«Цифровая империя»: страх перед искусственным интеллектом, криптолихорадка и кибератаки правят миром

Ключевые тренды минувшего года в сфере IT по версии «Реального времени»

Фото: Олег Тихонов

В ушедшем году сфера IT и телекома оказалась богатой на события: в России приступили к строительству цифровой экономики, отечественный IT-гигант «Яндекс» успешно применил искусственный интеллект и нейросети в своих новых продуктах, однако ряд неудач нас постиг в космической области. Мир неотрывно следил за курсом криптовалют и придумывал куда бы еще прицепить технологию блокчейн. Также мы спорили о том, опасен ли для человечества искусственный интеллект и не погубит ли нас «интернет вещей», отбивались от мощнейших кибератак и мечтали о сети пятого поколения. Подробно обо всех главных IT-трендах минувшего года узнайте из материала «Реального времени».

«Цифровая империя»

С того момента, как в декабре 2016 года Владимир Путин поручил разработать и утвердить госпрограмму по цифровизации экономики, словосочетание «цифровая экономика» стало чуть ли не самым используемым в России в 2017 году. Чиновники всех уровней, эксперты, журналисты практически в режиме нон-стоп обсуждали строительство в России так называемой «цифровой империи», эта же тема стала ключевой в выступлении президента на ежегодном Петербургском международном экономическом форуме.

Кстати, в рамках ПМЭФ Владимир Путин не упустил возможности наладить контакт с «новым бизнесом» и встретился с Виталиком Бутериным — создателем криптовалюты Etherium. Как позже рассказывал «Реальному времени» Бутерин, эта встреча, вероятно, повлияла на появление у президента интереса к теме блокчейна и криптовалют. К слову, в этом же году в России была создана Ассоциация криптовалют и блокчейна, пообещавшая внедрить в 15 регионах страны проекты на основе технологии блокчейн. К слову, в Татарстане обошлись и без помощи федералов — по указу Рустама Минниханова в республиканском госкомитете по архивному делу уже принялись за работу над внедрением новой технологии в свою работу.

Как и просил Владимир Путин, в 2017-м была разработана и утверждена госпрограмма «Цифровая экономика», рассчитанная до 2025 года (ежегодные затраты на ее реализацию оценены в 100 млрд рублей). Одной из ее задач является адаптация нормативно правовой базы к новым видам отношений, к примеру, в сфере криптовалют.

Элина Сидоренко констатирует, что сейчас «Россия полна интересных технологических идей и экономических решений, но, к сожалению, пока под ними нет серьезной правовой основы». Фото Олега Тихонова



Еще в августе глава межведомственной группы ГД РФ по оценкам рисков оборота криптовалюты Элина Сидоренко рассказывала «Реальному времени» о том, что сейчас «Россия полна интересных технологических идей и экономических решений, но, к сожалению, пока под ними нет серьезной правовой основы». А уже в декабре Минфин и ЦБ РФ представили законопроект о регулировании использования цифровых технологий в финансовой сфере. Учитывая скорость принятия решений и отклик властей и бизнеса на новый «технологический вызов», появляется надежда на то, что России удастся войти в новую эру без отставания от других стран.

Криптовалютная лихорадка

В 2017 году мы наблюдали самую настоящую криптовалютную лихорадку. При этом, несмотря на существование на рынке огромного количества разных криптовалют, именно биткоину досталась большая часть славы: в 2017-м слово «биткоин» стало самым популярным в соцмедиа, а за его курсом следил буквально весь мир. Посмотреть действительно было на что: если в начале года стоимость «битка» составляла менее тысячи долларов, то пройдя десятки резких взлетов и падений, к концу 2017-го курс самой известной криптовалюты вырос до 20 тыс. долларов (правда спустя три дня после рекорда котировки биткоина резко устремились вниз).

Также в ушедшем году институциональные инвесторы получили доступ к криптовалюте после того, как ведущие биржевые операторы Chicago Mercantile Exchange Inc. и CBOE Futures Exchange начали торги фьючерсами на биткоин. А в соседней Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики», который в том числе легализует понятие криптовалюты, блокчейна и майнинга. В то же время власти Южной Кореи сообщили о намерении закрыть криптовалютные биржи, а также ввели запрет на первичные размещения токенов (ICO) и запретили торговлю фьючерсами на биткоин. Аналогичным образом поступил и Китай. Отметим, что в этом году в мире произошел бум ICO: 234 инициативы суммарно привлекли 3,7 млрд долларов инвестиций.

