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«Аульная культура»: на самом деле русским не хватает своей деревни

07:00, 25.01.2018 45

Политика Российской империи привела к противоположным последствиям для русской и татарской деревни

«Аульная культура»: на самом деле русским не хватает своей деревни Фото: Wikimedia Commons (В.Поленов. Русская деревня)

Слова об «аульской культуре» татар, оброненные одним из университетских преподавателей, задели многих. Хотя сам преподаватель уже извинился, обсуждение эпизода продолжается в социальных сетях. Общественно-политическая ситуация в Татарстане и без того накалена спором вокруг преподавания татарского языка. Любая «мелочь» усугубляет конфликт все сильнее и сильнее. «Реальное время» уже публиковало текст нашего колумниста с критикой тезиса о деревенском характере татарской культуры. Сегодня наш обозреватель делает экскурс в социальную историю русских и татар, чтобы понять происхождение бытующего стереотипа.

Чем могут обидеть друг друга два городских народа с крестьянским прошлым

В России сложно кого-то оскорбить указанием на его деревенское происхождение. На 1914 год в европейской части страны сельское население составляло 85,6%, а городское 14,4%. Учитывая, что в период Гражданской войны на городское население пришлась основная доля эмигрантов, а оставшиеся горожане спасались в деревне от голода и холода, у нас сложно найти людей, чьи прадеды и прабабушки вообще никак не причастны к сельской жизни.

Хотя доля татар в населении Казани до революции оставалась невелика, татары были самым урбанизированным из нерусских народов Поволжья, Урала и Сибири. Крупные торгово-ремесленные татарские слободы находились во множестве городов. Их воздействие распространялось на все сельское население. С конца XIX века все больше татар работало в современном фабрично-заводском производстве, пополняя ряды нарождающегося российского пролетариата.

Советская индустриализация окончательно выровняла соотношение татар и русских в городах Татарстана. Почему же на уровне стереотипов постулат о «сельском характере татарской культуры» оказался так живуч? Ладно, если одни этим пытаются обидеть, но ведь и те, кому адресовано послание, обижаются. В самой татарской аудитории часто говорится, что татарам не хватает «современной городской культуры». За несоответствие этому стандарту качества критикуется татарская эстрада и другие явления.

На одном краю пропасти оказался европеизированный мир дворянских усадеб и привилегированных городских слоев. С другого края был несчастный мужик в своей крепостной беспросветности. Фото diletant.media

К началу XX века русская деревня стала проблемой для всех

Несмотря на урбанизацию, деревня значит для татар куда больше, чем для русских. И этому есть исторические объяснения. Действительно, Иван Грозный уничтожил последние очаги татарской городской культуры, захватив Казань и Астрахань (Крым развивался отдельно). До Грозного Тамерлан разрушил большинство золотоордынских городов на Волге. Но эта история не исчерпывается перечнем татарских национальных трагедий. Русские разговоры об «аульности» татар — это обратная сторона других русских разговоров о том, что свою деревню русский народ потерял, что старые дома пустуют, новые не строятся, сельскохозяйственные земли вновь зарастают сорняком и лесом. Территория, протяженностью которой так гордились, уходит сама.

Русские вышли абсолютными победителями в войне за наследие Золотой Орды. Построили одну из самых больших империй в истории человечества. Однако всему этому была цена. Заплатила ее русская деревня, обращенная в крепостное состояние, и крестьяне, доведенные до состояния рабов. Решающим моментом стали экстремальные реформы Петра I, когда русское общество разорвали между двумя полюсами. На одном краю пропасти оказался европеизированный мир дворянских усадеб и привилегированных городских слоев. С другого края был несчастный мужик в своей крепостной беспросветности.

За века крепостничества русская деревня стала настоящей проблемой. Все государственные и общественные институты поздней Российской империи относились к ней так, словно это больной человек, у которого вот-вот случится обострение недуга. Государственная власть пыталась решить вопрос малоземелья, нараставший вместе с ростом населения. Церковь пыталась вдохнуть новую жизнь в православный приход, где духовенство давно стало кастой исполнителей обрядов, а нравственное воздействие на народ было скорее исключением. Интеллигенция переживала по поводу невежества крестьянских масс.

Политика Петра I привела татар к парадоксальным результатам

Совершенно к другим результатам за XVIII—XIX века пришла татарская деревня. Она тоже испытывала прессинг со стороны государства и успела обрасти множеством хозяйственных проблем. Но ее статус цитадели национальной культуры не подвергался сомнению. Татарское общество оказалось более солидарным и не знало такого разрыва между элитой и простыми людьми.

