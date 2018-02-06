Толстые и тонкие: рейтинг самых прибыльных поволжских регионов

Если власти Татарстана не стабилизируют экономику, в ближайшие годы республику может обогнать более стабильная Самарская область

Фото: Максим Платонов

Аналитическая служба «Реального времени» изучила динамику совокупной прибыли компаний регионов ПФО и узнала, что, несмотря ни на какие санкции, в 2015 году они смогли увеличить прибыль на 41%. Однако уже в следующем году рост прибылей компаний поволжских регионов в целом замедлится в два раза, а в Татарстане — в восемь раз. Тем не менее организации РТ генерируют пятую часть прибыли ПФО. Выяснилось также, что шесть приволжских регионов прожили десятилетие 2007—2016, фактически топчась на месте. Продолжают оставаться рискованными и экономики крупнейших регионов Поволжья — в первую очередь из-за зависимости от нефтяного рынка.

7,7 трлн рублей прибыли за 10 лет

За 10 лет все организации Приволжского федерального округа сгенерировали прибыль в размере 7,7 трлн рублей. С 2007 по 2016 год годовой объем прибыли вырос более чем в два раза. Лучший рост экономика ПФО демонстрировала в 2010 и в 2015 году. Динамика 2010 года — рост прибыли организаций в 1,7 раза — объясняется выходом экономики из кризиса. Если в 2007 году прибыль составляла 572 млрд рублей, то в кризисный 2008 год она снизилась на 3%, до 557,7 млрд, а в 2009-м рухнула на 35%, составив 365,2 млрд рублей. В 2010 же году, на «посткризисных дрожжах», компании ПФО смогли сгенерировать прибыль в размере 620 млрд рублей.

Кризис середины 2010-х отличается от кризиса 2008—2009 гг. — он был внутриэкономическим. Немаловажное влияние оказала и девальвация рубля, во многом «отрубившая» поставки зарубежных компаний. В результате, если западные санкции и падение цен на нефть сильно ударили по компаниям ПФО в 2014 году — тогда совокупная прибыль организаций снизилась почти на 20%, до 746,4 млрд рублей (экономика откатилась на позиции 2012 года), то в 2015 году экономика округа, можно сказать, адаптировалась к новым условиям. Прибыль организаций ПФО выросла на 41% и составила 1 трлн рублей (этот рекордный рост уступает лишь посткризисному в 2010 году).

Прибыль организаций регионов ПФО

Регион 2007 2008 2009 2010 2011 Приволжский федеральный округ 572.110.092 557.697.255 365.193.738 619.894.961 689.291.048 Республика Татарстан 107.127.689 72.689.147 96.803.668 113.352.551 154.160.432 Пермский край 83.748.828 142.985.356 80.114.109 114.954.593 135.365.066 Самарская область 80.136.575 86.716.257 32.535.029 101.952.122 110.771.674 Республика Башкортостан 68.361.252 34.632.854 35.077.614 110.594.348 76.181.366 Оренбургская область 64.607.861 58.885.023 60.201.571 59.612.331 87.668.141 Нижегородская область 74.111.214 75.453.001 33.361.039 58.324.982 65.298.852 Удмуртская Республика 26.791.215 22.999.243 18.372.608 23.469.959 -2.249.223 Саратовская область 22.588.035 21.001.734 7.004.475 13.396.083 22.077.246

В 2016-м рост прибыли замедлился в два раза

За исключением Ульяновской области (–123%), Марий Эл (–55%), Башкирии (–42%), Кировской области (–17%) и Мордовии (–13%), регионы продемонстрировали положительную динамику. Самые впечатляющие показатели в Удмуртии (рост прибыли организаций в три раза), Пензенской области (на 87%), Татарстана (72%), Чувашии (54%), Пермского края (52%) и Самарской области (26%).

Впрочем, если учесть незначительность доли регионов, оказавшихся в «красной зоне», в совокупной прибыли компаний ПФО (только Башкортостан с долей выше 10% мог существенно повлиять на общую картину), главными драйверами 2015 года стали Татарстан, Пермский край и Самарская область. Отметим, что это регионы с преимущественно сырьевой экономикой.

Однако эксперты изначально предупреждали: «Несмотря на освобождение рынка от импорта, существенного роста отечественной продукции все-таки ожидать не стоит: сильнее всего сокращение импорта коснется машиностроения, металлургии и производства оборудования, то есть инвестиционных товаров. Это основные товары, импорт которых сокращается в период кризисов. Помимо курсового фактора, это сокращение обусловлено и сжатием инвестиций».

