«Шотландцев удивило, что наша марийская волынка — самая архаичная»

Шорыкйол в Йывансоле: шумные процессии в масках и звуки волынки в 90 км от Йошкар-Олы

В 2020 году отпразднуют 100-летие со дня образования сразу четыре республики в составе Приволжского федерального округа: Марий Эл, Татарстан, Удмуртия и Чувашия. В каждом регионе готовится собственная программа юбилейных мероприятий. В частности, в Марий Эл к памятной дате выйдет несколько документальных фильмов о традиционных праздниках марийского народа. Организацией съемок занимается Республиканский центр марийской культуры из Йошкар-Олы. Первый по плану зимний календарно-обрядовый марийский праздник Шорыкйол. Чтобы запечатлеть традиции Шорыкйола сотрудники центра отправились в деревню Ивансола Куженерского района Марий Эл, а с ними поехал и корреспондент «Реального времени».

В сердце марийского мира

Ивансола (по-марийски Йывансола) находится к северо-востоку в 90 километрах от Йошкар-Олы. Возникла она еще в XVII столетии и называется в честь основателя по имени Йыванай. Здесь один из очагов марийской культуры, меньше всего затронутый русификацией и глобализацией. Две трети населения Куженерского района — марийцы. Совсем неподалеку, чуть больше 10 километров, на территории соседнего Сернурского района находится наиболее чтимая священная роща марийских язычников «кукшывал кусото», которую иногда называют «марийский Иерусалим». Уже несколько веков в этой роще проводятся всемарийские моления.

Бросить валенок через ворота, обнять забор и влюбиться

Название праздника Шорыкйол переводится с марийского как «овечья нога», и действительно в этот день девушки ходили по овчарням и дергали овечек за ноги. Обычай должен был обеспечить хороший приплод. Однако есть мнение, что изначально Шорыкйол переводился как «рожденный новый год», а овечий смысл появился позже в крестьянском быту. По времени праздник совпадает с русскими Святками и татарским Нардуганом.

Считалось, что в дни после зимнего солнцестояния определяется содержание предстоящего года. Поэтому, чтобы уродился хлеб, крестьяне делали на заднем дворе несколько холмиков из снега, по форме напоминающих скирды. Чтобы плодоносили деревья, трясли их.

Для молодых девушек главной загадкой следующего года было замужество, поэтому на Шорыкйол устраивались всевозможные гадания. Бросали валенок через ворота и куда указывал носочек, оттуда и ждали жениха. Широко раскинув руки, обнимали забор, и, если в объятия умещалось четное число дощечек, значит найдется пара. Характер будущего мужа определяли по дровам, которые собирали в разных домах и складывали в сани. Гладенькое полено намекало на неконфликтный характер, сучковатое свидетельствовало об обратном.

В Ивансоле организацией праздника занимался местный житель Евгений Каменщиков, основатель и руководитель этнофольклорного ансамбля «Мурсескем»



Чем волынщик из Ивансолы удивил шотландцев

В Ивансоле организацией праздника занимался местный житель Евгений Каменщиков, основатель и руководитель этнофольклорного ансамбля «Мурсескем», что переводится с марийского как «песенная искорка». Ансамбль был создан в 1979 году и с тех пор служит чуть ли ни главным социальным институтом в деревне.

«Мурсескем» поддерживает древние традиции, ведь старый уклад уже давно проигрывает конкуренцию современному информационному полю. Ряженые в Ивансоле пока еще собираются по собственной инициативе. Ходят по своей деревне, а иногда захаживают в соседние селения Купсола, Регеж и Юледур. Но, как рассказал «Реальному времени» Евгений Каменщиков, важнейший обряд Шорыкйола — девичье угощение квасом (удырпура) в последний раз проводился в Ивансоле в 1960 году. Потом все развлечения молодежи переместились в деревенский клуб. Новый формат досуга создало и телевидение. А ведь именно на девичьих пирах веками знакомились парни и девушки. Девушки надевали лучшие наряды, старались вкуснее угостить будущих женихов, соревнуясь друг с другом. Последние семьи, созданные после этих встреч, образовали люди начала 40-х годов рождения. Теперь память о красивом обычае сохраняют фольклористы из «Мурсескема».

