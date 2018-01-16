IX Гайдаровский форум

Дискуссии форума сфокусированы на актуальных проблемах современности, особое внимание будет уделено темам, связанным с осмыслением положения и стратегической роли России в мире. В частности, участники обсудят приоритетные вопросы социально-экономической сферы в России и в мире, а также современные вызовы для государственного управления, внедрение проектной деятельности в органах власти, драйверы развития инноваций, новые вызовы для центральных банков, цифровое общество, санкции, 100-летие революции в России, доверие, барьеры и факторы успеха предпринимательства в России, кластерный подход в эпоху цифрового производства.

Мероприятие объединит экспертов, ведущих мировых ученых и политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты.

Дополнительная информация о мероприятии доступна на сайте форума.