Совершенно к другим результатам за XVIII—XIX века пришла татарская деревня

В первые века после завоевания Казанского ханства сохранялась социальная группа служилых татар, которая могла претендовать на привилегированный статус. Недаром в документах XVI—XVII веков разные группы населения татарской деревни назвались разными терминами, созвучными названиям современных народов. Население, обязанное нести службу, носило название «татар». Податное население, платившее налог ясак, называлось «чувашами». Однако русское правительство не стремилось усиливать прослойку местных феодалов, поэтому ясачные люди не принадлежали служилым в качестве крепостных. По подсчетам историка социальных отношений в Поволжье Евгения Ивановича Чернышева (1894—1979), в 1646 году свои крестьяне были только у 27,7% татарских помещиков Казанского уезда и у 24,1% служилых татар Свияжского уезда. «И служилые, и ясачные татары давление крепостного права больше ощущали со стороны государства, чем в отношениях между собой», — писал Чернышев.

Еще меньше стало расслоение татар после Петровских реформ. В ходе политики по укрупнению сословий множество мелких служилых людей (и в том числе татар) не попали в число привилегированного «шляхетства» (термин «дворянство» станет использоваться чуть позже). Они стали государственными крестьянами. Парадоксальным образом сработал царский указ 3 ноября 1713 года, запрещавший помещикам-мусульманам владеть православными крепостными. Власти на местах трактовали его, как запрет татарским князьям и мурзам владеть землей вообще. Сословие служилых татар покидает историческую арену, а выходцы из него пополняют ряды купечества и ученого мусульманского духовенства. Восстановление прав татарского дворянства при Екатерине II сыграло скорее символическое значение и не изменило ситуации в корне.

Довершили процесс попытки массовой христианизации татар при Анне Иоанновне и Елизавете Петровне. Из этого испытания татарская деревня вышла сплоченным самоуправляющимся обществом, со своей интеллектуальной элитой, и единой культурой, которая объединяла всех: от бедного батрака до имама, учившегося в Бухаре.

Почему марийки предпочитали татарское платье русскому

Русским катастрофически не хватало полутонов между блеском высшего общества и неприглядностью помещичьей деревни. То есть со средним классом в нашей стране не заладилось уже очень давно. Были, конечно, по всей стране рассеяны старообрядцы. Как и татары, они жили параллельной жизнью с остальной страной, имели параллельную интеллектуальную элиту и культуру, пронизывающую все общество. Но за это их и преследовало государство. Где-то далеко на южных рубежах империи и в Сибири были казаки, сочетавшие личную свободу и самоуправление с земледельческим трудом. На севере были поморы. Центр страны оставался помещичьим или крепостным.

Когда в 90-е годы стали вспоминать Россию, которую мы потеряли, бестселлером стал роман Ивана Шмелева «Лето Господне», где описывается жизнь мещанско-купеческой Москвы глазами маленького мальчика. Но и этот мир простых горожан, сохранявших национальные традиции в относительно комфортной среде, оказался зажатым между двумя крайностями русской жизни. В Первую русскую революцию 1905—1907 годов городской средний класс в массе поддержал монархические организации. Лавочники из Черной сотни стали объектом насмешек со стороны прогрессивной интеллигенции. В следующих двух революциях судьбу страны решали совсем другие силы, а слово «слобода», означающее малоэтажную городскую Русь, многие так и употребляют в уничижительном смысле. «Лето Господне» писалось в эмиграции как реквием по несостоявшейся России.

Тюркские богачки одеваются в общем одинаково с бедными женщинами и только совершенствуют сложившиеся формы

Наличие болезненного разрыва в русской среде и отсутствие такого у татар, явственно чувствовали соседи двух народов — волжские финно-угры. В XIX веке они еще не мыслили культурологическими категориями, но этнограф Иван Николаевич Смирнов (1856—1904) заметил, что марийские модницы интуитивно предпочитали татарское платье русскому. «Русский женский костюм не может соперничать с тюркским по силе влияния. Импонируют, вызывают подражание всегда идеальные, лучшие образцы данного костюма, такие образцы, в которых участвует и богатство, и вкус. Тюркские богачки одеваются в общем одинаково с бедными женщинами и только совершенствуют сложившиеся формы. У русских богатые женщины уже больше столетия покинули национальный костюм, а в костюме бедных женщин впечатление от формы стирается впечатлением от неблестящего обыкновенного материала», — писал Смирнов.