Также в ушедшем году в сообществе биткоина произошел раскол — небольшая группа разработчиков отделилась и создала новую криптовалюту Bitcoin Cash. Сообщалось, что причиной стал спор о том, как ускорить работу системы, однако эксперт «Реального времени», биткоин-евангелист Константин Никонов смотрит на произошедшее под другим углом: «У Bitcoin Cash нет никаких существенных преимуществ перед Bitcoin. Увеличенный размер блока — это временное решение, которое к тому же может привести к централизации майнинга Bitcoin Cash. По сути дела, Bitcoin Cash — это криптовалюта, полностью контролируемая небольшим количеством людей, которые используют ее для атак на оригинальный Bitcoin и манипулирования рынком».

В 2017 году мы наблюдали самую настоящую криптовалютную лихорадку. Фото ixbt.com



На фоне всех этих процессов инвесторы и эксперты не перестают спорить о том, «лопнет ли пузырь», являются ли криптовалюты «пирамидой» или же будущим современной экономики. Единого мнения до сих пор не существует — нам остается лишь наблюдать за развитием событий.

Искусственный интеллект

В 2017 году искусственный интеллект, уже давно являющийся предметом дискуссий между специалистами, оказался в центре общественного внимания. В первую очередь вспоминается резонансный спор Илона Маска, предупредившего об опасности ИИ даже Владимира Путина, с Марком Цукербергом, а также изобретение собственного языка ботами Facebook, вызвавшее неслабую панику.

Искусственный интеллект в 2017 году внедрялся во все, что только можно: поисковые системы, мобильные приложения, промышленность, транспорт, продажи и даже написание fake-news. Ни один гигант IT-рынка не обошел стороной ИИ. Особый акцент стоит сделать на транспортной сфере: один из главных трендов 2017-го — это беспилотные авто, однако, несмотря на шумиху, пока в России имеются серьезные проблемы с законодательной частью и проработкой инфраструктуры. По словам президента группы компаний Cognitive Technologies Ольги Усковой, от роскошного окна возможностей, которое было три года назад, «мы переместились к тревожному состоянию».

Тем не менее документы, касающиеся ИИ и робототехники в целом, в России все же прорабатываются: эксперты исследовательского центра «Робоправо» разработали проект первой в мире конвенции о робототехнике и искусственном интеллекте (ИИ). Сейчас он направлен на рассмотрение в Госдуму, МИД и представителю России при ООН. Комитет ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству собирается рассмотреть документ уже в первом полугодии 2018 года.

По словам Ольги Усковой, от роскошного окна возможностей, которое было три года назад, «мы переместились к тревожному состоянию». Фото rma.ru

Космос и робототехника

За 2017 год компания Илона Маска SpaceX провела 18 успешных пусков, в том числе впервые в истории им удалось повторно использовать при запуске первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 — этот успешный старт может стать шагом к серьезному снижению стоимости космических полетов.

Тем временем вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин объяснил недавний неудачный запуск ракеты-носителя «Союз» с космодрома «Восточный»: ракета «Союз-2.1б», при запуске которой с космодрома Восточный были потеряны 19 спутников, была «настроена на Байконур». По плану трехступенчатая ракета-носитель «Союз-2.1б» должна была доставить на орбиту гидрометеорологический спутник «Метеор-М». Но во время планового первого сеанса установить связь с ним не удалось.

Если же переключиться с космоса на робототехнику, то здесь особенно отличилась компания Boston Dynamics: теперь человекоподобный робот Atlas умеет делать сальто. Ну и, конечно же, нельзя не вспомнить Софию – робот, который буквально в прошлом году хотел уничтожить человечество, получил подданство Саудовской Аравии.

Робот София, который хотел уничтожить человечество, получил подданство Саудовской Аравии. Фото cic.org.sa

Кибербезопасность

В уходящем году мир сотрясали частые кибератаки: сначала мы столкнулись с криптовымогателем WannaCry, ему на смену пришел вирус Petya, затем появился вирус под Android с хитровыдуманным названием Svpeng. Также, согласно информации, предоставленной «Лабораторией Касперского», с лета 2017 года российские банки подвергались серии хакерских атак при помощи трояна «Тишина».