Ансамбль Евгения Каменщикова — это еще и связь между односельчанами разных профессий и поколений. Сам Каменщиков не имеет музыкального образования. Учился на экономиста в Йошкар-Оле и всю жизнь проработал бухгалтером в колхозе. В первоначальном составе ансамбля были и учителя, и доярки, и механизаторы. Сейчас в некоторых семьях участвуют сразу три поколения ивансолинцев. От многих деревенских фольклорных коллективов, где преобладают женщины и девушки, «Мурсескем» отличается наличием мужского состава.

Шувыр — традиционная марийская волынка



Ивансолинцы объездили с гастролями всю Россию, бывали в Эстонии и Литве, неоднократно становились лауреатами премий и победителями фестивалей. Евгений Каменщиков является одним из главных мастеров шувыра — традиционной марийской волынки. С этим инструментом он бывал на международных фестивалях волынщиков в Германии, Бельгии и Чехии, играл и с шотландцами. «Шотландцев удивило, что у нас самая архаичная волынка из всех волынок мира. Все другие видоизменялись, а наш шувыр как придумали, таким и остался», — рассказал Каменщиков «Реальному времени». Сейчас сын руководителя «Мурсескема» Иван Каменщиков преподает мастерство игры на волынке в Марийском республиканском колледже культуры и искусств.

Наш ответ украинским колядкам и альпийским крампусам

Девичьи гадания, угощение женихов, аграрные ритуалы — важные элементы марийского зимнего праздника, но самая колоритная и заметная часть связана с ряженными, которые ходят из дома в дом.

«Избушка на время превращается в театр, молодые люди в актеров, все гости в зрителей. Что за костюмы! Один надел на себя мешок, разрезанный с двух сторон для прохода рук, на голове у него маска с отверстиями для рта и глаз, усы и борода подведены углем. Другой без всякого одеяния, кроме обуви. Он обвязан соломой так искусно, что незаметно — есть на нем какое-то платье или нет. На других надеты вывороченные шубы, кисти рук, лица вымазаны у всех сажей до такой степени, что видны только одни белки глаз», – писал про обычаи Шорыкйола в XIX веке этнограф, выпускник и приват-доцент Казанского университета Степан Кузнецов.

Девичьи гадания, угощение женихов, аграрные ритуалы — важные элементы марийского зимнего праздника



«Мы еще малыши были, и взрослые нас не пускали на праздник. Мы боялись, что вон ряженые идут, вон в сугроб кидают. Палкой пугают! Но нам интересно было. Хотелось поучаствовать. Смотрим исподтишка, где они появляются, и бежим за ними», — рассказала «Реальному времени» как праздновали Шорыкйол в середине ХХ века Зинаида Даниловна Губина, участница ансамбля «Мурсескем» со дня основания.

На единственной улице Ивансолы в первой четверти XXI века было все, что полагается в эти дни. Во главе процессии ряженых шел Васли Кугыза (по-русски дед Василий). Появление этого персонажа возможно связано с тем, что Шорыкйол приходится на православный день Василия Великого. Рядом с Васли Кугыза обязательный персонаж — солдат. Как нам рассказала Наталья Пушкина, директор Центра марийской культуры, образ солдата напоминает о рекрутчине, когда в царскую армию уходили на 25 лет и часто не возвращались. Но на Шорыкйол рекрут среди ряженых как бы был рядом с родными.

По дороге ряженные бросали прохожих в сугробы, а войдя в дом проверяли усердие хозяйки. Хорошую ли пряжу напряла хозяйка? Теплые ли носки связала? Вкусно ли готовит? Каждое действие этой никем не придуманной народной драмы сопровождалось старинными песнями, которые помнит марийская Ивансола.

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