Трудный выбор между татарской эстрадой и русским шансоном

Неудивительно, что когда настала пора миллионам бывших крестьян переселяться в города, русские быстрее утратили связь со своей деревенской почвой. Из страны изб Россия превратилась в страну панельных многоэтажек. Новая жизнь принесла новые радости и горести. Тосковать о прошлом — удел любителей. Старые деревенские песни заменил репертуар советских композиторов и поэтов, писавших в народном стиле о том, как течет река Волга. Сейчас на эту нишу претендует русский шансон, сплавленный из мелодий блатной Одессы и упрощенной бардовской поэзии. Даже если захочется горожанину спеть что-то из народного, скорее всего, это будет песня про казаков с Терека и Дона, а не про Кострому, Нижний Новгород и Смоленск.

Татары, перебравшись в большие города, сохранили крепкий тыл на селе. И хотя некоторые комплексуют по этому поводу, никому и в голову не придет отрицать, что именно благодаря родным аулам татарский народ успешно пережил много трудных испытаний.

Как быть русским? На этот счет существуют разные мнения. Можно принять себя как городской народ, где национальная культура — это культура элиты (Пушкина, Чайковского, Кандинского). Можно заново переоткрывать родную народную традицию и делать ее актуальной современными средствами. Между этими позициями уже идет и будет продолжаться полемика. Но отсутствие «своего аула» у русских — это болезненный факт национальной психологии, который требует реакции. Возможно, не имея внятного ответа, некоторые начинают испытывать чувство зависти к соседям, у которых аул есть.

Марк Шишкин
ОбществоКультураИстория
комментарии 45

комментарии

  • Анонимно 25 янв
    Я согласен что корни нашего народа в наших деревнях!
    татар
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  • Анонимно 25 янв
    Браво!!! Адекватно!
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  • Анонимно 25 янв
    Молодец, Марк! Спасибо за статью! Добавил бы ещё, что во второй половине 16 века татары целенаправленно выселялись из городов и не допускались к поселению у крупных рек. После 1552-1556 годов культура татар Поволжья вынужденно ушла в деревню.
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    Анонимно 28 янв
    Да, Марк молодец, я бы тоже ещё добавил.... ну про Суюмбике, которая в 40 лет с башни прыгнула чтобы 19 летнему Ивану 4 не достаться. И тогда про Ивана был бы полный расклад.
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    Анонимно 31 янв
    ну это миф. Сююмбике еще несколько лет в Москве заложницей прожила
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    Анонимно 01 февр
    Нет это не миф, это самая настоящая татарская история. Фаузия Байрамова так сказала. А она в женских делах знает толк ;-).
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  • Анонимно 25 янв
    "Возможно, не имея внятного ответа, некоторые начинают испытывать чувство зависти к соседям, у которых аул есть.
    Марк Шишкин".
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/culture/87629-russkim-ne-hvataet-svoego-aula-skandal-v-tatarstane