Если же говорить про Татарстан, то в прошлом году было зафиксировано 7 миллионов хакерских атак на государственные информационные ресурсы РТ. По данным аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), российские компании из-за кибератак потеряли почти 116 млрд рублей за 2017 год.

Особого внимания в минувшем году удостоились «русские хакеры» и «русские боты», которых, во многом по политическим причинам, обвиняли во всевозможных взломах и сливах (вплоть до вмешательства в выборы президента США). Также под конец года досталось «Лаборатории Касперского»: администрация Трампа обязала всех американских чиновников удалить со своих компьютеров и локальных сетей продукты «Лаборатории Касперского». Ведомство обеспокоено тем, что «Лаборатория» сотрудничает с российскими спецслужбами, из-за чего российские власти могут получать информацию через компанию.

Интернет вещей

Еще одним трендом ушедшего года является так называемый интернет вещей. Согласно отчету Russia Internet of Things Market 2017-2021, представленному компанией IDC, инвестиции, привлеченные для создания решений IoT в России, будут расти в среднем на 22% ежегодно. Аналитики также отметили, что уже в 2021 году расходы на интернет вещей в РФ превысят 9 млрд долларов, что почти в три раза больше, чем продемонстрировал российский рынок в 2016 году, когда его объем составил 3,48 млрд долларов.

Интерес к внедрению технологий интернета вещей остается высоким по всему миру: к примеру, Rolls Royce, который помимо прочего выпускает авиационные двигатели, использует «облако», IoT-хабы и потоковую аналитику для испытаний, наладки и постоянного мониторинга двигателей. Причем это позволяет заметно снизить расход топлива, являющегося основной статьей расходов авиакомпаний. Американский поставщик промышленной автоматизации Rockwell Automation благодаря цифровизации и IoT может контролировать всю цепочку поставок, а также идентифицировать возможные проблемы еще до их возникновения.

Наталья Касперская прямо заявила прессе, что интернет вещей — это очень опасное явление. Фото Романа Хасаева

При этом, относительно IoT складывается множество противоречивых мнений: одни считают это абсолютным благом, а другие трезво указывают на реально существующую проблему безопасности. К примеру, сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская прямо заявила прессе, что интернет вещей — это очень опасное явление. Проблема в том, что новые устройства с абсолютно разными протоколами появляются постоянно, однако средства защиты для них значительно отстают. В итоге мы имеем высокий риск взломов, способных привести к непрогнозируемым последствиям.

Сеть пятого поколения

Согласно программе развития цифровой экономики, написанной Минкомсвязи, уже к 2020 году во всех российских городах-миллионниках должны быть развернуты мобильные сети пятого поколения. Отдельные решения 5G вендоры и операторы связи обещают внедрить уже в 2018 году, однако 5G должен сложиться как стандарт ближе к 2020-му. Сдерживает их напор отсутствие необходимых стандартов — их пока нет нигде в мире.

По словам министра информатизации и связи РТ Романа Шайхутдинова, Huawei планирует выпустить необходимое оборудование на рынок в числе первых: «Мы хотим, чтобы в Татарстане стартовала сеть пятого поколения. Это совсем другие скорости, другое качество и, конечно, бОльшие затраты. Мы уже обсуждаем с компанией вопросы совместной разработки и запуск сети 5G».

Мобильные операторы уже заявили о готовности тестировать связь пятого поколения в перспективных диапазонах частот и даже подали соответствующие заявки, однако государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) 28 декабря не смогла принять решение о выделении частот в диапазонах 3,4—3,8 ГГц и 24,5—26,5 ГГц для тестирования 5G из-за отсутствия согласований от «Роскосмоса» и ФСО. Эти ведомства поясняли, что указанные диапазоны заняты другими системами, поэтому они не могут согласиться на их использования для 5G. Сейчас частоты для тестирования 5G есть только у «МегаФона», который получил их в июле.

