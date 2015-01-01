1 июня 2017 года стартовал XXI Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения в деловых кругах и обсуждения ключевых экономических вопросов. В форуме традиционно принимает участие официальная делегация Татарстана во главе с президентом Рустамом Миннихановым. Регион представил на площадке форума «Kazan Expo», завод по производству светодиодных светильников «Ферекс», ОЭЗ «Алабуга» и другие проекты. На площадке форума работают корреспонденты газеты «Реальное время».