    Не надо, уважаемый, судить по себе о других.
    Нехорошо это - и к науке никакого отношения не имеет.
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  • Анонимно 25 янв
    Ну Марк, теперь держитесь! Вентиляторы набирают обороты. Спокойствия Вам и выдержки. :)
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  • Анонимно 25 янв
    Какая нелепость у автора в его рассуждениях. Он мог бы написать еще: ах, европейцы завидуют папуасам, потому что папуасы живут еще в первобытно-общинным строем и племенами, а вот у европейцев такого уже нет.
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    Анонимно 25 янв
    Как будто русские это европейцы
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    Анонимно 28 янв
    А вы с этим хотите поспорить?
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    Анонимно 29 янв
    А почему бы и нет?
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    Анонимно 01 февр
    Не забывайте что Евро с латыни означает Восток, а па - часть. Для Ватикана все земли русских это было часть Востока, которые надо было завоевать в разных смыслах. Что вас тут удивило ? Да, в подавляющей массе русские это белое население Европы (в понимании Ватикана). В современных географических терминах всё что до уральского хребта считается восточной Европой, а не страны бывшего варшавского договора. И все ведущие генетики, США, Англии, Германии, Новой Зеландии, Австралии на научных конференциях абсолютно официально заявляют и фиксируют это в документах, что современные русские проживающие на территории РФ это биогенетическое популяционное ядро белой расы. Поскольку сейчас в Татарстане всё советское и русское (19 век) не в почёте, то пожалуйста западные учёные. Это не я ... это они такое говорят.
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    Анонимно 25 янв
    Рассуждать о том, что мог написать автор и есть нелепость.
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    Анонимно 25 янв
    ну вот и начали шипеть и огрызаться аульные
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    Анонимно 25 янв
    " ... шипеть и огрызаться аульные" - это Ваша аргументация? :)
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    Анонимно 25 янв
    Не-не, это не мы. Шипят те голоса, что в Вашей голове, а огрызаются те, что на Вашей голове. С пожеланием здоровья, аульные.
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    Анонимно 25 янв
    Ладно мы татары выходцы из аулов, но слышать это из уст холопов...)))))))
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    Анонимно 28 янв
    Холопы освоили и Атом и в Космос полетели и своё Машиностроение есть. И всем чем сейчас пользуются аульные это всё построили холопы. А что освоили аульные ? Пилить бюджеты ! И аульные всё мечтают как там классно было в Золотой орде. И какие они на самом деле сверхЪ культурныя. И кто бы на халяву дань принёс.
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    Анонимно 29 янв
    Татары ученые внесли огромный вклад в науку
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    Анонимно 01 февр
    Фамилии пожалуйста и укажите где и когда вносили огромный вклад (гуманитариев перечислять не надо). Особенно в до советский период.
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    Анонимно 26 янв
    Для меня папуасы- это просто народ, такой же как татары или русские, а для вас-похоже низшая расса какая-то...
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    Анонимно 29 янв
    европейцы от этого счастливее не стали.
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  • Анонимно 25 янв
    Что может быть лучше деревень?
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  • Анонимно 25 янв
    Слова об «аульской культуре» татар, оброненные одним из университетских преподавателей, задели многих.
    Зависть-причина таких слов
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    а Вам не кажется, что профессор-то сказал правду? Да, его заставили извиниться потом, но ведь по сути он сказал то, что и так и есть.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    А что Остроумов уже стал "профессором"? Вроде еще на днях был доцентом. Вот как надо выстраивать свою научную карьеру! )))
    Ответить
  • Анонимно 25 янв
    Так ведь еще в 70-е годы прошлого века русские деревни были полны народу. Именно после 70-х и началось бегство русских из деревень. А до этого они были вполне себе многочисленными. И я не понимаю, откуда у нынешних городских русских в первом поколении такое пренебрежение к татаркой деревне? А местечковые тоже все родом из хуторов Западной Украины и Белоруссии, которые они побросали после революции. И тоже непонятно, с чего они себя возомнили исконно городскими жителями?
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    Анонимно 25 янв
    Если быть точнее, то перепись 1959 года показала, что русские - это урбанизированный этнос. Именно по итогам этой переписи выяснилось, что большинство (пока еще не абсолютное) русских проживает в городах.
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    Анонимно 25 янв
    Хороший комментарий.
    Все города и их жители вышли из деревни.
    И ничего в этом плохого или постыдного нет.
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  • Анонимно 25 янв
    Русские изначально формировались как городская цивилизация. Типично русское поселение - это город или крепость-острог. Или волость - город в кольце сел и деревень. То есть, русские изначально городоцентричны. Миф о крепостном праве и свободных татарах, конечно, греет сердце татарским патриотам, но это лишь миф.
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    Анонимно 31 янв
    что именно миф? крепостное право? татары, у которых этого явления не было?
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    Анонимно 01 февр
    Так как пытаются представить крепостное право, конечно миф. И крепостного права как свода законов, как в Древнем Риме о рабах небыло. Было крепостное состояние. Дык оно было и в Европе. И у татар было. Вот пусть попробовал бы пахотный татарин от своего бая сбежать ?!
