башкирии разводится повсюду до сих пор, а в некоторых татарстанских селах и одной коровы не найдешь.

— Что вас удивило во время исследования?

— В хорошем смысле — зацикленность татар на институте семьи, что для нее и во благо ее делается все. Еще у татар в Башкирии заметен особый образ учителя. Нам многие говорили, что выбрали институт или профессию, потому что учитель так сказал. И это очень удивительно на фоне потери авторитета учителя в наше время! Скорее всего, причина все в том же более традиционном укладе жизни татар Башкортостана.