Кроме этого, в 2016 году на развитие экономики и социальной сферы ПФО было потрачено на 8% меньше. Нельзя забывать и о том, что, как и в случае мирового кризиса 2008—2009 года, начавшегося еще в 2007 году, но «догнавшего» российскую экономику лишь к концу 2008 года, — внутрироссийский кризис, вызванный геополитическими факторами, девальвацией рубля и обвальным падением цен на нефть (продолжившемся в 2015 году) по-настоящему «догнал» крупные компании в 2015—2016 годах, что и ударило по итоговым показателям 2016 года. Несмотря на продолжающийся рост, прибыль организаций ПФО выросла в 2016 году до 1,3 млрд рублей — динамика упала с 41% до 21%. Особенно сильно ее падение заметно по торможению экономик регионов-драйверов.

РТ продолжает генерировать основную прибыль в экономике ПФО — доля ее компаний в общей прибыли за 10 лет составила 22,2%. Фото Максима Платонова



Компании Татарстана генерируют пятую часть прибыли ПФО

Татарстан, лидер ПФО по многочисленным показателям (в т. ч. по совокупной прибыли компаний и организаций), после 72-процентного роста в 2015 году в 2016-м показал увеличение совокупной прибыли организаций лишь на 9%. Таким образом, динамика замедлилась сразу в восемь раз. Несмотря на это РТ продолжает генерировать основную прибыль в экономике ПФО — доля ее компаний в общей прибыли за 10 лет составила 22,2%. Это фактически сумма долей Оренбургской области и Башкортостана (11,1 и 11,3% соответственно).

Силу влияния Татарстана на экономику ПФО особенно хорошо рисует тот факт, что сразу девять регионов округа все вместе (Нижегородская, Саратовская, Кировская, Пензенская, Ульяновская области, Удмуртия, Чувашия, Мордовия, Марий Эл) едва-едва могут что-то противопоставить «татарскому гиганту»: совокупная прибыль девяти этих регионов составляет всего 22,8-процентную долю от окружной. В абсолютных цифрах это выглядит так: татарстанские компании с 2007 года смогли сгенерировать сообща 1,7 трлн рублей прибыли, и за тот же период 1,75 трлн рублей прибыли сообща получили компании девяти регионов ПФО.

В 2007 году доля совокупной прибыли организаций Татарстана составляла 18,7%, а в кризисный 2008 год упала до 13%, уступив Пермскому краю (25,6%), Самарской (15,5%) и Нижегородской областям (13,5%). Прибыль татарстанских компаний тогда снизилась до 72,7 млрд рублей. Что интересно, те регионы, компании которых в 2008 году все-таки умудрились показать прибыль, уже в 2009 году ушли «в минус». И напротив, часть регионов, которые «вовремя» просели в 2008 году (Татарстан, Башкортостан и Оренбургская область), в 2009 году вышли «в плюс». И это еще раз говорит о том, что в очевидно кризисный год многие компании (и регионы) могут чувствовать себя довольно неплохо, зато следующий год «накрывает» их с головой.

Из катастрофической ямы 2008 года Татарстан при помощи федерального «золотого дождя» (в т. ч. вливаний в автомобилестроительную отрасль) выбрался в 2009 году, когда доля его компаний в ПФО достигла 26,5% (пермская доля упала до 22%), благодаря рекордной динамике совокупной прибыли компаний РТ, увеличивших ее в 1,3 раза, до 96,8 млрд рублей.

Из катастрофической ямы 2008 года Татарстан при помощи федерального «золотого дождя» (в т. ч. вливаний в автомобилестроительную отрасль) выбрался в 2009 году. Фото Максима Платонова



Перепады прибыли

В 2015 году Татарстан продемонстрировал рекордный результат: доля его компаний в совокупной прибыли организаций ПФО составила почти треть — 27,3%, но в 2016 году она упала до 24,5% (из-за торможения экономики). Из вышеперечисленных девяти регионов в 2016 году вперед основательно рванула Нижегородская область, прибыль компаний которой за год выросла сразу в 1,5 раза, составив 143 млрд рублей. Напротив, откатилась назад Оренбургская область, совокупная прибыль организаций которой упала почти на 40% — до 86,3 млрд рублей (Оренбург с Нижним Новгородом, грубо говоря, поменялись местами). Таким образом, Татарстан теперь в одиночку опережает девять отстающих регионов, в составе которых появился Оренбург и выпал Нижний Новгород. Совокупная прибыль организаций этих регионов составила в 2016 году 297 млрд рублей, а татарстанские компании за тот же год сгенерировали 311,8 млрд рублей.