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  • Салим Муллагалин 25 янв
    слово ясак не является данью это разные понятия..ясак отправлялся добровольно вслед ушедшим в поход..дословно означает поделка или ремесленное изделие
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  • Анонимно 27 янв
    у евреев нет деревень, но они тоже воспринимают татарскую культуру как аульную. уж простите, хаверим. Однако точно зависти нет у евреев к татарам
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    Анонимно 28 янв
    У евреев есть государство Израиль,а без него вы были,уж извините,народом,перекати поле,даже без своего места без деревень.Я считаю еврейское самосознание и культура, четко выражена
    в одной фразе,что не еврея можно обманывать. Надменность,исключительность все оттуда. Это из одной вашей древней книги.Более хамских комментариев как на ,,израильской девятке,, есть такая газета по отношению к другим народам,я ещё не видел.Это об уровне культуры вашего народа к примеру.Если бы у татар было своё государство можно было что то говорить,в царской России положение татар и евреев не сильно отличались друг от друга.
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    Анонимно 28 янв
    К людям относятся так как они этого заслуживают! Просто диву даёшься, чуть что не так ,так крайних"подающих" ищут в других народах, сразу назначают виновника бед! А может всё таки проблема в самом государствообразующем народе? На память как то не приходит ни один пример,когда бы народ победивший практически во всех войнах,а Россия-это единственная страна в мире не пропустившая ни одной войны,так бездарно "просрал" всё что многие века деды и прадеды веками приумножили,все что можно "прихватизировали"новоявленные буржуи, и теперь пытаемся весь мир "уму-разуму",как другим жить учим! А дервеня будь то русская или татарская или какая другая была,и будет всегда, и тот кто считает аульную культуру чем то унизительным тот сам такой . Ведь в любой - настоящей деревне - всё и вся на виду, кто есть кто,в отличие от котеджных "бандустанов",скрытыми за высоченными глухими заборами,где люди не то что не здароваются друг с другом, а знать не знают друг друга в отличии от настоящих деревень-аулов!
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    Анонимно 28 янв
    Дык и мы русские не завидуем татарам никак. А нам постоянно из аула пытаются доказать что допустим Менделеев, Королёв или Курчатов это всё полная фигня. Вот Золотая орда это да. Вот это достижение...........
    Только вот плоды Менделеева, Королёва или Курчатова приносят плоды до сих пор и их можно потрогать руками. А вот где Золотую орду потрогать и те сказки которые про неё сочиняют ?
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    Анонимно 28 янв
    Ну перечисленных товарищей как то не к месту вспомнили, как сопоставить то ,что является мировым достоянием, и мнением не далёких людей! Про золотую или серо-буромалиноые всякие орды, так напоминают сказки Шехерезады! Да и вообще вся тема с так называемым татаро - монгольским нашествием тоже ,кем то придуманная байка , чтобы выставить нынешних татар в роли не самой презентабельной! Мои друзья ,кстати татары, несколько раз гоняли в Монголию на своих джипах, проехали практически всю Монголию вдоль и поперек ,где было возможно, так от местных- монголов вообще ни чего не слышали о каком то мифическом тата.монгольском завоевании России, им самим такой " акият" в диковинку было слышать! Вот ,блин ,даже не знали ,что таких крутых предков имели- диву давались! Так ,что всё красивая брехня,для лохов и малолетних детишек! Чем всякую ерунду раздувать ,лучше бы занимались воспитанием своих дочерей и сестёр у кого есть , а то скоро нашим сыновьям в жены не кого брать будет, будет как в "цивилизованной"Европе и Америке,эмансипация наступает семимильными шагами во всем мире, и до нас добрается , нашим сыновьям и внукам интним по графику ,расписанию будет! Вот над чем стоит призадуматься,тогда и рождаемость в гору пойдёт и деревни и аулы не будут прстанищем бабушек ,практически без дедушек !
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    Анонимно 26 февр
    вся российская земля и есть "Золотая орда"
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  • Анонимно 28 янв
    Когда у татар были в Золотой орде благоустроенные города ,которые по данным археологов,имели общественные бани с подпольным отоплением , общественные туалеты,широкие улицы 5-6 м,фонтаны,водопроводы.Кварталы ремесленников.Чеканили монеты,в многих городах Орды. И города Орды были каменные из кирпича. Поэзия З.О. известна,что было на Руси?Деревянная Русь большая деревня с антисанитарией.
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    Анонимно 29 янв
    почему в Золотой Орде не было ни одного астронома или физика, о котором можно было вспомнить? В той же "загнивающей Европе" были уже и Джордано Бруно, и Коперник, а в Золотой Орде ничего подобного не было? Парочка местных придворных поэтов из Золотой Орды - вот и вся культура этой страны?
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    Анонимно 01 февр
    И именно поэтому вся Казань была деревянная, только стена каменная. И Казани 1000 лет :-).
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  • Анонимно 28 янв
    Что такое городская культура 20х -60х.Коммуналки ,бараки с одной ванной и туалетом на 10 комнат.И кухней тоже.Хрущеву спасибо расселил. Быта нормального у людей не было.И мне кажется,что с отрывом от своих деревенских корней происходит вырождение,что то в человеке теряется.
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  • Владимир Поршнев 31 янв
    ПРИДИРКА К СЛОВУ

    Да ладно, нам ума ещё хватает,
    Чтоб комплексом любым не заболеть.
    Татарин с русским в дружбе проживает -
    Мы вместе сможем всё преодолеть!
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