Смартфоны с революционными функциями

2017-й подарил миру несколько новых смартфонов. Во-первых, у Apple вышло сразу три новых телефона: две модели продолжили линейку 7 и 7 Plus в новом корпусе со стеклом, а третья была посвящена десятилетнему юбилею выхода первого iPhone и получила приставку Х. Новая модель Apple отличается безрамочным дисплеем, отсутствием кнопки Home и системой идентификации по лицу Face ID. Заметим, что iPhone X стал самым дорогим — он продается по цене от 1 000 долларов в Штатах и от 79 тыс. рублей в России. Также новый флагман представила компания Samsung: Galaxy S8 получил безрамочный дисплей и в нем убрали кнопку Home.

Новый флагман представила компания Samsung. Фото itechua.com

Не обошлось и без потерь — в 2017-м году нам пришлось попрощаться с самыми, пожалуй, роскошными телефонами Vertu (средняя стоимость составляла 11 тыс. долларов). Корпус телефонов изготавливали из титана, экран покрывали сапфировой пленкой, а эксклюзивные модели отделывали страусиной или гусиной кожей. За абонентскую плату к владельцу Vertu приставляли консьержа, который удаленно выполнял запросы владельца вроде брони в ресторане или в самолете. К сожалению, летом британский производитель смартфонов Vertu закрыл основную фабрику в Великобритании из-за миллионных долгов.

«Яндекс»: объединение с Uber, «Алиса» и «Королев»

Много прорывных решений в прошлом году нам подарил российский IT-гигант «Яндекс»: во-первых, стоит вспомнить запуск голосового помощника «Алиса», который работает на базе нейронной сети, обученной на массиве текстов. В «Яндексе» объяснили, что «Алиса» нужна для решения повседневных задач, в том числе поиска информации в интернете, подсказки о месте для ужина или уточнения погоды на завтра. «Алиса» уже успела побеседовать с Владимиром Путиным, а также ее выдвинули в качестве кандидата на грядущих президентских выборах.

Одной из главных сделок на российском IT-рынке стало объединение Uber с «Яндекс.Такси» в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане. Uber и «Яндекс.Такси» приняли решение проинвестировать в новую компанию 225 и 100 млн долларов соответственно, оценивая объединенную компанию в 3,725 млрд долларов.

Также «Яндекс» обновил свой поисковик и представил новый алгоритм ранжирования «Королев». Некоторые эксперты сочли этот шаг российской интернет-компании революционным. Основное отличие от предыдущей версии в том, что новый алгоритм оценивает запросы не по ключевым словам, а по смыслу, причем с высокой точностью, благодаря использованию обучающихся нейронных сетей.

«Telegram»: анонимные каналы, борьба с силовиками и «КОТ Дурова»

Детище российского предпринимателя Павла Дурова — мессенджер Telegram — наделало много шума. Чего только стоят анонимные телеграм-каналы, растущие как грибы после дождя и внезапно получившие небывалое влияние на политическую повестку в стране.

Детище Павла Дурова — мессенджер Telegram — наделало много шума. Фото theins.ru

Также в течение года Дуров пытается противостоять требованию силовиков предоставить доступ к переписке пользователей мессенджера. В декабре суд отклонил апелляционную жалобу юристов Telegram на штраф в 800 тыс. рублей за отказ предоставлять ФСБ коды шифрования для доступа к переписке пользователей. Следом юристы Дурова обратились в ООН для защиты от блокировки в России, а «Роскомсвобода» запустила кампанию «Битва за Telegram», предложив подать коллективный иск для обжалования требования ФСБ и РКН.

Помимо этого Telegram и лично Павел Дуров оказались втянуты в крупнейший корпоративный скандал 2017 года. Антон Розенберг, называющий себя бывшим техническим директором «ВКонтакте» и бывшим директором особых направлений в Telegram, взорвал информационную бомбу, опубликовав историю своих взаимоотношений с братьями Павлом и Николаем Дуровыми. По словам Розенберга, его незаконно уволили из-за конфликта с Николаем, который был влюблен в его жену, а теперь требуют с него 100 млн рублей за разглашение конфиденциальной информации.

Заметим, что позиция Антона Розенберга не осталась без ответа: Павел Дуров назвал эту историю «шизофазией», а гендиректор ООО «Телеграф» (бывший работодатель Розенберга) опубликовал пост-опровержение со ссылками на ряд документов. К счастью, конфликт между сторонами был погашен.