За 10 лет, помимо кризисного падения 2008 года, Татарстан еще дважды «падал в яму». Что поразительно, во второй раз это произошло в «жирный» для большинства регионов 2013 год, когда совокупная прибыль организаций РТ упала на 8%, с 205 млрд рублей до 188 млрд. (О том, что экономика РФ вообще начинает стагнировать, эксперты предупреждали уже тогда, и даже если бы по экономике не ударили Крым, санкции, девальвация рубля и падение цен на нефть, многие регионы в 2014—2016 годах все равно показали бы слабую динамику). В 2014 году экономика Татарстана уже совсем начала заваливаться на бок, его компании в третий раз за 10 лет просели по прибыли на 11%, до 167 млрд рублей (откатившись тем самым на 3 года назад, к началу 2012 года). Несмотря на все это, Татарстан занимает второе место в ПФО по десятилетнему росту совокупной прибыли его компаний: она выросла с 2007 года почти в три раза. Уступает по динамике Татарстан лишь Удмуртии, показавшей за тот же период рост в 3,5 раза. Но в этой республике экономика еще сильно уступает татарстанской — совокупная прибыль удмуртских компаний за 10 лет в пять раз меньше совокупной прибыли татарстанских компаний: 332,3 млрд против 1,7 трлн рублей.

Удмуртия за 10 лет показала рост в 3,5 раза. Фото myudm.ru



За 10 лет четыре региона ПФО оказывались по-настоящему убыточными

Большинство регионов за все 10 лет, несмотря на кризисы, все-таки демонстрировали прибыль, пусть даже крохотную, как Марий Эл в 2007 году (совокупная прибыль компаний РМЭ составила 2,8 млрд рублей) и в 2015 году (3 млрд рублей), Чувашия и Ульяновская область в 2009 году (1,8—1,9 млрд рублей). Марий Эл вообще можно назвать «стабильно слабой экономикой», ее средняя совокупная прибыль в 2007—2016 годах составляет всего 4 млрд рублей. Однако были регионы, которые показывали и совокупный убыток. Так, Мордовия в 2009 году показала убыток в размере 13 млрд рублей, в 2010 году снизив его до 836 млн рублей и лишь в 2011 году показав прибыль в размере 2,8 млрд рублей. Удмуртия оказалась в таком положении в 2011 году (тогда случилась «вторая волна кризиса»), когда ее компании показали убыток в размере 2,5 млрд рублей, однако уже в 2012 году республика показала впечатляющий рост, и ее компании продемонстрировали совокупную прибыль в размере 30 млрд рублей. Это один из самых сильных рывков за десятилетие в ПФО, уступает он только 13-кратному росту прибыли Нижегородской области в 2015 году (с 7,3 млрд до 95 млрд рублей).

В минус уходила и Ульяновская область, в 2015 году показав убыток в размере 7,3 млрд рублей. Падение области сопоставимо по масштабам только с резким ростом Нижегородской области: это два самых исключительных события в ПФО за 10 лет. Напомним, в нашем исследовании ульяновской экономики мы уже писали о том, что совокупный оборот 100 крупнейших ее компаний рухнул и в 2016 году — с 262 до 240 млрд рублей (минус почти 10%), но прибыль при этом выросла до 16,4 млрд рублей. В 2016 году показала убыток и Чувашия в размере почти 500 млн рублей.

В результате только экономика Чувашии за 10 лет не сделала никакого шага вперед, напротив, совокупная прибыль ее компаний упала в сравнении с 2007 годом на 5%. Да и результатов 2007—2008 гг. (почти 11 млрд рублей) чувашские компании с тех пор ни разу не достигали. Доля республики в ПФО менее 1% — как и у Ульяновской области, Мордовии и Марий Эл. При этом Ульяновская область в 2016 году после самого провального своего года все-таки показала и рекордную прибыль — 16,5 млрд рублей. Мордовия, хотя так и не вернулась к своим рекордным прибылям 2013 года (31,6 млрд рублей), в 2016 году показала второй за десятилетие результат — 8,5 млрд рублей. Лишь Марий Эл можно сравнить с положением Ульяновской области, но даже там в 2016 году предприятия продемонстрировали рост прибыли в 1,4 раза.

Даже в Марий Эл в 2016 году предприятия продемонстрировали рост прибыли в 1,4 раза. Фото 7x7-journal.ru



Шесть регионов ПФО 10 лет топтались на одном месте

Можно только выразить сожаление, что большинство субъектов ПФО, за исключением шести регионов, фактически никак не влияют на повестку дня, оставаясь скорее «попутчиками». Шесть самых бедных регионов прожили эти 10 лет, фактически топчась на одном месте, одновременно «проваливаясь» еще сильнее в кризисы и вместе выбираясь из них: это Кировская, Пензенская, Ульяновская области, республики Мордовия, Марий Эл и Чувашия. Лишь два региона — Удмуртия и Саратовская область (отметим, что в том числе и потому, что тут есть нефть) — смогли в итоге как-то «оторваться» от жизни «на дне».

