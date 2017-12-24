«Бельгийские детишки получают главные подарки не на Рождество, а намного раньше»

Редактор английской версии «Реального времени» с приветом из Бельгии накануне католического Рождества

Редактор английской версии «Реального времени» Анна Литвина после перерыва, связанного с пополнением семьи, возвращается с новой историей о бельгийском быте. В четвертой части записок она расскажет, как в Бельгии отмечают Рождество и Новый год.

Праздник приходит через ярмарки и календари

Праздничный сезон здесь начинается немного раньше, чем в России. Первые новогодние украшения появляются уже в ноябре, а к началу декабря в значительной части бельгийских домов уже наряжены елки и висят гирлянды. Избавляются от елок тоже раньше — на первой неделе января большинство елок уже стоят у подъездов, откуда их забирают мусорщики.

Характерная примета грядущих праздников — рождественские ярмарки. Начинаются они в ноябре, и работают обычно до европейского Рождества (25 декабря) или продолжают работу до января. В каждом более-менее крупном городе проходит своя ярмарка, так что при наличии времени и желания каждые выходные можно проводить в новом месте. Правда, содержание этих ярмарок обычно сходное: палатки с хенд-мейдом и деликатесами, карусели для детишек, при наличии места — каток.

Но наибольшей популярностью пользуются лотки с традиционной бельгийской «уличной» едой. Со всех сторон несутся соблазнительные запахи: картошка фри, вафли, колбаски на гриле, блины, супы, горячий шоколад и глинтвейн, а для аристократов обязательно найдется палатка с устрицами и шампанским. На такие ярмарки хорошо ходить за новогодним настроением, чем мы с удовольствием и занимаемся уже месяц.

Характерная примета грядущих праздников — рождественские ярмарки. Фото interesno.cc



Еще один способ создания новогоднего духа — это адвент-календари. Суть в том, что каждый день с 1 декабря до Рождества нужно открывать окошко/коробочку с небольшим подарком. Календари здесь очень популярны, их можно найти в широком ассортименте в магазинах. Кроме сладких вариантов, где в каждом окошке конфета или шоколадка, свои календари выпускают Lego, Playmobil и другие крупные компании.

Есть варианты и для взрослых, например, косметический, ювелирный или даже пивной с разными сортами пива на каждый день. Те, у кого есть немного фантазии и свободного времени, могут сделать календарь сами, благо атрибутики продается предостаточно: готовые деревянные домики с ящичками, пронумерованные пакетики и т. п. Мои дети каждое утро наперегонки бегут к елке открывать очередной пакет и делить содержимое.

Сан-Николя и Пер Ноэль



Любопытно, что бельгийские детишки получают свои главные подарки не на Новый год, а намного раньше. Детей здесь поздравляет Сан-Николя (Святой Николай), и происходит это уже 6 декабря. Помогают ему Черные Питы, которые доставляют подарки детям через дымоход (а черные они, потому что измазаны в саже). По традиции в ночь на 6 декабря нужно оставить возле камина угощение для Сан-Николя и его лошади и ботинок, в котором утром окажется подарок.

На вид святой похож и на американского Санта-Клауса, и на нашего Дедушку Мороза. У него длинная белая борода, красная накидка и жезл. А вот головной убор достаточно специфический — это красная митра с желтым или золотым крестом.

Перед праздником святой часто мелькает в местах массового скопления детей: в школах, на ярмарках, в торговых центрах, где он раздает сладости. А еще ему можно написать письмо, положить его в специальный почтовый ящик и через некоторое время получить ответ.

Детей здесь поздравляет Сан-Николя, помогают ему Черные Питы. Фото flanderstoday.eu

В Бельгии можно встретить и Деда Мороза (здесь он зовется Пер Ноэль, что дословно переводится как Отец Рождество). Здесь он менее популярен, чем Сан-Николя, но все же часто мелькает на ярмарках с мешком конфет.

Что такое Рождество по-бельгийски

Итак, получив от Сан-Николя долгожданные подарки и мешки сладостей, дети переходят к ожиданию Рождества. Это, пожалуй, главный семейный праздник в Бельгии, как и в большинстве европейских стран. На Рождество принято собираться всей семьей, часто у родителей либо бабушек-дедушек.

По возможности в отчий дом приезжают те, кто учится или работает в других городах или даже странах. Конечно, не обходится без подарков, которые принято дарить не только детям, но всем членам семьи. В этот день в Бельгии закрыто почти все, включая многие увеселительные заведения. Впрочем, и людей на улицах немного — все расходятся по гостям.

Рождество — очень семейный, теплый, добрый праздник, и в это время дополнительное внимание уделяется благотворительности. Наша школа в декабре традиционно собирает обувные коробки (ученики приносят коробки из-под обуви с небольшим набором праздничных угощений), которые потом передаются малоимущим.

На праздновании Рождества в бельгийском доме я пока не побывала, но о меню могу судить по содержимому витрин со специалитетами, которые появляются в местных магазинах перед праздником. На этих прилавках можно найти дичь и блюда из нее, омаров и другие морские деликатесы, фуа-гра (паштет из гусиной или утиной печени), специальный хлеб со специями, многочисленные мини-закуски — уже готовые тарталетки с начинкой или бутербродики.



Сладкоежкам придутся по вкусу крошечные пирожные или традиционный праздничный торт в виде полена. Пекарни предлагают рождественскую выпечку cougnou (что-то вроде сладкой сдобной булочки специальной формы с шоколадом, изюмом или кусочками сахара).

Сладкоежкам придутся по вкусу крошечные пирожные. Фото Николлетто (vespig.wordpress.com)

Не отстают и пивовары — многие крупные пивные марки выпускают специальные зимние или рождественские сорта. Рождественский стол должен быть богатым и изобильным, и тем, у кого нет времени на кулинарные изыски, некоторые магазины предлагают заранее заказать готовые блюда по специальному праздничному меню и забрать их накануне торжества.

Холодный Новый год

Если Рождество — это семейный праздник, то Новый Год, напротив, праздник «светский». Хоть этот день и выходной, здесь он отмечается намного скромнее, чем в России. От некоторых бельгийцев я слышала, что этот праздник скорее молодежный, а молодежь, как известно, дома сидеть не любит, так что новогодний вечер тут можно провести в ресторане, ночном клубе или на центральной городской площади. Никаких привычных нам ночных посиделок за изобильным столом под бормотание телевизора.

Кстати, новогодних выходных в Бельгии не так много, как в России. На Рождество бельгийцы отдыхают два дополнительных дня, и еще один — на Новый год. А вот школьные каникулы длятся целых две недели, в этом году с 25 декабря по 7 января.

Пользуясь случаем, поздравляю всех читателей «Реального времени» с наступающим Новым годом и Рождеством! Счастья в новом году!

Часть 1. Мусульманские кварталы, улыбчивые солдаты и много шоколада

Часть 2. Особенности жизни в коммунах

Часть 3. Система дошкольного и школьного образования