Роман Шайхутдинов министр информатизации и связи РТ Я хотел бы начать с информатизации: в 2017 году татарстанцы получили более 100 млн услуг в электронном виде, в работу была запущена «База данных инвалидов», а кроме того, внедрена техническая возможность определения местонахождения абонента при звонке на 112.



Вторая позиция — это Иннополис. Во-первых, в Особой экономической зоне появилось 27 новых резидентов (в прошлом году новых было 19). Среди них — «Ситроникс Телеком Солюшнс», которая будет развивать здесь мультисервисную платформу «nGenie», и «РТК Софт Лабс», которая открыла здесь центр компетенций по разработке инновационных информационных систем и цифровых сервисов в сфере образования, медицины, ЖКХ. Кроме того, в конце года Наблюдательный совет ОЭЗ «Иннополис» одобрил еще 8 компаний, которые станут резидентами уже в январе. Во-вторых, 100% выпускников IT-вуза были успешно трудоустроены: 169 человек (замечу, что это самый массовый выпуск студентов) получили 284 приглашения на работу. В-третьих, спрос на жилье в Иннополисе превысил предложение.



Третий пункт — ИТ-парк: в 2017 году в технопарке был запущен социальный проект «inIT» по обучению программированию людей с инвалидностью. Обучающая программа разработана ИТ-академией ИТ-парка и адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей их психофизического развития. Вместе с тем, сам ИТ-парк вошел в число самых эффективных технопарков России.



И, наконец, заключительный пункт — образование: в минувшем году Казанский техникум информационных технологий и связи разработал новые федеральные образовательные стандарты, на его площадке открылся Яндекс.Лицей, а местные студенты взяли «серебро» на WorldSkills Abu-Dhabi-2017.

Ольга Ускова президент группы компаний Cognitive Technologies В первую очередь я бы назвала искусственный интеллект, поскольку он охватывает все технологические тренды, и без него не обходится ни один проект — сейчас необходимо обязательно демонстрировать какой-то элемент ИИ для того, чтобы позиционироваться как современный хайтек. А внутри искусственного интеллекта я бы сделала акцент на транспортном искусственном мозге — это самая сложная задача, которая существует на рынке ИИ. Именно для ее решения разрабатываются самые передовые технологии, и уже после распространяются на все остальные сектора. К примеру, нейронные сети продвинул именно этот «транспортный вопрос».

Второй тренд — это прозрачно-иммерсивные технологии, к которым можно отнести 4D-моделирование или технологии дополненной реальности социальных сетей (не так давно их представил Facebook). Это все, что создает так называемое четвертое измерение — к реальным технологиям создают добавленное измерение.



Это направление сейчас мощно пошло по всему миру, но Россия в нем пока

представлена мало — если в первом тренде нам удалось выскочить в лидирующую

группу, то здесь еще нет. Вообще, это сложная тема, требующая серьезной

работы с оборудованием. Сейчас в России есть несколько интересных

стартап-команд, которые тренируются на базе университетских площадок в этом

направлении (это есть и в МГУ, и в МИФИ, и в Казани), но участия на международном уровне я пока не заметила (но могу здесь ошибаться).

Третий тренд, или же хайп уходящего года — это цифровые платформы. В этой категории есть не только блокчейн и биткоин, но и уважаемые вещи типа 5G и квантовых платформ. Здесь, кстати, очень ярко выступила Беларусь, когда Лукашенко объявил о создании свободной цифровой зоны. Это абсолютный переворот! Если его не задавят американцы, то этот белорусский проект будет бомбой.



Айрат Касимов создатель мусульманского IT-продукта HalalGuide Первый тренд — это биткоин и другие криптовалюты, а также ICO. Второй тренд — это, несомненно, Telegram-каналы: здесь причина популярности в чат-ботах. Дело в том, что теперь практически у каждого приложения есть аналог в виде бота и, например, для распознавания музыки вам не нужен Shazam — можно отправить боту аудиозапись и он узнает песню.



Третий тренд, который я отметил в 2017-м — то, что социальная сеть «ВКонтакте» начала включать все методы монетизации. Это говорит о приближении ее смерти. А заключительный тренд — это сториз как самый популярный вид передачи информации в соцсетях и месенджерах.

