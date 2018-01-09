Поволжский губернопад: рейтинг отставок и назначений в ПФО за 2017 год

Уголовное дело или увольнение с почетом, местный или со стороны — главные интриги региональной политики в прошедшем году

2017 год был временем отставок и назначений глав регионов по всей России. В Приволжском федеральном округе эта волна затронула пять субъектов: Марий Эл, Нижегородскую область, Самарскую область, Пермский край и Удмуртию. Также в ряде регионов действующие главы подтвердили свои полномочия в единый день голосования 10 сентября. Это «врио» главы Кировской области Игорь Васильев, губернаторская карьера которого началась в середине 2016 года на фоне уголовного преследования Никиты Белых. Это глава Мордовии Владимир Волков и саратовский губернатор Валерий Радаев. Но больший резонанс, конечно же, вызвал уход из политики старых имен и появление новых. «Реальное время» составило свой рейтинг губернаторских отставок/назначений. Параллельно мы разобрались в нюансах их политической и административной биографии. Оказалось, что не все новые имена — столичные «варяги», никак не связанные с регионом. Однако ключевая роль Сергея Кириенко в региональной политике, — безусловно, главная тенденция года.

5-е место, Пермский край: отставка Басаргина — назначение Решетникова

6 февраля пермский губернатор Виктор Басаргин сам подал заявление об отставке, не дожидаясь истечения срока полномочий. Аргументировал это тем, что кандидат, предложенный Путиным, должен иметь достаточно времени на подготовку к выборам.

На губернаторство Басаргин пришел из Москвы, где в 2008—2012 годах возглавлял упраздненное ныне Министерство регионального развития РФ. После Олега Чиркунова, который широко известен проектом «Пермь — культурная столица России» с участием Артемия Лебедева и Марата Гельмана, 5-летнее губернаторство Басаргина привлекало меньше внимания. Глава региона сосредоточился на реконструкции аэропорта, железнодорожного вокзала и развитии детских садов.

6 февраля пермский губернатор Виктор Басаргин сам подал заявление об отставке, не дожидаясь истечения срока полномочий



При этом он так и не стал своим для пермских элит. Большая часть его карьеры связана с соседней Свердловской областью, где Басаргин начинал еще в комсомольских структурах в 80-е годы. Покинув региональную политику, он вернулся на федеральный уровень и руководит Ространснадзором.

Новому губернатору Максиму Решетникову всего 37 лет. Он родился в Перми, успел поработать в пермском IT-гиганте — компании «Прогноз» и в команде Олега Чиркунова. С 2007 года работал в Москве: в Минрегионразвития, в команде Сергея Собянина и аппарате правительства РФ.

Владимир Путин, предлагая Решетникову пост на малой родине, специально подчеркнул, что он «урожденный пермяк». Хорошую рекомендацию дал и Сергей Собянин. Последний считается неформальным куратором Пермского края из российской элиты. Получился своеобразный вариант «поддельного варяга», когда назначенный московский чиновник на деле оказывается местным. По мнению ряда пермских аналитиков, именно местное происхождение на контрасте с Басаргиным принесло Решетникову 82,06% на выборах 10 сентября.

Владимир Путин, предлагая Решетникову пост на малой родине, специально подчеркнул, что он «урожденный пермяк»



4-е место, Нижегородская область: отставка Шанцева — назначение Никитина

Отставка 70-летнего нижегородского губернатора — все более редкий пример ситуации, когда бывалый региональный начальник уходит с почетом. 25 сентября, за день до указа об отставке, Владимир Путин подписал указ о награждении Шанцева орденом «За заслуги перед Отчеством II степени». По данным «Ведомостей», в декабре экс-губернатор был номинирован в совет директоров ПАО «Транснефть», где, скорее всего, продолжит карьеру. Губернаторство Валерия Шанцева началось в 2005 году, когда полпредом в ПФО был Сергей Кириенко. В 90-е годы и начале нулевых Шанцев был известен, прежде всего, как всемогущий вице-мэр Москвы, ближайший соратник и возможный преемник Юрия Лужкова. Уход Шанцева из Нижнего принято связывать с курсом на омоложение губернаторского корпуса, который проводит Сергей Кириенко, занявший теперь уже пост заместителя главы Администрации президента РФ.