Остается надежда, что Удмуртия, преодолевшая в 2015—2016 годах порог совокупной прибыли в 50 млрд рублей (и почти достигшая порога в 100 млрд рублей), сможет хоть как-то конкурировать с регионами-драйверами. И если Саратовская область, показавшая в 2015—2016 годах рост, соответственно, в 20% и 200% (почти достигнув в результате порога совокупной прибыли в 50 млрд рублей), продолжит развиваться теми же темпами, то есть вероятность, что этот регион составит компанию «грандам» ПФО.

Как скачут прибыли «грандов ПФО» из-за кризисов и нефтяного рынка

В то же время не все благополучно и с «грандами». Невооруженным глазом видно, что динамика показателей крупных экономик ПФО «скачет» из года в год, причем такими скачками, что иной раз регион «заваливается» в пике и почти оказывается «на дне» вместе с бедными регионами. Так, Нижегородская область с 2012 года спикировала к показателям Марий Эл: 7,2 млрд против 6,5 млрд рублей. И хотя в 2012 году компании области преодолели рубеж в 100 млрд рублей совокупной прибыли, а в 2015—2016 годах регион выбрался «из ямы», почти достигнув рубежа в 150 млрд рублей совокупной прибыли, все это вряд ли может обнадеживать.

Напомним, пятая часть нижегородской экономики зависит от цен на нефтяном рынке. Те же «скачущие» показатели демонстрируют и другие сырьевые экономики. Так, компании Башкортостана, увеличив совокупную прибыль в посткризисный 2010 год до 110,5 млрд рублей, в 2011 году снизили ее до 76 млрд рублей, затем до 2013 года экономика снова выросла до 125,6 млрд рублей и, вновь из-за кризиса, упала к 2015 году до 63,4 млрд рублей (т. е. вернулась к 2009 году). Опять же то, что республика в 2016 году нарастила прибыль до почти 150 млрд рублей (рекордный показатель за 10 лет) не должно нас обманывать: будет кризис или рухнут цены на нефть — и «пике» соседу Татарстана обеспечено.

Более-менее стабильной остается Оренбургская область, в 2016 году, к сожалению, спикировавшая вниз, уступив по совокупной прибыли даже Удмуртии, вырвавшейся неожиданно вперед. Самарская область, экономика которой спикировала в кризисный 2009 год, в дальнейшем медленно, но осторожно взбиралась на плато, ни разу не споткнувшись: только в 2012 и 2016 годах она показала небольшое снижение прибыли на 3-4%. Пермский край, в последние 2-3 года, уступая Самарской области звание второго по прибыльности региона ПФО, вернул себе его по итогам 2016 года. Но экономика края, если судить по динамике 2007—2016 годов, гораздо менее стабильна самарской: почти на 50% Пермь «провалилась» в кризисный 2009 год (со 143 до 80 млрд рублей) и 40% потеряла с 2012 по 2014 год (второе «пике»).

Более-менее стабильной остается Оренбургская область. Фото komanda-k.ru

Если Татарстан не стабилизирует экономику, в ближайшие годы его может обогнать Самарская область

Наконец, Татарстан спасает «накопленный жирок». Его падение более чем на 30% в 2009 году заметным показалось бы лишь в сравнении с показателями Пермского края, Самарской и Нижегородской областей (которые в тот год опередили Татарстан по совокупной прибыли компаний). Остальным регионам ПФО оставалось лишь мечтать даже о «кризисной» прибыли республики в размере 73 млрд рублей. То что Татарстан, вновь из-за кризиса, потерял с 2012 по 2014 год 20% — «не заметил» вообще никто: просто потому, что «кризисные» 167 млрд рублей совокупной прибыли татарстанских компаний оказались недостижимыми для остальных регионов ПФО, даже растущих в те годы (таких, как Оренбург и Самара). В 2015—2016 годах Татарстан вообще «рванул в космос», показав почти двукратный рост (со 106 до 188 млрд рублей).

Однако приведем в пример Самарскую область, которая именно благодаря неспешному и стабильному развитию оказалась по совокупной прибыли своих компаний в «опасной близости» к татарстанским показателям в 2014 году (152,4 млрд рублей у Самары и 167 млрд рублей у РТ). Если Татарстан, пусть и с «накопленным жирком», будет «скакать» из-за кризисов и нефтяного рынка и в последующие годы, Самара может его не только догнать, но и обогнать «на поворотах». Главным конкурентом Татарстана окажется и Пермский край, если его власти догадаются как-то стабилизировать экономику (читай — избавить зависимость края от нефтяной иглы и вообще полезных ископаемых). Последний совет, очевидным образом, касается и властей Татарстана.