Отставка 70-летнего нижегородского губернатора — все более редкий пример ситуации, когда бывалый региональный начальник уходит с почетом.



В экспертных кругах нет единого мнения, «чей человек» новый нижегородский губернатор Глеб Никитин: главы «Роснефти» Сечина или главы «Ростеха» Чемезова, но все единодушно считают его типичным представителем нового поколения губернаторов-технократов. Никитин родился в Ленинграде в 1977 году. Начинал муниципальную карьеру в Комитете по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. С 2004 по 2012 годы работал в Росимуществе, а затем стал заместителем главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Самая заметная инициатива нового губернатора — отмена двуглавой системы управления областной столицей (когда есть мэр и сити-менеджер), на одноглавую. Наблюдатели также связывают с именем Никитина громкий арест экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина и видят в этом шаг по установлению вертикали власти в богатом регионе. И наконец, именно в Нижнем Новгороде состоялось официальное выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы 2018 года.

Все единодушно считают Глеба Никитина типичным представителем нового поколения губернаторов-технократов



3-е место, Удмуртия: уголовное дело Соловьева — назначение Бречалова

67-летний глава Удмуртии Александр Соловьев имел репутацию хозяйственника и «тихого комсомольца», у которого почти вся личная и трудовая биография связана с республикой. Был участником команды главы республики Александра Волкова, возглавлял госсовет Удмуртии, а на губернаторство приехал из Совета федерации, куда вместо Соловьева назначили самого Волкова.

Все круто поменялось 4 апреля этого года, когда главу республики задержал Следственный комитет. По версии следствия, в 2014—2016 годах Соловьев получил от подрядчиков, строящих мосты через Каму и Буй, взятку в 139 млн рублей, а также долю участия в фирме стоимостью 2,7 млн рублей. Почти сразу последовало увольнение с поста главы региона в связи утратой доверия и лишение всех почетных постов.

До 9 августа Соловьев находился под стражей, а затем переведен под домашний арест.

4 апреля этого года главу республики задержал Следственный комитет



Новый глава Александр Бречалов представляет собой полную противоположность предшественнику. Бречалов намного моложе (1977 года рождения) и никогда в Удмуртии не работал (родился в Адыгее). Свою карьеру сделал в коммерческих и федеральных общественных структурах. Был юрисконсультом в различных банках, а с 2005 года включился в работу известного предпринимательского объединения «Опора России». Возглавлял Краснодарское отделение, затем стал вице-президентом и в 2012—2014 годах — президентом организации. С 2014 года в Общественной палате РФ.

Заметной фигурой Бречалов стал в составе руководства Общероссийского народного фронта. В политическом раскладе между «кремлевскими башнями» Бречалова называют человеком Вячеслава Володина. Поэтому назначение в Удмуртию объясняют стремлением Сергея Кириенко зачистить столичное поле от людей своего предшественника. С другой стороны, назначение человека с опытом общественной антикоррупционной работы туда, где погорели старые «крепкие хозяйственники», выглядит символично и соответствует курсу Москвы.

Бречалова называют человеком Вячеслава Володина



Был в 2017 году и еще один грустный повод обратить внимание на региональную элиту Удмуртии. 20 мая в Германии после продолжительной болезни скончался первый и единственный президент Удмуртской Республики Александр Волков. В Ижевске с ним простились 24 мая.

2-е место, Марий Эл: арест Маркелова ­— назначение Евстифеева

6 февраля завершилось 16-летнее правление самого экстравагантного из глав регионов Поволжья — главы Марий Эл Леонида Маркелова. Через несколько дней он превратился в подозреваемого, а затем и обвиняемого по коррупционному делу. Могущественный правитель бедного национального региона, сравнивавший себя с флорентийским диктатором Лоренцо Медичи, стал арестантом.

Слухи о скорой отставке «Лоренцо Марийского» ходили давно. Известно, что федеральный центр не прощает провальных предвыборных компаний. Социальное напряжение в Марий Эл достигло такого накала, что на думских выборах 2016 года партия власти проиграла коммунистам. Недостаточной была поддержка Маркелова и на выборах главы региона в 2015 году. Губернатор эпохи Возрождения оставил своим наследникам отстроенный заново центр Йошкар-Олы, разваленную инфраструктуру и долги.

Губернатор эпохи Возрождения оставил своим наследникам отстроенный заново центр Йошкар-Олы, разваленную инфраструктуру и долги. Фото vnd12.ru



Чтобы встать во главе Марий Эл, Александр Евстифеев покинул пост председателя Арбитражного суда Московской области, который занимал с 2012 года. Кроме большого опыта в судебной системе, чрезвычайно важная веха биографии нового главы — работа с Сергеем Кириенко в должности заместителя полпреда ПФО в 2000—2002 годах. Таким образом, после эпатажного и плохо контролируемого режима Маркелова определенные силы в Москве поставили в Йошкар-Олу полностью лояльного и проверенного человека.

Однако серьезный кризисный менеджер Евстифеев уже успел шокировать новых починенных десантом чиновников из Саратова, которые заняли ключевые посты в правительстве. Поскольку особых хозяйственных и исторических связей между Йошкар-Олой и Саратовом не наблюдается, приходится искать причину в кратковременной работе Евстифеева в Саратовской государственной юридической академии. Представителей народа мари в правительстве Евстифеева всего трое, что вызвало определенное разочарование национальной общественности.

Серьезный кризисный менеджер Евстифеев уже успел шокировать новых починенных десантом чиновников из Саратова

1-е место, Самарская область: отставка Меркушкина — назначение Азарова

Первое место в нашем рейтинге по праву принадлежит уходу из региональной политики Николая Меркушкина. Самарская область, которую он возглавлял с 2012 по 2017 годы, принадлежит к числу наиболее развитых регионов ПФО.

До этого с 1995 года Меркушкин руководил Мордовией. Для политического режима и развития Мордовии меркушкинский период стал определяющим. Одержав победу над сторонником ельцинских демократических преобразований Василием Гусляниковым, Меркушкин установил систему, которую можно охарактеризовать как национал-патернализм с чрезвычайной властью первого лица.

В 90-е годы Меркушкин умело лавировал между Ельциным и КПРФ, чьи позиции были в республике чрезвычайно сильны. С приходом Путина Мордовия стала регионом, который стабильно давал один из больших процентов за партию власти.





Самарское губернаторство политического долгожителя сопровождалось скандалами



Однако в Самаре с более сложной системой взаимоотношений, чем в Мордовии, прямолинейные методы губернатора со стороны не оценили. Самарское губернаторство политического долгожителя сопровождалось скандалами. Уход Меркушкина на пост специального представителя Путина по взаимодействию с Всемирным конгрессом финно-угорских народов стал ожидаемым событием.

Губернаторский путь Дмитрия Азарова начался 25 сентября с указа Владимира Путина, а также шуток по поводу его внешнего сходства с новым нижегородским главой Никитиным.

Несмотря на шутки про губернаторов-клонов, которых изготавливают в лабораториях Сергея Кириенко, «варягом» Азарова назвать нельзя. Он родился в Куйбышеве (как в советские годы называлась Самара), а в 2010—2014 годах был мэром Самары. На посту мэра запомнился внедрением современных подходов к благоустройству: ремонтом набережной, парков и общественных пространств, ликвидацией киосков, вниманием к исторической застройке. В результате конфликта с Меркушкиным был вынужден покинуть пост и отправиться в Совет федерации.

Дмитрий Азаров родился в Куйбышеве (как в советские годы называлась Самара), а в 2010—2014 годах был мэром Самары

В губернаторском кресле Азаров начал с увольнения правительства, обязал чиновников активнее использовать соцсети, продвинул на пост главы Самары свою давнюю соратницу Елену Лапушкину, которая стала первой женщиной во главе региональной столицы. Самым заметным назначением для самарских СМИ стал 26-летний пресс-секретарь губернатора Тихон Макаров, у которого уже успели сложиться довольно сложные отношения с журналистами. Однако после непопулярного Меркушкина кредит доверия у Азарова по-прежнему велик. Пока он работает с приставкой «врио».